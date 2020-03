Coronavirus España en directo: 39.673 casos y 2.696 fallecimientos

Actualizar

11.53Bélgica eleva a 122 las muertes por coronavirus Bélgica ha elevado a 122 el número total de fallecidos con coronavirus tras sumar 34 muertes en las últimas 24 horas, según el último balance hecho público este martes por el Servicio de Salud Pública, que cifra en 4.269 casos de contagio diagnosticados en el país desde el inicio de la pandemia.Desde el lunes, los servicios hospitalarios belgas han detectado 526 nuevos casos de coronavirus, una cifra que las autoridades insisten que no representa la cifra real de casos porque no se realizan pruebas a pacientes que no hayan sido hospitalizados con síntomas graves.

11.46Casos en Italia En Italia habría unos 600.000 contagiados, según admite Protección Civil. Informa Ángel Gómez Fuentes.

11.40Madrid supera las 1.500 muertes La Comunidad de Madrid sigue siendo la que más casos presenta, con 12.352 contagios, de los que 1.050 están en la UCI, y 1.535 fallecimientos.

11.38Actualización de datos España registra 39.673 casos y 2.696 fallecimientos, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. El número de muertes asciende en 514 en solo 24 horas. El níumero de hospitalizados en la UCI se sitúa en 2.636, mientras que el número de altas está ya en 3.794.

11.34Madrid necesita celadores con urgencia Madrid necesita con urgencias celadores para que se incorporen inmediatamente en el hospital que se está montando en Ifema.

11.30El tráfico en Madrid llega a la cifra más baja desde que se decretó el estado de alarma El tráfico en Madrid ha llegado ya a la cifra más baja desde que se decretó el estado de alarma, con una caída de hasta el 71,4 por ciento en el interior de la M-30, según datos recogidos por la dirección general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, dependiente del área de Medio Ambiente y Movilidad. Respecto a la hora punta de este martes 24 de marzo, los datos reflejan que continúa la disminución de la intensidad del tráfico en la ciudad. En M-30 se ha reducido un 67,4 por ciento; en el interior de M-30, un 71,4 por ciento, y un 70 por ciento en el exterior de la M-30.

11.20Un ciclista incumple el confinamiento y esquiva a la Policía El juzgado de guardia de Murcia ha puesto en libertad, con cargos, a un ciclista que incumplió el confinamiento impuesto por el covid-19 y que fue detenido por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) tras una persecución que se prolongó durante varios kilómetros y en la que cruzó a toda velocidad por una decena de calles de la capital murciana. La detención se llevó a cabo cuando este ciclista, P.A.N., un vecino de Murcia de 56 años de edad, cayó al suelo debido a la lluvia y los agentes que habían participado en su persecución, en la que uno de los coches policiales chocó contra un árbol, lograron darle alcance.

11.14Baleares suma 13 fallecidos por coronavirus Tres personas que habían dado positivo por SARS-CoV-2 fallecieron ayer y esta madrugada en Mallorca. Un hombre de más de 70 años con múltiples enfermedades crónicas murió en el Hospital de Son Llàtzer de Palma. Otro hombre, de más de 85 años, sin patologías previas, que fue ingresado por una neumonía grave, murió en el Hospital de Son Espases de Palma. En ese mismo centro hospitalario, falleció también un joven de 33 años que padecía un trastorno neurológico. Con estas últimas muertes, son ya 13 las personas —12 en Mallorca y una en Ibiza— que han fallecido en Baleares por coronavirus y que previamente habían dado positivo, informa Josep María Aguiló.

11.08Una localidad leonesa, aislada por contagio masivo de coronavirus La localidad leonesa de Valle de la Vaduerna, perteneciente al municipio de Villamontán de la Valduerna, ha sido aislada debido a un contagio masivo de coronavirus, al parecer durante un funeral, que puede alcanzar a más de una veintena de los 75 vecinos del pueblo. Según han informado a Efe fuentes locales, se han confirmado al menos una docena de casos y otros vecinos que presentan síntomas permanecen a la espera de que les realicen las pruebas

11.05CSIF propone habilitar residencias públicas para los sanitarios y enfermos CSIF ha planteado al Gobierno de Murcia que abra las residencias públicas, albergues y colegios mayores para alojar a enfermos contagiados por Covid-19 y a los sanitarios que los atienden, informaron fuentes de este sindicato. Esta organización ha señalado que esta petición se produce tras comprobar las necesidades que se están generando de espacios que puedan habilitarse como instalación sanitaria.

