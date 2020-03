Silvio Berlusconi deja a su novia por otra todavía más joven El magnate despide a su pareja con un comunicado de su oficina de prensa confirmando la separación tras 12 años

Después de un noviazgo que ha durado 12 años, Silvio Berlusconi, de 83 años, despide a la napolitana Francesca Pascale (34) con un breve comunicado de prensa, y la sustituye por una más joven, Marta Antonia Fascina (30), diputada de su partido Forza Italia, originaria de Melito di Porto Salvo, en la provincia de Reggio Calabria. En medio de la preocupación y tensión que se vive en la política y en la sociedad italiana por el coronavirus, en el parlamento diputados y senadores se desataron incrédulos contra el Cavaliere al que, gracias a la prensa rosa, descubrían en Suiza solazándose con la diputada Fascina, la nueva llama que enciende su corazón. La noticia la lanzaba en exclusiva el semanario «Diva e Donna». En su portada aparece una foto del exprimer ministro y otra de la diputada, con este titular en portada: «Para Berlusconi una nueva dama rubia. Con Marta Fascina en el resort de lujo en Suiza y la Pascale no está». El reportaje fotográfico de cuatro páginas, se presenta con un gran titular: «En Suiza con Marta: ¿Dónde esta Francesca?».

El semanario escribe que «al lado de Silvio hay a menudo un ‘ángel custodio’ rubio, la diputada Marta Fascina (que viviría también en Arcore) y en estas páginas los vemos juntos en Bad Ragaz, en Suiza: Salen de un resort de lujo y se mueven en helicóptero con los caniches de casa».

Comunicado de Berlusconi

Ante la evidencia, la chat «Silvio Berlusconi News», la oficina de prensa del líder de Forza Italia, emitía anoche este comunicado: «Después del artículo de Diva e Donna» se han desencadenado los habituales chismorreos en torno al presidente Silvio Berlusconi y a la señora Francesca Pascale. Parece por tanto oportuno reconfirmar que continúa a existir una relación de afecto y de auténtica estima y profunda amistad entre el Berlusconi y la señora Pascale, pero que no hay entre ellos ninguna relación sentimental o de pareja. En consecuencia, es evidente que todas las ilaciones que se han hecho al respecto son falsas e inexistentes». Este comunicado oficializa el final de la historia de amor entre Pascale y Berlusconi que durante 12 años ha hecho correr ríos de tinta. En el periódico de la familia Berlusconi, la noticia aparece también hoy en primera página: «Oficial la separación. Berlusconi-Pascale, se acabó. Permanecen la amistad y el afecto».

Pascale, desconcertada

Francesca Pascale se quedó asombrada ante las noticias que le llegaban y con rabia respondió al Cavaliere mediante la agencia Adnkronos: «Estoy sorprendida… La única cosa que puedo decir es que a mi Presidente lo voy a querer siempre con un bien infinito». La Pascale no parece mostrar rencor: «Le deseo al presidente toda la felicidad del mundo. Y espero que pueda encontrar una persona que lo cuide como lo hice yo». Francesca Pale se muestra desconcertada por lo que ha sucedido y, al contemplar la foto de del semanario «Diva e Donna», ironiza: «Me produce simpatía ver una diputada de la República pasear a mi perrito… Está bien así». Pascale hacía referencia a los caniches Dudú y Dudina, que compartía con el Cavaliere. Por nada del mundo los dejará Berlusconi. Se los presenta a sus huéspedes, como hizo con su amigo el presidente ruso Putin, para que les hagan las fiestas. Así que, aunque parezca raro, no puede extrañar que Berlusconi se los haya llevado a Suiza para compartir lujos y que ahora la diputada Fascina, como se ve en el reportaje del citado semanario del corazón, sea la encargada de pasearlos.

Pascale en su mansión de lujo

Hoy en los ambientes parlamentarios, en particular en Forza Italia, no se habla de otra cosa que no sea la ruptura definitiva de Berlusconi y Pascale, y de la nueva llama que alumbra al líder de Forza Italia, un partido sin liderazgo y en caída libre (alrededor del 7 % de consenso). La diputada Fascina es desde hace algún tiempo una presencia fija en Arcore, la faraónica residencia de Berlusconi fuera de Milán.

A Francesca Pascale le queda el consuelo de seguir viviendo en la lujosa mansión que le regaló el magnate a 15 kilómetros de Arcore. Se llama villa Giambelli y se encuentra en el pueblo de Casatenovo (Lecco). Berlusconi, siempre generoso, regaló a Pascale, en septiembre del 2015, la mansión Giambelli, de 1140 metros. Dispone de un espléndido parque de 15.000 metros cuadrados, con árboles seculares y consta de siete habitaciones, ocho baños y diversos salones. La villa le costó a Berlusconi dos millones y medio de euros, cantidad que los propios vecinos de Casatenovo consideraron irrisoria, teniendo en cuenta la historia y prestigio de la residencia, que en el pasado fue escenario de acontecimientos culturales de notable relieve.