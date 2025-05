Coronavirus España directo: Sanidad notifica 18.669 contagios y 238 fallecidos en la últimas horas

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 55.019 casos de Covid-19 este pasado fin de semana , de los cuales 4.334 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 9.723 del pasado viernes. De esta forma, en total ya se han diagnosticado de Covid-19 a 1.240.697 personas en España. La tasa media actual de contagios en España en los últimos 14 días se sitúa en los 521,07 casos por cada 100.000 habitantes.

Respecto a las muertes, el nuevo informe publicado por el departamento dirige Salvador Illa registra 379 fallecidos más que el viernes , y 777 en la última semana. En total ya son 36.257 las personas que han fallecido por Covid-19 en España, según las cifras oficiales. Actualmente hay 19.170 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.650 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 2.002 ingresos y 1.203 altas.

19:25 Finaliza la rueda de prensa de Fernando Simón: "La charla entre amigos empezó a las 8.20 u 8.30. Me cuesta llegar a casa 10 minutos. En cuanto al SATSE, ellos pueden considerar lo que quieran. Yo soy un funcionario del estado, hago mi trabajo lo mejor que sé y mientras se considera que puedo ser útil, yo aportaré lo que sea necesario", ha señalado Simón ante la pregunta sobre si abandonó la rueda de prensa del pasado jueves a las 7.30 para participar en una videollamada con los hermanos Pou.

19:20 Rueda de prensa de Fernando Simón: En cuanto al descenso de nuevos casos en la Comunidad de Madrid, Simón ha explicado que "Madrid hace unos días empezó a utilizar las pruebas rápidas de antígeno en atención primaria. El uso de estas pruebas rápidas tiene dos efectos: uno de ellos es que se obtienen resultados enseguida. Se puede aislar y cuarentenar a los casos estrechos y es mucho más fácil que las personas se aíslen mejor. Si se hace ne las personas sintomáticas, el resultado se tiene enseguida. Mientras que en atención primaria se toma una PCR, enviarla al laboratorio, hacer un análisis y devolver el resultados. Todo eso lleva un proceso de varios días. Y si el laboratorio está saturado, puede tener espera mayor. Todo eso hace que el uso de pruebas antigénicas haya hecho que los casos que antes se diagnosticaban en un periodo de 3 o 4 días, en un momento determinado se diagnosticaban en un mismo día. eso hizo que representara una parte de un incremento de casos. Una vez que el uso de antígenos se estabiliza, la cifra baja. Además, en Madrid ahora mismo hay menos transmisión".

19:15 Rueda de prensa de Fernando Simón: "Hay UCI que están muy al límite, pero también, las características de los casos ahora son diferentes. Hasta ayer, la gran mayoría de comunidades autónomas, no han tenido que suspender una gran parte de la actividad programada. esta empezando a ser crítica, pero no estamos en una situación equivalente a la que observábamos en marzo y abril. tenemos que valorar todos los factores antes de tomar decisiones drásticas. Ahora mismo no creo, con dudas, que sea el momento adecuado de imponerlo". ha afirmado Simón refiriéndose al estado de alarma.

19:12 Rueda de prensa de Fernando Simón: "No se tienen por qué aplicar en todos, pero sería difícil que se aplique el confinamiento domiciliario en unas comunidades y que no se aplique a todas", aclara Simón.

19:11 Rueda de prensa de Fernando Simón: Sobre si se descarta o no un nuevo confinamiento domiciliario, ha señalado que "descartar no se descarta ninguna medida, pero hay que entender cuáles son las medidas que tienen más sentido. Tenemos un estado de alarma que se implementó hace 9 días, no quiere decir que no se pueda modificar. Las comunidades autónomas todavía tienen margen de actuación que no tienen todavía implementado. No podemos forzar medidas que van a tener que ser de implantación generalizada en toda España".

19:08 Rueda de prensa de Fernando Simón: "Ha habido comunidades que han tenido un incremento muy importante de casos, tampoco la presión sobre las UCI es exactamente igual. El nivel de incidencia no siempre se relaciona con la ocupación de las UCI. Si una comunidad con incidencia acumulada muy alta se observan incrementos, no depende del número de casos sino de las caracterísitica subyacente de los casos, patologías de fondo, edad media, etc".

19:06 Rueda de prensa de Fernando Simón: Simón ha querido dar las gracias a Pablo, uno de los menores que salió a recoger la basura en Logroño tras los disturbios: "Lo que necesitamos es un colectivo comprometido. Muchas gracias Pablo".

