Las ocho noticias de hoy sobre el coronavirus

La pandemia de coronavirus sigue batiendo récords y deja hoy 19,3 millones de contagiados y más de 721.000 muertos en el mundo. En España, los positivos y los rebrotes siguen creciendo y aunque el Ministerio de Sanidad no facilita datos desde el viernes, sí lo hacen las Comunidades autónomas. Cataluña, por ejemplo, ha notificado siete fallecidos en las últimas 24 horas y 1.091 positivos, Andalucía registra más de un centenar de rebrotes, seis más que ayer y en Aragón los contagios se triplican respecto a marzo, pero los ingresos se reducen a la mitad.

1. Pablo Casado: «España es ya el país que peor se está enfrentando a la segunda ola del Covid»

El presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista concedida a ABC afirma que «el Gobierno se lava las manos y se va de vacaciones teniendo España 600 rebrotes. España es el país que peor se enfrentó a la primera oleada del Covid-19 en todo el mundo y ya es el país que peor se está enfrentando a la segunda. Es algo imperdonable. Porque aunque sea por respeto a los 45.000 muertos algo deberían haber aprendido». El líder del PP dice no entender «por qué no han escuchado nuestra propuesta del marco jurídico alternativo al estado de alarma. Parece que desean volver a él, que desean volver a gobernar sin ningún contrapeso institucional. Nosotros ya hemos dicho que hay leyes sanitarias en vigor que consagran el mando único, como hicimos en el ébola». Además, considera «una auténtica barbaridad que el Gobierno no haya reconocido la cifra de muertos».

2. Cataluña notifica 1.091 positivos y siete muertos en las últimas 24 horas

Cataluña ha notificado en las últimas 24 horas 1.091 nuevos positivos por coronavirus y siete fallecidos, con lo que el total de contagios desde el inicio de la pandemia es de 106.657, según datos facilitados por el Departamento de Salud. El total de personas fallecidas por esta enfermedad en Cataluña alcanza las 12.822, de las que 7.038 han muerto en un hospital o centro sociosanitario, 4.120 en residencias, 814 en domicilio y 850 no han sido clasificadas por falta de información.Los datos apuntan que este sábado había 564 pacientes ingresados, 20 más que el día anterior, y se contabilizan dos personas más en las unidades de cuidados intensivos (UCI), al pasar de 108 a 110.

3. Emergencia sanitaria en Valencia al triplicarse en dos semanas los casos de coronavirus

La preocupación ante otra crisis de coronavirus en la Comunidad Valenciana crece al tiempo que la región va sumando número de contagios por día. Los últimos datos de la Conselleria de Sanidad de la primera semana de agosto reflejan un incesante aumento de casos por día, llegando incluso a duplicarse la cifra de nuevos positivos en 24 horas (en la jornada del viernes fueron 344 más, mientras que el jueves fueron 177 más en un día). Esta tendencia de crecimiento también se ve reflejada en las dos últimas semanas en el número de casos activos que registra la Comunidad Valenciana, que ha pasado de 709 (a fecha 24 de julio) a 2.073 (a fecha de la última actualización de Conselleria, notificada este viernes, 7 de agosto), casi el triple. Este dato supone un nuevo máximo desde que el 18 de junio se alcanzase la cifra de 2.069 casos activos.

4. Desalojan a 62 personas que hicieron una «quedada» en una playa para propagar el Covid

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de La Orotava identificaron este sábado a 62 personas que habían quedado para acampar en la Playa de Los Patos, en Tenerife, y que habían sido convocadas desde las redes sociales para propagar la Covid-19 por la isla. Para más burla, quedaron en un espacio protegido como esa playa, que lleva años cerrada al público debido a los desprendimientos que se producen en la zona. Así lo indicó el concejal de Seguridad en La Orotava, Narciso Pérez, quien aseguró que «lo sucedido es una amenaza que se están tomado muy en serio, pues la Guardia Civil ha hecho una investigación muy a fondo para lograr interceptar a los convocantes y se les ha tomado declaración»

5. Las fiestas del Covid: «descerebrados» que tosen en los vasos para contagiar a los demás

«Lo que cuento está basado en datos reales: estamos claramente en una segunda oleada del virus y los responsables son gente joven, menor de 30 años. Se están produciendo numerosos contagios por las noches en fiestas privadas y públicas. Hay chavales descerebrados que intencionadamente están contagiando a los demás. Se dedican a escupir, a tocar los vasos de los demás, todas las botellas y todas las superficies, para tratar de infectar al mayor número de gente posible». Este es un resumen del llamamiento que un médico madrileño ha grabado y lanzado en redes sociales para pedir a los jóvenes que cumplan con las medidas de aislamiento si han dado positivo porque «muchos chicos se están saltando el confinamiento». Se llama Javier García Fernández, es jefe de Anestesiología de Puerta de Hierrro. Ese comportamiento explica que en una fieta de 30 personas se contagien 20 o 25, «algo muy difícil por estadística», dice.

6. El sistema inmunitario, el escudo que ganará la guerra al coronavirus

La pandemia de Covid-19 es toda una prueba para naciones, sistemas sanitarios y hasta sociedades. A nivel individual es una guerra entre dos ejércitos: una horda de minúsculos y escurridizos virus, de nombre SARS-CoV-2, y una sublime legión de células y moléculas especializadas en acabar con los intrusos: nuestro sistema inmunitario. E sta guerra decidirá cuánto durará la pandemia o si una persona infectada se tendrá que debatir entre la vida y la muerte o pasar una enfermedad leve. Lo único seguro es que «el sistema inmunitario acabará ganando», tal como ha dicho Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC), en Madrid. Se impondrá en la población y pondrá final a la pandemia, pero faltan por conocer muchos de sus secretos, como cuánto dura la inmunidad o si los virus del catarro pueden ser de ayuda, tal como un estudio sugirió esta misma semana.

7. Un centenar de jóvenes celebran desde el viernes una fiesta ilegal en un pueblo de Zamora

Efectivos de la Guardia Civil mantienen los controles en el paraje conocido como ‘El Gargallón’, en Vime de Sanabria (Zamora) donde al menos un centenar de jóvenes han celebrado desde el pasado viernes una fiesta ilegal, generando la alarma entre los habitantes de la zona, ante la gran afluencia de vehículos al entorno. Aunque parte de los jóvenes han abandonado progresivamente el lugar desde este sábado por la noche, según confirmaron fuentes consultadas por Ical, la Guardia Civil no descarta una intervención para desalojar por completo esta finca privada ante el riesgo de contagio que supone cualquier aglomeración sin guardar las medidas de seguridad, si bien sigue a la espera de la pertinente orden judicial.

8. Expertos creen que la normalidad anterior al coronavirus tardará en llegar al menos dos años

Expertos subrayan la importancia de las investigaciones para encontrar una o varias vacunas contra la Covid-19, ya que es «la única terapia que tenemos para erradicar este virus», al tiempo que estiman que estiman que el reto tras la pandemia será «volver a la situación de normalidad anterior, algo que puede llevar un par de años, como mínimo». Así se ha puesto de relieve en el ciclo de webinars organizado por la Cátedra MySphera en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Se trata de una serie de charlas digitales que han reunido durante los meses de junio y julio a destacadas personalidades y profesionales de diversas entidades y empresas del sector sanitario y tecnológico, tanto nacional como internacional.