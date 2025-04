Coronavirus España en directo: España registra 605 muertos, la cifra más baja en 17 días

5.33

Las autoridades colombianas activaron este viernes el protocolo de emergencia en salud en una prisión de Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro), a raíz de que un hombre de 63 años allí recluido que había sido puesto en libertad el pasado 1 de abril falleciera por COVID-19 seis días después. "La persona fallecida padecía una enfermedad respiratoria hace varios años, la cual había sido tratada en el Establecimiento (Penitenciario y Carcelario de Villavicencio)", informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en un comunicado.

4.41

Guatemala sumó este viernes 11 casos positivos más por el coronavirus SARS-CoV-2 y alcanzó un total de 137 contagios, con tres fallecidos, desde que el pasado 13 de marzo se confirmara en este país centroamericano el primer paciente con la enfermedad COVID-19, tras haber viajado a Europa días atrás. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia guatemalteca, Carlos Sandoval, informó este viernes de que "lamentablemente se suman 11 nuevos casos, para hacer un total de 137 casos en el territorio nacional, de los cuales son seis mujeres y cinco hombres".

3.54

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha detectado 46 nuevos casos de contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales 42 son de viajeros procedentes del extranjero, los llamados "importados", una tendencia que Pekín todavía no ha logrado cortar. Las autoridades sanitarias indicaron hoy que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del viernes), se diagnosticaron los citados 42 casos "importados" (38 en la víspera y 61 el día anterior), el frente que ahora más preocupa al Gobierno y por el que prohibió la entrada de extranjeros al país desde el pasado 28 de marzo.

3.43

3.34

México superó este viernes la barrera de los 200 fallecidos por COVID-19 al pasar de 194 a 233 decesos en 24 horas, mientras que los casos confirmados llegaron a 3.844, con un incremento de 403 respecto a los 3.441 del día anterior. Las autoridades sanitarias mexicanas informaron en rueda de prensa de que, del total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, el 42 % se han recuperado, el 52 % permanecen bajo aislamiento y un 6 % han fallecido.

3.12

EE.UU. se convirtió este viernes en el primer país en registrar un aumento de más de 2.000 muertes en solo un día por coronavirus y pronto será la nación con más decesos del mundo por encima de Italia, según muestran los datos de Universidad de Johns Hopkins. En las últimas 24 horas, Estados Unidos ha registrado 2.108 muertes, de manera que 18.637 personas ya han perdido la vida por el virus, de acuerdo a la misma fuente.

2.48

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este viernes la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio que culminaba en su país el próximo domingo por dos semanas más, hasta el 26 de abril, para "aletargar la velocidad de contagio" de coronavirus y "garantizar que el sistema de salud pueda dar respuesta a los que se infecten". "Hemos decidido seguir con la cuarentena exactamente en los mismos términos que rigen hoy en las grandes ciudades y los grandes centros urbanos", declaró Fernández en una conferencia de prensa en la residencia presidencial de la localidad bonaerense de Olivos, en las afueras al norte de Buenos Aires, tras lo cual anticipó que habrá una flexibilización de las restricciones en algunas provincias.

2.42

Panamá registró 8 muertes y 222 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que elevó a 74 los decesos y a 2.974 los contagios confirmados, dijeron este viernes sus autoridades de salud. Del total de 2.974 casos confirmados, 304 pacientes están hospitalizados, 200 de ellos en planta y 104 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que el resto se encuentra en aislamiento domiciliario.

2.27

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció este viernes que fijará contribuciones sociales, apoyadas por los sectores que más tienen, para afrontar el impacto sanitario y económico del coronavirus. Moreno, en un mensaje a la nación por radio y televisión, dijo que se fijará una contribución del 5 por ciento a las empresas que han obtenido ganancias superiores al millón de dólares al año, y que ese aporte se recaudará en tres pagos mensuales.

2.01

Los casos de COVID-19 se elevaron dramáticamente en varios países de América como Ecuador, Perú, Chile y Brasil, en un Viernes Santo silencioso y atípico para un continente que permanece en casa por una pandemia que superó hoy los 100.000 muertos en todo el mundo. En Brasil, la cifra de muertos por coronavirus llegó a 1.057, con un total de 19.638 casos confirmados, según informó el Ministerio de Salud, que insistió en la necesidad de reforzar las medidas de aislamiento, después de que se registraran 116 nuevas muertes, con lo que por tercera vez consecutiva se superó el centenar de fallecidos en un día.

1.50

Los casos confirmados de COVID-19 en Florida (EE.UU.) aumentaron a 17.968 y las muertes a 419, según el segundo boletín diario del Departamento de Salud del estado, que esta mañana había contabilizado 17.531 casos y 390 muertes. La cuenta había aumentado el jueves en más de mil casos, la mayor subida desde que la pandemia llegó a Florida en marzo pasado.

1.32

Estados Unidos no podrá reabrir su economía por completo el 1 de mayo, la fecha fijada por la Casa Blanca, advirtió este viernes el director general de salud pública del Gobierno estadounidense, Jerome Adams. En una entrevista con la cadena Fox, Adams aseguró que la "mayoría del país" no podrá volver a la normalidad el 1 de mayo, a pesar de que algunos miembros de la Administración creen que es necesario reactivar el país para esa fecha.

0.16

El Ministerio de Salud informó este viernes de 250 casos nuevos de coronavirus en Colombia y la cifra total de contagiados llegó a 2.473, mientras que se informó de 11 muertes con lo que los fallecidos suman ya 80. De los contagios informados este viernes, la cifra más alta en un solo día desde que se detectó el primer caso hace un mes, 84 están en Bogotá.

23.53

El número de personas fallecidas en las últimas 24 horas en Cataluña a causa de la COVID-19 ha sido de cien, con lo que la cifra total se eleva a 3.331, mientras que ha habido 1.257 nuevos positivos por coronavirus, por lo que el total es de 32.984, según los datos facilitados por el departamento de Salud. Desde que comenzó la pandemia, un total de 2.629 personas han sido ingresadas de gravedad y el número de positivos que son profesionales sanitarios es 5.251.