10.59Alemania suma más de 4.700 casos en un día y supera las 27.000 personas contagiadas por coronavirus Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un aumento de más de 4.700 casos de la pandemia del nuevo coronavirus, con lo que el balance se eleva a más de 27.000 personas contagiadas, según ha informado este martes el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento y control de las enfermedades infecciosas.El organismo ha indicado que en las últimas 24 horas se han registrado 4.764 positivos por coronavirus, por lo que el balance se sitúa en 27.436 personas contagiadas y un total de 114 víctimas mortales por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según informa la cadena pública Deuthsche Welle. Alemania es el quinto país más afectado por el coronavirus, después de China, Italia, Estados Unidos y España.

10.50Desalojan la residencia de Alcalá del Valle con foco de coronavirus La residencia de ancianos de Alcalá del Valle (Cádiz) en la que ha surgido un foco de coronavirus que ha causado la muerte a tres residentes e infectado a 38 y a 19 de trabajadores está siendo desalojada, para proceder a una profunda desinfección, han informado fuentes de la administración central. Miembros de la Guardia Civil, entre otros, colaboran para proceder al traslado de los residentes afectados a distintos hospitales o a otras instalaciones donde puedan cumplir el aislamiento y recibir atención médica.

10.42Colonia turca contra el coronavirus La costumbre turca de echar colonia en las manos de los clientes de restaurantes, taxis o autobuses se ha reforzado y extendido debido a la llegada del coronavirus. Esta señal de hospitalidad se ha convertido en un arma para combatir el contagio del virus debido al alcohol de la colonia y a la falta de geles sanitarios especiales, difíciles de encontrar estos días. La agencia AFP asegura que la colonia registra ahora «una demanda sin precedentes» hasta obligar a colgar carteles de que se ha agotado en tiendas y farmacias. En ciudades como Izmit, a 100 kilómetros de Estambul, las autoridades locales reparten pan y colonia gratis entre las personas mayores. En Turquía han muerto 37 personas y se han registrado 1.529 casos positivos. Informa Mikel Ayestaran.

10.36Mazda cerrará plantas La compañía automovilística Mazda ha anunciado que suspenderá temporalmente la actividad en algunas de sus plantas para adaptar su producción a la caída de las ventas por la crisis sanitaria mundial debido al brote de coronavirus. En un comunicado, la firma japonesa ha explicado las medidas de prevención implementadas por algunos países para evitar la propagación del Covid-19 incluyen en algunos casos restricciones a determinadas actividades, que hacen que, en ocasiones, sea más difícil adquirir componentes para sus vehículos.

10.27Tailandia impondrá el jueves el estado de emergencia por el coronavirus El primer ministro de Tailandia, el general Prayuth Chan Ocha, ha anunciado que el Gobierno impondrá el jueves el estado de emergencia con una serie de medidas restrictivas para combatir la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, según informa el diario 'The Bangkok Post'. En una declaración institucional desde la sede del Gobierno, el general Prayuth ha señalado que las nuevas medidas de control para frenar la pandemia se pondrán en marcha desde el jueves y que se creará un comité para analizar la situación día a día.

10.18Dos en moto que no es suya, sin seguro y sin carné en el estado de alarma Dos jóvenes han sido interceptados por la Policía Municipal de Pamplona, incumpliendo la legislación prevista por el estado de alarma, cuando circulaban en un ciclomotor que no era suyo y que no tenía seguro y sin carné de conducir. Esta es una de las actuaciones que ha llevado a cabo la Policía Municipal de Pamplona en relación con el incumplimiento de las normas establecidas con la declaración del estado de alarma.

10.13Los Reyes se interesan por los profesionales sanitarios El Rey trasladó ayer su «apoyo y aliento» a todos los sanitarios de La Rioja y, también, se interesó por el número de profesionales afectados que «ronda el diez por ciento actualmente», tal y como ha completado el Gobierno de La Rioja. El Rey, junto con la Reina Doña Letizia, contactó ayer con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, el director del Área de Salud de La Rioja, Alberto Lafuente, y el director de Atención Especializada, Javier Pinilla, tal y como ha detallado el Ejecutivo riojano.

10.06Las residencias deberán comunicar de inmediato la imposibilidad de conservar y retirar cadáveres La residencias de ancianos deberán comunicar de inmediato a las autoridades de las comunidades autónomas y delegaciones de gobierno situaciones excepcionales tales como la imposibilidad de conservación y retirada de cadáveres por la ausencia de servicios funerarios disponibles derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así lo pone de manifiesto la Orden SND/275/2020 por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial, publicada este martes, 24 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

9.59La Policía multará a quien circule por Madrid sin acreditar una justificación del trabajo El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este martes que los agentes de la Policía Municipal multarán a aquellos conductores y viandantes que circulen por la ciudad sin un documento que acredite que tienen que trabajar presencialmente en sus puestos de trabajo. Así lo dijo en una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, donde señaló que le gustaría que desde las empresas se diera a los trabajadores un documento que justificase que tienen que estar en el puesto de trabajo.

