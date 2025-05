Coronavirus España en directo: 219.764 casos y 22.524 fallecidos, 367 más que ayer

5.38

El Ministerio del Interior es la segunda cartera del Gobierno de Perú que cambia de manos, después de la de Salud, en el momento más delicado de la crisis por la COVID-19, tras conocerse que hay una veintena de policías muertos a causa de esta enfermedad y otros 1.300 contagiados con el nuevo coronavirus. El oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Gastón Rodríguez juró este viernes por la tarde el cargo ante el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y sucedió así como ministro de Interior al general retirado de la Policía Carlos Morán, que había asumido en octubre de 2018.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes que los niños menores de 14 años y las personas mayores de 65 podrán salir durante unas horas, el próximo domingo y el lunes, respectivamente, y así aliviar los efectos de la cuarentena que vive el país a causa del COVID-19. El domingo 26 de abril será el turno de los niños, que podrán salir entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde "para que caminen, estiren las piernas", especificó Maduro durante una intervención telefónica en la televisión nacional.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de Estados Unidos proyectó este viernes que el déficit fiscal del país se triplicará hasta los 3,7 billones de dólares, mientras que el desempleo alcanzará el 16 % debido a la crisis del COVID-19. Según la CBO, órgano no partidista del Congreso, el déficit al termino del año fiscal 2020 será de 3,7 billones, mientras que en 2021 bajará a 2,1 billones.

La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró hoy que en el país asiático quedan 49 pacientes en estado grave por la neumonía COVID-19, el menor número desde finales de enero. Además, las autoridades sanitarias informaron de que, por primera vez desde que comenzó el brote, no hay ni uno solo de estos casos graves en la ciudad centro oriental de Wuhan, donde quedan 23 contagiados "activos" y se detectaron las primeras infecciones del coronavirus SARS-CoV-2 a finales del pasado año.

Las autoridades sanitarias mexicanas confirmaron este viernes 12.872 contagios acumulados y 1.221 decesos por la COVID-19, con un aumento respectivo de 1.239 nuevos casos y 152 muertos más con respecto al informe anterior. Los 1.239 contagios reportados en las últimas 24 horas representan un incremento de alrededor 10,7 % comparados con los 11.633 del informe anterior, señalaron las autoridades al presentar el informe diario en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

El Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York recibió este viernes una treintena de llamadas relacionadas con la exposición a lejía, el desinfectante Lysol y otros productos de limpieza poco después de las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que sugirió que la inyección de estos productos en vena podría ayudar a tratar el coronavirus. De acuerdo con datos provistos a Efe, el departamento manejó por teléfono nueve casos por exposición al Lysol, diez relacionados con la lejía y once con otros productos de limpieza del hogar en un período de 18 horas antes de las tres de la tarde de este viernes (19.00 GMT).

La pandemia de la COVID-19 dejó este viernes 172 nuevos casos de COVID-19 en Argentina, lo que elevó el total de contagios desde que la enfermedad llegó a Argentina a 3.607, mientras que el país lamentó 11 nuevas muertes por coronavirus, para situar los fallecidos en 176. Se trata de la jornada con más contagios nuevos desde que el Ministerio de Salud comenzó a reportarlos en su informe diario.

Paraguay arrancará su primera fase de la "cuarentena inteligente", como el Gobierno ha denominado a la desescalada de restricciones, el próximo 4 de mayo, con la apertura de industrias, obras, repartidores o prestadores de servicios, además de la vuelta del fútbol, sin público, en la segunda etapa, que arrancará el 25 de mayo. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, compartió las cuatro fases del cronograma, que se extenderá hasta julio, durante una rueda de prensa la tarde del viernes.

México prepara con Estados Unidos y Canadá un plan para la reapertura del sector automotriz en Norteamérica con mecanismos que resguarden la salud pública en el país en el contexto de la pandemia de coronavirus, informó este viernes la Secretaría de Economía. El sector automotriz de México se mantiene actualmente detenido con base en las medidas del gobierno de México para mitigar la expansión de la pandemia que incluyen detener las actividades de empresas no esenciales.

Dos ciudades americanas, Sao Paulo (Brasil) y Nueva York (EE.UU.), muestran las dos caras de un dilema que divide a ciudadanos, políticos y expertos ante la sombra del coronavirus: la reapertura de actividades. Mientras la ciudad más poblada de América, después de un mes de cuarentena, ya ha comenzado a planificar la reapertura "gradual" de su economía a partir del 11 de mayo, las autoridades de la metrópoli de los rascacielos creen que es demasiado temprano para abrir las puertas.

El Gobierno de Ecuador aclaró este viernes que no se ha producido un "nuevo brote" de coronavirus en el país, como se había advertido en algunos medios y redes sociales, después de que se duplicaran los casos positivos para el COVID-19. Y es que de los casi 11.000 casos reportados el pasado miércoles, la cifra oficial creció hoy a 22.719 positivos para coronavirus, mientras que la de fallecidos pasó de 537 a 576.