23.23

La ciudad de Santa Cruz, la mayor de Bolivia y que cuenta con más casos de coronavirus en el país, será militarizada ante el incumplimiento de la cuarentena dictada por el Gobierno interino y así evitar la propagación de la pandemia. "Guarden este concepto, estamos en guerra con un enemigo invisible y como estamos en guerra no vamos a discutir, los ciudadanos en tiempos de guerra solamente obedecen", manifestó este viernes el ministro interino de Desarrollo Productivo y delegado presidencial en Santa Cruz, Wilfredo Rojo.

23.05

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este viernes la creación de un grupo de asesores externos sobre el impacto económico del coronavirus y explicó que la española Ana Botín, presidenta del Banco Santander, será una de sus 12 integrantes. El cometido de Botín y del resto de miembros del grupo será ofrecer su "perspectiva" sobre las respuestas que diferentes gobiernos del mundo están dando a la pandemia, detalló el Fondo en un comunicado.

21.15

El Gobierno permitirá que la mitad de las estaciones de servicio cierre temporalmente ante la fuerte caída de la demanda de carburantes que ha provocado la declaración del estado de alarma para frenar el coronavirus, han informado a Efe fuentes del sector.

20.50

La Comunidad de Madrid va a eliminar en un nuevo protocolo el criterio de no trasladar a centros sanitarios a pacientes de más de 80 años y enfermedad terminal, para pasar a valorar únicamente la característica de la dolencia terminal y el estado de fragilidad.

20.24

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que hará un anuncio sobre la OMS la semana que viene en referencia a la financiación de la organización, informa AFP.

20.05

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró este viernes que los neoyorquinos se sienten «devastados» al ver las imágenes de conciudadanos enterrados en fosas comunes en Hart Island, y pidió no caer en el sensacionalismo puesto que son entierros temporales para que en el futuro las familias puedan organizar con dignidad un sepelio privado.

19.50

Un total de 13.197 personas han muerto en Francia por el Covid-19 desde el comienzo de la epidemia, 987 en las últimas 24 horas , entre las que figura un niño, ha anunciado el viernes por la tarde el director general de Sanidad, Jérôme Salomon.

19.35

El número total de fallecidos por coronavirus en el mundo suma 100.000 casos, informa Reuters. Además, el número de casos supera los 1,6 millones.

19.18

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) propuso este Viernes Santo repicar las campanas de todas las iglesias a las 12.00 horas de este Domingo de Resurrección para « anunciar la resurrección y ofrecer esperanza a quienes hoy más lo necesitan».

19.11

El número de muertes registradas en hospitales del Reino Unido por Covid-19 se ha incrementado en el récord de 980 en 24 horas , hasta un total de 8.958, informó este viernes el ministro de Sanidad, Matt Hancock. Se trata del mayor incremento diario de fallecidos contabilizado en el país desde que en enero comenzó a extenderse la pandemia del nuevo coronavirus, después de anunciarse 881 el jueves y 938 el miércoles.

18.47

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este viernes que en las últimas 24 horas se registraron 529 nuevos casos de coronavirus , el mayor repunte de contagios desde que llegó la pandemia al país lo que eleva la cifra total hasta 6.501. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó además en rueda de prensa que en las últimas 24 horas han fallecido ocho personas, todas en la capital, que acumula la mayoría de las 65 muertes del país.

18.35

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a desafiar este viernes las recomendaciones de permanecer en casa debido a la pandemia de coronavirus, y escuchó tantos aplausos como cacerolazos de vecinos recluidos en casa por la cuarentena. El mandatario, que minimiza el peligro del COVID-19 y hasta ha calificado al virus de «gripecita», dejó su residencia oficial por la mañana y se dirigió con un nutrida comitiva al acomodado barrio de Sudoeste, en Brasilia.

18.30

Un levantamiento prematuro de las medidas de confinamietno tomadas para frenar la propagación del nuevo coronavirus podría provocar un «resurgimiento mortal» de la pandemia , ha advertido el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Sé que algunos países prevén ya la transición para salir de las restricciones del confinamiento. Como todo el mundo, la OMS querría ver las restricciones levantadas. Pero levantar las restricciones demasido rápidamente podría conllevar un resurgimiento mortal» de la mandemia, ha declarado Tedro Adhanom Ghebreyesus, informa AFP.

18.16

Los fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzaron hoy los 18.849, lo que supone un incremento de 570 en el último día , según el último balance comunicado hoy por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en rueda de prensa, informa Efe. El número total de contagios se sitúa en las 147.577 personas, 3.951 más registrados en las últimas veinticuatro horas, desde que se detectara la primera infección autóctona el 21 de febrero.

18.08

El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía para las personas que desde el próximo lunes tienen que volver a sus puestos de trabajo, así como para todas aquellas que salen a comprar comida o a la farmacia, en la que recomienda desinfectar los objetos que se hayan usado fuera (como gafas o móvil) con el fin de evitar que entre en casa el nuevo coronavirus, informa Europa Press. Esta limpieza, según detalla Sanidad, se deberá de realizar con un pañuelo desechable y solución alcohólica o, en su defecto, con agua y jabón. Además, aconseja dejar las llaves y la cartera en una caja cerca de la puerta, así como los zapatos, si bien en estos casos no detalla si es necesario desinfectarlos, aunque sí recuerda la importancia de lavarse las manos.

17.57

La Policía Local de Candelaria ha detenido este viernes a una persona después de vulnerar hasta en 9 ocasiones la obligatoriedad de permanecer en su domicilio, según lo establecido en el estado de alarma. Una nota del Ayuntamiento de este municipio tinerfeño indica que la Policía Local ha interpuesto desde el comienzo del Estado de alarmas, el domingo 15 de marzo, unas 330 denuncias por incumplimientos del Decreto que regula el mismo.

