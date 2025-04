Coronavirus España directo: Castilla y León cierra todos sus monumentos y jardines

La incidencia acumulada sigue marcando nuevos récords en España. Ayer, el Ministerio de Sanidad notificó una tasa de 828 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días de media en nuestro país, la más alta de toda la pandemia. Se trata de 33 puntos más que la registrada este jueves (795).

Todas las comunidades excepto Canarias están en «riesgo extremo» , pero la que peor se encuentra es Extremadura con una incidencia de 1.448 casos. Le siguen muy de cerca Murcia (1.332), Comunidad Valenciana (1.245), Castilla y León (1.215), La Rioja (1.208) y Castilla-La Mancha (1.158).

Las autoridades de Panamá informaron ayer que detectaron un caso proveniente de Sudáfrica con la variante N501Y-V2 de Covid-19, en un pasajero que fue puesto en cuarentena tras llegar procedente de ese país del continente africano. Se trata de un viajero de 40 años, nacido en Zimbabue, y que ingresó al país el pasado cinco de enero y que previamente había hecho escala en los Países Bajos antes de arribar a Panamá, indicó el Ministerio de Salud panameño (Minsa). La variante N501Y-V2 del SARS-CoV2, detectada el pasado mes de diciembre en Sudáfrica, es más transmisible, pero no más grave.

Uruguay cerró un acuerdo para la compra de vacunas con los laboratorios Pfizer y Sinovac, según anunció ayer el presidente del país, Luis Lacalle Pou, quien no especificó la cantidad ni cuándo empezaría el plan de inoculación. Uruguay era uno de los dos países de Suramérica, con Paraguay, que aún no había anunciado la compra de vacunas con ningún laboratorio, si bien el Ejecutivo de Lacalle Pou había adelantado que estaba en negociaciones con varios laboratorios y que no podía revelar más detalles por confidencialidad.

Hoy, 23 de enero, se cumple un año desde que Wuhan estableció el confinamiento y con ello empezó la pandemia que se acabó extendiendo a todo el mundo y que se ha llevado millones de vidas. Aquel jueves, a las diez de la mañana, fue cerrada la ciudad, de once millones de habitantes, para contener la epidemia de neumonía provocada por un nuevo coronavirus que, en ese momento, llevaba 575 contagiados y 17 fallecidos.

Así, los centros comerciales y otras tiendas no esenciales estarán cerradas a partir del mediodía de hoy, mientras que las actividades deportivas quedarán suspendidas y se incentivará el aprendizaje a distancia en los colegios, ha explicado el ministro de Sanidad, Bent Hoie, en rueda de prensa recogida por la cadena NRK.

Cataluña ha registrado hasta este sábado 479.195 casos confirmados acumulados de coronavirus -443.370 con una prueba PCR o test de antígenos-, 3.809 más que en el recuento del viernes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 18.554, que son 70 más que los registrados el viernes: 11.535 en hospital o centro sociosanitario, 4.446 en residencia, 1.053 en domicilio y 1.520 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.886, que son 33 más que en el último recuento.

El PSOE de Soria ha comenzado ya a investigar la vacunación contra el Covid-19 del alcalde de Matamala, Mariano Hernández, mientras el PP ha pedido su "inmediata dimisión". Hace dos semanas, según ha explicado el secretario provincial del PSOE Luis Rey, el alcalde de esta localidad recibió una llamada para vacunarse debido a la frecuencia con la que acude a la residencia de ancianos. Aunque no es personal contratado, 'de facto' sí hace tareas de mantenimiento diarias en la residencia, según ha explicado Rey y según ha confirmado la directora del centro.

"Como primer ministro, toda la culpa es mía", ha declarado en una entrevista con el medio 'Dagens Nyheter', publicada este sábado, como dirigente de un país que cuyos fallecimientos per capita triplican a, por ejemplo, los decesos en Dinamarca.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado la estrategia de vacunación del Gobierno en un momento en el que la polémica con las vacunas ha llegado a provocar el cese de un oficial de la Guardia Civil tras administrarse la primera dosis sin ser del primer grupo de vacunación, al igual que el JEMAD, varios cargos militares y al menos una veintena de políticos. Eso sí, durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, Sánchez no ha hecho referencia a ninguna de las personas que se han vacunado ya, saltándose el protocolo fijado por el Ministerio de Sanidad, y entre los que estaban también varios alcaldes socialistas.

"Las cosas van mal, la pandemia está mal gestionada y no se están poniendo las medidas necesarias parar poder pasar página del coronavirus", ha declarado Casado, que ha presentado en Barcelona la candidatura del PPC a las próximas elecciones catalanas que lidera Alejandro Fernández.

Cantabria cuenta a día de hoy con un total de 21 municipios 'libres' de coronavirus y que a día de hoy no registran ningún caso positivo activo. Se trata de Anievas, Arredondo, Cabuérniga, Cieza, Escalante, Lamasón, Luena, Miera, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Rionansa, Ruesga, San Miguel de Aguayo, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdáliga, Valdeprado del Río y Valle de Villaverde. A ellos les siguen nueve municipios con un solo caso activo:Bareyo, Camaleño, Campoo de Yuso, Hermandad de Campoo de Suso, Mazcuerras, Riotuerto, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera y Saro, según los datos del Servicio Cántabro de Salud, consultados por Europa Press y actualizados a las 12.00 horas.

"Esta situación es el resultado de una política equivocada y prácticamente suicida de la Comunidad de Madrid empeñada en minimizar/esconder el numero de casos (declarándolos tarde, cambiando criterios de realización de PCR, usando mayoritariamente test de antigenos que no detectan a los asintomáticos) y que evidentemente se contradice con el numero de ingresos, de hospitalizados (en plantas y en UCI) y de muertes", esgrimen en un comunicado.