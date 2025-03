Coronavirus España directo: Sanidad notifica 10.328 contagios y 388 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha notificado 10.328 contagios , de los cuales 5.215 se han notificado en las últimas 24 horas y 388 fallecidos por coronavirus . El número de contagios vuelve a registrar un repunte en la curva y retrocede a cifras de los últimos días del mes de noviembre.

Además, la incidencia acumulada ha vuelvo a subir por tercer día consecutivo y se en los 198 casos por cada 100.000 habitantes , rozando los 200, como resultado del repunte de casos tras el puente de la Constitución.

Una de cada cuatro instalaciones de atención de salud no tiene servicios de agua, lo que deja a unos 1.800 millones de personas con mayores posibilidades de contraer la Covid-19 ya que trabajan o son usuarios de centros en los que no hay servicios básicos y saneamientos, han denunciado las agencias de la ONU dedicadas a la salud e infancia. Una de cada tres personas no se puede lavar las manos cuando prestan atención sanitaria, y una de cada diez instalaciones carece servicios de saneamiento, mientras que una de cada tres no recicla los desechos de manera segura.

Alemania presiona a las autoridades de la UE para que aceleren el proceso de validación de la vacuna contra el Covid-19, justo cuando el Reino Unido, Estados Unidos o Canadá ya han empezado a administrarla, informa AFP. Berlín presiona a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y a la Unión Europea para que la vacuna de los laboratorios estadounidense Pfizer y alemán BionNTech se apruebe antes del 23 de diciembre, y no para el 29 de este mes como está previsto actualmente, según publica el diario alemán Bild.

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, adelantó que se introducirán medidas más restrictivas para las fechas navideñas, aunque no habrá un confinamiento total como se ha decretado en Alemania, en una entrevista publicada hoy en el diario "La Stampa". A pesar del gran número de contagios y, sobre todo, de fallecidos, Conte aseguró que las medidas aplicadas - con el sistema de diferenciación de riesgo entre regiones - "están funcionando" y están "permitiendo recuperar el control de la curva epidemiológica".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que no descarta modificar las medidas adoptadas la pasada semana para flexibilizar las restricciones de movilidad y de horarios comerciales en función de la evolución de la pandemia de coronavirus. La decisión se adoptará tras los análisis de los datos disponibles en una reunión prevista el próximo jueves, horas antes del comienzo de la segunda fase de la desescalada, según ha anunciado el presidente en una entrevista en la COPE.

Bélgica, donde los contagios empiezan a repuntar tras semanas de descenso, no descarta endurecer sus restricciones ante las Navidades después de que países fronterizos como Alemania y Países Bajos hayan anunciado que cerrarán colegios y comercios para frenar el avance del coronavirus. "Si es necesario, no solo tendremos que hacer cumplir las medidas existentes de manera más estricta, sino también hacer cosas nuevas aquí y allá para que la gente siga las reglas básicas", declaró este martes en la emisora Radio 1 el ministro belga de Sanidad, Frank Vandenbroucke.

Todas las personas que a partir del viernes viajen a Canarias desde cualquier lugar de España, excepto los menores de seis años, deberán contar con un test de covid-19 con resultado negativo realizado en las 72 horas previas a su llegada a las islas, según una orden del Gobierno de Canarias. Las personas que no se hagan la prueba antes de su llegada tendrán que aislarse y hacérsela en las islas en las 72 horas siguientes, o en caso contrario permanecer aislados en su residencia durante 14 días, según establece la orden en la que se precisa que se admiten tres pruebas: PCR, TMA y test de antígenos. Esta orden, publicada este martes en el Boletín Oficial de Canarias, estará en vigor desde el 18 de diciembre y hasta el 10 de enero, aunque puede ser prorrogada.

Cantabria sumas seis fallecidos más con covid-19, en una jornada en la que los nuevos contagios bajan de 81 a 70 (once menos), y vuelven a descender los hospitalizados de 148 a 139, mientras los ingresados en UCI se mantienen en 26. Con los datos cerrados la pasada medianoche, los nuevos contagios han bajado de 81 a 70 registrados y el número de casos activos ha bajado en 129, hasta situarse en 1.763, de los que 1.624 están en cuarentena domiciliaria.

La farmacéutica catalana Reig Jofre ha anunciado esta mañana un acuerdo con Janssen Pharmaceutical para producir a gran escala en España su vacuna contra el coronavirus , aún en fase de investigación. El consejero delegado de Reig Jofre, Ignasi Biosca, ha explicado a Efe que la empresa producirá la vacuna desde España, pero no solo para el mercado español, sino para «mercados internacionales», aunque ha añadido que Janssen marcará cuándo debe iniciarse la producción, el volumen y los países a los que se dirigirá.

La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore, ha avisado de que la organización estima que el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, aumentará en un 20 por ciento el número de niños con emaciación en el año 2022. La emaciación es una forma de desnutrición que pone en peligro la vida de los niños, dejándoles demasiado delgados y débiles, y que no solo aumenta sus posibilidades de morir, sino que provoca deficiencias en su crecimiento, desarrollo y aprendizaje.

