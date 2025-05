Coronavirus España en directo: Sánchez comparecerá a las 20.15

5.22

Guatemala sumó este sábado dos fallecidos más a causa del coronavirus SARS-CoV-2 y 43 casos nuevos, así como 15 recuperados de la infección, por lo que alcanzó un total de 473 registros de contagio, indicó en mensaje por cadena nacional de radio y televisión el presidente del país, Alejandro Giammattei. El mandatario, que ha asumido la única vía de comunicación oficial del avance de la pandemia en Guatemala, informó además de que hoy fueron realizadas 560 pruebas e ingresaron dos personas en la unidad de cuidados intensivos, por lo que ya hay cinco.

Al tiempo de informar de que el 22 % de las camas disponibles en los hospitales de México ya están ocupadas, el Gobierno mexicano reportó este sábado un total de 13.842 casos acumulados de COVID-19, lo que supone un aumento de 970, o del 7,54 %, con respecto a los 12.872 del día anterior. Además, registró 84 nuevas muertes con coronavirus para totalizar 1.305, según los datos divulgados por la Secretaría de Salud (SSa) en su rueda de prensa diaria sobre la pandemia.

El presidente argentino, Alberto Fernández, extendió este sábado el aislamiento social obligatorio por la pandemia de la COVID-10 que finalizaba este domingo, durante dos semanas más, hasta el 10 de mayo , pero las provincias que cumplan una serie de requisitos podrán flexibilizarla. En las ciudades de más de 500.000 habitantes, Fernández dijo que la cuarentena "seguirá como hasta hoy", pero se permitirán en todo el país salidas de esparcimiento diarias para "toda la población", de hasta una hora y hasta 500 metros alejadas de sus casas.

El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, ha ordenado este sábado el cierre de los colegios durante dos semanas y la cancelación de los eventos deportivos en el país por el coronavirus, a pesar de no haber registrado hasta el momento ningún caso. Los expertos sanitarios, sin embargo, sospechan de que todavía no se haya confirmado ningún caso de Covid-19 en el país, a la vez que la ONG Human Rights Watch ha condenado recientemente la ausencia de medidas de protección en el país.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que quedan en total 12 pacientes infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, cuna de la pandemia. Las autoridades sanitarias afirmaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del sábado), 11 personas habían sido dadas de alta tras superar la infección en Wuhan, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, por lo que el total de infectados "activos" tanto en la ciudad como en toda Hubei es de 12.

El régimen argelino decidió hoy relajar el confinamiento y autorizar la apertura de los comercios para atajar el impacto de la pandemia del COVID-19 en su frágil economía, sumida en una aguda crisis por el derrumbe de los precios del petróleo y el gas, materias primas de las que depende. Pese a que el virus ha matado oficialmente a cerca de 500 personas e infectado a más de 6.000, la oficina del primer ministro anunció que se autoriza la apertura los comercios dedicados a la venta de materiales para la construcción y las obras públicas, como la cerámica, artículos de pintura, carpintería, canalización y tubería.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este sábado que podría cancelar sus ruedas de prensa diarias sobre COVID-19 tras unas polémicas declaraciones suyas en las que dijo que esta enfermedad podría tratarse inyectando desinfectante. "Cuál es el propósito de tener Ruedas de Prensa en la Casa Blanca cuando los Medios de Comunicación Parciales no hacen más que preguntas hostiles, y después rechazan informar de la verdad o de los hechos de forma precisa", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Colombia llegó a 5.142 casos confirmados de COVID-19 con los 261 contagiados informados este sábado, mientras que reportó ocho fallecimientos y las víctimas mortales ya son 233, detalló el Ministerio de Salud en su informe diario. De los nuevos casos, 89 fueron reportados en Bogotá, seguida de Risaralda (32), Meta (24), Amazonas (23), Atlántico (22), Valle del Cauca (19), Nariño (13), Cesar (11), Cundinamarca (7), Bolívar (6), Magdalena (5), La Guajira (3), Antioquia, Huila y Magdalena (2), Santander, Tolima y Córdoba (1).

