Coronavirus España directo: Sanidad notifica 11.016 nuevos contagios y 177 muertos

Brasil sumó 863 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de fallecidos llegó a los 142.921, mientras que la cantidad de infectados por el nuevo virus ronda los 4,8 millones de casos, informó este martes el Gobierno. De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, en la última jornada el gigante suramericano sumó 32.058 nuevos casos, con lo que el número de contagios subió a 4.777.522. Así las cosas, el gigante sudamericano tiene una incidencia de 68 muertes y 2.273 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, el número de recuperados ya supera los 4,1 millones de casos, lo que supone un 86,6 % del total de infectados.

La farmacéutica Moderna aseguró este martes que su vacuna en ciernes para la prevención de la COVID-19, la mRNA-1273, "puede generar anticuerpos neutralizantes en ancianos y adultos mayores a niveles comparables con (el que genera en) jóvenes adultos", según sugieren datos provisionales publicados en la revista "The New England Journal of Medicine". "Estos datos provisionales de la Fase 1 sugieren que la mRNA-1273, nuestra candidata a convertirse en vacuna para la prevención de COVID-19, puede generar anticuerpos neutralizantes en adultos mayores y ancianos a niveles comparables a los de los adultos más jóvenes”, dijo Tal Zaks, MD, Ph. D., director médico de Moderna, citado en la nota.

Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 7.186.527 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 205.895 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 39.457 contagios más que el lunes y de 871 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.144, más que en Perú, Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.814 personas.

Israel aprobó esta madrugada restringir severamente las manifestaciones para frenar la propagación del coronavirus, un polémico paso que afectará directamente a las multitudinarias protestas semanales contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Quienes deseen manifestarse, una actividad permitida en el país hasta ahora pese al confinamiento, deberán hacerlo en grupos de veinte, con un total de menos de dos mil personas que no podrán estar a más de un kilómetro de sus casas. La limitación se extiende también a los rezos conjuntos, lo que afecta sobre todo a las comunidades ultraortodoxas, contrarias a la medida.

Alemania informó este miércoles de que en las últimas 24 horas ha registrado 1.798 nuevos casos de Covid-19, un día después de la aprobación de medidas más estrictas para contener la propagación de la pandemia. Según los datos del Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia en Alemania, la cifra de nuevos contagios diarios ronda los 2.000 casos desde hace dos semanas (pese a que los números relativos a sábado y domingo suelen ser algo menores porque no todas las oficinas regionales reportan sus datos a la central).

Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria podrán contratar de forma excepcional a partir de este jueves a personal sanitario extracomunitario o que no haya conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR, unos 10.000 profesionales para aliviar la sobrecarga de la Sanidad Pública. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la autorización del Gobierno de carácter excepcional y transitorio para que se pueda contratar a aquellos profesionales que cuentan con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente pero carecen del título de especialista reconocido.

El Ayuntamiento de Guadalajara mantendrá vigentes todas las medidas especiales adoptadas hace 14 días para tratar de contener los contagios por covid-19, debido a la situación epidemiológica de la capital. El alcalde, Alberto Rojo, ha apelado a la responsabilidad ciudadana como la "mejor herramienta con la que combatir el virus” porque, según ha dicho, los datos de Guadalajara "siguen siendo malos y sería una irresponsabilidad no implementar medidas, aunque sean molestas e interfieran en las rutinas ciudadanas”, según ha señalado en una nota de prensa.

La cifra de fallecidos total asciende a 13.342, 14 más que los registrados el martes: 8.116 en hospital o centro sociosanitario, 4.190 en residencia, 841 en domicilio y 195 que no son clasificables por falta de información.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, ha decidido prorrogar las medidas especiales que ya existían en la localidad de Alcázar de San Juan, al no haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en este municipio para el control de la epidemia por coronavirus. Con fecha 17 de septiembre de 2020, la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real dictó Resolución de adopción de nuevas medidas especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo Actualizado de Brotes comunitarios COVID-19 para el municipio de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha presentado este miércoles las nuevas restricciones para el municipio de Ibiza, que entrarán en vigor el viernes a las 22.00 horas, y entre las medidas incluyen las limitación de reuniones de un máximo de cinco personas en el municipio. La asesora técnica para el desconfinamiento, Margalida Frontera, ha detallado que la parte más importante de las medidas no son restricciones, pero sí recomendaciones "muy intensas", ha dicho, para limitar los desplazamientos innecesarios y los contactos sociales con personas fuera del entorno de convivencia habitual.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) manifestó este miércoles "su total oposición" al Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre medidas urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que, en su opinión, facilitará el ejercicio de la medicina a quienes no tengan el título de especialista. El Cgcom manifestó en un comunicado "su preocupación e inquietud en lo que respecta a la modificación de una ley tan importante como la orgánica de Ordenación de Profesiones Sanitarias que pretende acelerar los trámites para abrir una vía de ejercicio a los médicos extracomunitarios mediante el reconocimiento de efectos profesionales, lo que supondrá facilitar el ejercicio a quienes no tengan el título de especialista".

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pide al Ministerio de Sanidad "criterios objetivos y claros" para todas las comunidades autónomas, a la hora de confinar municipios, pero que "no se ciñan solo a los tres indicadores conocidos en las últimas horas".

