Coronavirus España directo: Sanidad notifica 48 fallecidos, la cifra más baja del estado de alarma

4.32

El noreste de China, donde desde hace semanas se detecta un pequeño brote del coronavirus SARS-CoV-2, continúa registrando nuevas infecciones en cifras mínimas, con dos nuevos positivos de los cuatro contabilizados este jueves en todo el país, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Los dos casos del noreste se produjeron por contagio local en la provincia de Jilin, donde en las últimas dos semanas se han diagnosticado más de una treintena de infectados.

4.17

El que fuera mayordomo de la Casa Blanca bajo once administraciones, Wilson Roosevelt Jerman, ha muerto a los 91 años de coronavirus, informó su familia a medios estadounidenses. Jerman entró a trabajar en la Casa Blanca en el año 1957 con el republicano Dwight D. Eisenhower (1953-1961) como presidente de Estados Unidos y se retiró en 2012, durante el mandato de Barack Obama (2009-2017).

4.01

China no se fijará este año un objetivo de crecimiento económico debido a la "gran incertidumbre" respecto a la pandemia de coronavirus y el entorno y el comercio internacionales, anunció hoy el primer ministro chino, Li Keqiang, en la sesión de apertura de la Asamblea Nacional Popular (ANP).

3.50

Guatemala registró este jueves la muerte de tres personas por coronavirus y contabilizó 247 nuevos casos, la cifra más alta en un día desde que las autoridades detectaron el primer caso el 13 de marzo. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, informó en un mensaje por televisión de los tres nuevos decesos, por lo que el país suma 48 fallecimientos causados por COVID-19 y un total de 2.512 contagios.

3.40

México registró este jueves 2.973 nuevos casos de COVID-19, la mayor cifra para un solo día, y 420 decesos atribuidos a esta enfermedad, con lo que suma 59.567 contagios y 6.510 fallecimientos desde el principio de la pandemia, informaron sus autoridades sanitarias. El informe de las últimas 24 horas refleja un aumento del 5,3 % con respecto a los 56.594 casos acumulados que había el día anterior, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud del Gobierno mexicano, Hugo López-Gatell.

3.23

El alumnado de Uruguay volverá a las clases presenciales a partir del mes de junio siguiendo un calendario de tres etapas y con asistencia voluntaria, anunció este jueves el presidente del país, Luis Lacalle Pou. "Tenemos un respaldo muy importante de los científicos uruguayos, que elaboraron un protocolo que fue discutido", dijo el mandatario en conferencia de prensa tras reunirse con el comité asesor en materia de COVID-19. Uruguay suspendió todas las clases presenciales el 13 de marzo, cuando detectó los primeros casos de coronavirus y declaró la "emergencia sanitaria", y a finales de abril habilitó la vuelta voluntaria a las escuelas rurales de todos los departamentos, a excepción de Montevideo y Canelones, con una asistencia que ronda el 50 %, según explicó hoy Lacalle Pou.

3.08

Los presidentes de Colombia, Uruguay, Perú y Chile, cuyos países suman 4.409 muertos y 185.418 contagiados de COVID-19, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, coincidieron este jueves en que la lucha contra la pandemia debe ser coordinada regionalmente. "Lo que pasa hoy con el coronavirus nos muestra que esto es un reto mundial y requiere el trabajo de todos en esta sociedad. Aquí no hay espacio para protagonismos individuales. Todos trabajamos para parar esta pandemia", dijo el mandatario colombiano, Iván Duque, durante su programa diario televisado "Prevención y Acción" al que invitó a sus homólogos y a Almagro.

2.56

El continente americano, con 2,16 millones de infecciones, es el foco mundial de la pandemia de la COVID-19, que este jueves superó los 5 millones de casos a nivel global, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, que también reporta más de 332.000 muertes en el mundo. De acuerdo con ese recuento, Estados Unidos es el país más afectado, al superar los 1,57 millones de contagios y las 94.000 muertes, seguido por Rusia (317.554 contagios) y Brasil (310.087 casos), mientras que Perú, en duodécimo lugar, superó hoy los 108.000 infectados y 3.100 fallecidos.

2.13

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 1.575.064 casos confirmados de COVID-19 y la de 94.661 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 24.105 contagios más que el miércoles y de 1.447 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 356.458 casos confirmados y 28.732 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21.003 personas.

2.02

Más de 300 hondureños y un guatemalteco regresaron este jueves a Honduras desde España en un vuelo de repatriación organizado por la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de este país centroamericano por la pandemia del coronavirus, informó a Efe una fuente del Instituto Nacional de Migración en Tegucigalpa. Los repatriados arribaron en un vuelo chárter de Air Europa que llegó al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, señaló.

1.57

Colombia registró este jueves 643 casos nuevos de COVID-19, con lo que el total de contagiados en el país alcanzó los 18.330, al tiempo que los fallecidos aumentaron a 652 con un récord de 22 decesos en la jornada. La mayoría de las víctimas mortales de hoy son de Bogotá y Cartagena, con siete en cada ciudad, seguidas de Cali y la selvática Leticia, capital del departamento del Amazonas, con tres cada una, según el boletín diario del Ministerio de Salud.

1.26

Argentina registró este jueves 648 positivos por COVID-19, la cifra más alta en un solo día, y los casos totales se elevaron a 9.931, mientras que hubo 13 fallecimientos debido a la enfermedad, y el número total de muertes es de 416 desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud informó en su reporte vespertino que la ciudad de Buenos Aires contabilizó 379 casos y la provincia de Buenos Aires tuvo 213 de ellos, por lo que la mayor parte de los nuevos contagios se produjo en esos dos lugares.

0.47

Brasil registró 1.188 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, nuevo máximo diario desde el inicio de la pandemia, con lo que el balance total de fallecidos se elevó hasta los 20.047 fallecidos, informó este jueves el Gobierno. El Ministerio de Salud informó en su boletín diario que los casos confirmados de nuevo coronavirus subieron hasta los 310.087 en el país, tras un aumento de 18.508 contagios en el último día.

0.15

La epidemia de la COVID-19 mantiene su alta tasa de contagio en Perú, el segundo país más afectado por la enfermedad en Latinoamérica, después de Brasil, al superar este jueves los 108.000 casos detectados y 3.100 fallecidos. A pesar de la cuarentena vigente desde hace casi 70 días y la opinión del Gobierno de que ya se está en la meseta de la enfermedad, las últimas cifras oficiales mantuvieron en miles los casos nuevos detectados, atribuidos en parte a la gran cantidad de pruebas que se realizan diariamente.

0.01

Puerto Rico continuará bajo toque de queda hasta el próximo 15 de junio con el mismo horario actual, pero vuelven a la actividad los centros comerciales, el comercio minorista, restaurantes y las iglesias, con importantes limitaciones y supeditado al uso de mascarilla, que será obligatorio. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, informó este jueves en conferencia de prensa de que en base a las recomendaciones de expertos y en consenso con los distintos sectores económicos a partir del próximo martes 26 comienza una primera fase de recuperación de la normalidad en la que volverá gran parte de la actividad, pero a condición de estrictas medidas sanitarias.