9.50Cuba decreta la cuarentena por el coronavirus El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha confirmado este lunes 40 casos de coronavirus en la isla, cinco casos más que el último balance, al tiempo que ha decretado cuarentena y ha cancelado las clases en el país. De acuerdo con el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias del país caribeño, los cinco nuevos pacientes son un ciudadano ruso, otro francés y tres cubanos. De los 40 confirmados, 35 evolucionan con normalidad y tres se encuentran en estado grave.

9.40China levanta el cierre del epicentro del coronavirus en Hubei y en abril de Wuhan Después de dos meses de cierre y cuarentenas que han confinado en sus casas a sus casi 60 millones de habitantes, las autoridades chinas levantarán esta medianoche las restricciones para salir de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia del coronavirus que estalló en enero en su capital, Wuhan. Según informa la agencia estatal de noticias Xinhua, esta ciudad, de once millones de habitantes, seguirá cerrada hasta el 8 de abril. En el resto de la provincia, las personas que quieran viajar deberán acreditar que están sanos con una aplicación en el móvil que, tras registrar sus movimientos y contactos, les otorga un código QR a modo de semáforo: si aparece rojo deben guardar una cuarentena de dos semanas y, si es verde, pueden moverse libremente. Informa Pablo M. Díez.

9.30Bangladesh ofrece una isla desierta para alejarse del coronavirus Bangladesh ofreció este lunes las instalaciones de una isla deshabitada, inicialmente preparada para la reubicación de los refugiados rohinyás en el país, a personas pobres que deseen mantenerse alejadas del coronavirus. «Esto es para aquellas personas que no tienen un refugio seguro y que desean mantenerse a salvo, lejos del coronavirus. Hemos ofrecido una opción para que ellos vayan a la isla Bhasan Char», dijo Shah Kamal, secretario del Ministerio de Gestión de Desastres y Socorro.

9.26Suspenden las prácticas de la última promoción de fiscales por el Coronavirus El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha acordado suspender de forma temporal las prácticas tuteladas de la última promoción de la carrera fiscal, la número 58, mientras dure el estado de alarma y las medidas adoptadas para frenar la pandemia de coronavirus. El CEJ colabora con la Fiscalía General del Estado en la preparación integral y especializada de los miembros de la carrera fiscal, así como de los aspirantes a ingresar en ella.

9.20Rusia envía a Venezuela 10.000 kits de pruebas para diagnosticar el coronavirus Venezuela ha recibido este lunes un total de 10.000 kits de pruebas para diagnosticar el nuevo coronavirus procedentes de Rusia, según ha informado Nicolás Maduro. «Llegaron a Venezuela 10.000 kits de pruebas diagnósticas procedentes de Rusia para el despistaje del Covid-19», ha trasladado Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha agradecido «la solidaridad y la cooperación» del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de la población rusa.

9.12CNAE pone a disposición de Cruz Roja vehículos de autoescuelas para atender a personas vulnerables La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha firmado un convenio de colaboración con Cruz Roja para que las autoescuelas asociadas que lo deseen puedan poner a disposición de Cruz Roja vehículos y conductores para la atención de personas vulnerables, aisladas en su casa tras decretarse el Estado de Alarma por la pandemia de coronavirus. Fundamentalmente, se trata de ayudar en el reparto a domicilio de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad para personas atendidas por Cruz Roja o en su traslado, cuando la organización lo requiera.

8.57Siete personas denunciadas por celebrar un aniversario en Hospitalet Un total de siete personas han sido denunciadas por los Mossos d'Esquadra por celebrar un aniversario en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y por tanto, incumplir las órdenes de confinamiento decretadas por la Generalitat y el real decreto del Gobierno para actuar contra el coronavirus. Según ha explicado la policía catalana a Europa Press, fueron denunciadas sobre las 22.00 horas del lunes mientras celebraban el acontecimiento en un local comercial de reformas del municipio.

8.52¿Cuándo se descontroló el coronavirus en cada país? El coronavirus es una pandemia mundial y ningún país está a salvo. Así ha sido la secuencia del momento en el que la enfermedad se descontroló en cada país, cuando superaron el centenar de contagios. Consúltala aquí.

8.41Guía para no contagiarse del coronavirus Consulta aquí una serie de consejos útiles para no contagiarte del coronavirus.

8.34Gimnasio clandestino Un hombre ha sido detenido por abrir un gimnasio en la ciudad de Alicante que, pese al confinamiento impuesto por el estado de alarma, funcionaba con la persiana bajada y entrando mediante un código previamente acordado. La Policía Nacional alicantina ha informado de que la llamada de un vecino con domicilio frente a la instalación deportiva ha permitido el arresto del individuo, español y al que se le imputan los supuestos delitos de resistencia y desobediencia al real decreto del estado de alarma.