Las autoridades sanitarias confirmaron este viernes 320 nuevos casos de COVID-19 en Colombia, el más alto número en un día, en tanto que la cifra de recuperados es de 1.003 y la de los fallecidos llega a 225 con las 10 muertes de hoy. Con los nuevos contagios, Colombia ya alcanzó los 4.881 casos confirmados de coronavirus, detalló el Ministerio de Salud en su boletín diario.

Al menos 18 marineros dieron positivo de COVID-19 en un buque de guerra de la Armada de EE.UU., el segundo afectado después del portaaviones nuclear Theodore Roosevelt, cuyo capitán fue despedido tras ser acusado de filtrar a la prensa su petición de ayuda. El nuevo brote, en el destructor USS Kidd, que patrullaba aguas del Caribe y del Pacífico en una misión antinarcóticos, se detectó después de que un marinero presentara síntomas asociados a la enfermedad, por lo que debió ser evacuado el jueves a San Antonio, en Texas (EE.UU.), donde fue sometido a la prueba de coronavirus y dio positivo, según un comunicado de la Marina, citado por medios locales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó este viernes que no tiene decidida una fecha para "reabrir" el estado y aseguró que su intención es hacerlo "con método y seguridad" y manteniendo la prioridad de proteger a los mas vulnerables, especialmente las personas de mayor edad. El grupo de trabajo al que le encargó elaborar unas recomendaciones a corto plazo con vistas a la reactivación de la economía de Florida concluyó este viernes su tarea y DeSantis dijo que este fin de semana va a estudiarlas.

El Gobierno belga anunció este viernes que el 4 de mayo empezarán a relajarse las normas de confinamiento de la población para contener la expansión del coronavirus, mientras que el retorno progresivo a las clases está previsto para el 18 de mayo. La primera ministra belga, Sophie Wilmès, explicó en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros que duró gran parte del día que la vuelta a la normalidad será progresiva en varias etapas y que el paso de una etapa a otra dependerá de "la propagación del virus, el número de hospitalizaciones y la saturación de las UCI".

Cataluña ha sumado 306 nuevas víctimas en las últimas 24 horas y ha alcanzado la cifra de 9.492 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 2.711 han muerto en una residencia de mayores, 108 en un centro sociosanitario y 549 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) repartirá 175 ordenadores y 250 módem con conexión a internet a los estudiantes que no disponen de medios para seguir la docencia y evaluación no presencial, después de que el 17 de abril la universidad anunciara que, debido al coronavirus, el curso académico concluirá de forma telemática y con exámenes no presenciales. El rector, Rafael Garesse, emitió entonces un escrito en el que se comprometía a adoptar “las medidas necesarias” para adaptar ese sistema de evaluación no presencial para los estudiantes “con necesidades especiales, y para aquellos que no dispongan de los medios necesarios”.

El Parlamento de Cataluña aprueba las cuentas de Torra de 2020 sin adaptarlas presupuestariamente al Covid-19. Lea aquí la noticia completa .

Decenas de presos han protagonizado este viernes un motín en la cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires, la capital argentina, para protestar contra las condiciones higiénicas de las instalaciones penitenciarias en plena pandemia de coronavirus. Los reclusos, que han exigido mayores medidas de seguridad ante el avance del virus, han insistido en que se «niegan a morir en prisión». Según informaciones del canal de televisión local TN, el incidente se ha saldado con varios heridos. Subidos al techo del recinto, los presos han pedido excarcelaciones y salidas ante la crisis sanitaria y han denunciado que no cuentan con los elementos de seguridad necesarios para evitar la propagación. Durante la protesta han quemado colchones, lo que ha derivado en un incendio que ha provocado quemaduras a varios agentes penitenciarios.

Brasil registró 3 57 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2 en el último día y elevó el total de fallecidos hasta los 3.670 en todo el país, en medio de la crisis política abierta en el seno del Gobierno de Jair Bolsonaro tras la renuncia del ministro de Justicia, el exjuez Sergio Moro. Según el último balance divulgado este viernes por el Ministerio de Salud, los casos confirmados de la COVID-19 subieron hasta los 52.995 , tras registrarse 3.503 nuevos contagios en las últimas 24 horas.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez , ha anunciado este viernes que la "cuarentena total" declarada para contener el avance del coronavirus se prorroga una semana más, mientras el Gobierno prepara lo que ha llamado la salida "inteligente". "La cuarentena total se mantiene por una semana más. Estamos ultimando los detalles del plan Cuarentena Inteligente para iniciar el próximo 4 de mayo", ha anunciado el mandatario paraguayo en su cuenta oficial de Twitter.

La Comunidad de Madrid prevé el cierre del hospital provisional de Ifema en la primera quincena de mayo debido al descenso de la presión asistencial, por lo que se adelantaría la fecha estimada de cierre. Fuentes del Gobierno regional han confirmado esta información a Efe, adelantada por Telemadrid, y han señalado que en el día de ayer, jueves, había 280 personas hospitalizadas , 4 en UCI, de las 300 camas operativas en recinto.

La Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en sus siglas en inglés) ha emitido este viernes una advertencia sobre el uso de la hidroxicloriquina , un fármaco que ha sido promovido con insistencia por el presidente de EE.UU., Donald Trump . Informa Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que el número de nuevos curados ha superado por primera vez al de nuevos contagiados por coronavirus. Según los datos de Sanidad, en las últimas 24 horas se registraron 3.105 altas frente a los 2.796 nuevos casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, esto no es así. Lea la noticia completa.

Era una noticia conocida por todos : no habrá Feria de San Isidro por la pandemia del Covid-19, tal y como informó ya ABC el pasado 5 de abril. Solo faltaba que la Comunidad de Madrid y la empresa de Las Ventas, Plaza 1, lo hicieran oficial. Aunque no habrá ningún comunicado, el empresario Rafael García Garrido ha explicado a ABC que esta semana mantuvo una reunión telemática con el consejero de vicepresidencia, Miguel Ángel García.

El ministro Portavoz, Eric Jover , ha informado que los inscritos a la plataforma ya son 47.000 , lo es "un porcentaje que empieza a ser muy significativo" y supera el 60% de la población. El Gobierno andorrano tiene la ambición de llegar "cuanto más allá mejor" y tratará de sensibilizar a toda la población para que participe. Los resultados tendrán interés científico para la comunidad internacional, traerán conocimiento sobre el comportamiento de la enfermedad, pero también permitirán tomar decisiones en la transición hacia un confinamiento selectivo. Andorra hará un doble cribado a la población, la primera vuelta se alargará diez días, y pasadas dos semanas se iniciará una segunda ronda.

Las autoridades sanitarias de Francia han informado este viernes de que se han registrado otras 389 muertes a causa del coronavirus , lo que deja sitúa en 22.245 el número total de decesos, si bien el número de hospitalizados y pacientes en cuidados intensivos sigue disminuyendo paulatinamente. El director general de Sanidad, Jérome Salomon, ha explicado durante una rueda de prensa que del número de fallecidos, 13.852 han muerto en hospitales, mientras que otros 8.393 lo han hecho en residencias de ancianos. En total, Francia ha registrado 122.577 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

La mayoría de los españoles cree que harán falta entre 1 y 3 años para recuperar una vida parecida a la de antes de la pandemia, según un sondeo en el que, si bien gran parte de los ciudadanos apoyan las medidas vigentes, la confianza en el Gobierno es bastante inferior a la otorgada a otras instituciones. Se trata de un estudio sociológico realizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Símbolo de la Operación Lavacoches, y uno de los principales garantes del Gobierno del brasileño, Jair Bolsonaro, el juez Sergio Moro , renunció este viernes a su cargo de 'Super' ministro de Justicia y Seguridad Pública, disparando una metralladora giratoria contra el polémico mandatario, y dejándolo aún más frágil en un momento en que se acumulan en el Congreso una serie de pedidos por su destitución. Nos lo cuenta Verónica Goyzueta, corresponsa en Sao Paulo.

El Ayuntamiento de la capital y los hoteleros han sentado este viernes las bases para la reapertura de bares, cafeterías y restaurantes tras el confinamiento. La propuesta del equipo de Gobierno de PP y Cs , aceptada de buen grado por los empresarios del sector, pasa por ampliar el espacio disponible para las terrazas y su horario de funcionamiento. Fuentes municipales detallan que no se trata de un documento definitivo, sino un «punto de partida» para abordar la desescalada y adelantar los plazos avanzados por el Ministerio de Trabajo, que marca el horizonte a finales de año. Más detalles.

La carrera por una vacuna anti-Covid-19 en la que están universidades y farmacéuticas de varios países hace temer que el descubrimiento beneficie solo a quienes puedan pagarlo, lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere evitar mediante una alianza mundial público-privada que ha presentado hoy. Lea la noticia.

El Gobierno de Israel decidió seguir con las medidas de aligeramiento del confinamiento y ha dado luz verde a la reapertura de peluquerías, salones de belleza y de todo el comercio exterior, que no se encuentre en centros comerciales. La excepción dentro de las grandes superficies es Ikea, cuyos centros se han reabierto en el país y se han registrado largas colas. La decisión de abrir las tiendas del gigante sueco ha sido polémica y el ministro de Educación, Rafi Peretz, ha declarado que “no se puede abrir Ikea mientras las escuelas siguen cerradas”. Este es el segundo paquete de medidas aprobado por las autoridades israelíes, que esperarán una semana más para ver cómo está la situación y realizar una evaluación de las estadísticas. En caso de que los resultados sean negativos se volverán a endurecer las medidas. Las cifras oficiales en Israel son de 193 muertos y casi 15.000 infectados. Informa Mikel Ayestarán, corresponsal de ABC en Jerusalén.

Su Majestad el Rey ha visitado este viernes las instalaciones de la Guardia Real en El Pardo, donde ha sido recibido por el jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, almirante Juan Ruiz Casas, y el coronel jefe de la guardia, Juan Manuel Salom Herrera. Lea la noticia.