23.15

Túnez entrará el próximo día 24 en la segunda fase del desconfinamiento, en la que será obligatorio el uso de las mascarillas, se abrirán las guarderías al 50 por ciento y los adolescentes retomarán las clases, pero seguirán cerrados los restaurantes y prohibidos los desplazamientos entre provincias. Esta segunda fase, que coincide con el fin del mes sagrado del ayuno o Ramadán, se extenderá hasta el 4 de junio, fecha en la que podrían recuperar la actividad normal los restaurantes, las mezquitas y los museos, anunció la portavoz del Gobierno, Asma Shiri.

22.15

El Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo , uno de los centros médicos de referencia en América Latina, desarrolló el primer examen genético del mundo capaz de detectar el nuevo coronavirus mediante el uso de la tecnología de Secuenciación de Nueva Generación (NGS) sin presentar falsos negativos. Esta tecnología, conocida popularmente por sus signas en ingles (NGS), consiste en la lectura de pequeños fragmentos de ADN para la identificación de enfermedades o mutaciones genéticas. Pero la innovación desarrollada por los investigadores del Hospital Albert Einstein consistió en adaptar este método para detectar el ácido ribonucleico (RNA), la otra molécula biológica que, junto con el ADN, compone el material genético de todos los seres vivos. Ello porque, al igual que otros virus, el SARS-CoV-2 posee tan solo RNA.

22.00

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 8.849 contagios y 127 víctimas mortales en Rusia, lo que eleva el total a más de 317.000 personas contagiadas y más de 3.000 víctimas mortales, según el último balance del centro ruso responsable de la lucha contra el virus. El último dato de contagios en un día es la cifra más baja de casos de coronavirus registrada en Rusia desde el pasado 30 de abril. Con los nuevos datos, el balance de coronavirus asciende a 317.554 personas contagiadas y 3.099 muertos. Del total de casos, 221.744 corresponden a contagios que siguen activos. Moscú sigue siendo el epicentro de la pandemia del coronavirus en Rusia con un total de 155.219 personas contagiadas y con 1.794 víctimas mortales.

21.45

Madrid tiene ya una pierna en la fase 1 de la desescalada . El Ministerio de Sanidad se inclina por ello, o esa es la impresión que han obtenido las autoridades autonómicas madrileñas tras la reunión telemática del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con el ministro del ramo, Salvador Illa . El Ministerio ha valorado el «sistema de detección precoz de casos sospechosos», aseguran en la Puerta del Sol. La decisión, no obstante, se hará pública mañana viernes. Lea la noticia.

21.30

Los casos diarios confirmados de Covid-19 en Florida se volvieron a incrementar, con 1.204 más en las últimas 24 horas , para un total de 48.675 , mientras otras 48 muertes se sumaron al total de 2.144 en el estado, que avanza en la primera fase de la reapertura económica. El gobernador Ron DeSantis explicó que este incremento de los casos diarios, que estaban por los 500, de debe a que Florida se ha "volcado" en las pruebas tras "aplanarse la curva" de contagios.

21.23

Los indígenas ulwas, asentados en la comunidad de Karawala, en el litoral Caribe de Nicaragua, informaron este jueves el establecimiento de una cuarentena comunitaria , para evitar ser contagiados por Covid-19 , en un país que no ha puesto ningún tipo de restricción frente a la pandemia. La medida está vigente desde ayer miércoles, por decisión de la Junta Directiva del Gobierno Comunal de Karawala, a petición de la comunidad ulwa, para prevenir el Covid-19, informaron las autoridades indígenas, a través de una resolución oficial. Según el Gobierno de Nicaragua , en el país hay 254 casos y 17 muertos a causa de la pandemia. El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, que goza de mayor credibilidad entre los especialistas, suma de 1.594 enfermos y 351 fallecidos.

21.15

Un crucero con 400 pasajeros a bordo de diversa nacionalidad permanece este jueves en cuarentena en el Puerto de Barcelona tras dar positivo por Covid-19 unas de las personas que viajaba a bordo, según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa. El buque crucero ha solicitado la entrada en el Puerto de Barcelona ante la presencia de una personas con leve sintomatología compatible con el nuevo coronavirus, según la Declaración Marítima Sanitaria. Ante esta petición, y dado que los cruceros tienen prohibida la entrada en puertos españoles por la declaración del estado de alarma, Sanidad Exterior ha enviado una autorización de "excepcionalidad" para proceder al desembarco de esta tripulante.

21.06

El jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona, Àlex Soriano, y el virólogo e inmunólogo Carlos Payá han alertado de que los test masivos de Covid-19 en ningún caso pueden sustituir la "responsabilidad social" y las medidas de higiene para evitar nuevos contagios. Así lo han sostenido durante una sesión 'online' organizada por el Círculo de Economía para reflexionar sobre las consecuencias económicas, políticas y sociales de la pandemia el mismo día que estaba previsto que comenzaran las tradicionales jornadas de este influyente 'lobby' empresarial, aplazadas a septiembre.

20.57

La pandemia de coronavirus ha dejado en Chile un total de 589 personas fallecidas después de que en las últimas 24 horas se reportaran 45 nuevos decesos , lo que supone un nuevo registro récord en el país, informaron este jueves las autoridades del Ministerio de Salud. Las personas contagiadas en las últimas 24 horas fueron 3.964, de las que 3.538 han presentaron síntomas y 426 fueron asintomáticas, lo que sitúa en 57.581 el número total de casos de coronavirus en Chile desde que el pasado 3 de marzo se confirmara el primer positivo.

20.50

El presidente del Colegio de Médicos madrileño, Miguel Ángel Sánchez Chillón , se ha mostrado confiado en que la decisión del Ministerio de Sanidad sobre el pase de Madrid a la fase 1 de la desescalada se basará estrictamente en "criterios técnicos" y pide "prudencia" ante el riesgo de rebrote porque la situación todavía "no es óptima" y existe una cierta "fatiga" en las plantillas, que además están "mermadas" por el Covid-19 .

20.43

Ecuador registró este jueves 2.939 fallecidos oficiales , 1.880 probables y 35.306 positivos por el Covid-19 , informó el Ministerio de Salud Pública. Desde que se declarara el primer contagio el pasado 29 de febrero, en el país se han tomado 10.1580 muestras para el coronavirus, entre PCR y pruebas rápidas, gracias a las cuales 42.392 casos fueron descartados.

20.35

El Gobierno austríaco ha anunciado este jueves un plan para hacer hasta 65.000 test de coronavirus semanales a los trabajadores del sector turístico durante el verano, para garantizar a los visitantes que se puede venir de vacaciones al país con seguridad. En caso de que un empleado dé positivo, sería puesto en cuarentena sin necesidad de cerrar todo el establecimiento Ese programa de test masivos, financiados con dinero público, deberían empezar a principios de julio, según el Gobierno, aunque antes, a partir del 29 de mayo, empezarán a realizarse pruebas ya en algunas regiones. Ese día reabren todos los establecimientos hoteleros en Austria, que hasta hoy ha tenido 16.335 casos de coronavirus y 633 muertes por la pandemia. Austria abrirá completamente el día 15 de junio su frontera con Alemania, el principal emisor de turistas al país alpino.