La consejería de Educación va a dotar a los centros educativos públicos y concertados de fondos económicos para que compren mascarillas higiénicas no reutilizables que se distribuirán entre los alumnos “en desventaja socioeconómica y especial vulnerabilidad”. Podrán recibir las mascarillas los estudiantes matriculados en Primaria, Secundaria, Educación Especial y Formación Profesional Básica en centros públicos y concertados, y cuyas familias sean perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Un centenar de enfermeros del retén del Hosital de Basurto de Bilbao han denunciado que son "esclavos" del centro hospitalario y han asegurado que convocarán movilizaciones si no se mejoran sus condiciones laborales, que en la actualidad "son más precarias" que cuando comenzó la pandemia del coronavirus. "Si se para el retén, Basurto se paraliza", ha advertido. Un grupo de trabajadores del retén de enfermería ha decidido trasladar sus reivindicaciones "a la más alta capa de políticos y responsables directos", ya que su condiciones laborales, "aún más precarias que cuando comenzó la pandemia".

La comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes por unanimidad una propuesta de todos los grupos para que la Consejería de Sanidad se coordine con los colegios de farmacéuticos con el fin de que se puedan realizar test de para detectar Covid-19 en las oficinas de farmacia. La Proposición No de Ley (PNL) también incluye que se pongan a disposición de los ciudadanos para que puedan vacunarse de la gripe en aquellos casos en los que no quieran acudir a los centros de salud.

La Consellería de Sanidad de Galicia reconoce que en los últimos días se ha regresado a una "ligera" tendencia ascendente del coronavirus en Galicia, una situación que analizará esta tarde el comité clínico de expertos en su reunión semanal. Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, que, no obstante, ha descartado teorizar sobre la posibilidad de incrementar las restricciones o ponerlas de nuevo en lugares como Santiago u Ourense, donde los casos vuelven a superar la centena por 100.000 habitantes tras la apertura del cierre perimetral del día 4.

Este cuarto estudio de seroprevalencia, que muestra que el doble de españoles se han contagiado de Covid, con respecto al anterior análisis, también muestra que no existen grandes diferencias entre los anticuerpos que han generado los distintos grupos de edad.

A preguntas de los periodistas, sobre cuándo se llegará a alcanzar la inmunidad de rebaño, Pollán no ha dado ninguna respuesta en específico. Negativizar no significa no tener anticuerpos, sino que el nivel de los mismos no se registra en los test. «No estamos en una situación de protección, ni siquiera en comunidades como Madrid». Sobre aumentar la capacidad de diagnóstico y la polémica de los antígenos han comentado que «es una buena herramienta», pero que hay que utilizarla en «los contextos que son últiles: cuando se sospecha que hay un contagio o en situaciones de alta incidencia del virus», pues muchos de los contagiados son asintomáticos.

Cuantas más personas se hayan contagiado, el virus circulará con menos celeridad, ha dicho Pollán. Ha puntualizado, sin embargo, que en comunidades que muestran una mayor seroprevalencia, como la Comunidad de Madrid, aún no hemos alcanzado una inmunidad de grupo que nos permita dejar de aplicar ciertas restricciones y medidas para frenar la expansión del coronavirus.

El estudio se refiere a población general y no en específico en las residencias. Ha explicado Pollán que las residencias merecen un estudio aparte, pues en los centros en los que haya habido brotes es muy probable que el porcentaje de seroprevalencia sea mucho mayor. La situación en las residencias es heterogénea. Además, ha indicado que para hallar los niveles de mortalidad se han sustraído las muertes en las residencias del análisis.

Pollán ha explicado que existe una alta prevalencia entre sanitarios (17%), mujeres que cuidan a personas dependientes (16%), limpiadoras (14%), mujeres que trabajan en centros sociosanitarios (13%) y entre quienes no tienen nacionalidad española (13%), que puede obedecer a sus condiciones en el empleo o a las condiciones de vida.

La Comunitat Valenciana ha batido un nuevo récord de contagios de coronavirus al notificar 2.841 nuevos positivos en un día y ha sumado 38 fallecimientos desde la última actualización de ayer, diez de ellos de residentes. No obstante, el número de personas ingresadas ha bajado en 17 hasta las 1.181, de las que 228 están en la UCI, lo que supone 8 camas de críticos menos ingresadas, según los datos de la Conselleria de Sanidad. De este modo, la Comunitat Valenciana ha notificado este martes el número más alto de infecciones en 24 horas. Los expertos ya habían advertido de los efectos que podían tener los incumplimientos de las medidas en el Puente de Diciembre. El anterior récord de contagios se registró el pasado 10 de noviembre cuando se comunicaron 2.341 positivos. Este mes de diciembre las mayores cifras se dieron los dos lunes, tras el fin de semana, con 2.120 casos el día 7 y 2.146 ayer.