La UE ha reiterado este viernes su apoyo a las instituciones multilaterales, insistiendo en que son los mejores instrumentos de coordinación para enfrentar la crisis del coronavirus, y ha reafirmado que ayudará financieramente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la decisión de Estados Unidos de retirar su contribución.

Italia ha registrado 420 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone el incremento diario más bajo desde el pasado 19 de marzo, según ha anunciado Protección Civil. El número total de víctimas mortales es ya de 25.969, con un total de 192.994 casos confirmados.

Un total de 106 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han dado positivo en las pruebas de coronavirus, lo que supone un 3,2 por ciento de los aproximadamente 3.300 miembros con los que cuenta esta unidad de las Fuerzas Armadas. En total, la UME ha liderado 10.700 actuaciones dentro de la Operación Balmis con el objetivo de prevenir y contener la trnamisión del virus y "mitigar sus daños", según informa la unidad.

Estados Unidos ha rebasado este viernes el umbral de los 50.000 muertos por coronavirus, según el balance actualizado por la universidad Johns Hopkins, que cifra el número de contagios en más de 870.000. Concretamente han muerto en el país un total de 50.031 personas , más de una sexta parte de ellas en el estado de Nueva York, foco nacional de la pandemia con 16.388 muertos. El número exacto de contagios confirmados hasta el momento es de 870.468, y 80.937 personas se han recuperado de la enfermedad, de acuerdo con el balance de la universidad estadounidense.

La ciudad de Nueva York intentará esclarecer los motivos del fallecimiento de al menos cuatro personas que han perecido mientras permanecían aisladas por el Covid-19 en hoteles, donde los pacientes con síntomas leves llevan a cabo su cuarentena para no poner en peligro a su entorno. Desde que comenzó el brote, las autoridades sanitarias de Nueva York pusieron en marcha un programa para reservar alrededor de unas 11.000 habitaciones de hotel en la Gran Manzana con el objetivo de aislar a pacientes infectados fuera de peligro, especialmente a aquellas personas que convivían en su domicilio con mucha gente o que duermen en albergues para personas sin techo, donde el riesgo de contagio es alto debido al poco espacio.

El Gobierno de Irán ha elevado este viernes por encima de 88.000 positivos y 5.500 fallecidos el balance provisional de víctimas por el coronavirus, aunque las autoridades han dado ya por superada la peor fase de la pandemia y se centran en un plan para retomar las actividades y servicios suspendidos. En concreto, el portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianush Jahanpur, ha elevado a 88.194 el número de infecciones confirmadas en la República Islámica, después de actualizar el balance del jueves con 1.168 nuevos casos. Además, se han registrado 93 muertes más, hasta un total de 5.574.

Este viernes el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado en el BOE una orden ministerial que establecen «el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19». Lea la noticia.

Canadá acumula ya 42.750 casos positivos por coronavirus , 1.926 más que en el día de ayer. Por otro lado, el número de víctimas mortales en el país es de 2.197 , 169 más en las últimas 24 horas.

La Fiscalía se ha desmarcado este viernes del Departamento de Interior al defender que el estado de alarma decretado por el coronavirus no restringe el derecho de reunión, que puede ejercerse siempre que sea de manera «adecuada» y bajo el control de las autoridades sanitarias. Así lo ha razonado el ministerio público en una vista celebrada esta mañana en e l Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC ) para decidir si permitía una concentración contra los presupuestos de la Generalitat convocada por Lluita Internacionalista, protesta sobre la que finalmente no se ha pronunciado alegando que no es de su competencia.

«Las conmovedoras imágenes que nos llegan de Madrid», ha dicho el responsable de la diplomacia alemana, «nos tocan profundamente… nos duele la dramática situación». «España ha tomado durísimas medidas y me maravilla la disciplina con la que las ha aceptado la población», ha afirmado con asombro, «pero muy especialmente me conmueve el valor del personal sanitario y la forma en que realiza su trabajo». Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

El Ayuntamiento de Valencia reabrirá este domingo los parques y jardines de la ciudad coincidiendo con el inicio de la medida decretada por el Gobierno de España por la que los menores de 14 años podrán salir a pasear cada día durante una hora, en un radio de un kilómetro de sus domicilios y respetando el distanciamiento social. El horario de apertura será de nueve de la mañana a nueve de la noche y la medida incluye también al antiguo cauce del Turia y al paseo marítimo, cerrados desde que se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus.

Portugal suma ya 854 muertes y 22.797 contagios por coronavirus , cuya curva sigue dando muestras de contención, aunque las autoridades insisten en la prudencia y han anunciado que se prohibirá a los ciudadanos que se desplacen fuera de su municipio de residencia durante el puente del 1 de mayo. Según el último balance de la Dirección General de Salud (DGS), en las últimas 24 horas ha habido 34 fallecimientos y 444 contagios nuevos.