Consternación en el personal del hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz) y del resto de la provincia de Cádiz. Una auxiliar de enfermería de 58 años ha fallecido por Covid-19 este sábado en dicho centro hospitalario. Se trata de la primera muerte en la sanidad pública en la provincia de Cádiz de la que se tiene constancia a causa de esta pandemia. Hace unos días moría también por coronavirus un trabajador de la concesionaria del servicio de limpieza del hospital de Jerez que tenía 59 años. [Puedes seguir leyendo aquí]

El número de muertos por coronavirus en Brasil llegó este miércoles a 4.016, con 58.509 casos confirmados, en medio de una crisis en el Gobierno agravada tras la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro. El boletín diario del Ministerio de Salud indica que el número de fallecidos aumentó en 346 en un día, un 9,4 % más que el viernes, aunque el récord fue alcanzado el pasado jueves, con 407 muertes en un sólo día. Los casos confirmados crecieron un 10,4 % y en la última jornada fueron detectados otros 5.514.

Cataluña ha sumado 154 nuevas víctimas en las últimas 24 horas y ha alcanzado la cifra de 9.646 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 2.772 han muerto en una residencia de mayores, 110 en un centro sociosanitario y 557 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

En el momento más tenso e incierto de sus 16 meses en la Presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro agravó este sábado los ataques contra el popular exjuez Sergio Moro, quien dimitió como ministro de Justicia denunciando «interferencias políticas». La crisis abierta en plena pandemia, que en Brasil ha dejado más de 3.000 víctimas mortales, ha intensificado además el debate sobre la capacidad del presidente para seguir en su cargo.

El Gobierno de Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del país, ha anunciado que dejará de participar en las negociaciones comerciales del Mercosur para centrarse en la gestión interna de la crisis del coronavirus Covid-19. «La Argentina dejó en claro que la incertidumbre internacional y la propia situación de nuestra economía aconsejan detener la marcha de esas negociaciones», ha señalado el Ministerio en un comunicado.

El Gobierno francés presentará este martes ante la Asamblea Nacional su plan para el final del confinamiento, que está previsto para el 11 de mayo, avanzaron este sábado los medios locales. Su presentación en la cámara baja por parte del primer ministro francés, Édouard Philippe, irá seguida de un debate y la votación de la iniciativa, según la cadena BFM TV.

El presidente de la Generalitat ha asegurado, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya afirmado que tomará nota de los planes de desconfinamiento que propongan las comunidades autónomas: «Te escuchan, pero ya lo tienen todo decidido; te coordinan, pero todo lo dicta el 'mando único'. Debe ser la manera de entender el "diálogo"», ha publicado en Twitter.

El presidente del Gobierno reiteró que la desescalada del estado de alarma será «asimétrica», pero unitaria, por lo que descartó dejar que ninguna comunidad aplique sus propios criterios, horas después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, anunciara que va a pedir recuperar sus competencias para pilotar ese proceso.

«No prescindimos de nadie, al contrario. Agradecemos de corazón el trabajo diario que hacen, no solo desde Moncloa, sino desde sus oficinas. La cuestión es que la misión desde este punto de vista está cumplida y entramos a partir de mañana en otra fase, la de desescalada y recuperación de una nueva normalidad y los portavoces tienen que ser necesariamente otros. El doctor Simón continuará las cuestiones de la epidemia y en función de los temas, contaremos con personal técnico. Estará también la Secretaria General de Transportes, ambos esenciales para esta etapa de desescalada», ha declarado Sáncjez.

El presidente del Gobierno ha anunciado que, desde el 2 de mayo, se podrá hacer actividad física individual en el exterior y pasear con quien se conviva. Sigue aquí toda su intervención con las principales medidas y las preguntas de los periodistas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este sábado mantener la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 10 de mayo con motivo de la prórroga del estado de alarma en el país por el coronavirus. Así lo ha decidido la Comisión Permanente de este órgano que da continuidad a la decisión tomada cuando se aprobó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy 82.089 nuevos casos diarios de COVID-19 en el mundo, por lo que el total desde el inicio de la pandemia asciende a 2,72 millones. Los fallecidos totalizan 187.847 , de ellos 6.291 en las últimas veinticuatro horas, un dato ligeramente inferior a la víspera.

Los Administradores de Fincas han interpretado que la orden de Sanidad que regula los paseos de menores de 14 años a partir de mañana no ha autorizado la apertura de ningún espacio comunitario, por lo que « deben permanecer cerrados todos los espacios y elementos comunes que actualmente no pueden utilizarse».

El director general de Salud del Ministerio de Sanidad francesa, Jérôme Salomon, ha informado de 369 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que Francia suma ya 22.614 fallecidos. La cifra supone una ligera caída con respecto al viernes, cuando el Gobierno francés informó de 389 fallecidos.