17.50

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que el hospital temporal de Ifema ha ingresado ya a más de 3.000 pacientes y superará hoy las 2.000 altas hospitalarias. «Ifema es hoy el hospital con más camas funcionales de España. Ya ha ingresado a más de 3.000 pacientes y ha dado más de 2.000 altas. Hoy se encuentran en él más de 1.000 personas. A todas ellas y a los profesionales que les cuidan, todo nuestro apoyo», ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter.

17.47

Las 24 Horas de Le Mans, la prestigiosa prueba francesa que integra el Mundial de Resistencia (WEC), pospuesta a causa del coronavirus, se disputará finalmente del 19 al 20 de septiembre próximo. Así lo anunció este viernes el Automobile Club de l'Ouest, la sociedad organizadora de la tradicional prueba de un día que se disputa habitualmente en el circuito de La Sarthe.

17.45

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este viernes el alta médica tras superar la Covid-19, cerca de un mes después de que se confirmase su contagio de coronavirus, el pasado 16 de marzo. La jefa del Ejecutivo madrileño ha informado de su alta médica a través de Twitter, donde ha colgado un vídeo grabado en el apartahotel en el que ha estado confinada explicando su recuperación y deseando ánimo al resto de los pacientes.

17.44

El Gobierno informará del número de ancianos con coronavirus que han fallecido en las residencias cuando reciba la información completa por parte de las comunidades autónomas y una vez la hayan examinado los expertos, pero no antes porque es un «tema muy serio». El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido dejar claro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril que el Ejecutivo se «toma muy en serio» este asunto porque desde el principio ha tenido «mucha sensibilidad» con el colectivo más vulnerable: el de los mayores.

17.42

El #ApagónCultural de 48 horas en redes sociales —entre los días 10 y 11 abri—, impulsado por la Unión de Actores en línea con las reivindicaciones de medio centenar de organizaciones de la Cultura y la Música que reclaman al Ministerio de Cultura y Deportes medidas específicas para sector, se ha convertido en 'trending topic' en Twitter durante las primeras horas de la iniciativa. La Unión de Actores lanzó su propuesta con el fin de animar a la profesión a que no publicara ni compartiera ningún contenido en sus redes en estas 48 horas en protesta por la falta de medidas hacia el sector.

17.39

La empresa Sanofi ha comunicado hoy que ha incluido a España en la lista de los cincuenta países a los que donará, en conjunto, cien millones de dosis de su medicamento denominado hidroxicloroquina, que ahora se usa en casos de artritis reumatoide y lupus y que podría ayudar a frenar la pandemia por la COVID-19. La sede de la empresa Sanofi en España ha informado este viernes que proporcionará su hidroxicloroquina donde sea posible y que ha aumentado un cincuenta por ciento su capacidad de producción.

17.33

El Real Valladolid ha llegado a un acuerdo con la plantilla de su equipo de Primera División para rebajar un 17 por ciento el salario anual de los jugadores en el caso de que la competición no se reanude. En un comunicado este viernes en su página web, el Real Valladolid señala que si el campeonato se reanuda no se producirá ninguna reducción en los salarios.

17.29

La Conferencia Episcopal ha propuesto este viernes que el próximo 12 de abril, Domingo de Resurrección, repiquen las campanas de los templos a las 12 del mediodía para «acompañar la soledad» de los miles de fallecidos por el coronavirus y dar «consuelo» a sus familiares que no pueden guardar el duelo. «La expresión mayor del drama que estamos viviendo es la muerte de miles de personas en soledad y, a veces, en la desesperación y falta de consuelo de sus familiares. La manera de despedir a los difuntos, celebrar ritos de esperanza y acompañar el duelo de sus deudos está en el origen de la civilización. La actual crisis socava este pilar», lamentan los obispos en una carta de su Comisión Ejecutiva.

17.00

El Govern de la Generalitat ha decidido retrasar al 20 de abril el reparto, a través de las farmacias, de 1,5 millones de mascarillas para la población de Cataluña para protegerse del coronavirus. Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, tras la reunión extraordinaria celebrada telemáticamente por el Govern este viernes. El precio será de 0,60 euros más IVA, según la consejera. La Generalitat informó ayer jueves de que ha adquirido 14 millones de mascarillas que irá recibiendo paulatinamente y que inicialmente pensaba empezar a distribuir a la población a partir de la semana que viene.

16.59

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha enviado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para preguntarle «cuáles son las razones por las que se ha rechazado alargar el confinamiento estricto» y si esta decisión se basa en criterios médicos o «estrictamente económicos» . Así lo ha explicado la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, tras la reunión extraordinaria celebrada telemáticamente por el Govern este viernes.

16.55

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han sido convocados a una reunión extraordinaria mediante videconferencia que se celebrará el próximo 23 de abril con el fin de discutir las bases del plan para la recuperación y el relanzamiento económico de la Unión Europea tras la pandemia de Covid-19, después de que el Eurogrupo acordase ayer la movilización de hasta 540.000 millones de euros en préstamos, según ha anunciado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

16.40

Dermatólogos de diferentes centros sanitarios españoles están liderado el estudio 'COVID-Piel' , que llevará a cabo en todo el territorio nacional, para conocer y categorizar las manifestaciones cutáneas vinculadas a la infección por el nuevo coronavirus en pacientes de cualquier edad. La aparición de alteraciones dermatológicas en cualquier zona de la piel, coincidentes con infección COVID-19, suelen ir desde erupciones tipo rash (principalmente en el tronco), erupciones urticarianas o vesículosas similares a varicela, púrpura. En los dedos de manos y pies también se están observando lesiones acro-cianóticas parcheadas, generalmente de pequeño tamaño, a veces confluentes y en ocasiones con ampollas.