19:04 Rueda de prensa de Fernando Simón: "España ocupa el número 16 por incidencia acumulada por cada 100.000, 527 está mucho más allá de los datos aceptables", ha señalado Simón.

19:03 Rueda de prensa de Fernando Simón: "Los fallecidos, se observan siempre una semana después de que los datos empiecen a acumularse, tenemos 832 con fecha de defunción en los últimos 7 días", ha indicado. Por tanto todo indica a que en las próximas semanas la cifra de fallecidos aumentará en España.

19:00 Rueda de prensa de Fernando Simón: La ocupación de UCI es de un 29,17% a nivel nacional. "La tónica general sigue siendo de aumento. Implica que una gran parte de nuestros hospitales tienen que suspender actividad programada, todo esto implica retrasos en tratamientos y patologías", ha señalado Simón.

18:58 Rueda de prensa de Fernando Simón: Fernando Simón, director del CCAES, ha comenzado la rueda de prensa disculpándose por sus comentarios sobre las enfermeras: "Si alguien se ha sentido ofendido lo siento mucho y trataré de no cometer errores de este tipo en otra ocasión".

18:53 Aragón también cierra La comunidad autónoma, en palabras de su consejera, confina perimetralmente todas sus provincias y cierra a las 20 horas toda actividad no esencial. La consejera Ripollés apela por reducir los contactos sociales a los estrictamente laborales y a aquellos que se produzcan entre convivientes. «Es ahora o nunca. Hay que luimitar al máximos los contactos sociales».

18:45 Baja la velocidad vírica en Cataluña, que suma 6.210 contagios y 134 muertos La velocidad de propagación del virus en Cataluña ha vuelto a descender por sexto día consecutivo y se ha situado en 1,02, una décima menos que ayer, y también ha bajado el número de personas hospitalizadas, pero continúa habiendo muchos positivos -6.210 notificados en las últimas 24 horas- y crece el número de fallecidos, con 134 más reportados hoy. Según ha informado el Departamento de Salud, que hoy ha tenido problemas técnicos para cargar los datos epidémicos en su base de datos, los efectos de las medidas de cierre de bares, restaurantes y centros de estética decretado el 16 de octubre se está notado ya, y ha puntualizado que los 6.210 nuevos positivos corresponden a retrasos en las notificaciones por la saturación de los laboratorios.

18:37 Marlaska dice que "no hay ninguna pista" de un partido detrás de disturbios El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que "no hay ninguna pista" que confirme la existencia de un grupo político alentando u organizando los disturbios, que se han registrado el fin de semana en algunas ciudades por las restricciones acordadas contra la covid-19. "No hay ninguna pista que confirme, es un amplio abanico de distintas personalidades, caracteres, gente, no muy numerosa, pero que sí obedece a perfiles muy distintos y muy diferentes", ha dicho el titular de Interior en declaraciones a los medios en el Senado.

18:33 Dato actualizado del coronavirus Sanidad notifica 18.669 contagios y 238 fallecidos en la últimas horas.

18:27 Trasladan a tres pacientes belgas a hospitales alemanes Tres pacientes belgas contagiados de coronavirus han sido trasladados este martes a hospitales en Alemania, en el primer ejemplo de colaboración sanitaria de este tipo entre ambos vecinos. Según ha confirmado el embajador alemán en Bélgica, Martin Kotthaus, en un mensaje en redes sociales, los primeros enfermos han sido trasladados en helicóptero desde el hospital de Lieja hasta centros sanitarios en Munster y Bonn.

18:18 Illa asegura que en España "no falta ningún tipo de material sanitario" El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este martes, en el pleno del Senado, que actualmente en España "no falta ningún tipo de materia sanitario" para hacer frente a la segunda ola de contagios de coronavirus. Illa se ha pronunciado así a una preguntada formulada por la senadora del Grupo Parlamentario Popular Paloma Inés Sanz Jerónimo, quien le ha avisado de que algunas comunidades autónomas "siguen esperando" el material sanitario de la compra anunciada por el Gobierno para hacer frente a la segunda ola de la pandemia.

18:10 Sanidad prorroga medidas de nivel 3 en La Puebla de Montalbán y Valmojado La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial en Toledo, ha decretado la prórroga durante 14 días de las medidas especiales de nivel 3 que mantenían desde el 19 de octubre los municipios de La Puebla de Montalbán y Valmojado. En una nota de prensa, la Consejería de Sanidad ha detallado los datos de contagios por coronavirus en ambas localidades durante las dos últimas semanas epidemiológicas.