Los tiempos cambian con el coronavirus. Parece que aquellas personas que han cumplido 60 años son vistas de diversa forma tras la pandemia de la Covid-19. La comisión que ha preparado al gobierno italiano el plan para la reapertura de las actividades productivas a partir del 4 de mayo aconseja que los mayores de 60 años deben quedarse en casa, por ser consideradas personas más vulnerables, con el riesgo de ser contagiadas por el coronavirus. Esta idea ha provocado algunas protestas, según cuenta Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

Las autoridades británicas han anunciado un incremento de 684 fallecidos en hospitales a causa del coronavirus . La cifra total en el país desde que comenzó la epidemia es de 19.506 vícitimas mortales . El Departamento de Salud del Gobierno ha confirmado además 5.386 nuevos positivos , siendo 143.464 el número total de contagiados.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se encuentra en un estado «exultante» y continúa su proceso de recuperación de Covid-19 en la casa de campo oficial, pero aún no está listo para volver al trabajo, una decisión que es «suya» y de «sus médicos». Así lo explicó esta mañana el ministro de Sanidad, Matt Hancock, desmintiendo así una publicación del diario de The Telegraph que asegura que el premier regresará a Downing Street el próximo lunes. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

Los test del coronavirus que exige el Consejo Superior de Deportes a los futbolistas para volver a los entrenamientos no se realizarán el próximo martes 28 de abril, como la patronal y el propio CSD habían previsto en la cumbre del Palacio de Viana el pasado sábado. La presión social y mediatizada que señalaba al fútbol como un sector de privilegiados, una imagen falseada pues muchas empresas tienen tests y los han realizado o realizarán a sus trabajadores, entre ellas SEAT, Mercadona y los bancos Santander, Bilbao Vizcaya y Bankia, ha hecho que el Gobierno retrase las pruebas médicas a los jugadores profesionales dos semanas. Lea la noticia completa.

Israel sigue con el levantamiento gradual de las restricciones para contener el coronavirus, y hoy aprobó la reapertura de todos los comercios a pie de calle, otro paso para reactivar su economía tras la peor fase de la pandemia. Los establecimientos en la vía pública que seguían cerrados -algunos ya abrieron hace cinco días-, barberías, peluquerías y salones de belleza podrán reabrir a partir de este domingo, pero los centros comerciales seguirán clausurados, informó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

El presidente interino, Juan Guaidó, insistió este jueves en que Venezuela necesita que se conforme el Gobierno de emergencia nacional para atender de forma inmediata la pandemia del coronavirus en la que, según cifras del régimen chavista, más de 300 personas se han contagiado y diez han perdido la vida, desde los primeros informes en marzo. Informa Ymarú Rojas, corresponsal de ABC en Caracas.

El primer ministro de Portugal, António Costa, ha anunciado que decretará para el puente del 1 de mayo la prohibición de abandonar el concejo de residencia, una medida similar a la ya se aplicó en Semana Santa y que tiene como cometido frenar la propagación del coronavirus. Costa ha insistido en que es necesario mantener "siempre" las medidas de aislamiento y ha advertido de que, independientemente de que se levante el estado de emergencia en vigor, no será posible volver a la normalidad hasta que exista una vacuna, según la cadena pública RTP.

La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han interpuesto 29.964 denuncias en Barcelona desde el comienzo del estado de alarma, el día 14 de marzo, por no respetar el confinamiento, y han tramitado 52.398 aviso s. Así lo ha informado este viernes el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, que ha detallado que en las últimas 24 horas se han interpuesto 555 denuncias y han cursado 641 advertencias. Con relación a locales, desde el inicio del estado de alarma se han hecho 553 inspecciones y tramitado 716 advertencias.

Este viernes, los Reyes se han puesto en contacto, entre otros, con el sector de la hostelería , uno de los más afectados por la crisis del Covid-19, pues prácticamente se ha paralizado su actividad. Y eso que la hostelería y el turismo constituyen uno de los principales motores de desarrollo económico y social de España. La hostelería aporta el 6,2 % del PIB, con un volumen de negocio de 123.612 millones de euros

Los niños que padezcan enfermedades crónicas deben extremar estas medidas de seguridad. Y en el caso de menores que tienen síntomas respiratorios o fiebre, no deben salir de casa. Estos expertos recomiendan el uso de la mascarilla, si se dispone de ellas, a menos que se encuentren en un lugar al aire libre en el que no tengan contacto con otras personas. Tampoco son aconsejables en menores de dos años. Más información.

El Hospital Foch de Suresnes (48.000 habitantes, en la periferia oeste de París) afirma obtener resultados «prometedores» contra el Covid-19 utilizando un fármaco de uso común en reumatología, el tocilizumab . «Es un medicamento biológico aprobado para tratar la artritis reumatoide en adultos, la artritis reumatoide juvenil poliarticular y la forma sistémica de la artritis idiopática juvenil en niños». Nos lo cuenta Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

Al despertar del coma inducido, dos médicos chinos recuperados del coronavirus, Yi Fan y Hu Weifeng, notaron cambios muy bruscos en su piel. Su tono se había oscurecido por completo, según las imágenes difundas por la televisión china CCTV. Lea la historia completa.