16.30

Malta cerró sus puertos a los migrantes a causa de la pandemia, al igual que Italia, mientras el barco Alan Kurdi permanece a la espera en el mar con 150 personas rescatadas en el Mediterráneo, una de ellas evacuada por razones médicas. La organización alemana Sea Eye, que opera esa embarcación, ha informado de que uno de los 150 migrantes rescatados en el mar ha tenido que ser evacuado la pasada madrugada por la Guardia Costera italiana a la isla italiana de Lampedusa (sur).

16.15

Un equipo de investigadores y matemáticos del Technological Institute for Data, Complex Networks & Cybersecurity (DCNC Sciences) de la Universidad Rey Juan Carlos han estimado que el próximo 15 de abril se habrán registrado en España 17.717 muertes por el nuevo coronavirus.

16.05

Nueva York ha comenzado a enterrar cadáveres en una fosa común en la isla de Hart, en el extremo noroeste de la Gran Manzana, en un momento en el que se ha registrado un importante aumento de víctimas mortales por coronavirus en la región. Las autoridades de Nueva York confirmaron que la isla, que durante décadas se ha utilizado para dar sepultura a cadáveres sin reclamar, ahora incluirá también a fallecidos por el COVID-19 que estén en esa misma situación.

15.32

El Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés ha informado de la primera muerte por Covid-19 de un trabajador sanitario del centro, un enfermero de quirófano de 57 años que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde ha luchado «incansablemente, durante días, contra la enfermedad». El Hospital ha trasladado a toda la familia del enfermero fallecido —en especial a su mujer, también enfermera del Severo Ochoa— y a las personas que lo conocían o han trabajado a su lado el pésame, así como «un enorme abrazo de fuerza en estos momentos tan difíciles».

15.31

Voluntarios y efectivos de la Fundación Madrina entregarán este viernes al hospital de campaña de Ifema flores con las que alegrar el trabajo de los sanitarios que trabajan allí durante la pandemia del Covid-19. Además dejarán dos ramos en el Palacio de Hielo. En otras ocasiones han donado al hospital hasta 3.000 tulipanes, rosas y flores silvestres, que van destinadas a alegrar las jornadas de los sanitarios. Las flores no podrán compartir espacio con las personas atendidas por el coronavirus.

15.04

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha aplaudido el «paquete sin parangón» aprobado por el Eurogrupo para movilizar 540.000 millones de euros en préstamos y poner en marcha a medio plazo un fondo que relance la economía tras la pandemia de coronavirus. «El acuerdo del Eurogrupo es un logro significativo. Más de 500.000 millones de euros están ahora disponibles para proteger a los países, los trabajadores y las empresas de la UE», ha indicado Michel en un comunicado.

15.02

Las personas fallecidas por coronavirus en Bélgica han superado las 3.000, tras contar unas 500 en las últimas 24 horas, de un total de más de 26.600 casos confirmados, según han informado este viernes el instituto de salud pública Sciensano. Bélgica cuenta ya un total de 26.667 personas contagiadas, 1.684 más que el viernes, de las cuales 915 se han detectado en la región de Flandes, 570 en Valonia y 178 en Bruselas.

15.01

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha pedido este viernes, en los oficios que han tenido lugar en la catedral tarraconense, que las autoridades permitan que los presos que tienen concedidos permisos para salir de la cárcel pasen el confinamiento por la COVID-19 en sus casas. Entre esos presos se encuentran los políticos independentistas condenados por el «procés», quienes pueden salir de la cárcel unas horas en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario y que han pedido pasar el confinamiento en sus casas.

15.00

El Ministerio de Sanidad repartirá entre hoy viernes y mañana sábado otro millón de test rápidos de diagnóstico para la detección del coronavirus entre las comunidades autónomas. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Illa ha informado de la reunión telemática del consejo interterritorial de Salud que se celebró este jueves en la que se valoró con los consejeros de todas las comunidades autónomas la situación actual de la epidemia por COVID-19.

14.59

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a una persona tras sufrir un brote psicótico y arrojar a su perro por el balcón en un barrio de la capital palentina. Según ha confirmado la subdelegación del Gobierno en la provincia de Palencia a Europa Press, fue una mujer, la madre del sujeto, quien llamó a la Policía para informar de que su hijo padecía un brote psicótico cuando tiró al perro por la ventana.

14.49

Un tripulante del espadero 'Ribel Tercero' ha sido trasladado a Vigo tras presentar síntomas del contagio por COVID-19. El hombre ha sido recogido por el buque-hospital Esperanza del Mar y desembargado en la mañana de este viernes en la ciudad olívica, donde fue atendido por efectivos sanitarios para su transporte hacia el centro hospitalario. El 'Ribel Tercero' se encontraba faenando en la zona de las Azores, cuando este tripulante empezó a tener fiebre y síntomas que levantaron la sospecha de que se tratase de un caso de coronavirus.

14.48

La Presidencia de Kazajistán ha anunciado este viernes una prórroga hasta finales de abril del estado de emergencia impuesto en el país a causa de la pandemia de coronavirus. «El decreto introduciendo el estado de emergencia expira el 15 de abril. Está claro que el estado de emergencia tendrá que ser extendido al menos hasta que termine el mes de abril», ha señalado el presidente, Kassim-Jomart Tokayev.

14.45

Un migrante egipcio de 15 años llegado al municipio italiano de Pozzallo (sur) desde Libia resultó positivo en coronavirus y ha sido puesto en cuarentena, aunque sus condiciones son «buenas», confirmó a Efe el alcalde Roberto Ammatuna. El joven había llegado días atrás en una patera a la isla de Lampedusa con otros migrantes desde las costas libias, de donde zarpa la mayoría de migrantes hacia Italia, y dado que su centro de acogida estaba lleno, fueron todos trasladado a Sicilia.