20.27

El número de fallecimientos a causa del coronavirus en el estado de Nueva York ha descendido a 105 , un mínimo no visto desde el pasado 20 de marzo, cuando la pandemia apenas empezaba a golpear la región, algo que ha llevado a las autoridades de la ciudad de Nueva York a plantearse adelantar la reapertura a principios de junio. El gobernador Andrew Cuomo habló además de un declive en hospitalizaciones diarias hasta las 246 desde las 295 del día anterior y una caída también en el número de intubaciones necesarias.

20.20

El presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero , ha pronunciado una conferencia titulada «Ante la COVID-19: El CGCOM comprometido con la sociedad y con el médico. 100 años de vida», en la que ha recordado este compromiso de la corporación médica con la sociedad y los médicos a lo largo de sus cien años de historia para centrar su exposición en la realidad vivida ante la COVID-19 y las estrategias y líneas de acción en las que ya trabaja la organización. Lea la noticia.

20.12

El número de muertos en Francia con coronavirus bajó a 83 en las últimas 24 horas , anunció hoy el ministerio francés de Sanidad, cuando la víspera se habían registrado 110, y también se redujo el número de personas hospitalizadas y el de las que están ingresadas en las uci. La Dirección General de Sanidad (DGS) indicó en un comunicado que hasta ahora se llevan contabilizados 28.215 fallecidos en Francia por la covid-19, de los cuales 17.870 en los hospitales y 10.345 en residencias.

20.07

Las autoridades de Estados Unidos han realizado este jueves un primer envío de medio centenar de respiradores a Rusia como parte del paquete de ayudas valorado en 5,6 millones de dólares (5,1 millones de euros) para hacer frente al coronavirus. "Esto representa una primera donación humanitaria por parte de Estados Unidos a Rusia de un total de 200 respiradores que serán entregados", ha indicado la Embajada estadounidense en un comunicado. De esta forma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está respondiendo a una solicitud realizada por su homólogo ruso, Vladimir Putin, que ha solicitado material médico en la lucha contra el virus.

20.00

El Ministerio de Sanidad de Polonia ha informado este jueves de que los casos confirmados de coronavirus en el país han superado los 20.000 con cerca de un millar de muertos. Según los datos recabados por las autoridades, el país constata ya 20.143 contagios y 972 decesos después de registrar otros 405 infectados en las últimas 24 horas.

19.53

El recurso que la Comunidad de Madrid ha presentado ante la Sección Tercera del Tribunal Supremo contra la orden del Ministerio de Sanidad que acordó mantener a la región en la fase 0 solicita a los magistrados que acuerden el paso a la siguiente etapa de desescalada como medida cautelar para evitar enormes perjuicios económicos. Lea la noticia.

19.45

Cuba rompió su racha favorable de una semana sin muertes al sumar este jueves con un nuevo deceso por Covid-19, en una jornada en la que mantiene la tendencia a la baja en los contagios diarios con 8 nuevos casos del virus , para un total de 1.908 , según cifras del Ministerio de Salud Pública (Minsap). El fallecido es un cubano de 78 años con varios padecimientos anteriores y desnutrición severa, infectado e n un centro de acogida para personas sin techo en las afueras de La Habana, donde surgió uno de los mayores brotes de coronavirus en la isla. Así, el país caribeño eleva a 80 su acumulado de víctimas mortales por la epidemia.

19.37

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) va a investigar la aplicación que tiene previsto poner en marcha el Gobierno para rastrear los contagio por el nuevo coronavirus Covid-19 . El organismo, encargado de velar por la protección de datos en España, ha expresado a ABC que ha iniciado actuaciones para obtener información sobre la «app», que fue anunciada ayer en el Congreso por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

19.30

Las infecciones confirmadas de Covid-19 en todo el mundo superaron este jueves los cinco millones , según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, que también reportó un total de 329.186 fallecidos en todo el planeta. De acuerdo al recuento independiente de casos por coronavirus realizado por ese centro universitario, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con 1.551.853 contagios y 93.471 fallecidos. Le siguen Rusia, con 317.554 infectados, aunque solo 3.099 muertos; y Brasil, con 291.579 casos y 18.859 decesos.

19.23

El primer vuelo internacional que ha aterrizado en el aeropuerto de Manises (Valencia) durante la desescalada del estado de alarma por el coronavirus ha llegado este jueves procedente de Zúrich (Suiza) con una treintena de pasajeros que han tenido que seguir rígidas precauciones para evitar el contagio, como el control de temperatura al entrar en la terminal. Será el único que llegará este semana a la Comunitat Valenciana, ya que El Altet ( Alicante-Elche) no tiene previsto recibir ninguno.

19.15

Fernando Simón ha hecho balance en su rueda de prensa de este jueves de la evolución de la pandemia por Covid-19 en España . En la misma ha mostrado cierto optimismo por el descenso de nuevos casos y fallecidos diarios, pero también ha advertido de que algunas imágenes que se están produciendo en las playas suponen un riesgo. Además, ha dejado entrever que algunas de las restricciones actuales, tal y como son las franjas horarias, podrían mantenerse en la fase 2. Más detalles.

19.08

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, ha trasladado este jueves al Rey la necesidad de recuperar lo antes que sea posible la plena normalidad de la actividad judicial, según ha informado el Palacio de La Zarzuela. Don Felipe ha mantenido una conversación telefónica con Ortega, en la que la presidenta de los abogados ha expuesto que durante los dos primeros meses de la pandemia los elementos de mayor preocupación eran la situación de los abogados como autónomos y la dotación de medios humanos y económicos a la Administración de Justicia con el fin de garantizar el derecho de defensa con seguridad y eficacia. Pero que en la actual fase es fundamental que los juzgados y tribunales comiencen a funcionar con urgencia a pleno rendimiento con el objetivo de recuperar el enorme volumen de trabajo que ha quedado acumulado en estas semanas. Como ya ha publicado ABC, la intención del Gobierno es que el 4 de junio se levanten los plazos procesales suspendidos durante la alarma.

19.00

Los fallecidos en Italia con coronavirus ascienden ya a 32.486 , con 156 las últimas 24 horas , una cifra levemente inferior al día anterior, según los últimos datos oficiales de Protección Civil. Los casos totales de contagios desde el inicio de la emergencia el 21 de febrero son 228.006, con 642 en las últimas 24 horas , la mitad de ellos en Lombardía, la región más afectada por la epidemia. De ellos, más de 134.000 se han curado ya y los positivos actuales son 60.960, casi 1.800 menos respecto al miércoles.

