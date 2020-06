«El coronavirus ya no existe clínicamente», según un estudio de un hospital de Milán El profesor Zangrillo, médico de Berlusconi y jefe de terapia intensiva del San Raffaele de Milán afirma que «se debe volver a la vida normal» El profesor Galli, del hospital Sacco de Milán, muy cauteloso, afirma sobre la vuelta a la normalidad que en una escala de uno a diez «nos encontramos en cinco, siendo optimistas, porque no hay certidumbres»

Ángel Gómez Fuentes Corresponsal de ABC en Roma Actualizado: 01/06/2020 21:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«El coronavirus ya no existe desde el punto de vista clínico. Hay que volver a la vida normal». Lo afirma categóricamente el profesor Alberto Zangrillo, director del Departamento de anestesia y reanimación general del hospital San Raffaele en Milán en una entrevista a la RAI en la tarde del domingo. Zangrillo, médico personal del magnate Silvio Berlusconi, ha criticado a ciertos expertos que «aterrorizan al país» con su alarmismo: «Hoy es el 31 de mayo. Hace aproximadamente un mes, sentíamos que los epidemiólogos temían que para el final de mes y principios de junio hubiera una nueva ola del coronavirus y quizás cuántos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Pero, en realidad, el virus desde el punto de vista clínico ya no existe. Esto es lo que dice la Universidad Vita e Salute San Raffaele de Milán, lo dice un estudio realizado por el virólogo profesor Masimo Clementi, director del Instituto de Virología de la universidad San Raffaele; y lo dice el profesor Guido Silvestri de la Universidad Emory en Atlanta», profesor de virología y director de uno de los laboratorios de investigación más avanzados en Microbiología e Inmunología. «Los test realizados en los últimos 10 días –añadió Zagrillo- tienen una carga viral cuantitativa absolutamente infinitesimal en comparación con los realizados en pacientes hace un mes o dos meses. Digo esto consciente de la tragedia que han vivido los pacientes que no lo han superado. No podemos seguir llamando la atención, incluso de manera ridícula, dando la palabra no a los médicos, no a los verdaderos virólogos, es decir, a los profesores que se autoproclaman profesores: el virus desde el punto de vista clínico ya no existe ». Ante la contundencia de las palabras de Alberto Zangrillo, la presentadora del programa de la RAI, Lucia Annunziata, le comentó: «Es una frase muy fuerte la que usted ha dicho, profesor». El doctor Zangrillo replicó: «La firmo».

En definitiva, el director terapia intensiva del hospital San Raffaele de Milán considera que se debe regresar a la vida normal: «Tenemos que volver a ser un país normal. Existen todas las evidencias para que, a partir de hoy, este país pueda volver a tener una vida normal». Contra el alarmismo se manifiesta también el profesor Matteo Bassetti, director del Departamento de enfermedades infecciosas del hospital San Martino de Génova, que considera que hoy el coronavirus es menos agresivo y ha perdido la fuerza inicial: «Aquí en Génova en nuestro hospital nadie ha sido hospitalizado en reanimación por Covid-19 durante un mes. Vemos a personas de 80, 90 años que sobreviven al coronavirus. Casos idénticos de hace dos meses morían en 4 o 5 días».

Cautela ante la incertidumbre

En Italia se podrá viajar desde el próximo miércoles entre las diversas regiones del país y se abren también las fronteras a los países del área Schengen. Es un paso decisivo hacia la normalidad en la vida cotidiana. A este respecto, cabe añadir la opinión del conocido profesor Massimo Galli, jefe del Departamento de enfermedades infecciosas del hospital Sacco de Milán, quien al ser preguntado a qué distancia nos encontramos de la vuelta a la normalidad en una escala de uno a diez, ha respondido con la cautela que le caracteriza: «Siendo optimistas estamos en cinco, porque no tenemos certidumbre sobre lo que puede suceder después de abrir todo. Tenemos necesidad de comprender si muchas personas que han estado en casa con la enfermedad, al salir son todavía contagiosas o todavía no. Esto es importante, porque basta un positivo para infectar a 100, si no hay precauciones. Hay que seguir con la cautelas necesarias».

Entretanto, sigue descendiendo la curva epidemia en Italia. El boletín de Protección Civil de la tarde del domingo ha señalado que en las últimas veinticuatro horas se han registrado 355 nuevos contagios, el 59 % de ellos en Lombardía, la región más afectada. Se reduce también el número de muertos: 75 el domingo, 36 menos que el día anterior. En total, desde que comenzó la epidemia en Italia, el 21 de febrero, los muertos son 33.415, y el total de las personas infectadas 232.997. En nueve de las veinte regiones italianas no hubo ningún muerto por coronavirus este domingo.