14.44

Las muertes registradas en Portugal por coronavirus subieron hoy a 435, en tanto que los contagios registraron un repunte de casi el 11% en 24 horas, hasta sumar ya 15.472, frenando así la estabilización de su curva. Comparado con los datos de ayer jueves, ha habido 26 muertes más y 1.516 contagios nuevos, según el último balance de la Dirección General de Salud (DGS). Mientras, permanecen ingresadas 1.179 personas y 225 se encuentran en cuidados intensivos.

14.42

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha creado un grupo de seguimiento de Covid-19 para asesorar sobre su evolución y la supuesta relación del virus entre personas y animales. El grupo de trabajo, abierto a futuras incorporaciones de expertos si fuera necesario, está compuesto por los catedráticos Elías Rodríguez Ferri (Microbiología de Veterinaria), José María Eiros Bouza (Microbiología de Medicina), y Lucas Domínguez, Antonio Arenas y Christian Gordázar, los tres de Sanidad Animal.

14.31

Un total de 3.531 ancianos de residencias de la Comunidad de Madrid han sido trasladados fundamentalmente a hospitales de aguados desde el pasado 1 de marzo hasta el 7 de abril, según los datos de la Consejería de Sanidad a los que ha tenido acceso Europa Press. Hasta la fecha, los equipos de Atención Primaria han intervenido en 75 residencias con motivo de la incidencia del coronavirus, que ha tenido un impacto notable en estos centros dado que los mayores es un colectivo de riesgo a esta enfermedad.

14.29

El avión de Air Europa procedente de Guayaquil (Ecuador) ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a las 10:30 horas de este viernes, trasladando de regreso a España a 41 ciudadanos de nuestro país que se encontraban en Ecuador desde que estalló la crisis del Covid-19. Enmarcado en las operaciones que las Embajadas y Consulados de España han coordinado con las de otros países para facilitar la vuelta de los españoles que estaban en el exterior, este vuelo partió este jueves «de Guayaquil, pasando por París para finalmente llegar a Madrid» este viernes.

14.27

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un segundo tramo de la línea de avales para créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 20.000 millones euros, que se destinarán exclusivamente a dar liquidez a autónomos y pymes para ayudarles a afrontar la situación debido al coronavirus. Esta segunda ronda de financiación, que forma parte de las medidas económicas acordadas para afrontar la crisis del coronavirus, se incluye en otro Real Decreto, que también prolonga el estado de alarma hasta el 26 de abril, ha explicado hoy la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

14.16

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este viernes «explicaciones inmediatas» al Gobierno de Pedro Sánchez por los «miles de trabajadores» afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) «que no han cobrado hoy» como correspondía. Así lo ha afirmado desde su cuenta personal en Twitter, después de presidir por videoconferencia una reunión extraordinaria del gobierno de la Generalitat.

14.14

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha criticado este viernes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretenda «sacar tajada» de la crisis del coronavirus al proponer una «mejora» de las condiciones retributivas y laborales de los jueces y «alargar» la jornada de los funcionarios. En un comunicado, la UPSJ ha cargado este viernes contra al borrador que ha hecho público el CGPJ en el que a través de más de 400 páginas plantea una batería de medidas en el ámbito judicial. Estas medidas «pueden ser resumidas en una clara y vergonzosa premisa: la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los jueces y magistrados», denuncia la UPSJ.

14.13

El volumen de nuevos préstamos en yuanes concedido por las entidades chinas durante el pasado mes de marzo alcanzó los 2,85 billones de yuanes (370.211 millones de euros), cifra que representa un nuevo récord de toda la serie histórica, que se remonta a 1992, como reflejo de las medidas de estímulo implementadas para reactivar la economía de China tras el parón provocado por el brote de Covid-19. Según los datos publicados por el Banco Popular de China (BPC), los nuevos préstamos denominados en yuanes alcanzaron en marzo un total de 2,85 billones de yuanes, lo que representa un incremento de 1,16 billones de yuanes (150.685 millones de euros) respecto del mismo mes de 2019.

13.35

Cincuenta miembros de la tripulación a bordo del único portaaviones de Francia, el Charles de Gaulle, dieron positivo por el nuevo coronavirus y partes del barco han sido bloqueadas, dijo el viernes el ministerio de las fuerzas armadas. En una declaración del ministerio, aseguraron que tres marineros habían sido evacuados por vía aérea a un hospital militar en Toulon, en el sur de Francia, puerto de origen del transportista.

13.34

13.33

El Gobierno de Irán ha confirmado este viernes la muerte de otras 122 personas a causa del coronavirus durante las últimas 24 horas y ha agregado que el número de contagios totales ha superado la barrera de 68.000 casos. El portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Kianush Jahanpur, ha detallado que un total de 68.192 personas han dado positivo hasta el momento, con 1.972 casos durante el último día, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 4.232.

12.52

La secretaria general de Transportes, María José Rallo, explicó este viernes que Salvamento Marítimo está contribuyendo a la evacuación de personas sintomáticas compatibles con Covid-19 de buques mercantes y cruceros sin pasaje. Así lo dijo Rallo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus, donde repasó los datos de movilidad de los distintos medios de transporte. La secretaria general de Transportes señaló que Salvamento Marítimo también está haciendo seguimiento de un pesquero con posibles casos positivos que se está dirigiendo a aguas españolas. Por otra parte, indicó que hoy llegará otro millón de mascarillas a repartir entre los transportistas a partir de mañana.

12.51

El Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (HUFA) ha participado en el desarrollo del prototipo del respirador diseñado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en colaboración con la aceleradora de empresa Celera, cuyo ensayo clínico ha sido autorizado por las autoridades sanitarias. El conocido como 'Open Ventilator', homologado por el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, ha sido aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos sanitarios para realizar estudios clínicos en humanos, según destaca el Hospital en una nota.

12.50

Cinco personas han sido denunciadas por la Policía Local de Pontevedra por estar bebiendo y fumando en el interior de un bar cerrado al público, actividad prohibida por el estado de alarma decretado en España por el coronavirus. Fueron los vecinos del propio establecimiento los que llamaron a las autoridades para relatar que había gente dentro del bar, situado en la zona de Estribela.