18.53

Brasil es ya el tercer país en el mundo más afectado por la pandemia de Covid-19 , con más de 291.000 contagios, si bien en el caso de su personal de enfermería, se estaría viendo más afectado que en otros países por la enfermedad, según los datos del Consejo Federal de Enfermería (COFEN). De acuerdo con este organismo, hasta el momento 137 enfermeros han muerto y más de 15.000 se han visto contagiados , un dato que representaría el 40 por ciento de este tipo de casos a nivel mundial.

18.45

Las autoridades canadienses han notificado 1.030 nuevos casos de Covid-19 , lo que eleva la cifra total de positivos registrados a 80.142 . En cuanto al número de fallecidos por el nuevo coronavirus, son 6.062 decesos, 150 más que ayer.

18.37

Las proyecciones de las autoridades sanitarias de Sudáfrica , el país de África más afectado por la epidemia de Covid-19 , anticipan que, en el escenario más pesimista, el coronavirus habrá causado de aquí a noviembre, cerca de 50.000 muertes y unos 3,6 millones de contagios. Los modelos predictivos sudafricanos, presentados este jueves por el Ministerio de Salud y diferentes equipos de expertos durante un simposio virtual, anticipan que el pico de casos ocurrirá entre finales de julio y el mes de agosto, con más de un millón de casos activos. Hasta ahora, Sudáfrica ha contabilizado 19.137 casos y 369 muertes.

18.30

El servicio de asistencia municipal de urgencias de Madrid, Samur-Protección Civi l, ha atendido desde el inicio de la crisis del coronavirus más de 2.000 casos sospechosos de coronavirus, ha llevado a cabo 300 inspecciones en residencia s de Madrid, Soria y Segovia y ha trasladado a 700 pacientes para descongestionar hospitales. Son datos ofrecidos este miércoles por Emergencias Madrid junto al testimonio de la subdirectora de Samur-Proteccion Civil, Carmen Camacho , quien ha destacado la capacidad de adaptación de estos profesionales y la buena coordinación con otras instituciones.

18.23

Las consejerías de Sanidad y la de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de sus servicios de informática y nuevas tecnologías, colaboran con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la puesta en marcha en el archipiélago del proyecto piloto de una aplicación móvil -apta para iOS y Android- de rastreo de contagios por coronavirus. Lea la noticia.

18.15

Los efectivos de la Agrupación de Transportes nº 1 del Ejército de Tierra ha transportado más de cinco millones de mascarillas de diferentes tipos, un millón de test de detección y más de 8.600 bultos en el marco de la Operación Balmis, activada con motivo de la aplicación del estado de alarma. Así se lo han trasladado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la visita que efectuó este jueves a la Agrupación de Transportes nº 1 de Madrid con el fin de agradecer a sus componentes el esfuerzo realizado en la ‘Operación Balmis’.

18.09

Simón: "El riesgo cero no se puede garantizar nunca. El mes de julio es dentro de mes y medio y tenemos margen para ver cómo evoluciona la epidemia y nuestras capacidades. También para establecer medidas de control. Cuando estamos en una fase con fronteras prácticamente cerradas y sin apenas viajes, no tiene sentido pensar en aplicar esas medidas. A medida que se vayan levantando las restricciones, las Comunidades y el Gobierno pondrán en marcha algunas. Por ejemplo, ahora mismo las Comunidades han sido capaces de poner en marcha algunas medidas de control y detección que parecían muy difíciles de aplicar hace unas semanas. No sé si en julio estaremos capacitados para acoger turistas, no depende solo de nostoros. Tambien habrá que valorar el riesgo de que vengan turistas y la situación del resto de países". Termina la rueda de prensa.

18.05

"Todo lo que hemos ido sabiendo forma parte de un proceso largo. Plantear una pregunta y tener una respuesta se resuelve con tiempo. Poco a poco vamos conociendo el virus, y así es cómo avanza la ciencia. En esta epidemia en concreto se está avanzando a una velocidad que nunca habríamos imaginado", dice Simón.

18.02

Simón: "Sabemos más del virus que hace unos meses. Sabemos por ejemplo que existe una transmisión entre asintomáticos que puede ser más peligrosa de lo que se sospechaba. También sabemos que este tipo de casos, de pacientes que no desarrollan síntomas, es mayor de lo que se creía al principio".

17.58

Simón: "Los efectos secundarios agudos e inmediatos, más que secuelas, son posiblemente valorables. A medio y largo plazo son más complicados de valorar. Algunos estudios hablan de posibles cambios psicológicos; no son muy concluyentes, pero los hay. Otros efectos están relacionados con lo que ocasiona el virus en determinados pacientes: necesidad de diálisis que produce insuficiencia renal, trombosis tras un tiempo de encamamiento, etc. En algunos casos se da, pero con una frecuencia que no es alta. Hay estudios en España, tanto en Barcelona como en Madrid, relacionados con esta cuestión e iremos sabiendo más con el paso del tiempo".

17.55

Simón: "Las franjas desaparecerían en la fase 2, pero se ha propuesto que se mantenga una franja exclusiva para los grupos vulnerables".

17.52

Simón, sobre las playas llenas en lugares como Barcelona: "No nos gusta ver esas imágenes y puede parecer que no hay una conciencia clara de los riesgos que sigue habiendo. En cualquier caso, no podemos basar nuestra decisión sobre una Comunidad en este tipo de cosas. Nos tenemos que basar en cuestiones técnicas que se basan en los datos faciltiados por las Comunidades".

17.49

Simón: "Los nuevos infectados en estas últimas semanas vienen de varios colectivos, principalmente de sanitarios y de residencias. Estos cribados están detectando asintomáticos que a lo mejor se habían curado hace tiempo y con estas pruebas se sabe que estuvieron infectados. Para estos casos, si bien tienen una PCR positiva, hay informaciones científicas que dicen que después de ciertos días de infección la probabilidad de que el virus vuelva a infectar a otras personas es baja".

17.45

Simón: "Mañana daremos a conocer las decisiones que estamos tomando de manera conjunta con las Comunidades. Queremos dar los datos con la mayor calidad posible para tomar decisiones sólidas y oportunas (...) Mañana vamos a hacer una información semanal. Con el nuevo mecanismo de vigilancia basado en la detección precoz nos interesamos en esos nuevos casos, y creemos que esa información tiene más interés y se trabaja con más detalle, por eso creemos que es más interesante darla de manera semanal. Son datos más sólidos".

17.42

Comienza la rueda de prensa de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Los datos cada día nos sorprenden menos porque son el reflejo de la evolución de la epidemia, que es muy favorable. Pero hay que tener cuidado porque se siguen produciendo focos en algunos lugares. (...) Hemos tenido dudas con los datos de alguna Comunidad ( Cataluña ) y hemos preferido no dar sus cifras porque se están revisando". "Contando con Cataliuña estaríamos en unos 400 casos y en cerca del medio centenar de fallecidos, lo que seguiría siendo un dato favorable".