El Ejército de Tierra ha prohibido a los militares que luchan contra la COVID-19 volver a sus domicilios después de sus turnos de trabajo, unos desplazamientos que se autorizaron en principio pero que han motivado que alguno haya sido multado con hasta 600 euros por incumplir el decreto de alarma. Los militares, afirma la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) en un comunicado denunciando esta decisión, tienen la obligación de fijar su residencia habitual en el lugar donde están destinados, pero muchas veces viven en otras localidades.

Italia continúa reduciendo el número de fallecidos con coronavirus y este sábado anunció que había registrado 415 nuevas muertes en las últimas 24 horas, la mejor cifra desde el 17 de marzo, según el recuento oficial. El número de fallecidos desde que comenzó la emergencia el 21 de febrero es de 26.384 personas y l os pacientes actualmente enfermos son 105.847 , es decir, 680 positivos menos en 24 horas, de acuerdo con Protección Civil.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha puesto en marcha la Comisión Asesora COVID-19-OMC en la que participan 19 expertos de diversas áreas y puntos del país para "buscar respuestas a las múltiples dimensiones" que plantea esta enfermedad. "Se trata de buscar esta visión del profesionalismo médico a los graves problemas que nos enfrentamos con la dolorosa evidencia que vamos acumulando, que ha provocado riesgos personales inaceptables de contagio, que han llevado a muchos profesionales a exponer su salud y su vida", subraya la nota de prensa.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en rueda de prensa a partir de las 20:15 horas

La Dirección General de Bienes Culturales de Murcia ha remitido a los ayuntamientos una guía para no dañar el patrimonio cultural al desinfectar para prevenir el contagio del coronavirus y ante la duda recomienda no hacerlo en monumentos al aplicar tratamientos en calles, parques, edificios o iglesias.

Dirigentes del Partido Popular han criticado que el Gobierno haya cambiado de nuevo de opinión sobre las salidas de los niños de 14 años a partir de este domingo y han preguntado por qué el Boletín Oficial del Estado (BOE) hoy "dice lo contrario" de lo que anunció el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

La Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid refuerza a partir del lunes la oferta de Metro de Madrid, especialmente en la hora punta, para garantizar la movilidad necesaria de quienes tienen que desplazarse, dentro de los supuestos contemplados en el estado de alarma.

La Central de Coordinación Operativa (Cecop) de Galicia ha acordado este sábado permitir el desplazamiento de ciudadanos hasta los restaurantes para recoger comida que hayan encargado previamente. Pero esto deberá hacerse "con todas las garantías sanitarias" y observando la "distancia de seguridad" para evitar contagios.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha presentado un plan de seguimiento de los infectados por coronavirus que reciben el alta hospitalaria y ha reclamado "el reconocimiento del papel crucial" que ha tenido la atención primaria en la gestión de la pandemia.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado este sábado al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez un plan de rebajas fiscales para el turismo en España y levantar las restricciones de movilidad interprovincial "como pide el sector, a partir de junio y julio". Según ha recalcado, España "necesita ir recuperando la respiración poco a poco".

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno que les permita salir con más de 3 niños por adulto cuando el caso esté justificado, por ejemplo, si hay solo un padre a cargo o en familias de más de 6 hijos.

El número de muertos por coronavirus en hospitales en el Reino Unido alcanza los 20.319, tras experimentar un incremento de 813 en las últimas 24 horas , de acuerdo con los datos dados a conocer este sábado por el ministerio de Salud británico.

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ve "acertado" que las zonas comunes continúen "clausuradas" ante la inminente salida de niños este domingo de 9 a 21 horas.

«Por eso pedimos recuperar las competencias de manera inmediata», y ha planteado al Gobierno tres opciones para hacerlo: o levantar el estado de alarma; o mantenerlo solo en algunos territorios de España; o modificarlo para que la competencia del estado de alarma en Catalunya pase a ser de la Generalitat. El plan de desconfinamiento se basa en el informe encabezado por el investigador Oriol Mitjà y cuenta con las administraciones locales, ha destacado Torra.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que el Govern ha aprobado este sábado a primera hora de la tarde el plan de desconfinamiento que defiende aplicar en Catalunya, y este mismo sábado lo enviará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a su reunión semanal del domingo con los líderes autonómicos. Lo ha explicado en rueda de prensa tras un Consell Executiu extraordinario de su gobierno para aprobar el plan, y ha reiterado que « no se puede planear el desconfinamiento a 600 kilómetros de distancia».

