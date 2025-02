Coronavirus España directo: Cataluña notifica 1.091 positivos y siete muertos

Estados Unidos está cerca de alcanzar los 5 millones de casos confirmados de Covid-19, con 4.989.976 contagios, y 162.304 fallecidos, según el último recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 63.913 contagios más que el viernes y de 1.252 nuevas muertes, la cifra más alta de fallecidos en los últimos tres meses. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en EE.UU. con 32.768, más que en Francia o España. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.849, California con 10.306, Texas con 9.056 y Massachusetts con 8.721.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía indicó este domingo que 106 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 17 se encuentran en UCI. Almería es la provincia con más personas ingresadas (48, 10 de ellas en UCI), por delante de Cádiz (10, con dos de ellas en UCI), Córdoba (10, con una de ellas en UCI), Granada (ocho hospitalizaciones, con una de ellas en UCI), Huelva (tres, con una de ellas en UCI), Jaén (cinco y nadie en UCI), Málaga (15, con dos de ellas en UCI) y Sevilla (siete hospitalizaciones y nadie en UCI). Actualmente hay 108 brotes activos en Andalucía, tras registrarse seis nuevos focos en las últimas horas. En total, en la comunidad hay 51 brotes que ya no están activos.

Willy Bárcenas, líder de la banda Taburete, ha pedido perdón en las redes sociales por gritar «¡ni una puta mascarilla!» en el concierto que el grupo celebró en Starlite Catalana Occidente el pasado viernes. El cantante explica en un video en los perfiles de Taburete que no era una incitación a estar sin la prenda de protección contra el coronavirus, si no todo lo contrario. Informa J. J. Madueño.

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, confirmó hoy un total de 56 nuevos casos de coronavirus y explicó que, entre ellos, hay una persona de 97 años y un bebé lactante que “se encuentra bien, pero ha sido ingresado para tenerlo controlado”. En declaraciones, durante la celebración del Día de Cantabria, Rodríguez hizo de nuevo un llamamiento a la prudencia y al mantenimiento de la distancia social. Además, insistió en que “las personas jóvenes deben tener presente que esta epidemia no distingue de edades y pueden ser vectores de transmisión para otros, por lo que deben cumplir las normas”. En estos momentos, hay 332 casos activos por Covid-19 en Cantabria, 18 en los hospitales de la comunidad (14 en Valdecilla y cuatro en el Hospital de Sierrallana) y 314 en aislamiento domiciliario. Además, la cifra de contagios en las residencias se ha elevado a ocho, con dos nuevos positivos.

Nueva Zelanda ha cumplido este domingo cien días sin ningún nuevo contagio por coronavirus, aunque las autoridades sanitarias advierten que no se puede bajar la guardia. Lea la información completa aquí.

El Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) ha informado de cinco nuevos casos de coronavirus Covid-19 en cinco personas jóvenes del municipio y "no descarta" nuevos positivos en este "brote social". Así lo ha señalado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, donde indica que, "según informan las autoridades sanitarias se trata de un brote social que hasta el momento afecta a cinco personas de edades jóvenes". "Aunque el caso está controlado y las cinco personas están aisladas en sus domicilios, no se descartan nuevos positivos", ha matizado el Ayuntamiento, a la vez que ha asegurado que estos cinco jóvenes no han precisado de momento ingreso hospitalario. "Rogamos se extremen las medidas de seguridad y se usen mascarillas en todo momento", ha concluido.

Un miembro de la primera plantilla del TD Systems Baskonia, último ganador de la Liga española de baloncesto, dio positivo por coronavirus tras las pruebas PCR realizadas por el club vitoriano el pasado viernes a los miembros de la primera plantilla, según informó este domingo el conjunto vasco. El club aseguró que “el afectado no ha estado en contacto con ningún compañero desde su llegada y acudió en solitario a hacerse la prueba PCR”. Además el club no ha determinado si se trata de un jugador o de un miembro del cuerpo técnico para mantener la privacidad del afectado. El baskonista se encuentra “asintomático, aislado en su domicilio y en buen estado de salud” y el equipo médico del Baskonia siguió todas las medidas tras conocerse el resultado positivo.

La pandemia de coronavirus sigue batiendo récords y deja hoy 19,3 millones de contagiados y más de 721.000 muertos en el mundo. En España, los positivos y los rebrotes siguen creciendo y aunque el Ministerio de Sanidad no facilita datos desde el viernes, sí lo hacen las Comunidades autónomas. Cataluña, por ejemplo, ha notificado siete fallecidos en las últimas 24 horas y 1.091 positivos, Andalucía registra más de un centenar de rebrotes, seis más que ayer y en Aragón los contagios se triplican respecto a marzo, pero los ingresos se reducen a la mitad. Lea aquí la noticia completa.

El responsable político del estado venezolano de Táchira, Freddy Bernal, informó este domingo que dio positivo por la COVID-19, por cuanto mantendrá el aislamiento que inició ayer ante la sospecha de haber contraído la enfermedad. "Cumplo con informar que he resultado positivo para COVID-19", dijo en Twitter el "protector" del estado de Táchira -cercano a Colombia-, un cargo creado por el presidente Nicolás Maduro y que es paralelo a la Gobernación de la opositora Laidy Gómez. "Como revolucionario, asumo esta batalla aferrado a Dios y a nuestro Santo Cristo de la Grita. Gracias por sus mensajes de apoyo y buenos deseos", añadió Bernal. El sábado, el dirigente chavista había señalado en Twitter que se encontraba "aislado" y a la espera de los resultados de una prueba PCR para descartar un contagio por el virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19.

Australia superó los 300 fallecidos por Covid-19, tras registrarse este lunes 19 decesos en el estado de Victoria, que lucha desde finales de junio contra un fuerte rebrote del nuevo coronavirus en la ciudad de Melbourne. De las 19 muertes en Victoria, el segundo estado más poblado del país, 14 de ellas se produjeron en los centros de ancianos, según anunció hoy el jefe del gobierno estatal, Daniel Andrews, en una rueda de prensa en Melbourne en la que informó también de un incremento diario de 322 infecciones. «Estamos viendo algo de estabilización (en el número de nuevos contagios) y esto es algo bueno, pero no es suficiente», dijo Andrews al referirse a una reducción en las cifras de infecciones diarias, que el miércoles pasado marcaron un récord con 725 casos por este rebrote que se atribuye al incumplimiento de la cuarentena entre los viajeros internacionales.