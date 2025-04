Coronavirus España directo: Bruselas adopta el sistema para bloquear la exportación de vacunas

La empresa de biotecnología estadounidense Novavax ha anunciado este jueves que su vacuna contra la COVID-19, denominada NVX-CoV2373, ha demostrado una eficacia del 89,3 por ciento en el ensayo de fase 3 en Reino Unido. Así se desprende de los resultados preliminares del ensayo en fase 3 realizado en Reino Unido y según los cuales esta vacuna basada en proteínas "también tiene una eficacia clínica significativa" frente a las variantes británica y sudafricana del virus. En un comunicado, la empresa ha indicado que esta vacuna no puede causar COVID-19 ni replicarse, es estable entre 2 y 8 grados centígrados (refrigerado) y se envía en una formulación líquida lista para usar que permite la distribución utilizando los canales de la cadena de suministro de vacunas existentes.

La cartera de Salud de Bolivia ha emitido este jueves una orden ministerial en la que se fijan las tarifas de las clínicas privadas para los tratamientos contra la COVID-19, que no podrán superar en un 5 por ciento los precios de referencia estipulados, pudiendo ser los responsables de estos centros procesados penalmente en caso de que incumplan dicha normativa. El decreto también contempla la regulación de los precios de las pruebas de coronavirus, que deberán oscilar entre los 60 y los 150 bolivianos (7-18 euros), así como el resto de pruebas médicas que se necesiten durante el tratamiento, como el uso de ventilación mecánica, fijada en 755 bolivianos (90 euros) por cada 24 horas, o la hemodiálisis en casos agudos, que no deberá superar los 1.200 bolivianos (145 euros aproximadamente), entre otras. El ingreso en uno de estos centros con atención integral por cada 24 horas es en terapia intensiva se ha fijado en 3.324 bolivianos (unos 400 euros); en cuidados intermedios, 2.604 bolivianos (312 euros); y en atención primaria, 1.137 bolivianos (cerca de 160 euros).

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel ha sugerido que la UE podría utilizar el artículo 122 del Tratado para requisar legalmente las vacunas contra el Covid-19, en caso de incumplimiento de contrato por parte de una farmacéutica. En una carta enviada ayer a varios dirigentes europeos (Austria, Chequia, Dinamarca y Grecia) que le habían comunicado su preocupación, Michel dice que esta medida «le daría a la UE y a los Estados miembros los medios legales, mediante la adopción de las medidas urgentes adecuadas, para garantizar la producción y entrega de vacunas eficaces para nuestra población». En la carta no se menciona a la farmacéutica AstraZeneca, pero la coincidencia de este anuncio, hecho por la comisaria de Sanidad Estella Kiriakides en plena disputa por sus vacunas, alude indirectamente a esta marca. Léelo aquí .

San Sebastián y otros 23 municipios vascos no podrán abrir desde este viernes sus bares y restaurantes, al haber entrado en 'zona roja' tras superar los 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en 14 días. De esta forma, la capital guipuzcoana se suma a Bilbao y Vitoria, que ya habían clausurado con anterioridad sus establecimientos hosteleros por la alta transmisión del Covid-19.

"Si algún mecanismo no permite la automatización completa en el despacho de exportaciones, o va más allá de la transmisión de información objetiva que cumpla con las expectativas de transparencia, esto correría el riesgo de siendo una restricción a las exportaciones y socavaría el suministro de vacunas en Europa y en todo el mundo", ha dicho la organización.

La Federación Europea de la Industria Farmacéutica Innovadora (Efpia, por sus siglas en inglés) ha pedido a la Comisión Europea y a los países que no restrinjan ni frenen las exportaciones de las vacunas contra el coronavirus.

Fuentes del Ministerio Público han avanzado a Europa Press que prevé pedir "documentación" a la Ciudad Autónoma antes de pronunciarse sobre la conveniencia de incoar o no un procedimiento judicial.

El tercer grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), ha denunciado a la Fiscalía de la ciudad autónoma la gestión de la primera fase del proceso de vacunación contra la enfermedad del coronavirus en la ciudad autónoma al entender que sus responsables han podido incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación por incluir entre los inmunizados a cargos públicos no contemplados en la Estrategia Nacional como de inmunización prioritaria.

Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son dos hombres de edad avanzada, con factores de riesgo, que no vivían en residencia de personas mayores.

País Vasco ha confirmado este viernes 1.264 casos positivos de Covid-19 registrados en las últimas horas, casi una decena menos que los reportados ayer pero 125 más que hace una semana. Además, ya tiene 745 hospitalizados por la infección, con 140 en UCI y 605, en planta. Según el último informe del Gobierno vasco, del total de contagios, 714 se han dado en Vizcaya, 357 en Guipúzcoa y 178 en Álava, y además hay otros 15 casos detectados entre no residentes en la región.

La Comunidad de Madrid aseguró este viernes que está “en el límite” en cuanto a la imposición de restricciones frente a la tercera ola del Covid-19, por lo que urgió a los ciudadanos a cumplir las medidas y a los cuerpos policiales a hacer que se respeten, como que no se salga de las zonas con la movilidad limitada por los contagios.

Decenas de farmacias y clínicas dentales harán desde la próxima semana tests de antígenos en cribados poblacionales para detectar casos de Covid-19 entre asintomáticos, una cifra que todavía no está cerrada porque continúa abierto el proceso de adscripción de colegiados.

La reintroducción de controles interiores en la frontera entre España y Portugal, que estará en vigor hasta el 14 de febrero, comenzará a aplicarse este fin de semana, en la noche del sábado al domingo, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, que aclaran que esta medida no supone un cierre de la frontera porque se permitirá cierta movilidad.

La institución que preside Sabrina Moh ha señalado que la Orden del Ministerio del Interior "surtirá efectos desde las 00,00 horas del 1 de febrero de 2021", atendiendo a la "recomendación de la Unión Europea sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales".

La Comisión Europea anunció ayer la adopción de un mecanismo para controlar las exportaciones de vacunas que le permitirá impedir que las compañías farmacéuticas vendan a terceros países dosis producidas en el bloque si no son capaces de cumplir con el reparto prometido a los Estados miembros.

Los fallos y retrasos en la fabricación de vacunas contra el coronavirus son inevitables dada la velocidad a la que se han desarrollado, ha dicho este viernes el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, en una rueda de prensa. Soriot ha dicho que no comentaría sobre la disputa con la Unión Europea y que buscaba centrarse en la aprobación regulatoria para la vacuna otorgada por la Agencia Europea de Medicamentos