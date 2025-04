Coronavirus España directo: Sanidad notifica 15.186 nuevos contagios y 222 muertes

Los datos de Sanidad de ayer sitúan la incidencia acumulada en los últimos 14 días para toda España en 269 casos por 100.000 habitantes . Un día más, es la Comunidad Foral de Navarra es la que tiene un indicador más elevado (811), seguida por Melilla (526) y Madrid (450), pero con una tendencia descendente en los últimos días. Aragón sigue a la capital con 410,37 contagios por cada 100.000 habitantes.

Además se han registrado 140 fallecidos y 13.318 nuevos casos de Covid-19, la cifra más alta desde el pasado 3 de abril.

Después de un parón de siete meses por la pandemia del Covid, con la segunda ola del virus ya controlada pero golpeada por su peor crisis en tres décadas, Cuba reabrió ayer al turismo internacional su balneario más famoso, Varadero, y la mayoría de sus aeropuertos, excepto el de La Habana. La capital, la principal puerta de entrada a la isla caribeña y la única terminal en la que pueden operar las aerolíneas estadounidenses debido a sanciones recientes de Washington, aún no ha entrado oficialmente en la etapa de «nueva normalidad» vigente en la gran parte del país y de momento no ha anunciado fecha para el reinicio de los vuelos. Mientras, a unos 150 kilómetros al este de La Habana, el balneario de Varadero ya está listo para recibir a los visitantes internacionales, que deben comenzar a llegar a partir de la semana próxima en vuelos desde Reino Unido, Alemania y Rusia.

China tiene en marcha varias candidatas a vacuna contra el coronavirus. Ahora, resultados preliminares de los ensayos clínicos constatan su seguridad y que induce respuesta inmunológica en voluntarios sanos, también en mayores de 60 años. Los experimentos (en fase 1/2 de ensayos clínicos) se llevaron a cabo en China entre el pasado 29 de abril y 30 de julio y contaron con la participación de más de 600 voluntarios sanos. Los resultados de estos ensayos se publican en The Lancet Infectious Diseases. Los ensayos de esta candidata a vacuna (BBIBP-CorV) incluyeron a participantes de entre 18 y 80 años de edad, y encontraron que las respuestas de anticuerpos fueron inducidas en todos ellos.

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 7.974.502 casos confirmados de coronavirus y la de 217.745 fallecidos por la enfermedad de Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 70.334 contagios más que el miércoles y de 1.148 nuevas muertes. Las de ayer son las cifras más altas de contagios y muertes desde el pico de julio. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.337

El Ministerio de Salud de China ha informado este viernes de que se han diagnosticado otros 24 nuevos casos de coronavirus, todos ellos procedentes del extranjero y vuelve a no identificar contagios de transmisión comunitaria, después de romper esa dinámica en los últimos días. La cifra de casos de Covid-19 importados ha ascendido a 3.084 en China, mientras que el total a nivel nacional es de 85.646 positivos. De los últimos 24 contagios importados, once han sido registrados en el municipio de Shanghái, otros cinco en la región autónoma de Mongolia Interior, dos en el municipio de Tianjin, el mismo número en las provincia de Jiangsu y de Cantón, y finalmente, uno en Fujian y Chongqing, respectivamente.

El primer vuelo de la «burbuja de viaje» establecida entre Australia y Nueva Zelanda ha llegado este viernes a Sydney con 200 pasajeros a los que no se les exigirá pasar el período de cuarentena de 14 días tras entrar al país. Por primera vez desde que se declarara la pandemia, en Australia no se exigirá a los viajeros internacionales someterse a una cuarentena de 14 días, aunque esta «zona de viaje seguro» es de un solo sentido, ya que sólo los viajeros procedentes de Nueva Zelanda podrán entrar a Australia y no viceversa. En concreto, podrán volar a los Estados de Nueva Gales del Sur y al Territorio Norte, aunque se prevé que más adelante se incluyan más estados en la lista de territorios permitidos para la entrada internacional sin cuarentena.

España ya no es el único foco, ni el mayor, de coronavirus en la Unión Europea. Ni la Comunidad de Madrid es la región más castigada. Ni la lista de territorios más afectados del continente está copada por regiones españolas, como ocurría en septiembre. La segunda ola de la pandemia ya no es solo un problema de España. Toda Europa está, de nuevo, enferma, sin vacuna y sin tratamiento, abocada a restricciones y bajo la amenaza de encierros. Léelo aquí .

Desde hoy no se impartirán clases en las escuelas primarias y secundarias de Campania y también se suspenden las actividades didácticas presenciales en las universidades, a excepción de las relativas a los estudiantes de primer año, según la ordenanza que firmó este jueves el presidente de Campania, Vincenzo de Luca.

Cataluña ha registrado hasta este viernes 194.298 casos confirmados acumulados de coronavirus --167.455 con una prueba PCR--, 2.853 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.577, 15 más que los registrados el jueves: 8.265 en hospital o centro sociosanitario, 4.199 en residencia, 850 en domicilio y 263 que no son clasificables por falta de información.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) ha publicado este viernes las nuevas medidas adoptadas para la contención del coronavirus como el cierre de bares y restaurantes, y la limitación al 50% del aforo en comercios por un periodo inicial de 15 días ante el incremento de los indicadores de la pandemia. Las medidas han entrado en vigor una vez se han publicado en el Dogc, que no ha recogido las restricciones que el Govern dejó en suspenso después de que las cuestionara el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El Gobierno de Sri Lanka ha anunciado que comenzará a imponer a partir de este viernes multas y penas de cárcel a cualquier persona que ignore la normativa de seguridad sanitaria destinada a combatir la propagación del coronavirus en el país. Quienes no lleven mascarilla en lugares públicos o violen la distancia de seguridad podrían enfrentarse a una pena de seis meses de cárcel o a una multa de 10.000 rupias (unos 50 euros), según ha anunciado el Gobierno ceilandés en un decreto emitido por la ministra de Sanidad, Pavithra Wanniarachchi, y recogido por el diario nacional 'Daily Mirror'.

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobado este viernes en una reunión extraordinaria limitar a seis personas las reuniones sociales tanto público como privadas en todo el territorio de la comunidad autónoma. Asimismo, ha anunciado el aislamiento perimetral de Villanueva del Fresno, que presenta una incidencia acumulada de 600 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y de los once municipios incluidos en las zonas de salud de Hoyos y Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, para frenar la transmisión del Covid-19.

La concentración por parte del sector del ocio nocturno ha empezado a las 11.30 horas en la plaza de la Catedral de Barcelona, donde han hecho pancartas y se han desplazado por Via Layetana, cortando el tráfico a su paso, hasta plaza Sant Jaume, donde se han concentrado los representantes del sector de la restauración.