8.30Multada una pareja en Algeciras por practicar sexo en un coche durante el Estado de Alarma La Policía Local de Algeciras (Cádiz) ha interpuesto una sanción a una pareja que fue sorprendida practicando sexo en el interior de su vehículo en pleno periodo de confinamiento por el estado de alarma por coronavirus. Según han confirmado fuentes municipales, la pareja fue localizada en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública alrededor de las 23.00 horas del pasado sábado en la localidad gaditana.

8.19El Gobierno prevé aprobar este martes más medidas económicas El Consejo de Ministros de este martes prevé aprobar nuevas medidas económicas para frenar el impacto económico del Covid-19, entre las que figuran la concreción de las características de los avales públicos a las líneas de liquidez de las entidades financieras o facilitar el acceso de los trabajadores fijos-discontinuos a los expedientes de regulación de empleo (ERTEs). Mientras, las medidas para ayudar a los ciudadanos de colectivos vulnerables y afectados por el Covid-19 con dificultades para pagar el alquiler se aplazan a la semana que viene.

8.11Confinamiento para mayores de 65 años El Gobierno de Azerbaiyán decretó el confinamiento a partir de hoy y hasta el próximo 20 de abril de todas las personas mayores de 65 años como parte de las medidas para contener la propagación del coronavirus causante de la pandemia de COVID-19. En ese mismo período quedan restringidas las entradas y salidas de la capital, así como de Sumgait, la tercera ciudad del país, disposición que no afecta al desplazamiento de ambulancias y vehículos de los servicios de reparaciones y rescate.

7.50Grandes noticias en China La ciudad de Wuhan, capital provincial de Hubei, en la que comenzó a propagarse masivamente el brote de coronavirus, levantará el 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero. Los habitantes podrán abandonar la ciudad si obtienen lo que se denomina código QR de salud verde, lo que implica que la persona no ha mantenido contactos con ningún contagiado o sospechoso de tener la enfermedad.

6.50Corea del Sur registra 76 nuevos contagios, 20 de ellos importados Corea del Sur, país que no ha limitado los movimientos de sus ciudadanos y que mantiene abiertas sus fronteras pese a la pandemia de coronavirus, informó hoy de la detección de 76 nuevos casos el lunes, 20 de ellos de personas llegadas del extranjero. Según informó hoy martes el Centro para el Control la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC), 20 personas, siete más que en la víspera, dieron positivo tras ser testados en aeropuertos a su llegada al país. Desde hace dos días Corea del Sur somete forzosamente a análisis a todas aquellas personas procedentes de Europa, actualmente el principal foco del virus, y les obliga a guardar una cuarentena de 14 días independientemente del resultado.

6.42El número de muertos en un día pasa por primera vez de 100 en EE.UU. La expansión de la epidemia del coronavirus en EE.UU. se nota en el crecimiento exponencial de casos confirmados, pero también en los fallecimientos. Este lunes, el país superó por primera vez la cifra de 100 muertos en un solo día, un umbral del que no se va a bajar en mucho tiempo. Con más de 40.000 contagios en todo el país, la enfermedad ha supuesto ya decesos en 34 de los 50 estados de EE.UU., además de en Puerto Rico y en la capital, el Distrito de Columbia. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York.

6.36Autoridades peruanas autorizan vuelo de españoles confinados en Perú Las autoridades de Perú autorizaron la salida de un vuelo de Lima hacia Madrid, el próximo miércoles 25, con un grupo de españoles de los aproximadamente 1.200 que permanecen en territorio peruano desde hace ocho días, cuando empezó la inmovilización nacional por el coronavirus, según confirmó este lunes la embajada de España en Lima. Un comunicado de la embajada española anunció que las autoridades peruanas autorizaron el vuelo Lima-Madrid, que había sido anunciado ayer por la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. [Más información aquí]

6.30Importante repunte de contagios locales e «importados» del virus en China La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de un repunte tanto de casos de contagios locales (4, respecto a un único caso en los 5 días anteriores) como de los llamados «importados» del coronavirus SARS-CoV-2, que fueron 74, casi el doble que el día anterior. El organismo oficial también detalló que, hasta la pasada madrugada local (16.00 hora GMT del lunes), se habían certificado 7 muertes por la resultante neumonía COVID-19, lo que supone el sexto día consecutivo con la estadística de decesos en un solo dígito. Todos los fallecimientos se produjeron en la provincia de Hubei y, en particular, en su capital, Wuhan, cuna del brote y que asimismo registró uno de los contagios locales. La fuente oficial no precisó dónde se diagnosticaron los otros 3. [Lee más aquí]