17:58 Los muertos por coronavirus en Italia repuntan a 353 en el último día Un total de 353 personas murieron en Italia durante el último día a causa del coronavirus, el mayor aumento desde comienzos de mayo, y se registraron 28.244 nuevos contagios, mientras el Gobierno prepara un toque de queda nacional y nuevas restricciones. En total 759.829 personas se han contagiado en Italia desde el inicio de la emergencia, a mediados de febrero, y, de estas, 39.412 han fallecido, de acuerdo al último boletín publicado hoy por el Ministerio de Sanidad.

17:45 Aragón fija mando único sanitario y Salud podrá contar con recursos privados El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes por la tarde una nueva orden por la que, desde ya, pasa a existir un mando único sanitario en todo el territorio y los recursos materiales y humanos de los centros y establecimientos sanitarios privados se ponen a disposición del Servicio Aragonés de Salud. La orden, publicada bajo el paraguas del estado de alarma, establece una serie de medidas extraordinarias en materia de prestación de servicios de los profesionales y pone a disposición de la autoridad sanitaria de los medios necesarios para la gestión de la situación de crisis.



17:37 36 aulas inician cuarentena y cierran centros en Alcuéscar y Zarza Granadilla Treinta y seis aulas, de 32 centros educativos, pasan a formación a distancia en Extremadura por casos positivos de coronavirus entre profesorado o alumnado, mientras que el centro rural agrupado Ambroz de Zarza de Granadilla cierra provisionalmente, así como los centros educativos de Alcuéscar, ambos en la provincia de Cáceres. Por contra, catorce aulas retomarán las clases presenciales, con lo que el número de aulas en cuarenta se sitúa en 88, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota.

17:27 Canarias registra dos nuevos fallecidos por Covid-19 y los contagios bajan a 62 Dos personas han fallecido con Covid-19 en las últimas 24 horas en Canarias, según los registros de la Consejería de Sanidad, que ha detectado 62 nuevos contagios en ese periodo, tras cinco días consecutivos en los que las infecciones estaban por encima de cien. Desde el lunes ha habido 383 altas médicas y los casos activos se sitúan en 5.468, el número más bajo desde el 3 de septiembre, hace 61 días.

17:16 Madrid notifica 507 casos, 251 en últimas 24 horas, y 35 muertes por Covid-19 La Comunidad de Madrid ha notificado este martes 507 nuevos casos de Covid-19, 251 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, mientras que en los hospitales de la región fallecieron ayer 35 personas por dicha enfermedad, las mismas que el día anterior. El informe epidemiológico diario de la Comunidad recoge así un incremento de nuevos casos del 11,9 % respecto a los 453 notificados el lunes, de los que 178 habían sido en las 24 horas previas.

17:10 Serbia registra un récord diario de contagios y Bosnia de muertos Serbia ha contabilizado 1.878 casos de contagios con la Covid-19 en las últimas veinticuatro horas, un récord diario desde el inicio de la pandemia en marzo, mientras que Bosnia-Herzegovina registra un nuevo máximo de fallecidos, 37 en una jornada, informaron hoy fuentes sanitarias locales. En Serbia, país de unos siete millones de habitantes, han muerto once pacientes en las últimas veinticuatro horas.

17:00 El confinamiento aumenta la pobreza en Europa, según un estudio Las medidas de distanciamiento social y confinamiento diseñadas para combatir la propagación de la Covid-19 han provocado un aumento "considerable" de la pobreza y la desigualdad en Europa, según una investigación de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Oxford. Tres economistas de dichas instituciones han analizado la capacidad de las personas en 29 países europeos para trabajar de forma remota y han calculado el impacto potencial del confinamiento en los salarios y los niveles de desigualdad, ha señalado la universidad Complutense en un comunicado.



16:52 Cuatro fallecidos y 429 nuevos positivos por Covid-19 en Navarra Navarra registró ayer cuatro muertes por Covid-19 y detectó 429 nuevos casos positivos, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.701 pruebas (2.707 PCR y 994 test de antígenos), con un 11,59% de positivos. Los fallecidos son dos hombres de 55 y 81 años y dos mujeres de 85 y 86 años, que sitúan el número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 727. Desde el punto de vista epidemiológico, de evolución de la pandemia, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra indica que ayer se produjeron en Navarra 24 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, 5 pacientes ingresados previamente han pasado a la UCI.

16:40 Portugal roza el récord de muertes diarias, con nuevo pico de hospitalizados Portugal registró hoy 45 fallecidos por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, una menos del récord de la pandemia, en tanto que marcó nuevo pico de hospitalizados totales (2.349) y en cuidados intensivos (320). La Dirección General de Salud (DGS) notifica en su último boletín 2.596 nuevos casos, lo que eleva a 149.443 el número de infecciones desde que comenzó la pandemia.

