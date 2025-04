Coronavirus España hoy: Sanidad notifica, sin datos de País Vasco, 8.665 nuevos contagios y 88 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad notificó ayer una incidencia acumulada de 233 casos de coronavirus por cien mil habitantes en 14 días, casi tres puntos menos que el lunes, aunque la transmisión se encuentra aún en un riesgo alto. Todavía hay más de diez mil hospitalizados por Covid-19, de los que más de 2.300 permanecen en la UCI.

Actualmente hay 3.496.134 casos y 77.855 muertes registradas por coronavirus desde que comenzó la pandemia en España, según el parte diario que publica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

De acuerdo con esto, destacó las «relaciones de varios años» que existen entre Uruguay e Israel y resaltó que por ello no es raro que la segunda delegación de ese centro que sale fuera de su país lo haga viajando al país sudamericano.

La medida, que fue anunciada este martes tras el Consejo de Ministros por la ministra portavoz del Gobierno, se justifica en la incertidumbre con respecto a la variante india del coronavirus, a pesar de que el Ejecutivo reconoce que "todavía no existen evidencias respecto a que la variante haya contribuido al aumento de la incidencia" en el país.

Así lo ha trasladado la portavoz del comité de expertos de la Junta sobre la evolución del coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado la importancia de ser "muy cautos" hasta que "toda la población andaluza no esté vacunada" contra el Covid-19.

Cataluña notificó este miércoles 1.969 positivos de Covid-19, esto es 532 más que ayer. Además, sumó otros 12 fallecidos a causa de la enfermedad, once menos que en el balance previo.

"El certificado debe ser gratuito y los test también, porque los test son prohibitivos en algunos Estados miembro y no puede ser que tenga un precio prohibitivo, y por tanto discriminatorio, un test que es obligatorio", ha advertido el presidente de la comisión europarlamentaria de Justicia e Interior y ponente de este expediente, el socialista Juan Fernando López Aguilar.

La actual prórroga del estado de emergencia será la última, al menos por ahora. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció el martes que, como ya se preveía, no se renovará el máximo nivel de alerta contemplado en la legislación de Portugal, de tal forma que expirará el sábado, 1 de mayo, a medianoche.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó que la intención del Gobierno era no prorrogar este estado de alarma más allá del 9 de mayo, a pesar de la insistencia de muchos ejecutivos autonómicos para que se les ofreciera cobertura jurídica a la hora de establecer medidas.

Sanidad notifica 8.665 nuevos contagios y 88 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada baja ligeramente hasta los 230 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Al ser festivo en País Vasco, Sanidad informa de que no ha actualizado sus datos.