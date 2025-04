Coronavirus España hoy: La incidencia cae casi diez puntos y se eliminan 1.837 casos duplicados

Las comunidades autónomas han administrado hasta este lunes un total de 17.130.598 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 766.003 de ellas durante el fin de semana. Esto representa el 97,3 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 17.610.225 unidades.

Además, un total de 5.098.903 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 409.137 más que el pasado viernes. Esto supone el 10,7 por ciento de la población española. Un total de 12.162.359 personas han recibido al menos una dosis, el 25,6 por ciento de los españoles.

En cuanto a la presión hospitalaria, ya hay más de 5.600 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 386 han entrado en las últimas 24 horas. En planta, hay 28.950 pacientes, después de los 1.495 que han ingresado este lunes. La última cifra de altas médica no ha llegado al millar de personas.

«Revisamos la base de datos Gisaid (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), una base de datos internacional donde denominan a las variantes según el país de origen. En este caso, no aparece ninguna variante denominada chilena, por lo tanto, descartamos que exista una variante chilena en estos momentos en el mundo», afirmó el director del ISP, Heriberto García, a través de un vídeo.

Profesionales del servicio de medicina interna del Hospital de Barcelona han identificado en un estudio que el 50% de los pacientes con Covid-19 muestra síntomas relacionados con la enfermedad tras siete meses de recibir el alta hospitalaria, ha informado este lunes en un comunicado. La revista 'Clinical Microbiology and Infection' ha publicado los resultados de un estudio que se ha centrado en la "necesidad" de seguimiento a nivel asistencial que requieren los pacientes en el alta hospitalaria.

No obstante, añade que sería "bueno" a su juicio para ello "tener en cuenta" las "recomendaciones" del Sistema Nacional de Salud y esperar a la reunión de este miércoles, día 5, del Consejo Interterritorial de Sanidad.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, entiende que "no es malo que se vaya trabajando" para el día después de que decaiga el estado de alarma en España.

La secuenciación del virus realizado a una persona contagiada de covid en el Hospital General de Valencia ha determinado en un 99,9% que tiene la variante inglesa y no la india, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, la consejera ha aludido a la situación que provocará el fin del estado de alarma este 9 de mayo y ha insistido en que el Ejecutivo vasco lleva "muchos meses solicitando tener herramientas legales que permitan adoptar a las comunidades autónomas, no sólo a Euskadi, las medidas de prevención que requiere la lucha contra la pandemia de forma segura y rápida".

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha insistido en que las comunidades autónomas necesitan "instrumentos legales" que permitan adoptar "las medidas más adecuadas" frente a la pandemia "de forma segura y con inmediatez". Asimismo, ha señalado que las medidas relativas a la movilidad y reunión de personas son las que están siendo "más efectivas" para frenar los contagios "y ésas son sobre las que las comunidades autónomas no tenemos capacidad de decisión".

Véran ha afirmado que los contagios de coronavirus parecen algo más controlados, pero ha abogado por no apurar los plazos de una desescalada que dio el lunes sus primeros pasos, con el fin del límite de 10 kilómetros a la movilidad y la reanudación de las clases en centros de enseñanza secundaria y superior.

El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, ha apuntado al verano como posible fecha para el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos, si bien ha instado a no bajar la guardia y a "no relajarse demasiado rápido".

El Gobierno de Aragón ha notificado 197 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 en las ultimas 24 horas, 159 de ellos en la provincia de Zaragoza. Asimismo, no hay ningún fallecido por la COVID-19 y se han registrado 391 recuperados. Estos resultados corresponden a este lunes, 3 de mayo, según los datos provisionales recogidos en la web. Por provincias, en Zaragoza, además de los nuevos 159 contagios, se ha informado de 315 recuperados; en Huesca, son 22 los positivos y 69 altas; y en Teruel, 14 contagios y 6 recuperados. Dos casos no se ha podido determinar sus procedencia.

El doctor Javier Domínguez, presidente del Comité de Asma de la Seaic, aseguró este martes que ‘’los pacientes asmáticos no presentan mayor riesgo de desarrollar una forma grave de Covid-19’’. Además, afirmó que ‘’un trabajo realizado sobre una cohorte de pacientes hospitalizados por neumonía derivada de este coronavirus y publicada en el ‘EuropeanRespiratoryJournal’ refuerza esta afirmación’’.

Los partidos políticos de Dinamarca han acordado relajar varias de las restricciones adoptadas por la pandemia, de tal forma que los alumnos de menor edad -hasta octavo curso- podrán volver a las aulas y se reabrirán cines y teatros a partir del jueves. El acuerdo de los partidos con representación parlamentaria ha llegado de madrugada e implica que los ciudadanos ya no tendrán que reservar mesa en un restaurante con media hora de margen y el límite para las reuniones en espacios cerrados aumenta a 25 personas.

El Ejecutivo facilita así a los gobiernos autonómicos una vía para interponer recursos de casación, en los casos de que los Tribunales Superiores tumben sus medidas. Es decir, se busca unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias, y en algunos territorios se permitieron restricciones que en otros, no.

Desde la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto españo l.

Una nueva investigación ha reconstruido el genoma del progenitor del SARS-CoV-2 y su pedigrí inicial a partir de un conjunto de datos de genomas de coronavirus y ha descubierto que ya estaba circulando con una línea de tiempo anterior, al menos de 6 a 8 semanas antes del primer genoma secuenciado en China, según publican sus autores en la revista 'Molecular Biology and Evolution'.

La ocupación de los hospitales sigue descendiendo y ya son menos de 300 las personas que reciben tratamiento a causa de la enfermedad, cifras que no se registraban desde el 26 de marzo de 2020, mientras que solo 87 unidades de cuidados intensivos permanecen ocupadas. En su pico de la pandemia, febrero de 2021, Portugal llegó a contar con 6.900 pacientes ingresados.