16:27 Cantabria aplicará nuevas medidas al situarse en riesgo alto por COVID-19 El Gobierno de Cantabria ha advertido hoy, martes, que la evolución de los datos epidemiológicos de las últimas horas eleva a la comunidad autonóma hasta el nivel tres de alerta -riesgo alto- por la COVID-19, por lo que ha señalado que implantará nuevas medidas de respuesta con reducción de aforos y autoconfinamientos.Según explica el Ejecutivo regional en un comunicado, la incidencia acumulada en 14 días se situó ayer en riesgo extremo y la tasa de ocupación hospitalaria y de cuidados críticos en riesgo alto.

16:18 Castilla y León avisa de que puede ser un noviembre "terrible" y pide herramientas para confinar "si fuera necesario" La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha advertido de que si no se frenan los contagios puede ser un mes de noviembre "terrible" y para ello ha reclamado de nuevo herramientas que permitieran establecer confinamientos programados "si fuera necesario", algo que no quiere decir que se vaya a hacer si se consigue ralentizar la transmisión de la COVID-19. Casado se ha expresado así en el marco de su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, donde ha señalado que el objetivo principal en la actualidad es disminuir la incidencia de casos nuevos de la enfermedad, contener los contagios y la prevalencia, de manera que se podrá rebajar la letalidad, la mortalidad y las consecuencias de la misma.

16:03 Oltra es partidaria de tomar medidas más restrictivas en la Comunidad Valenciana La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que es "partidaria de adoptar medidas más restrictivas" en la Comunitat Valenciana para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus como están haciendo países del entorno como Francia o Alemania. A preguntas de los periodistas, la portavoz del Consell ha defendido que hay que "ir por delante del virus y no por detrás" y ha sentenciado: "Yo, desde luego, soy partidaria de tomar medidas mas estrictas".



14:58 Asturias suma 43 aulas y 1.061 estudiantes aislados en la última semana por la incidencia del Covid-19 Asturias registró desde el martes 27 de octubre hasta este lunes 2 de noviembre un total de 43 aulas, 1.061 estudiantes, 70 docentes y 9 monitores y profesionales de servicios confinados por la incidencia de la covid-19 en centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas de 0 a 3 años. Esto implica que las autoridades sanitarias ordenaron el aislamiento del 0,54% de las 7.887 clases abiertas en toda la comunidad y del 0,87% del alumnado matriculado desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP) presencial.

La Consejería de Salud notificó en el citado período 226 casos positivos de coronavirus relacionados con el sistema educativo asturiano: 197 entre el alumnado, 26 entre el profesorado y 3 más en monitores de servicios complementarios, según ha informado el Principado en nota de prensa.

14:42 Melilla suma otros 89 contagios y alcanza 1.837 casos activos de coronavirus Melilla ha registrado 89 contagios de coronavirus y alcanza los 1.837 casos activos al cierre de la jornada del lunes, en la que las autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de tres pacientes, lo que ha reducido la presión hospitalaria respecto al día anterior.

Según la estadística facilitada por la Consejería de Economía y Políticas Sociales, competente en materia de Salud Pública, hay 52 pacientes hospitalizados, ocho de los cuales se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos menos que el día anterior, cuando había 10 camas COVID ocupadas en dicha unidad.

14:28 Diagnosticados ocho nuevos contagios por coronavirus en Menorca Menorca ha sumado 8 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, según ha anunciado este martes el Ib-Salud.

La isla llevaba un día sin registrar ningún caso positivo.

En estos momentos, hay 115 casos activos por la covid-19, 109 en seguimiento por las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC), 3 personas ingresadas en planta y otras 3 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Mateu Orfila de Mahón.

14:15 Ceuta pedirá a Sanidad el confinamiento domiciliario de la autonomía El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha anunciado a los portavoces de los grupos parlamentarios que va a solicitar mañana el confinamiento domiciliario de la autonomía ceutí así como el cierre de la actividad económica y social no esencial.

Según han informado a Efe fuentes de los grupos representados en la Asamblea ceutí, el anuncio se ha producido con motivo de una reunión mantenida esta mañana por el jefe del Gobierno autonómico con la Junta de Portavoces formada por los partidos PP, PSOE, Caballas, Vox y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC).

14:00 Los oncólogos advierten de que la pandemia producirá 1.300 muertes más por cáncer de pulmón Los oncólogos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), formado por 500 especialistas, han advertido que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 lastrará hasta un 5 por ciento la supervivencia en cáncer de pulmón, lo que supondría 1.300 muertes adicionales, revirtiendo el progreso logrado en el cáncer de pulmón en los últimos años.