Canarias continúa en su lucha contra el coronavirus con datos positivos que la colocan como la comunidad con menor índice de contagio del país y, por ello, como máxima candidata a ser la primera región española en iniciar el desconfinamiento. Ya el portavoz del comité científico del Gobierno de Canarias aseguró que «cuando la península inicie su desconfinamiento tendrá más casos de los que tiene Canarias ahora» y, por ello, el Ejecutivo autonómico propondrá al gobierno central un plan de desescalada avalado por el propio comité científico que consistirá en cuatro etapas a partir del 27 de abril , en la que se avanzará una etapa por semana. Lea la noticia.

La Federación Española de Familias Numerosas ha pedido al Gobierno que establezca excepciones a la limitación de la salida de tres niños con un adulto cuando en las familias con cuatro hijos o más solo haya un progenitor a cargo de los menores. Han solicitado en un comunicado que haya otra excepción para que se rebase el límite de tres menores de 14 años junto a un adulto cuando las familias tengan seis o más hijos. Esta Federación ha subrayado que con el límite establecido, sería inviable para algunas familias numerosas sacar a sus hijos a la calle porque no podrán dejar a algunos menores solos en casa.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hará estudios de seroprevalencia a más de 110.000 trabajadores sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y «todos los ámbitos», con el fin de conocer la incidencia de la COVID-19 en las plantillas y en qué porcentaje han desarrollado anticuerpos. Así lo ha declarado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este viernes de manera presencial, tras el intento fallido de ayer de realizarlo telemáticamente.

El Ministerio del Interior de Marruecos ha anunciado la prohibición de desplazamientos desde el primer día del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, en el marco de las medidas para impedir la propagación del coronavirus. En un comunicado recogido por la agencia de noticias oficial MAP, el Ministerio del Interior ha señalado que la prohibición de desplazamientos estará en vigor desde el primer día del Ramadán, este sábado, y que se aplicará desde las 19.00 horas hasta las 5.00 horas.

El avión en el que han viajado más de un centenar de repatriados españoles desde Filipinas, donde se encontraban disfrutando de sus vacaciones cuando comenzó la pandemia del coronavirus, ha aterrizado este viernes en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez, a las 8:50 horas. A su llegada al aeropuerto madrileño tras cerca de catorce horas de vuelo desde Manila, han manifestado estar cansados y con ganas de llegar a casa, aunque han destacado, en declaraciones a los periodistas, el buen trato que han recibido en ese país.

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las tiendas, centros comerciales y restaurantes se preparan para reabrir sus puertas este viernes en Dubái, el corazón comercial de Emiratos Árabes Unidos, después de que las autoridades hayan levantado las restricciones por el coronavirus coincidiendo con el comienzo del mes sagrado de Ramadán. La moderna y turística ciudad ha diseñado un plan para reactivar su economía, manteniendo ciertas medidas preventivas, y permitir además la celebración del Ramadán aunque con límites.

Noticias alentadoras de la mano de Sant Jordi. Cataluña consiguió este juevs, coincidiendo con la Diada, bajar la barrera del millar de contagiados en las UCI de los hospitales catalanes, una cifra que no se tenía desde el pasado 25 de marzo y que supuso un halo de esperanza. En concreto, dormían en camas de cuidados intensivos 977 infectados, dato que la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, pidió tomar con cautela porque, insistió, las cifras siguen siendo «grandes e importantes» y porque además todavía existe un importante riesgo de rebrote. Léelo aquí .

El Ejército han comenzado este viernes a desmontar material habilitado en los hospitales de campaña de varios complejos hospitalarios de Madrid y Cataluña, entre ellos el 12 de Octubre y el Ramón y Cajal, por no ser ya necesarios en estas instalaciones para luchar contra el coronavirus. El director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Carlos Pérez Martínez, ha informado en rueda de prensa de la retirada del material del Ejército, una tarea que continúa en el hospital de campaña que se instaló en Ifema, en Madrid.

China podría tener una vacuna para uso de los trabajadores sanitarios en una «situación de emergencia» por coronavirus el próximo septiembre, según el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del país, Gao Fu, informaron hoy los medios locales. «Quizás en septiembre podríamos tener una vacuna para ser usada en emergencia, por ejemplo, si tenemos una emergencia con un brote del virus de nuevo (...) podría ser usada por grupos especiales como los trabajadores sanitarios», dijo Gao en una entrevista con el canal internacional de la televisión estatal china.

La Policía Nacional tuvo que inmovilizar a una persona asintomática con coronavirus para conducirla a un hospital de Palma del que se había escapado después de dar positivo en la prueba del Covid-19, ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional este viernes Los hechos ocurrieron este jueves hacia las 19:00 horas en un centro hospitalario en Palma cuando se dio aviso a la Policía Nacional de que un paciente contagiado con el coronavirus Covid-19 se había escapado de la clínica.

El Ayuntamiento de Madrid acude este viernes a la reunión con los hosteleros de la capital y pondrá sobre la mesa una batería de medidas, entre ellas la agilización de las autorizaciones de nuevas terrazas a aquellos locales que hayan pedido la licencia de funcionamiento y ésta esté en tramitación. Así lo ha manifestado la vicealcalcadesa, Begoña Villacís, antes del comienzo de la reunión, que se celebra con la intención de «proponer la fórmula para convivir la actividad económica con el Covid-19».