17.35

El Ministerio de Sanidad ha publicado este miércoles la orden por la que regula la obligatoriedad del uso de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Aunque hay excepciones. Y todavía son muchas las dudas que nos dejan este tipo de normas, como, por ejemplo, su uso en el coche. Lo aclaramos.

17.28

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha comparecido esta mañana en el Congreso para detallar la actuación del ministerio desde la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19. Celaá ha asegurado que trabajarán con el grupo de trabajo constituido con representantes de las comunidades autónomas para «que el mayor número de alumnos esté en actividad presencial» después de verano. El grupo se creó en la pasada Conferencia Sectorial de Educación para abordar un plan para el final de curso y la vuelta a las aulas en septiembre. Lea la noticia.

17.20

El presidente estadounidense, Donald Trump , sufrirá una «derrota histórica» en las elecciones generales del próximo noviembre, en las que le pasará factura la crisis provocada por la pandemia de coronavirus , según advierte un modelo predictivo desarrollado por Oxford Economics. Lea la noticia.

17.07

Los 48 nuevos fallecidos notificados este jueves suponen la cifra más baja desde que se declaró el estado de alarma. Este aumento está muy lejos del que se registró el jueves 2 de abril, cuando se alcanzó el pico de muertos diarios con 950 decesos. No obstamte, la cifra de hoy no cuenta con los fallecidos en Cataluña, ya que la Generalitat no ha facilitado sus datos.

17.00

El Ministerio de Sanidad ha notificado 344 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de positivos detectados a 233.037. En cuanto al número de fallecimientos, se han registrado 48 decesos por Covid-19, por lo que son ya 27.940 víctimas mortales a causa de esta enfermedad.

16.53

Con 19 nuevos casos confirmados hoy en la Franja de Gaza y 10 más en los últimos dos días, el bloqueado enclave ha pasado rápidamente de una cifra estable de 20 infectados por coronavirus a 49 , por lo que el Gobierno de Hamás considera la imposición de un toque de queda para frenar su propagación. Los nuevos infectados, al igual que el resto de los casos registrados en los últimos meses, son personas que han llegado desde el exterior y fueron detectados antes de entrar en contacto con los residentes de la franja.

16.45

El Ministerio de Sanidad de Singapur ha notificado 448 nuevos casos de Covid-19 , lo que eleva la cifra total de positivos en el país a 29.812 . Por otro, ya se han registrado 23 fallecidos por el nuevo coronavirus desde el comienzo de la pandemia, uno más que ayer.

16.38

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) busca una vacuna para la Covid-19 mediante el uso de un gen de un antígeno del propio coronavirus SARS-CoV-2 para estimular la inmunidad del receptor. Según informó este jueves el Ministerio de Ciencia e Innovación , el método de esta investigación consiste en colocar el gen del antígeno en un ‘vehículo’ sintético de ADN (un plásmido) que pueda ser introducido en el organismo del paciente e inducir la protección frente a la infección.

16.30

Un total de 327 profesionales de 190 farmacias españolas están ingresados o guardando cuarentena por coronavirus , lo que supone la cifra más baja desde que comenzara la pandemia, durante la cual se llegó a alcanzar un máximo de 493 de trabajadores afectados de 271 de estos establecimientos. Así se desprende del último balance, a fecha de este jueves, del Consejo General de Colegios Farmacéuticos , que contabiliza además 9 farmacias cerradas desde el pico que se llegó a tocar, con 65; de esta forma, 22.093 farmacias -el 99,8 %- y más de 80.000 profesionales siguen hoy en activo.

16.23

El tráfico aéreo se reactivará en las próximas semanas y está previsto que, para mediados de junio, se levanten gran parte de las barreras que mantiene cerrado el cielo europeo. Para ello, las principales aerolíneas comerciales como Iberia ya están tomando medidas para gestionar la «nueva normalidad», en base al «Protocolo de Salud y Seguridad», elaborado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Más detalles.

16.15

La inmunidad es uno de los grandes objetivos en la lucha contra la actual pandemia. Y hay varios caminos para alcanzarla. Uno de ellos es estudiar otros coronavirus, agresivos o menos problemáticos como los catarrales, y ver qué respuestas generaron en el cuerpo para combatirlos anteriormente. Al menos dos líneas de investigación se han centrado en este objetivo. Uno de estos estudios ha sido publicado en la revista «Cell» y otro en el portal «medRxiv» sin revisión de pares. Ambos inciden en las bondades de las células T, que forman parte del sistema inmunitario y se forman a partir de las células madre en la médula ósea. Lea la noticia.

16.08

Existe una relación entre los altos niveles de contaminación y la epidemia de coronavirus . Una investigación de científicos italianos muestra que la diferencia entre las regiones más expuestas a partículas contaminantes, caso de Lombardía, y las menos expuestas, como la isla de Cerdeña , es de unos 1.200 muertos en el primer caso, frente a 600 en el segundo, lo que supone duplicar la mortalidad en un mes. La investigación, publicada recientemente, ha sido realizada por Leonardo Becchetti y Gianluigi Conzo , de la Universidad de Roma Tor Vergata, Pierluigi Conzo de la Universidad de Turín y Francesco Salustri, del Centro de Investigación en Economía de la Salud de la Universidad de Oxford. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

16.03

Madrid reabrirá sus grandes parques el próximo lunes, día 25, si la región pasa finalmente a la fase 1 de la desescalada. Así lo ha avanzado este jueves el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida , en la rueda de prensa posterior a la Junta Gobierno, después de más de dos meses clausurados y el caso judicializado. «En caso de que se pase a la fase 1, se procederá a la apertura inmediata de los grandes parques», ha asegurado el regidor.

15.55

Las autoridades británicas han anunciado este jueves un incremento de 338 fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia asciende a 36.042. En el conjunto del país se han llevado a cabo en 24 horas 128.340 test, localizándose 2.615 nuevos contagios.

15.47

Vuelven los bares, restaurantes y cafeterías, pero con condiciones: solo terraza, 50% de aforo y dos metros de separación entre mesa y mesa. Medidas restrictivas que han provocado que muchos negocios no suban el cierre a pesar de estar en la Fase 1 . Vea el vídeo.

15.40

En España se han realizado 274 trasplantes de órganos a partir de 127 donantes durante la crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus, por lo que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), junto con las comunidades autónomas, ha puesto en marcha un Plan Post-Covid para reactivar un programa que, como otras actividades, se ha visto muy afectado durante la crisis. Según datos de la ONT, hasta el pasado 12 de marzo la actividad se mantenía en niveles muy elevados, con una media de 7,2 donantes y 16,1 trasplantes diarios; durante la pandemia, la media es de 1,9 donantes y 4 trasplantes por día.

15.33

El Gobierno de Colombia ha informado en la última jornada de 752 nuevos casos de coronavirus, la mayor cifra diaria desde el inicio de la pandemia, lo que ha elevado por encima de 17.000 el balance provisional de personas infectadas en el país. Al menos 17.687 personas han dado positivo en Colombia, que tiene en Bogotá y la región de Amazonas los principales focos del brote. De estos enfermos, 630 personas han fallecido , 17 más que en el balance de la jornada previa, según el Ministerio de Salud, que ha elevado a 4.256 los enfermos dados de alta.