El Gobierno ha decidido finalmente que sean los menores de 0 a 13 años los que puedan disfrutar desde mañana de un paseo diario al día de una hora de duración y en un radio de un kilómetro de su casa, acompañados de un adulto, que podrá salir con hasta 3 niños. Así lo especifica la orden del Ministerio de Sanidad que regula esta medida. Según datos del INE, en España residen 445.305 niños y niños de 14 años, a los que a lo largo de esta semana sí se les había incluido en la medida.

Madrid ha bajado por segundo día del centenar de nuevas muertes diarias a causa de la COVID-19, al producirse 83 decesos en las últimas 24 horas, dos más que ayer mientras que el número de altas supera al de nuevos contagios, 690 frente a 628 como ya ocurrió ayer en el conjunto del país. El número de muertes confirmadas por coronavirus asciende ya a 7.848 en la Comunidad de Madrid, tras un incremento del 1,06 % mientras que se han confirmado por PCR un total de 58.819 contagios desde el inicio de la pandemia, según los datos difundidos este sábado por la Comunidad de Madrid.

Termina la rueda de prensa.

«Todavía no tenemos un prototipo de vacuna que haya demostrado una eficacia aunque se están haciendo muchos esfuerzos, muchos», responde al ser preguntado por una futura vacuna. « Yo no puedo dar una fecha pero, con la experiencia que tenemos, les puedo decir que no son cosas, por muy rápidas que sea con otras vacunas, que se hagan en unos pocos meses. Difícilmente lo veo para final de año pero lo cierto es que es muy difícil establecer un momento adecuado».

«No vamos a proponer pruebas masivas en personas asíntomáticas» , asegura Simón. «Eso no quiere decir que en las empresas no se puedan realizar pruebas de acuerdo a las indicaciones de los expertos. Pero veremos cómo evolucionan estas pruebas porque no va a ser fácil su interpretación».

Acerca de los 750.000 test distribuidos a las comunidades autónomas, Simón responde: «Tenemos una guía que estará disponible esta misma tarde o manñana y estará a disposición de quienes tengan que aplicarlas. Todo el mundo quiere hacerse pruebas pero las pruebas no son 100% y no se pueden hacer de cualquier manera. La interpretación de los resultados puede traer más problemas que soluciones».

« Los casos reales en España no los conocemos . Conocemos los que el sistema ha podido detectar. No vamos a ocultar datos que tenemos de personas que se han infectado, aunque no podamos ubicarlos en la línea temporal o si han llegado a desarrollar la enfermedad. En nuestros informes aparecen y vamos a hacer análisis más detallados. Estamos trabajando para no dar datos poco interpretables», señala Simón en el turno de preguntas.

En Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2.030, es entrevistado en «La sexta noche» (La Sexta) a las 22:10.

«Estamos viendo que parece confirmarse la evolución de la pandemia y va por donde esperábamos que fuera», Simón. «Un objetivo es hacer más pruebas y detectar más casos. A medida que evoluciona la epidemia, vamos a empezar a plantear medidas de alivio en la movilidad. Los indicadores que tomaremos en cuenta en ese momento igual serán distintos».

«Los niveles de transporte y movilidad se han mantenido estables a lo largo de la semana, con pequeñísimos incrementos », explica María José Rallo, secretaria general de Transportes, repasa las cifras de movilidad. «En esta semana, en nivel de usuarios en toda la red de Cercanías fue de 165.000, un 10% más que la semana anterior, pero siguen siendo cifras muy bajas. En el transporte en autobús de larga distancia, nos mantenemos estables alrededor del 4%».

«Estamos encarando uno de los retos más importante al que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos», destaca el director operativo de la Policía Nacional. «En una situación donde cada día estamos viendo a verdaderos héroes, vencer es debido ».

Toca el turno de José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional, también realiza un balance de las últimas seis semanas. «Se han detenido a 2.994 personas y se han formulado 185.000 denuncias. Se ha denegado la entrada en las fronteras a 9.500 personas. Además, se han llevado a cabo múltiples labores preventivas para proteger a las víctimas de violencia de género. Y han sido detenidos más de 3.000 presuntos maltratadores ».

«Quiero garantizarles que continuaremos como siempre: cumpliendo con nuestra labor», promete. «Un día menos».

«La Guardia Civil ha llevado a cabo 34.000 servicios humanitarios , especialmente a las personas mayores, y hemos protegido a las víctimas de violencia de género, con 57.000 actuaciones», informa Santiago.