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, está libre de coronavirus y proseguirá inmediatamente sus funciones al frente del Gobierno, según ha confirmado su oficina, tras pasar 24 horas de cuarentena bajo sospecha de contagio. «La primera ministra, Sanna Marin, se ha sometido a la prueba de coronavirus y el resultado ha sido negativo. La primera ministra regresará hoy al trabajo con normalidad», según la nota oficial.

Simón dice que una vez se tengan los resultados del estudio de seoprevalencia se podría plantear hacer test masivos a la población.

«Lo que estamos observando hasta ahora es que la vuelta al trabajo de servicios no esenciales no ha impactado», dice Simón, aunque habla de que todavía hay que dar un poco de margen para asegurar.

Dice Simón que el nivel de transmisión no tiene por qué ser de 0 para empezar a tomar medidas de transición.

Simón recuerda la necesidad de lavarse las manos antes de salir y al volver de los paseos con los niños, como cada vez que se sale del domicilio para realizar alguna de las actividades esenciales.

«Se han ido identificando todos los tratamientos similares que funcionan en otras situaciones», dice Simón.

Fernando Simón explica que además de a los pulmones, el coronavirus puede afectar al corazón, al sistema digestivo o la urinario. «Hay muchos artículos publicados que nos van orientando», remarca, aunque insiste que lo principal es el cuadro respiratorio.

Dice Fernando Simón que con las medidas del estado de alarma los ambientes de contagio se han reducido, siendo los principales las residencias de ancianos, los domicilios donde ya había una persona contagiada que iniciaba síntomas y los hospitales y centros de salud. «Con esos tres ambientes podemos explicar la mayoría de las transmisiones», explica.

Simón destaca, a través de un gráfico, que el inicio de la «transmisión importante» fue entre el 7 y 10 de marzo, y señala las últimas semanas de febrero cuando se dieron los contagios.

El número de nuevos casos es de 2.796, inferior al de nuevos recuperados, que supone 3.105.

Sobre los fallecimientos, dice Simón que dentro de «la dureza», el dato de los 367 fallecimientos es bueno, pues es la segunda vez que se baja de los 400.

Dice Fernando Simón que hoy hay «noticias buenas». «Hemos conseguido corregir la información en todas las comunidades autónomas». «Es el primer día que podemos dar datos de curados superiores al de nuevos notificados», asegura.

Un hombre ha sido sancionado en Logroño por salir a «pasear» con sus dos peces en una pecera, con lo que ha incumplido las medidas contempladas en el estado de alarma decretado por el coronavirus, ha informado este viernes la Jefatura Superior de La Rioja. Los agentes sorprendieron a esta persona que llevaba una pecera en la mano mientras paseaba a plena luz del día por una calle céntrica de Logroño y, al preguntarle el motivo de su estancia en la vía pública, dijo que venía de casa de su hermana de recoger sus peces y que les estaba «dando un paseo».

El número total de fallecidos asciende a 22.524 y el de contagios a 219.764. El número de recuperados sube ya hasa los 92.355.

España registra 367 fallecidos más que ayer, según los últimos datos de Sanidad.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera los 2,7 millones de casos y deja más de 190.000 víctimas mortales en 185 países del mundo, con Estados Unidos registrando en las últimas 24 horas más de 27.000 positivos. Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado este viernes a las 10.00 horas, la pandemia deja ya 2.710.264 personas contagiadas y 190.896 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende a 743.419, con Alemania liderando esta tabla con 106.800 personas recuperadas, seguida por España, con 89.250.

El turismo debe ser considerado sector catastrófico, porque es el más afectado por la pandemia del coronavirus, según la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT), que exige al Gobierno medidas a corto y medio plazo para impulsar la actividad. En una carta abierta, los profesionales muestran su «estupor y disgusto» ante las propuestas «dispares» hechas desde los organismos públicos y piden que se considere al sector actividad productiva para que pueda retomar su actividad de cara al verano.

El lendakari, Iñigo Urkullu, ha llamado a los partidos el próximo jueves para abordar la posibilidad de convocar elecciones en tres meses. Es decir, «antes de agosto», ha declarado el presidente vasco en la sesión de la Diputación Permanente que se celebra esta mañana en el Parlamento de Vitoria. Informa Adrián Mateos.

