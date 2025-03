Coronavirus España directo: Los muertos por coronavirus se podrían duplicar en lo que queda de año

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 6.198.996 casos confirmados de COVID-19 y la de 187.696 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) es de 49.731 contagios más que el jueves y de 942 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.982, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.716 personas por la enfermedad, según el recuento del diario The New York Times.

Once usuarios de la residencia Elorri, localizada en el concejo vitoriano de Elorriaga, han dado positivo por covid-19 en las pruebas PCR hechas esta semana, según ha informado la Diputación de Álava en una nota. Estos casos se unen a los tres nuevos positivos conocidos este viernes entre residentes de los centros de mayores forales: uno en la residencia de Txagorritxu y otros dos en la de Ariznabarra.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que «no habrá espacio alternativo más seguro que la escuela» pese al coronavirus, por lo que ha pedido a los padres que lleven sus hijos al colegio con tranquilidad. En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha dicho este sábado que el Gobierno está tomando «todas las precauciones» aunque no existe 'riesgo cero' ni fuera ni dentro de la escuela. «Pero el espacio más seguro para nuestros niños y para nuestros adolescentes y jóvenes en este momento será la escuela, porque la escuela está trabajando con esmero en el control higiénico sanitario», condición necesaria para educar a los niños, ha añadido.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este sábado la ampliación a 21 días más de las últimas medidas decretadas para frenar los contagios por Covid-19 y así la expansión de la pandemia en la Comunidad. Además, las restricciones relacionadas con el control de horarios y cierre de locales de ocio se extenderán a los centros de juego o casinos que, ahora tendrán que cerrar a las 01.00 horas, al igual que los restaurantes y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 00.00 horas. Puig ha indicado que pese a que la Comunidad se encuentra en una situación "compleja" se ha observado una "estabilización" de la curva de contagios, con un "equilibrio" entre las altas y los nuevos positivos, informa Ep.

Un grupo conformado por más de cien científicos españoles ha elaborado un manifiesto en el que se lamenta que, hasta el momento, el código fuente de Radar Covid -donde se encuentra toda la información sobre el funcionamiento de la aplicación- no esté a disposición de los ciudadanos. Asimismo, destacan que es necesaria «la publicación de documentación y código que provean a la comunidad científica y la sociedad civil de la capacidad de escrutinio necesaria para identificar puntos a mejorar y contribuir a desarrollar y desplegar soluciones digitales democráticas, inclusivas y conformes a los más altos estándares». Siga leyendo la noticia

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha afirmado este sábado que "espera" que no haya que decretar un nuevo confinamiento general este otoño a pesar del repunte de los casos de coronavirus. "No nos veremos en una situación en la que haya que ordenar un confinamiento general. En el peor de los casos tendremos que intervenir de forma localizada, con restricciones sobre zonas definidas", ha añadido. Además, Conte rechaza autorizar la vuelta de los aficionados a los estadios de fútbol para la nueva temporada.

El Departamento de Salud estatal añadió 68 nuevos fallecimientos en las últimas 24 hora, 32 menos que el viernes, para un total de 11.963 desde el 1 de marzo, incluyendo a personas no residentes.

El Ayuntamiento de Haro ha recordado este sábado a la ciudadanía que las fiestas en honor a la Virgen de la Vega están suspendidas desde julio y ha pedido responsabilidad a todos los jarreros para que cumplan con las normas establecidas. En una nota, el Consistorio de Haro ha insistido en que todos los activos festivos están cancelados con motivo de la pandemia provocada por el coronavirus. "La evolución de la pandemia en las últimas semanas nos obliga, como ciudadanos, a pensar en el interés general y en el bienestar de todos, muy especialmente en el de nuestros mayores", ha subrayado. "Gracias al compromiso de todos", la incidencia de la COVID-19 en Haro se ha mantenido controlada durante el verano y no han aparecido rebrotes por coronavirus, como ha ocurrido en otras localidades.

Las comunidades autónomas siguen detectando nuevos brotes de coronavirus que elevan la cifra total de contagios por encima del medio millón de casos , por lo que continúan aplicando restricciones, principalmente relacionadas con el ocio, para tratar de contener la multiplicación de las infecciones. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que no actualiza los contagios durante el fin de semana, ayer había 498.989 casos confirmados por pruebas PCR, cifra a la que hay que sumar las más de 4.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas comunicadas durante este sábado por varias comunidades. Así , Cataluña ha sumado 1.481 nuevos positivos y otros ocho muertos por covid-19 en las últimas 24 horas, mientras desciende por cuarto día consecutivo el número de pacientes hospitalizados. Por tercer día consecutivo, Andalucía ha registrado más de un millar de casos al notificar 1.030 positivos y siete fallecidos más por esta enfermedad. En esta comunidad se han detectado dos brotes en sendas residencias de mayores y de discapacitados de El Puerto de Santa María, con 49 positivos, entre residentes y trabajadores.

Varios cientos de docentes del movimiento Marea Verde, que defiende la educación pública, han participado en una marcha para exigir a la Comunidad de Madrid una vuelta "segura" a las aulas "cien por cien presencial" y un Plan de Rescate nacional para la educación pública. Con pancartas con lemas como "Rescatar educación pública, ya", "Vuelta segura a las aulas", "Más personal en los centros" o gritos de "Ayuso, dimisión", l os manifestantes han marchado a las 18:00 horas desde Atocha y han desfilado por el paseo del Prado hasta la Conserjería de Educación, para denunciar la "situación de incertidumbre" de cara al inicio de curso. En el transcurso de la manifestación, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha expresado su apoyo a la educación pública, ha pedido "más recursos para la educación pública" y ha denunciado " el desastre que ha generado (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Isabel Díaz Ayuso. "No es que no esté protegiendo a la ciudadanía del virus, sino que está siendo un peligro para la salud pública", ha dicho Serra de la gobernante regional madrileña.