«Tras seis semanas, hoy toca hacer balance . Para vigilar el cumplimiento de las medidas, la Guardia Civil ha identificado a cerca de tres millones de personas, se han formulado más de 200.000 denuncias y se han detenido a más de 900 personas», apunta José Manuel Santiago, el general de brigada y jefe del estado mayor de la Guardia Civil. Y llama a la responsabilidad de los padres.

Carlos Pérez, jefe del gabinete de jefe del Estado Mayor de la Defensa: «Aunque la actividad esté descendiendo, esto no acaba y las Fuerzas Armadas seguirán velando por el bienestar de los españoles como siempre hemos hecho en apoyo a las instituciones del estado con el únigo objetivo de salvar vidas».

«Estamos hablando de una evolución favorable », indica Fernando Simón, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio. «No hay mucha más información de evolución. Es una buena noticia y tenemos que seguir valorando día a día lo que va sucediendo».

El líder del Partido Popular, Pablo Casado , ha reclamado este sábado al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez un plan de rebajas fiscales para el turismo en España y levantar las restricciones de movilidad interprovincial «como pide el sector, a partir de junio y julio». Según ha recalcado, España «necesita ir recuperando la respiración poco a poco», informa EP.

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Medical Shield-Mascar’, ha detenido en Vigo (Pontevedra) a D.V.I., de 26 años de edad, por estafar en la venta online de material sanitario a residencias de ancianos. Estas residencias de ancianos habían realizado encargos de material sanitario por más de 3.500 euros y, tras el paso del plazo establecido para la recepción de sus pedidos, ni habían recibido el material ni existía garantía de reembolso de la cantidad abonada.

La Comunidad de Madrid ha cerrado un préstamo bilateral para acometer gastos sanitarios por valor de 200 millones de euros con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), lo que convierte a la región en la primera de Europa en obtener financiación de una institución multilateral.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha convocado a las 13:00 horas un Consell Executiu extraordinario para tratar los próximos pasos a dar en la crisis de la COVID-19, encuentro del que dará cuenta en rueda de prensa posterior. Según ha informado el Govern, a las 15:00 horas está previsto que Torra comparezca y detalle los resultados de la reunión , una comparecencia que el president de la Generalitat realizará por videoconferencia desde la Casa dels Canonges, según informa EFE.

El Gobierno ruso ha informado este sábado de 5.966 nuevos contagios con el coronavirus, lo que eleva la cifra de infectados a más de 74.500 y los fallecidos a 681 al contabilizar otros 66 fallecimientos en un día. "En las últimas 24 horas se confirmaron 5.966 casos de Covid-19 en 83 regiones del país", señaló el centro nacional para enfrentar la enfermedad en un comunicado. De acuerdo con las cifras, se trata de 117 casos nuevos más que el último balance (5.849).

Está prevista en breve la comparecencia del Comité técnico de seguimiento del coronavirus para informar sobre la cifra de muertos, contagiados y curados.

España vuelve a registrar un leve repunte en el número de muertos diarios con 378 fallecidos. Así, el ministerio de Sanidad informa de 378 nuevas víctimas mortales en España en 24 horas, según Servimedia, lo que supone un ligero incremento de fallecimientos respecto al dato de este viernes, cuando se registraron 367. Un total de 95.708 pacientes se han recuperado desde el comienzo de la pandemia. Los nuevos confirmados por PCR son 2.944, lo que eleva el total de personas con test positivo (incluyendo PCR y test de anticuerpo) a 223.759.

Las víctimas mortales por coronavirus en Irán se elevan a 5.650, después de que este sábado se registraran 76 nuevos fallecidos, según Reuters.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado la autorización para que a partir de este domingo los “menores de 14 años” puedan realizar “un paseo diario, de máximo una hora de duración y a una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio del menor, entre las 9.00 horas y las 21.00 horas

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 5.558 los fallecidos por coronavirus o sospecha de tenerlo desde el pasado 8 de marzo en residencias de la región, de un total de 6.782 muertes que se han producido durante ese tiempo. Estas cifras han sido publicadas este sábado por la Consejería de Políticas Sociales en el Portal de Transparencia, y han sido remitidas al Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo madrileño obtiene los datos de los directores de las 475 residencias de ancianos de la región y 235 centros de personas con discapacidad y los traslada al Gobierno de España los martes y viernes, en respuesta a una petición del Ejecutivo central a las comunidades autónomas.

La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania más de 152.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de 5.500, según el balance publicado este sábado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Los 2.055 casos nuevos de coronavirus son una cifra inferior a la del día anterior (2.337) pero siguen superando el umbral de los 2.000 positivos, situando el balance a 152.438 personas contagiadas (por 150.383 del día anterior), con 179 muertos en las últimas 24 horas frente a los 227 del viernes.