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han obligado a la Consejería de Educación a cerrar once nuevas aulas en la Comunidad ubicadas en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. En concreto, según los datos facilitados por la Consejería de Educación a Europa Press, la medida afecta este miércoles a tres grupos en Ávila, dos en León, dos en Salamanca, una en Segovia, dos en Valladolid y una en Zamora. En total y según los mismos datos del Gobierno autonómico, en estos momentos hay 162 aulas en cuarentena en toda la comunidad autónoma, la mayor parte en Valladolid (44) y en Burgos (43), seguidas de Salamanca (21), Zamora (20), León (14), Ávila y Palencia (9 en cada caso), Segovia (6) y Soria (3).

«No se rompe nada. Madrid sigue defendiendo el acuerdo entre administraciones contra el Covid. Buscamos un texto consensuado y basado en parámetros técnicos, no en tres genéricos. Hablamos de restringir derechos fundamentales de millones de personas. Hagámoslo bien», ha escrito Isabel Díaz Ayuso en Twitter después de que la Comunidad haya dicho «no» a las restricciones que plantea Sanidad para la región.

No ha habido acuerdo entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad para extender las limitaciones según los criterios que planteaba el Ministerio de Sanidad. La Comisión Interterritorial ha acabado con los votos en contra de esta ampliación de medidas por parte de Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Ceuta y la abstención de Murcia, mientras que el resto de comunidades votaron a favor. De momento al menos, y salvo movimiento del Gobierno Central, Madrid no tendrá que confinarse.

Illa indica que la Comunidad de Madrid estará obligada a cumplir con la orden, pero Sanidad no se cierra a revisarla más adelante si se dan las condiciones adecuadas.

«Ayer había acuerdo y hoy no lo hay. No me corresponde a mí explicar por qué lo que ayer era bueno hoy no lo es. Lo que sí digo es que nosotros debemos actuar con determinación para tomar el control de la pandemia en la Comunidad de Madrid», apunta Illa del cambio de posición de la Comunidad de Madrid.

Las medidas se tendrán que aplicar, una vez que se publiquen en el BOE, Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas . «No contemplo que una decisión colegiada no sea llevada a término», ha dicho Illa al ser preguntado por un posible escenario en el que Díaz Ayuso no aplique la orden y cuál será la actuación del Gobierno.

«Sí que están claros los criterios», defiende Illa tras las reclamaciones desde la Comunidad de Madrid de que Sanidad debe establecer criterios más específicos. « La situación de Madrid es una situación muy especial . Por eso el Gobierno de España reforzó el espacio de cooperación que tiene con todas las comunidades. Producto de este trabajo se llegó a un acuerdo que hoy no han considerado oportuno», sostiene.

Finaliza la comparecencia de Salvador Illa. No ha clarificado cuándo se publicará la orden en el BOE que significará la llega de restricciones en 10 municipios de la Comunidad de Madrid, que son Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas.

La consejera de Salud del Gobierno balear, la socialista Patricia Gómez, ha anunciado este miércoles que ha dictado una resolución que fija nuevas restricciones para la capital de Ibiza, para intentar frenar el notable incremento de casos de Covid-19 que ha experimentado el citado municipio en las últimas semanas. Según datos del 28 de septiembre, la capital ibicenca tenía una incidencia acumulada a 14 días de 620 casos de coronavirus por 100.000 habitantes, mientras que la incidencia en Baleares en esa fecha era de 190 casos. Gómez ha explicado que no se establecerán restricciones de movilidad que afecten a la entrada y salida de personas, pero sí se limitarán los aforos. En la actualidad, había dos barriadas de la ciudad confinadas parcialmente. La vigencia de la nueva resolución será de 15 días naturales a partir de las 22.00 horas del próximo viernes. Entre las medidas que se aplicarán están el cierre de todos los establecimientos a las 22.00 horas como hora límite o la prohibición de reuniones con más de cinco personas, informa Josep María Aguiló.

Escudero señala que no ha habido consenso en el anuncio realizado por Illa esta tarde. Asegura que es falso que se haya tomado una decisión colegiada y que la CAM estuviera satisfecha por el preacuerdo de ayer.

Por tanto, Escudero afirma que el pacto de hoy no es válido porque no ha sido adoptado por unanimidad.

"El Gobierno de España no ha mostrado la mínima actitud de ayudar a la Comunidad de Madrid", asevera Escudero, que dice que la comunidad empieza a estar en una fase estable y que "la situación empieza a estar controlada". Por consiguiente, considera "incomprensible" la decisión tomada por Sanidad. "De las 37 zonas básica de salud restringidas, 29 han mejorado sus datos", afirma.

"El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus", concluye.

Escudero insiste en que no ha existido consenso en el acuerdo, por lo que "jurídicamente no es válido". "Solo lo han votado las comunidades del PSOE", indica.

"Una de las propuestas que pretendíamos hacer es que se tratase cada distrito de manera independiente", insiste. "Es algo que queríamos presentar al Gobierno pero no nos han dado la oportunidad", añade.

Preguntado por si la situación está controlada en la Comunidad, asegura que así es: "Siempre hemos previsto la capacidad de nuestros hospitales y hace varios días que el número de ingresos es menor". Se empieza a detectar también una disminución en los casos que se atienden en atención primaria, algo que "no es puntual sino que se lleva repitiendo varios días". Acusa al Gobierno de no tener en cuenta estos datos, solo la situación epidemiológica.

"El Ministerio hizo una propuesta de indicadores que se quedaba solo en criterios de indicadores epidemiológicos, no se tenía en cuenta la calidad asistencial", dice, y agrega: "Al tener Madrid una situación especial [afirmada por Illa], debe medirse con indicadores especiales".