15.25

La demanda de empleo desde que se inició la desescalada ha aumentado un 20% , pese a que las ofertas se han desplomado un 71% a raíz de la crisis del coronavirus, de acuerdo con los datos del portal InfoJobs . No obstante, esta tendencia se enmarca en el desplome de las vacantes publicadas en el portal desde que explotó la emergencia sanitaria del COVID-19, en relación al mismo período del año anterior.

15.17

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern , considera establecer una jornada laboral de cuatro días con el objetivo de promover el turismo doméstico y como medida para estimular la economía. Tras una reunión con representantes del sector turístico, la mandataria dijo en un vídeo publicado en Facebook que entre algunas ideas que surgieron fue la reducción de la semana laboral.

15.10

La actual pandemia de la COVID-19 ha colapsado los sistemas de salud pública hasta límites sin precedentes. Pero además de esta trágica amenaza para la salud, que se ha extendido por todo el planeta, se espera que sus consecuencias socioeconómicas sean dramáticas en todos los países. Ante este panorama y la falta de una vacuna efectiva, científicos de todo el mundo se afanan por buscar nuevas estrategias terapéuticas para mitigar las graves consecuencias derivadas de la «disfunción multiorgánica» en pacientes infectados por la COVID-19. Lea la noticia.

15.00

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este jueves que mañana viernes se dará a conocer, primero a las comunidades autónomas y después a la ciudadanía, los territorios que pasan de fase tras celebrar esta tarde varias reuniones bilaterales, entre ellas, con la Comunidad de Madrid.

14.54

Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está buscando una vacuna para el COVID-19 que utiliza un antígeno del coronavirus para estimular la inmunidad. Según ha informado hoy el CSIC, el método consiste en colocar el gen del antígeno en un «vehículo» sintético de ADN que pueda ser introducido en el organismo del paciente e inducir la protección frente a la infección.

14.46

La ONCE iniciará el próximo lunes 15 de junio los sorteos de sus tradicionales cupones, el mismo día en que se incorporarán a sus puestos de trabajo los vendedores y vendedoras de la Organización para seguir «a pie de calle» repartiendo ilusión y mostrando que la normalidad vuelve a todos los rincones de la geografía. La Organización señaló este jueves que esta decisión se toma de acuerdo con la normativa vigente del proceso de desescalada aprobada por las autoridades y, muy especialmente, una vez que se han garantizado las medidas de seguridad para los 19.000 vendedores de la Organización y sus clientes, «mediante la debida información y la puesta a disposición del material necesario, al igual que para el resto de trabajadores».

14.37

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha propuesto a todas las diócesis de España, la celebración de una Jornada por los afectados de la pandemia del coronavirus Covid-19, en la que se rezará, en especial, por los mayores y las residencias de ancianos. Las diócesis podrán elegir celebrarla el 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los ancianos, el grupo social más golpeado por la enfermedad, o el 25 de julio, solemnidad de Santiago apóstol, patrón de España.

14.26

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) recomendó este jueves no fumar en las terrazas al aire libre porque aumenta el contagio de la Covid-19, puesto que al fumar y expulsar el humo del tabaco o de otros dispositivos aumenta el número de gotitas de Flügge, pequeñas gotas de saliva, que se expulsan al respirar y que en pacientes infectados son portadoras del Covid-19 y, en consecuencia, aumentan las posibilidades de contagio.

14.15

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado este jueves, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, los resultados prometedores que se ha conocido de la vacuna desarrollada por la compañía Moderna, si bien ha pedido esperar a que salgan los datos definitivos. En concreto, en el estudio de fase 1 se han observado aumentos de la inmunogenicidad dependientes de la dosis en los tres niveles de dosis, y entre el cebado y el refuerzo dentro de los niveles de dosis de 25 microgramos y 100 microgramos. Todos los participantes de 18 a 55 años en los tres niveles de dosis seroconvirtieron el día 15 después de una dosis única.

14.00

La Comunidad de Madrid registra un descenso de nuevos infectados de coronavirus con 82 contagios diarios de coronavirus, lo que supone 30 positivos menos respecto a la cifra de ayer, y los fallecidos diarios se sitúan a 19, es decir, una muerte más respecto a las últimas 24 horas.

13.40

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que la Comunidad está «terminando» una «estrategia serológica», así como una orden con recomendaciones y obligaciones, para que los ciudadanos «puedan volver al empleo y puedan hacerlo con total seguridad» a lo largo de la desescalada. Así lo ha indicado en el pleno de la Asamblea, donde ha defendido la necesidad de un regreso seguro al trabajo, con el uso obligatorio de la mascarilla como uno de sus ejes principales.

13.24

España ha realizado 234 trasplantes de órganos de 127 donantes desde el 13 de marzo hasta el 19 de mayo, de los que 25 han sido a niños y 30 de los pacientes se encontraban en urgencia cero -aquellos en situación clínica muy grave para los que el trasplante no se podía demorar- en las últimas nueve semanas. Los datos los ha adelantado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que ha anunciado también que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y las comunidades autónomas trabajan en un plan específico post-covid.

13.13

La comunidad autónoma de Extremadura permitirá a partir de este viernes, día 22, las salidas con niños de hasta 14 años de 14,00 a 21,00 horas, con lo que se retrasa dos horas esa franja horaria para evitar las altas temperaturas. Igualmente, la región introduce cambios en las salidas de mayores de 70 años, que también a partir de este viernes, día 22, podrán realizarlas de 09,00 a 11,00 y de 19,00 a 20,00 horas. Un total de tres horas en las que se adelanta una hora el primer tramo de la mañana.

12.41

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que el cambio a la fase 1 de algunas comunidades autónomas y las medidas de alivio, como por ejemplo la salida a la calle de los niños o el permiso de paseos y deporte al aire libre, no han tenido un impacto en la evolución de la epidemia del coronavirus.

12.30

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la «dotación insuficiente» de mascarillas en las cárceles españolas. Coincidiendo con la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de este material de protección, CSIF advierte de que en las prisiones «se entrega a los trabajadores una sola mascarilla de tipo quirúrgico para todo el turno, que puede alcanzar las 40 horas de servicio».

12.15

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mostrado su confianza en que «en los próximos días» la mayor parte del país haya entrado en la Fase 1 del plan de desescalada, momento en que el Gobierno declarará luto oficial por las más de 27.000 víctimas mortales provocadas por el nuevo coronavirus. Así se ha expresado en su comparecencia semanal ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. En la actualidad, sólo la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y la mayor parte del territorio de Castilla y León, incluidas sus capitales de provincia, permanecen en la fase 0, pero piden progresar a la fase 1 a partir del lunes próximo.