El Boletín Oficial del Estado publica este sábado la prórroga hasta el 10 de mayo de las restricciones y controles sobre los viajes no imprescindibles a España desde países no integrantes de la Unión Europea y otros asociados al espacio Schengen con motivo de la crisis del coronavirus. Por regla general, no podrán entrar a España por motivos de orden público o salud pública los nacionales de países no integrantes de la UE, a excepción de que sean residentes en ella o en países asociados al espacio Schengen que se dirijan a su lugar de residencia.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan está a punto de cruzar el umbral de los 200.000 fallecidos en los 185 países del mundo donde se ha declarado la enfermedad, mientras Estados Unidos, su epicentro mundial, ha rebasado en las últimas horas los 50.000 fallecidos. Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado este sábado a las 08.30, la pandemia deja ya 2.790.986 personas contagiadas y 195.920 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende a 781.382, con Alemania liderando esta tabla con 106.800 personas recuperadas, seguida por Estados Unidos, con 96.677.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la resolución del Congreso de los Diputados que autoriza la tercera prórroga del estado de alarma, solicitada por el Gobierno hasta el 10 de mayo. El Congreso de los Diputados validó el pasado miércoles la nueva prórroga del estado de alarma, que se activó por real decreto el 14 de marzo y concluirá a las 00.00 horas del 10 de mayo de no mediar una nueva prórroga.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes el lanzamiento de nuevas medidas económicas para hacer frente al coronavirus, entre las que se encuentra la intervención y supervisión de varias empresas alimentarias. Así, el Estado intervendrá la corporación Coposa durante 180 días y supervisará la venta de Alimentos Polar, Plumrose y Turmero con el objetivo de controlar los precios ante el coronavirus y evitar la especulación.

La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró hoy que en el país asiático quedan 49 pacientes en estado grave por la neumonía COVID-19, el menor número desde finales de enero. Además, las autoridades sanitarias informaron de que, por primera vez desde que comenzó el brote, no hay ni uno solo de estos casos graves en la ciudad centro oriental de Wuhan, donde quedan 23 contagiados "activos" y se detectaron las primeras infecciones del coronavirus SARS-CoV-2 a finales del pasado año.

El Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York recibió este viernes una treintena de llamadas relacionadas con la exposición a lejía, el desinfectante Lysol y otros productos de limpieza poco después de las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que sugirió que la inyección de estos productos en vena podría ayudar a tratar el coronavirus. De acuerdo con datos provistos a Efe, el departamento manejó por teléfono nueve casos por exposición al Lysol, diez relacionados con la lejía y once con otros productos de limpieza del hogar en un período de 18 horas antes de las tres de la tarde de este viernes (19.00 GMT). El Centro de Control de Envenenamientos no especifica qué tipo de exposición hubo en estos casos, si fue por contacto con la piel o ingeridos, pero sí informa que ninguno requirió de admisión a un hospital ni desembocó en ningún fallecimiento. Los datos del Centro muestran un importante aumento con respecto a los que se manejaron en el mismo periodo de 18 horas en 2019, en el que se atendieron dos casos relacionados con la lejía y trece relacionados con productos de limpieza del hogar. Los casos de este viernes se producen pese a la reacción en cadena de la comunidad científica a los comentarios del jueves de Trump, que han dejado escuchar su voz de rechazo.

Dos ciudades americanas, Sao Paulo (Brasil) y Nueva York (EE.UU.), muestran las dos caras de un dilema que divide a ciudadanos, políticos y expertos ante la sombra del coronavirus: la reapertura de actividades. Mientras la ciudad más poblada de América, después de un mes de cuarentena, ya ha comenzado a planificar la reapertura "gradual" de su economía a partir del 11 de mayo, las autoridades de la metrópoli de los rascacielos creen que es demasiado temprano para abrir las puertas.

El Gobierno belga anunció este viernes que el 4 de mayo empezarán a relajarse las normas de confinamiento de la población para contener la expansión del coronavirus, mientras que el retorno progresivo a las clases está previsto para el 18 de mayo. La primera ministra belga, Sophie Wilmès, explicó en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros que duró gran parte del día que la vuelta a la normalidad será progresiva en varias etapas y que el paso de una etapa a otra dependerá de "la propagación del virus, el número de hospitalizaciones y la saturación de las UCI".