"Siguiendo un análisis realizado en Reino Unido, un país con ratios de supervivencia similares a España, el golpe causado por la pandemia del coronavirus al cáncer de pulmón puede ser importante, rompiendo la tendencia lograda en la última década por este tumor, el de los mayores avances en supervivencia", ha destacado el presidente del GECP, Mariano Provencio.

13:45 Hosteleros de Gijón reclaman en la calle medidas para subsistir al cierre Decenas de autónomos agrupados en la plataforma Hostelería con Conciencia se han manifestado este martes en Gijón para reclamar medidas de apoyo para "subsistir" al cierre de actividad decretado por la alta tasa de contagios de la covid-19.

Los hosteleros, en su mayoría propietarios de bares y restaurantes, se han concentrado en la Plaza Mayor de Gijón, donde leyeron un comunicado con sus demandas "ante la situación excepcional por la pandemia".

13:30 Baleares suma 151 contagios y 2 ancianos fallecidos en 24 horas La Conselleria de Salud ha contabilizado 151 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, en las que se han registrado además 2 nuevos fallecimientos de usuarios de residencias de ancianos.

Según informa el Govern balear en su último balance diario, este martes hay 215 enfermos de covid-19 hospitalizados, 165 de ellos ingresados en planta (5 más que en la víspera) y 50 en unidades de cuidados intensivos (2 menos).

13:15 Puig anuncia la prórroga del cierre perimetral de la Comunitat Valenciana una semana más El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes la prórroga del cierre perimetral de la Comunitat Valenciana durante una semana más, a partir de este viernes, como consecuencia de la evolución de la pandemia de coronavirus y en el marco de las medidas que se están adoptando para frenar su expansión. Así lo ha indicado en Orihuela (Alicante), donde Puig ha visitado la nueva sede de la Confederación Hidrográfica del Segura. Desde el viernes pasado a las 12.00 horas está prohibida la entrada y salida de la Comunitat Valenciana, excepto por motivos justificados. El cierre perimetral se decretó por el plazo de siete días naturales y ahora se ampliará a otra semana más.



13:00 Ayuso señala que para Madrid el confinamiento total "es la última solución" y trabajará para evitarlo La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que para Madrid llegar al confinamiento total "es la última solución" y ha defendido que trabajará "sin descanso" para evitarlo. En declaraciones distribuidas a los medios, tras visitar el Hospital Gregorio Marañón, la dirigente madrileña ha incidido en que desde el Gobierno regional quieren trabajar para mantener su plan y ha hecho hincapié en que no son partidarios de "abrir-cerrar, abrir-cerrar".



12:45 Un candidato a vacuna produce diez veces más anticuerpos en ratones Una innovadora vacuna de nanopartículas candidata contra el Covid-19 produce anticuerpos neutralizantes del virus en ratones a niveles diez veces superiores a los observados en personas que se han recuperado de infecciones por Covid-19. Diseñada por científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle (Estados Unidos), la vacuna candidata ha sido transferida a dos compañías para su desarrollo clínico.

En comparación con la vacunación con la proteína soluble de la espiga del SARS-CoV-2, en la que se basan muchos de los principales candidatos a la vacuna COVID-19, la nueva vacuna de nanopartículas produjo diez veces más anticuerpos neutralizantes en ratones, incluso con una dosis de vacuna seis veces menor. Los datos también muestran una fuerte respuesta de las células B después de la inmunización, lo que puede ser crítico para la memoria inmunológica y un efecto duradero de la vacuna.

12:30 Israel flexibiliza la apertura de sus fronteras para reactivar la economía El Ministerio de Economía e Industria y el Ministerio de Sanidad de Israel han elaborado un primer borrador de una medida que permita la entrada en el país de empresarios extranjeros para facilitar el cierre de acuerdos y otros trámites que no puedan efectuarse de forma virtual.

Esta medida nace como respuesta a las dificultades que los sectores de turismo y negocios han experimentado tras el cierre de fronteras que Israel decretó el pasado mes de marzo para frenar la expansión del coronavirus.

12:15 La Policía disuelve una protesta contra las medidas por el Covid en Melbourne La Policía australiana usó gas pimienta y multó a 395 personas este martes al disolver una protesta contra las medidas para atajar la covid-19 en Melbourne, el epicentro de la segunda ola de la pandemia en Australia.

Fuentes policiales indicaron a Efe que la mayoría de las multas han sido por motivos leves como no llevar mascarilla o saltarse algunas de las restricciones, como la prohibición de viajar más allá en un radio de 25 kilómetros.