12.00

El Hospital La Fe de Valencia, el de Sant Joan de Alicante y el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana han puesto en marcha un ensayo clínico para investigar si el plasma de donantes que han superado la infección por el Covid-19 puede ayudar a mejorar la salud de pacientes con pronóstico incierto. Así, se han llevado a cabo cuatro transfusiones: dos en el Hospital La Fe de Valencia, una en el de Sant Joan de Alicante y otra en el Hospital Clínico de Valencia. La transfusión de plasma hiperinmune, que se obtiene de personas que han superado la infección y contiene anticuerpos neutralizantes frente al virus, es un «arma terapéutica que se está explorando en casos en que fallan el resto de tratamientos que marcan los protocolos actuales», ha detallado la Generalitat en un comunicado.

11.52

Alemania, con más de 8.000 muertos por coronavirus, prepara su sector turístico para las próximas vacaciones veraniegas impulsando los viajes interiores y con los festivos del Día de la Ascensión y Pentecostés como prueba de fuego, mientras los hoteles permanecen cerrados en parte del país. El sector de viajes alemán, que en 2018 movió 11.700 millones de euros, está apuntalado por uno de los porcentajes de turismo interior más elevados del continente, algo que el ramo espera que ayude a salvar parte de la temporada para uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

11.45

El Consejo Pontificio de la Cultura ha publicado un documento con orientaciones para proceder a la limpieza y desinfección de los espacios litúrgicos en el que ha desaconsejado la pulverización o fumigación de las iglesias para eliminar el coronavirus ante el riesgo de dañar el patrimonio. El documento, que está disponible en la página web del organismo de la Santa Sede que se ocupa entre otros asuntos de la promoción las relaciones de la Iglesia con el mundo de la cultura, ha alertado de los "daños irreversibles" que un mal uso de los productos desinfectantes puede provocar en el patrimonio artístico.

11.30

El Gobiernmo de Japón ha acordado este jueves levantar el estado de emergencia en las prefecturas de Osaka, Hyogo y Kioto por la reducción de los casos de coronavirus, aunque aún lo mantendrá en la isla de Hokkaido y en Tokio y sus regiones aledañas, considerados los principales focos a día de hoy. El primer ministro, Shinzo Abe, impuso por primera vez el estado de emergencia el 6 de mayo, en virtud de una reforma aprobada en marzo por el Parlamento y que le autorizaba a dar este paso inédito. El 31 de mayo lo expandió a todo el país, para ir reduciéndolo ahora progresivamente.

11.17

La spin-off Breaking Health del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha creado una herramienta de evaluación de uso profesional que detecta, en menos de 5 minutos, el riesgo que tiene una persona de presentar problemas psicológicos persistentes tras la pandemia por el coronavirus. Esta herramienta, que utiliza tecnología de Inteligencia Artificial (IA), indica también qué tipo de atención debe recibir el paciente en función de su nivel de riesgo.

11.15

La Policía Municipal de Pamplona ha denunciado en un control, por incumplir la normativa de viajes interprovinciales, a tres personas que viajaban en un vehículo procedente de Valencia. Además, según informan, los agentes les incautaron un arma prohibida, una navaja y cierta cantidad de droga.

11.05

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional ha formalizado un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por importe de 600 millones de euros, con el objetivo de luchar contra el Covid-19. «El Banco Europeo de Inversiones para hacer frente al Covid-19 nos ha realizado un préstamo de 600 millones de euros», ha indicado Ayuso durante su intervención en la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha defendido que las políticas del Gobierno regional son «solventes» y dan «confianza en los mercados y en los inversores».

10.59

El Ministerio de Consumo ha detectado una serie de incumplimientos por parte de compañías aéreas en la información que deben dar al consumidor para garantizar su derecho al reembolso de un billete de avión de un vuelo cancelado a causa de la pandemia del coronavirus. Por eso, recuerda a las aerolíneas que el derecho al reembolso del billete debe figurar de forma clara y accesible en la información que ofrecen las aerolíneas a los clientes afectados, al igual que la alternativa de recibir un bono por ese mismo importe para usar en un viaje futuro.

10.40

La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI) afirma que la mayoría de los equipos directivos de los institutos españoles prefieren no volver a abrir las aulas hasta el mes de septiembre, aunque el Gobierno permitirá clases presenciales de refuerzo en algunos cursos durante la fase 2 de la desescalada, a la que algunos territorios llegarán a finales de mayo. En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, la federación de directores de centros educativos públicos asegura que «las ventajas que ofrece la vuelta total o parcial, voluntaria u obligada, del alumnado a sus aulas son nimias en comparación con los inconvenientes y riesgos que se afrontan» por la pandemia del coronavirus.

10.31

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado este jueves la violencia vivida ayer en el distrito de Moratalaz, donde un hombre de 34 años fue agredido y resultó herido en el transcurso de una pelea ocurrida en una manifestación de protesta contra el Gobierno. «Durante esta crisis, el pueblo de Madrid dio un ejemplo de fortaleza y unidad al mundo. También en esto, ni un paso atrás. Mi más firme condena a lo sucedido ayer en Moratalaz. La violencia nunca tendrá cabida en nuestras calles», ha escrito el regidor madrileño a través de Twitter.

10.20

La Comunidad de Madrid volverá a reunirse este jueves por la tarde con el Ministerio de Sanidad para pedir por tercera vez el pase de la región a la fase 1 de la desescalada con la que se está afrontando la pandemia del Covid-19. El encuentro -previsto según fuentes de la Comunidad para las 20.30 horas- se producirá después de que la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, decidiera interponer ayer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la denegación del cambio de fase.

10.07

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 8.849 contagios y 127 víctimas mortales en Rusia, lo que eleva el total a más de 317.000 personas contagiadas y más de 3.000 víctimas mortales, según el último balance del centro ruso responsable de la lucha contra el virus. El último dato de contagios en un día es la cifra más baja de casos de coronavirus registrada en Rusia desde el pasado 30 de abril. Con los nuevos datos, el balance de coronavirus asciende a 317.554 personas contagiadas y 3.099 muertos. Del total de casos, 221.744 corresponden a contagios que siguen activos.

10.00

El Plan de Respuesta Humanitaria lanzado por la ONU para ayudar a países en desarrollo a prepararse y hacer frente a la pandemia de coronavirus, valorado en 6.700 millones de dólares (unos 6.200 millones de euros), solo está cubierto en un 15 por ciento, según el último informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). El plan de Naciones Unidas, que aglutina a distintas agencias y organizaciones, aspira a llegar a unos 60 países de todo el mundo, pero apenas ha recibido algo más de 1.000 millones de dólares, de acuerdo a los datos actualizados hasta este miércoles.

9.45

El ministro de Salud de Sudáfrica, Zweli Mkhize, confirmó anoche la víctima más joven por coronavirus en el país hasta la fecha: un recién nacido de tan solo dos días de vida. El bebé, que nació prematuro, tenía dificultades pulmonares y le colocaron un respirador inmediatamente después del nacimiento. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, el pequeño falleció a los dos días de nacer. La madre ha dado positivo por Covid-19. En las últimas horas se han registrado 17 nuevas víctimas relacionadas con Covid-19, lo que eleva el total de muertes en Sudáfrica a 339. Ayer se sumaron 803 nuevos casos que dejan un total de 18.003 contagiados. La buena noticia es que casi 9.000 personas se han recuperado. Informa Alba Amorós.