12.43

Los reyes han transmitido este viernes su «felicitación y ánimo» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por «el redoblado esfuerzo» que están desempeñando durante la crisis del coronavirus para hacer cumplir las normas del estado de alarma y colaborar en las necesidades sociales por el confinamiento. El rey ha trasladado este mensaje al comisario jefe provincial de León, Miguel Ángel de Diego, y al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, teniente coronel Juan Carretero, en sendas conversaciones telefónicas desde el Palacio de la Zarzuela, han informado fuentes de la Casa Real.

12.42

Tras cien días de guerra mundial contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuartel general de la lucha global, acumula cada vez más críticas a su gestión, procedentes sobre todo de Washington, que le acusa de excesiva cercanía a Pekín. Estados Unidos, el país con más casos de coronavirus (cerca ya de medio millón) y el segundo con más fallecidos tras Italia (más de 16.000), ha virado en los últimos días su política de culpar a China por la pandemia y ahora apunta a la OMS por titubear en su gestión de ésta y cometer errores.

12.35

Han destacado que los casos siguen siendo muchos, algunos de ellos incluso presentando síntomas después de la entrada en vigor del estado de alarma, principalmente por el decalaje propio de las enfermedades infecciosas, con un retraso de varias semanas que incluye el contagio, el inicio de síntomas, la asistencia a un hospital y la notificación posterior al Comité de Expertos. Sin embargo, la vigilancia de este comité, aseguran, permite estimar que la cantidad de personas que ahora podrían iniciar síntomas está bajando. «Si hay alguna persona que inicia síntomas, es importante que se quede en casa -o en el trabajo-, contacte con el sistema sanitario y se aísle de forma urgente», ha pedido María José Sierra.

12.28

Los expertos aseguran que, pese a la reanudación de algunas actividades a partir del lunes, la transmisión del virus seguirá descendiendo. Aún así, han destacado que se «sigue en el estado de alarma con el correspondiente confinamiento».

12.23

«Volvemos a la situación de dos semanas, donde ya había muchísimo distanciamiento social. Ministerio de Sanidad dará una serie de recomendaciones. Yo destacaría que si hay alguna persona vuelve al trabajo e inicia síntomas es importante que se quede encasa, se contacte con el sistema sanitario y se aísle rápidamente».

12.23

Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. «La llamada de SS.MM. el Rey a la G. Civil en Córdoba constituye para nosotros un impulso para continuar manteniendo nuestra línea de trabajo». José Manuel Santiago ha destacado que, en el día de ayer, un total de 27870 agentes de la Guardia Civil han vuelto a prestar su apoyo en todo tipo de servicios, vigilando las medidas aprobadas. Así, se han efectuado 117.606 identificaciones y 3.087 vehículos interceptados. Del mismo modo, la Guardia Civil ha detenido a 26 personas de un total de 512 desde el 15 de marzo, lo que supone dos decenas de detenciones al día. El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil ha reprendido el incumpliento reiterado medidas confinamiento por parte de algunas personas, así como las reacciones agresivas que han sufrido algunos agente. Ha destacado también algunas actitudes irresponsables por parte de los españoles, poniendo como ejemplo a una madre y a una hija «tomando el sol en la playa» en Canarias o dos personas haciendo surf en Fuerteventura. Por su parte, La secretaria de Transportes ha informado sobre «la vuelta a la tendencia de la semana pasada en los servicios de transporte», así como el incremento de trabajadores que llevan ya mascarillas.

12.07

«La lucha contra el virus es nuestro objetivo fundamental. Los delincuentes no descansan», ha asegurado José García Molina, subdirector de logística de la Policía Nacional, que además deinformar sobre una «brllante» operación en la que se desarticuló a un grupo de trata sexual, ha actualizado el número de detenidos, 72 en las últimas 24 horas, lo que supone un total de 1.696 desde que entró en vigor el real decreto, es decir, un 4,4% respecto al día anterior. Un incremento similar han registrado las sanciones, un 4,2% respecto al día anterior, con un total de 4.888 tramitadas en las últimas 24 horas.

12.05

Miguel Ángel Villarroya, por su parte, ha informado de que en el día de ayer se desinfectaron 126 residencias de ancianos, de un total de 326 desde que se inició el estado de alarma. Asimismo, destacó que el Buque Galicia lleva atracado en Ceuta desde las 19.00 horas de ayer.

11.57

La experta María José Sierra ha destacado que «continuamos con la tendencia descendente», ya que el incremento en el «número de casos respecto a ayer es del 3%. El mismo porcentaje que el del incremento de los casos acumulados en hospitalizados y en la UCI. El dato más positivo en la presente jornada, destacó, es que los pacientes dados de alta suponen ya un 35% de los casos notificados.

11.52

Sin peregrinos, no hay Camino. Los transeúntes comprendieron el mensaje desde el mismo momento en el que se instauró la alerta sanitaria y todas las rutas se vaciaron. Incluso a un ritmo acelerado. La Catedral de la plaza del Obradoiro, la meta última, se encuentra cerrada, a cal y canto. Ya nadie saluda, por tanto, con eso de «Buen camino», la alentadora frase que puso título a un documental, el de la cineasta Lydia B. Smith. Una producción de 84 minutos de duración en la que aporta una mirada introspectiva y plural sobre la que es, al menos a sus ojos y a los de los seis protagonistas reales, una aventura de superación, camaradería, hospitalidad y de mucho sentido del humor.

11.51

Sanidad ha rectificado el documento en el que aconsejaba a los sanitarios que no se habían hecho la prueba del coronavirus, pero tenían síntomas desde hace siete días, que volvieran al trabajo transcurrido ese tiempo si no tenían fiebre, ni clínica respiratoria y no habían tomado antitérmicos en tres días. Este consejo se incorporaba en un documento de los técnicos del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, fechado el 31 de marzo, y que fue cuestionado por organizaciones de médicos, profesionales sanitarios y sindicatos, entre otros.