12:00 Solicitan que la profesión médica sea declarada de riesgo La Asociación Médica Mundial (AMM), a instancias de los médicos españoles y de otros países, ha solicitado a los gobiernos que la profesión médica sea declarada de riesgo y que se priorice el apoyo al personal de la salud en la primera línea contra el coronavirus.

Reconocer que la infección por SARS CoV-2 sea considerada como una enfermedad profesional, luchar contra la violencia hacia los médicos y contra cualquier muestra de su estigmatización son otras peticiones.

11:45 Aumentan a 545 los pacientes con Covid ingresados en Galicia, de ellos 79 en UCI Los pacientes con Covid-19 ingresados en hospitales de Galicia han vuelto a aumentar hasta los 545, lo que supone 22 más que los registrados este lunes, de ellos 79 en unidad de críticos --dos más-- y 466 en otras unidades --20 más--. Así se desprende de los datos actualizados en la mañana de este martes en la web de la Consellería de Sanidad con cifras hasta las 18,00 horas de este lunes, recogidos por Europa Press, en las que se constata que el área sanitaria de A Coruña y Cee registra el mator número de ingresados con Covid, con 135 --10 más--, de ellos 16 en UCI --dos más--. Hasta la fecha registra 7.218 curados y ha realizado 162.214 PCR.



11:31 Aguado aboga por un cierre perimetral de Madrid hasta finales de noviembre El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha abogado este martes por un cierre perimetral de la región madrileña que se extienda hasta "finales de noviembre", además de por medidas "continuadas" que den "certidumbre" a los ciudadanos.

En una entrevista en TVE, Aguado ha defendido el cierre perimetral de la región, que durante este puente ha conseguido reducir las salidas de la región en un 50 por ciento con respecto a las del año pasado, pero además "económicamente" está suponiendo "un balón de oxígeno para muchos sectores", ha dicho.

11:20 Declaración institucional del presidente de Castilla y León Las medidas entran en vigor a las 00.00 horas del viernes día 6, dice Mañueco.

11:19 Declaración institucional del presidente de Castilla y León Mañueco asegura que se seguirán adoptando medidas necesarias. En el consejo de Gobierno de hoy, dice, se ha acordado la clausura de hostelería yv restauración, cierre de centros y parques comerciales.

11:18 Declaración institucional del presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco habla del crecimiento exponencial de la pandemia en toda la región. "Castilla y León está en riesgo máximo, por eso es preciso hacer un llamamiento a la responsabilidad social y a la concienciación individual".

11:15 Italia estudia un nuevo paquete de ayudas de hasta 1.500 millones por Covid El Gobierno italiano estudia aprobar un nuevo paquete de ayudas por valor de hasta 1.500 millones de euros para indemnizar a las empresas y autónomos que se vean afectados por el nuevo decreto con medidas restrictivas con el que intentará frenar la pandemia del coronavirus.

El viceministro de Economía, Antonio Misiani, ha explicado este martes en declaraciones a la televisión pública que el Ejecutivo estudia ya un nuevo paquete de ayudas y, según los medios italianos, podría alcanzar los 1.500 millones de euros.

11:00 Aragón reporta 638 nuevos casos de covid-19 y 2 fallecidos Aragón reporta este martes 638 nuevos casos de covid-19 y 2 nuevos fallecimientos y eleva la cifra total de positivos desde que comenzó la pandemia a 60.504. Según las cifras provisionales de Salud Pública del Gobierno de Aragón, el número de personas que han superado la enfermedad asciende a 37.739, de ellos, 179 ayer.



10:45 Rusia suma más de 18.600 casos nuevos de coronavirus y 355 muertos en las últimas 24 horas La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 18.648 casos nuevos y 355 muertos, la segunda cifra más alta de contagios en un día de toda la serie histórica, frente a los 18.257 positivos y los 238 fallecidos de la jornada anterior, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 18.648 casos de COVID-19 en las 85 regiones, incluidos 4.421 casos asintomáticos", ha informado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.



10:27 Moreno no descarta adelantar el cierre de la actividad económica y ve el confinamiento domiciliario como "última opción" El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha descartado este martes adelantar el cierre de determinada actividad económica para frenar los contagios por coronavirus en la comunidad y ha manifestado que el confinamiento domiciliario de la población sería la "última opción".

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Moreno ha manifestado que, "por ahora", el Gobierno andaluz no se plantea pedir un confinamiento domiciliario, como sí han hecho ya otras comunidades, y ha indicado que estarán muy pendientes de la evolución de la pandemia durante esta semana y hasta el próximo día 8, dado que al día siguiente termina el plazo de vigencia de las actuales medidas aprobadas por la Junta en el marco el estado de alarma que se ha decretado en España.