9.32

El Ministerio de Educación de Brasil ha decidido este miércoles aplazar sin fecha el Examen Nacional de Escuelas Secundarias (ENEM), el que da acceso a las universidades públicas del país, que estaba previsto para entre el 1 y el 8 de noviembre, aunque se prevé que sea entre uno y dos meses después. El Instituto Nacional de Estudios e Investigación Educativa Anísio Teixeira (INEP), oficina vinculada el Ministerio de Educación y encargada de realizar la prueba, ha explicado a través de un comunicado que el aplazamiento se produce debido a «las demandas de la sociedad» y a las «manifestaciones del Poder Legislativo debido al impacto de la pandemia».

9.20

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 745 contagios y 57 muertos por coronavirus, una ligera reducción del cómputo diario de la pandemia que sitúa el total en más de 176.000 contagiados y más 8.100 víctimas mortales, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Estas nuevas cifran son inferior a los 797 contagios y los 83 fallecidos contabilizados en Alemania en el balance del miércoles. En total, la pandemia deja en el país 176.752 personas contagiadas y 8.147 víctimas mortales.

9.10

Un joven de 34 años ha resultado herido la noche de este jueves durante las protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia del coronavirus en el barrio de Moratalaz, donde se ha producido un incidente entre grupos enfrentados ideológicamente. Los hechos han ocurrido sobre las 21.20 horas a la altura del número 181 de la Avenida de Moratalaz, donde se estaba llevando a cabo una 'cacerolada' para pedir la dimisión del Gobierno. Léelo aquí .

8.58

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de la desescalada, Teresa Ribera, sitúa en julio la vuelta del turismo extranjero a España en condiciones de seguridad y advierte en una entrevista con Efe de que una prematura apertura masiva sería una «irresponsabilidad» que podría poner en riesgo a la población española. «Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo, porque llega a un destino seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local. (...) Nuestra idea es que podamos trabajar sobre orígenes y destinos seguros más bien pensando en el mes de julio que en el de junio», ha sostenido Ribera.

8.48

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 328.000 víctimas mortales y más de cinco millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Brasil registrando 19.700 casos, su récord en el balance diario, y con Estados Unidos sumando otros 23.300 positivos en las últimas 24 horas, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.30 horas de este jueves, el balance global del coronavirus asciende a 5.000.038 casos y 328.172 víctimas mortales en 188 países y territorios.

8.45

Una línea de pedales sustituye a los tradicionales botones en los ascensores de un centro comercial del norte de Bangkok con el objetivo de evitar la propagación de la Covid-19 entre los usuarios. Este dispositivo piloto, que se ha ganado las alabanzas de los clientes por su sencillez, es una de las medidas de seguridad sanitaria promovidas por el centro comercial Seacon Square tras la reapertura el pasado domingo de los grandes almacenes.

8.30

Lee aquí algunas de las dudas más frecuentes sobre su uso.

8.18

Los Reyes han visitado la madrugada de este jueves el mercado central de pescados y también el de frutas y hortalizas en Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de España. En su visita al mercado, los Reyes han estado acompañados por la ministra de Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con quienes han realizado una visita por las instalaciones.

6.53

Honduras registró este miércoles 151 muertos a causa de la COVID-19, mientras que los casos de contagios ya suman 3.100 y, según dijo el presidente del país, Juan Orlando Hernández, la economía no será reabierta el 1 de junio. Según el informe diario del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), de 540 nuevas pruebas de laboratorio, 145 dieron positivo, con las que la cifra de contagiados ascendió a 3.100.

6.44

Naciones Unidas lanzó este jueves una iniciativa llamada "Verified" que tiene como objetivo combatir la creciente desinformación y las noticias falsas sobre la pandemia del coronavirus. "Verified" ofrecerá información en tres ámbitos: la ciencia "para salvar vidas", la solidaridad "para promover la cooperación local y global" y soluciones "para abogar por el apoyo a las poblaciones afectadas". "No podemos ceder nuestros espacios virtuales a quienes trafican con mentiras, miedo y odio", afirmó en un comunicado el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

6.36

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hablaron este miércoles sobre cómo volver "a la vida normal" tras la pandemia y también sobre Venezuela. En concreto, los dos responsables diplomáticos abordaron en una conversación telefónica "los esfuerzos para poner fin al brote de COVID-19 y avanzar progresivamente y con seguridad hacia el resumen de la vida normal", según un comunicado del Departamento de Estado. Pompeo también agradeció a González Laya su cooperación durante la pandemia para apoyar los vuelos de repatriación de ciudadanos estadounidenses desde España.

6.33

Los nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 en China cayeron este miércoles a dos, frente a los 5 de la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Uno de los casos se detectó en un viajero procedente del extranjero (caso «importado») en la provincia suroriental de Cantón, mientras que el otro contagio, por transmisión local, se diagnosticó en la ciudad oriental de Shanghái. De este modo, el país asiático prolonga la racha de nuevos positivos diarios por debajo de la decena iniciada el pasado día 11.

6.32

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a su par colombiano, Iván Duque, de un supuesto plan para infectar con Covid-19 a venezolanos que han regresado a su país desde Colombia en medio de la pandemia. «La orden que dio Iván Duque, yo lo denuncié hace dos semanas, una reunión muy infausta dando una orden de hacer todo lo que se pueda hacer para contaminar a Venezuela», dijo Maduro durante un acto con parte de su gabinete, en Caracas. El plan, prosiguió Maduro, contempla también «traer a venezolanos infectados» de vuelta a su país, donde se cuentan 824 contagiados, de los cuales, el 44 % fueron reportados los últimos 5 días.

6.31

Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 1.550.959 casos confirmados de Covid-19 y la de 93.214 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es de 23.604 contagios más que el lunes y de 1.369 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 354.370 casos confirmados y 28.636 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia.

6.30

Las víctimas mortales contabilizadas por las empresas funerarias en Cataluña en las últimas veinticuatro horas a consecuencia del Covid-19 son 20, lo que eleva el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia a 11.723, según informa este miércoles el departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 6.541 han fallecido en un centro hospitalario o sociosanitario, 3.913 en una residencia de mayores y 771 en un domicilio, mientras que los restantes son casos «no clasificables por falta de información», según indica el Departamento de Salud en un comunicado.

6.29

El Ministerio de Sanidad de Francia ha informado este miércoles de que se han registrado otros 110 muertos por coronavirus, lo que sitúa en 28.132 el número total de decesos, si bien los hospitalizados siguen disminuyendo. En un comunicado, las autoridades sanitarias han detallado que la cifra de fallecidos en los hospitales es de 17.812 personas, mientras que otras 10.320 personas han muerto en los centros de día y residencias de ancianos.