11.49

El desplome de las matriculaciones de vehículos nuevos y usados por la crisis del coronavirus y las medidas restrictivas del estado de alarma ha supuesto que el sector de la distribución de la automoción deje de ingresar alrededor de 4.500 millones de euros hasta la fecha. Así lo ha indicado el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Raúl Palacios, quien ha destacado que a esta cifra habría que añadir los intereses que deben pagar los puntos de venta por los vehículos en 'stock' que no pueden vender y que asciende a unos 15 millones de euros mensuales.

11.45

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha celebrado que la autonomía ha registrado ya 22.414 altas de pacientes que han superado el coronavirus y ha indicado que se trata de la «cifra de hospitalizados más baja de los últimos 15 días». A día de ayer, descendieron a 1.427 nuevos contagios, 426 hospitalizados menos y 1.285 nuevas altas. Aguado ha transmitido «mucha fuerza a todos los que están luchando contra el virus» y ha animado a todos a seguir luchando contra el Covid-19. De hecho, el vicepresidente autonómico aboga por que en el futuro se articulen «mecanismos» para recompensar el esfuerzo que el personal sanitario está realizando en esta crisis.

11.39

Se contabilizan 4.576 nuevos positivos de coronavirus en España, que registra 605 muertos, la cifra más baja en 17 días. En total, el número de pacientes del Covid-19 recuperados asciende a 55.668. Respecto a las UCI, el Ministerio de Sanidad no aporta por tercer día consecutiva el dato total pero la suma de las personas en cuidados intensivos en todas las comunidades autónomas sube en 111 pacientes, hasta 7.482 enfermos.

11.24

Tres personas que vendían test de coronavirus falsos fueron detenidas en Moscú por agentes de la brigada anticorrupción y seguridad económica, informó este viernes el Ministerio del Interior de Rusia. Según la portavoz de esa cartera, Irina Volk, los detenidos, residentes en la provincia de Moscú y cuyas identidades no fueron reveladas, ofrecían los test falsos en internet, lo que permitió a la policía ponerse tras sus pasos. «Fueron capturados cuando intentaban vender 350 unidades (de test falsos) a 2.300 rublos (unos 30 dólares) cada una», precisó Volk en un comunicado de prensa publicado en la página web de Interior.

11.11

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha admitido que no ha habido mascarillas suficientes ni respiradores para los hospitales a tiempo para afrontar la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, pero ha añadido que «nadie estaba preparado» para esta pandemia, ni el Gobierno español ni los de otros países. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha asegurado que el Ejecutivo debe ser «extremadamente humilde», reconocer esa falta de preparación ante lo que ha ocurrido y sacar como primera conclusión que es necesaria una sanidad pública más fuerte.

11.10

Organizaciones representativas de policías, guardias civiles y militares han cifrado este viernes en 14.000 las bajas entre el personal por síntomas en principio compatibles con la Covid-19, lo que relacionan con la falta de test de pruebas y de medios de protección. «Esta situación compromete la seguridad pública en España», han advertido.

11.09

El viejo aeropuerto berlinés de Tempelhof, fuera de servicio desde 2008, desafía al coronavirus como espacio libre para el ciudadano, mientras sus equivalentes en activo languidecen por el casi paralizado tráfico aéreo por el coronavirus. Patinar, ir en bicicleta, soltar al perro sin correa, levantar una cometa o tomarse una cerveza sobre la hierba: todo es posible en el aeródromo abandonado, en el casco urbano. Un hervidero de actividad en medio del confinamiento «light» en la capital alemana.

11.07

La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha remitido una carta al Secretario de Estado de Comercio y al Representante de Comercio de los EEUU para pedir que la administración Trump reconsidere su política arancelaria en un momento crucial para la comunidad internacional ya que «estamos a la deriva de lo desconocido». En este contexto de extrema gravedad, desde Ciudadanos subrayan que «las tarifas adicionales afectan de forma dramática a los productores y exportadores españoles», especialmente del sector agroalimentario.

11.05

La Comunidad de Madrid, a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, ha llegado a un acuerdo con todas las universidades públicas y privadas sobre cómo evaluar a los estudiantes en estas circunstancias excepcionales de estado de alarma por coronavirus. En declaraciones remitidas a los medios, el consejero de Universidad, Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia, ha señalado que el acuerdo se enmarca en la evaluación de los universitarios madrileños en este ejercicio académico.

10.52

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado hoy a través de un tuit que ya ha superado el coronovirus después de 30 días de confinamiento. «Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos», dice la ministra canaria.

10.20

La Ertzaintza ha realizado ya un total de 600 traslados de personal sanitario para realizar visitas domiciliarias para atender a pacientes durante la crisis por la pandemia del coronavirus, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La Policía autonómica desarrolla, desde el comienzo de esta crisis, una media de 50 traslados de equipos sanitarios de atención primaria en su labor de visita domiciliaria. Un total de 24 ertzainas han completado ya más de 600 traslados de este tipo.

10.15

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha reaparecido en público este viernes para supervisar el lanzamiento de morteros, en el marco de unas pruebas de artillería, según ha informado la prensa oficial. Según la agencia de noticias norcoreana, KCNA, Kim «ha guiado el lanzamiento de subunidades de mortero, destinado a aprender del poder de las armas ligeras y pesadas y a evaluar las capacidades de combate de artillería». Tras el ensayo militar, Kim se ha mostrado «muy satisfecho», destacando el trabajo de «los impresionantes hombres de las compañías de artillería de cada cuerpo de las Fuerzas Armadas».