10:00 Algunos medicamentos contra la osteoporosis podrían proteger del Covid, según un estudio Algunos medicamentos para la osteoporosis podrían reducir entre un 30 y un 40 % la incidencia del Covid-19, según un estudio de médicos del Hospital del Mar e investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y del Parc Sanitari Pere Virgili.

El estudio, que publica la revista 'Aging', es el primero que se hace en el mundo de estas características y concluye que algunos de los principales tratamientos contra la osteoporosis, el denosumab, el zoledronato y el calcio, pueden tener un efecto protector contra el Covid-19 en los pacientes que los toman.

09:45 El Reino Unido registra otras 136 muertes por Covid-19

El Reino Unido registró el lunes otras 136 muertes por covid-19 y 18.950 nuevos contagios, de acuerdo con las últimas cifras oficiales divulgadas por el Gobierno, antes de que este jueves Inglaterra inicie un confinamiento.

Según las autoridades sanitarias, el número total de fallecidos por coronavirus asciende a 46.853 desde el comienzo de la pandemia, mientras que la totalidad de casos alcanza a 1.053.864.

09:41 Un 80% de españoles no sustituye la mascarilla tras exceder el tiempo de uso Casi el 80 por ciento de los españoles admite que no sustituye la mascarilla tras exceder su tiempo de uso, según un análisis de Tendencias Cofares, encuesta sobre hábitos de protección frente a la COVID-19.

La mascarilla se ha convertido en un elemento imprescindible del día a día como medida de seguridad frente al coronavirus.

09:18 India suma más de 38.000 casos nuevos en las últimas 24 horas India ha registrado en las últimas 24 horas 38.310 casos de coronavirus, continuando con la tendencia a la baja en el número de casos diarios, siendo un total de 8.267.623 personas las que han contraído la enfermedad en el país desde que estalló la crisis sanitaria.

Asimismo, el Ministerio de Salud ha informado de la muerte de otras 490 personas debido a la enfermedad este martes, por lo que el total de fallecimientos asciende hasta las 123.097.

09:05 Bulgaria registra un nuevo máximo de contagios Las autoridades sanitarias de Bulgaria anunciaron este martes en Sofía un nuevo máximo de contagios con el coronavirus que ha alcanzado en las últimas 24 horas 2.427 casos, mil más que el hasta ahora récord.

Además, entre el lunes y el martes murieron 51 personas a consecuencia de la covid-19, situando el total en 1.349, mientras que el número de hospitalizados alcanza a 2.841 personas, de ellas 180 en cuidados intensivos.

08:42 Alemania registra 15.352 contagios por coronavirus en 24 horas y 131 muertos

Las autoridades alemanas registraron 15.352 contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, tras el último máximo de 19.059 el sábado, y 131 muertos, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche.

El martes de la semana pasada, la cifra de nuevos contagios se situaba en 11.409 en 24 horas.

08:24 El Gobierno aprobará hoy un Real Decreto de ayudas culturales El Gobierno aprobará hoy un Real Decreto para "complementar" las ayudas al sector cultural puestas en marcha el pasado mes de mayo, con el que ampliará la cobertura de subsidios, con especial atención a los técnicos y al sector taurino, que se habían quedado fuera de esas primeras medidas, según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte. La aprobación de este Real Decreto está prevista para este martes en Consejo de Ministros. Asimismo, también se contempla la aprobación de un subsidio especial para las personas que en el periodo de alarma agotaron la prestación, tal y como ha adelantado la cadena Ser.



08:08 India suma más de 38.000 casos diarios en las últimas 14 horas India ha registrado en las últimas 24 horas 38.310 casos de coronavirus, continuando con la tendencia a la baja en el número de casos diarios, siendo un total de 8.267.623 personas las que han contraído la enfermedad en el país desde que estalló la crisis sanitaria. Asimismo, el Ministerio de Salud ha informado de la muerte de otras 490 personas debido a la enfermedad este martes, por lo que el total de fallecimientos asciende hasta las 123,097.

07:39 Xàtiva (Valencia) cierra instalaciones y suspende actividades durante 15 días El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) suspende a partir de este martes todas las actividades culturales, turísticas y deportivas en el casco urbano, diseminados y pedanías. También cierra temporalmente al público las instalaciones municipales a excepción de la Casa de la Ciudad (cita previa), el conservatorio, el cementerio y el castillo. Las medidas entran en vigor este 3 de noviembre, al menos durante 15 días hasta el 17 de noviembre, prorrogables en función de la evolución de la pandemia, ha anunciado el alcalde, Roger Cerdà.