9.45

24 horas después de la entrada en vigor del alto el fuego unilateral anunciado por Arabia Saudí, Yemen confirmó el primer caso de coronavirus en el país. El paciente se encuentra estable, según la información difundida por los responsables de sanidad en la provincia de Hadramout, al este del país. Después de 5 años de guerra los saudíes anunciaron una tregua de dos semanas con el objetivo de prevenir la expansión del coronavirus en Yemen. Este cese de la violencia es la respuesta de Riad a la petición formulada por la ONU hace unos días para detener los combates como medida que ayude a prevenir la pandemia, cuyos efectos podrían ser devastadores en un país con el sistema sanitario destrozado. Los rebeldes hutíes rechazan la tregua si no se levanta antes el bloqueo que sufre el país. Informa Mikel Ayestaran desde Jerusalén .

9.15

El Gobierno italiano tiene previsto prolongar las medidas de confinamiento y cierre de actividades no esenciales hasta el 3 de mayo con algunas excepciones a partir del 14 de abril como papelerías y librerías, según publican este viernes los medios de comunicación del país. A pesar de las peticiones de la patronal para reabrir las empresas, el Gobierno de Giuseppe Conte tiene la intención en las próximas horas de presentar otro decreto que prolongue las actuales medidas que por el momento tienen vigencia hasta el 14 de abril, cuando terminan las vacaciones de Semana Santa.

8.30

Los bares y restaurantes de Tokio tendrán que cerrar sus puertas a las 8 pm, como parte de las medidas anunciadas hoy para cumplir con las disposiciones especiales adoptadas para evitar una mayor extensión del virus. La orden forma parte de las medidas anunciadas por la gobernadora de la ciudad, Yuriko Koike, en una rueda de prensa convocada para dar a conocer las restricciones que habrá desde este sábado como parte del estado de emergencia aprobado el martes por el Gobierno central.

7.55

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que se han realizado «más de dos millones» de pruebas para diagnosticar el Covid-19 en el país. «Hoy he sido informado de que hemos sobrepasado los dos millones de test realizados en Estados Unidos», ha indicado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, donde ha precisado que las pruebas son «altamente sofisticadas y precisas». Por su parte, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha señalado que se realiza la prueba a 100.000 personas al día.

7.45

El Ministerio de Salud ha informado este viernes de que se han registrado 42 nuevos casos de coronavirus en el país, 38 de ellos importados, y una nueva muerte. De los cuatro casos de transmisión local, tres se han confirmado en la provincia de Guangdong y uno en la provincia de Heilongjiang. El balance total de casos de Covid-19 en China asciende a 81.907, mientras que los casos llegados desde el extranjero ya son 1.141. De ellos, 408 han sido dados de alta, 733 se encuentran aún recibiendo atención médica y 34 de ellos están graves.

7.10

El coronavirus no perdona tampoco a los más fuertes, ya que hoy se confirmó el primer caso de un luchador de sumo que ha quedado contagiado en Japón. Fuentes de la Asociación de Sumo confirmaron a medios locales que los análisis hechos a uno de los luchadores indicaron este viernes que había dado positivo. No se ha identificado al luchador, su edad, ni a qué casa de sumo pertenece, aunque sí dijeron que se trata de un integrante de la segunda división, o makushita.

6.55

Un bebé de 23 días ha muerto en Filipinas afectado por COVID-19, en Lipa, ciudad a unos 70 kilómetros al sur de Manila, informó su alcalde, Eric Africa, en Facebook. El recién nacido, uno de los casos de bebé de más corta edad fallecido por coronavirus en el mundo, murió el 5 de abril, pero el resultado positivo de la prueba de COVID-19 no se conoció hasta este jueves.

6.44

La cifra de casos de coronavirus confirmados aumentó este jueves de 343 a 382 en Honduras, donde se contabilizan hasta ahora 23 muertos por la enfermedad, informaron autoridades sanitarias. El portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, señaló en cadena nacional que en las últimas 24 horas realizaron cerca de 88 pruebas, de las cuales 39 resultaron positivas en coronavirus, lo que eleva a 382 el número de contagios.

6.33

El índice de precios al consumidor (IPC) de China, principal indicador de la inflación, aumentó un 4,3% interanual en marzo por el 5,2% registrado el mes anterior, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Se trata de la primera vez en 2020 que la inflación crece por debajo del 5% y de la menor subida desde el pasado mes de octubre, cuando creció un 3,8%. Al igual que en meses anteriores, los datos de la ONE muestran que los principales protagonistas del aumento del IPC fueron los alimentos, que se encarecieron un 18,3% (frente al 21,9% de febrero).

6.33

Corea del Sur reportó hoy 27 nuevos casos de coronavirus detectados el jueves, el menor número desde el pasado 18 de febrero, la fecha en la que se identificó en este país el primer gran brote de contagio comunitario. La nación asiática, que no ha cerrado fronteras ni limitado el movimiento de sus ciudadanos, se muestra de momento como un ejemplo de buena gestión a la hora de limitar la propagación del virus.

6.32

La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró hoy que quedan en el país asiático 144 pacientes en estado grave por la neumonía COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, la cifra más baja desde enero. Las autoridades sanitarias informaron hoy de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se redujeron 32 casos graves, lo que situó la cifra en los citados 144, de los cuales 101 se encuentran en la cuna de la pandemia, la ciudad centro-oriental de Wuhan.

6.31

El vuelo con unos 40 españoles que tenía previsto salir el miércoles con destino a Francia, partió finalmente este jueves, tras una revisión técnica del avión en Quito, informó hoy el Ministerio de Transportes y Obras Públicas ecuatoriano. "El vuelo chárter, organizado por el Gobierno de Francia, de la aerolínea Air Europa, despegó sin novedades desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, a mediodía", según un comunicado ministerial.

6.30

El estado de Nueva York había confirmado hasta este jueves casi 160.000 casos de coronavirus, superando ya con claridad a España, que tras Estados Unidos es el país con más positivos en todo el mundo, y afianzándose como el gran foco mundial. Según los últimos datos oficiales, Nueva York tiene 159.937 casos de COVID-19, frente a los 152.446 infectados de España y los 143.626 de Italia.