07:04 Argentina adquiere 10 millones de vacunas rusas Sputnik V contra la Covid-19 Argentina recibirá 10 millones de vacunas contra la Covid-19, cada una de ellas compuestas por dos dosis, de las que desarrolla en la actualidad Rusia, informaron fuentes de Presidencia. Desde el país sudamericano indicaron que tendrán la vacuna rusa, llamada Sputnik V, entre el próximo diciembre y enero de 2021.

06:35 Nueva Zelanda anuncia su primer caso de coronavirus de transmisión local tras diez días sin contagios El ministro de Salud de Nueva Zelanda, Ashley Bloomfield, ha comunicado este martes que se ha localizado el primer caso de coronavirus de transmisión comunitaria, después de diez días sin haberse registrado contagio alguno. Bloomfield ha detallado en rueda de prensa que este último caso corresponde al de un trabajador de los servicios médicos del país que se desempeñaba en una de las instalaciones de cuarentena levantadas por el Gobierno en la ciudad de Christchurch. Estas instalaciones están siendo ocupadas exclusivamente por marineros rusos y ucranianos, ha contado el diario 'New Zealand Herald', uno de los cuales dio positivo en octubre, 22 días después del último caso confirmado, tras su estancia por motivos laborales en un barco en Auckland.

05:53 Illa se reúne hoy con el Gobierno de Asturias para analizar la situación de la pandemia El ministro de Sanidad, Salvador Illa, presidirá hoy una reunión bilateral por videoconferencia con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para analizar la situación de la pandemia y el impacto de las medidas adoptadas para frenar los contagios. El encuentro se produce un día después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciara su intención de solicitar al Gobierno que autorice el confinamiento domiciliario durante 15 días, así como suspender «toda la actividad económica no esencial» a partir del miércoles y establecer el toque de queda a las diez de la noche, dos horas antes del actual. El Gobierno asturiano tomó la decisión este lunes, tras reunir con carácter de urgencia al comité de crisis del Covid. La comunidad autónoma ha pasado al nivel cuatro de alerta (riesgo extremo) por el fuerte aumento de la presión asistencial de los últimos días y el de los contagios, más de 3.000 en los últimos ocho días de octubre.

05:52 China suma 5 contagios en el rebrote de Xinjiang y otros 44 casos importados La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 49 nuevos casos de Covid este lunes, 44 de ellos a viajeros procedentes del extranjero, mientras que los otros 5 fueron contagios locales del rebrote de la región de Xinjiang (noroeste). En cuanto a los 44 positivos «importados», estos se detectaron en Shanghái (este, 9), Cantón (sureste, 8), Sichuan (centro, 8), Mongolia Interior (norte, 4), Fujian (sureste, 4), Hubei (centro, 4), Pekín (noreste, 2), Tianjin (noreste, 2), Jiangsu (este, 1), Zhejiang (este, 1) y Shandong (este, 1). Además, con la suma de los 61 asintomáticos anunciados hoy (48 de ellos casos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 725, de los que 493 son «importados». Cabe recordar que China no añade contagios al balance oficial de casos si no presentan síntomas.

05:51 EE.UU. supera los 231.400 muertos por coronavirus y los 9,28 millones de contagios Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 9.282.362 casos confirmados de coronavirus y la de 231.486 fallecidos, de acuerdo con el último recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.539. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 24.017 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (18.533), California (17.679), Florida (16.834) y Nueva Jersey (16.357).



05:49 Argentina suma 9.598 casos nuevos de Covid-19 y 483 muertes Argentina reportó en la última jornada 9.598 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número de positivos totaliza ahora 1.183.131, mientras que las víctimas mortales se elevaron a 31.623, tras producirse 483 muertes en las últimas 24 horas. De acuerdo con el informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino, la provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento (553.960, de los cuales 3.021 fueron reportados este lunes), seguida por la capital del país, con 147.884 contagios confirmados, 425 de ellos reportados ayer.

05:48 Colombia registra menos de 10.000 contagios por segundo día consecutivo Colombia registró ayer una ligera reducción en el número de contagiados y fallecidos por la pandemia del coronavirus al confirmar 9.935 casos nuevos y 155 muertos, según informaron las autoridades de salud. Con estos últimos datos, segundo día consecutivo con menos de 10.000 infectados, el total de positivos en el país asciende a 1.093.256, en tanto que los fallecidos suman 31.670, según el Ministerio de Salud.