La cantidad de muertes causadas por la malaria en África Subsahariana podría duplicarse en 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS) teme que hasta 769.000 personas puedan fallecer por paludismo este año. Esto se debería a que los esfuerzos para frenar la enfermedad se ven interrumpidos por la pandemia COVID-19 y eso puede llevar a una notable reducción del acceso a los medicamentos contra la malaria, advirtió el jueves la OMS. África tiene más de 25.000 casos confirmados de COVID-19, con más de 1.200 muertes, y los gobiernos que trabajan con socios como la OMS se están centrando en tratar de frenar la expansión del nuevo coronavirus. El Director Regional de la OMS para África, Dr. Matshidiso Moeti, pidió a todos los países que garanticen la continuidad del trabajo esencial de prevención y tratamiento para la malaria. En 2018, hubo 213 millones de casos de paludismo y 360.000 muertes relacionadas en la región africana, lo que representa más del 90% de los casos globales. Informa Alba Amorós.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha sumado en Rusia 5.849 casos nuevos, lo que eleva el balance a más de 68.600 personas contagiadas y un total de 615 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas se confirmaron 5.849 casos de Covid-19 en 82 regiones del país», ha explicado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha reclamado este viernes al Gobierno central que les escuche y «no imponer decisiones» a la hora de encarar el desconfinamiento de la población ante la crisis del coronavirus. En una sesión de control en el primer pleno telemático que se celebra en el Parlament, ha ofrecido colaboración al Ejecutivo central «para trabajar juntos y de forma leal» la lucha contra la pandemia.

Los centros de salud de la Comunidad de Madrid dejarán, a partir de este sábado, de abrir ya los fines de semana debido a la caída de la presión asistencial derivada de la pandemia del coronavirus, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad. La medida se ciñe a los centros de salud y, en consecuencia, los Servicios de Atención Rural de Atención Primaria seguirán abriendo sábados y domingos por estar «más lejos de hospitales».

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) ha pedido a la Consellería de Sanidad que en el estudio de seroprevalencia que va a realizar el Gobierno se seleccione a personas con discapacidad y de edad avanzada, por ser «colectivos altamente afectados» por la pandemia. En un comunicado, el Cermi CV asegura que ambos colectivos son los grupos sociales «más expuestos» a los efectos sanitarios y sociales de la pandemia, y han sufrido, «desproporcionadamente a su peso poblacional, el impacto de esta crisis de salud».

El país dirigido por Cyril Ramaphosa ha realizado cerca de 10.000 test en un día -cifra récord hasta la fecha-, eso explica que el número de contagios también se haya incrementado notablemente, alcanzando el dato récord de 318 casos positivos en las últimas 24 horas. Esto supone que alrededor del 3% de los test realizados el jueves dieron positivo, un dato muy similar al de los últimos días. El miércoles se realizaron 6.837 pruebas diagnósticas, hubo 170 positivos (2,5%), 7 muertes. Sudáfrica es el país del continente que más test ha realizado hasta el momento, más de 140.000, y suma 3.953 casos confirmados del nuevo coronavirus. El ministerio de Salud ha confirmado también otras 10 muertes por Covid-19, la cifra total de fallecidos asciende a los 75. El presidente sudafricano se dirigirá a la nación hoy a las 20:30 para implementar nuevas medidas. Informa Alba Amorós.

La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania más de 150.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 5.300, según el balance publicado este viernes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Los 2.337 casos nuevos de coronavirus son una cifra ligeramente inferior a la del día anterior (2.352) y superan el umbral de los 2.000 positivos, situando el balance a 150.383 personas contagiadas. El número total de muertos asciende a 5.321, con 227 decesos registrados en las últimas 24 horas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de tratar el coronavirus con «una inyección» de «desinfectante» o aplicando «luz solar» en el cuerpo humano para poder así vencer a la Covid-19, la enfermedad generada por el virus, según ha informado la cadena NBC. «Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso», ha afirmado el mandatario estadounidense, dirigiéndose al director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan.

El Gobierno de Japón emitió hoy una nueva orden que recomienda evitar cualquier viaje a catorce países más, entre ellos Perú y la República Dominicana, a causa de la extensión de la pandemia de coronavirus. El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, dijo este viernes en una rueda de prensa que esos países pasan a estar en el nivel 3 de riesgos, lo que implica que las autoridades niponas recomiendan cancelar cualquier viaje a esas naciones. Entre los países agregados a este grupo de naciones se encuentran también Rusia y Ucrania, por lo que se completa toda Europa con la misma recomendación.

El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, defendió este viernes los planes para usar una aplicación de teléfonos móviles para detectar a las personas que hayan tenido contacto con contagiados por el coronavirus. Spahan, en unas declaraciones al programa «Morgenmagazin» de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF), dijo que comprendía las razones de los críticos pero insistió en que la meta es importante.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado este jueves de que la crisis desatada por la pandemia del coronavirus «se está convirtiendo rápidamente en una crisis de Derechos Humanos». Según Guterres, que ha publicado un informe sobre la configuración de una respuesta «inclusiva» al Covid-19, la pandemia no sólo es un peligro «crítico» para la salud pública, sino que también es una «emergencia humana, económica y social».

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha aprobado este viernes ampliar la cuarentena decretada por el coronavirus en el país hasta el 15 de mayo. Así lo ha confirmado su portavoz, Harry Roque, que ha precisado que la medida está recomendada por el Grupo de Trabajo Interinstitucional parra la Gestión de Enfermedades Infecciosas Emergentes de Filipinas, según ha informado el diario local 'Philstar'.

Indonesia, el país del Sudeste Asiático con mayor número de muertos por COVID-19, suspende desde este viernes y hasta principios de junio todas las rutas aéreas y marítimas, ya sean desplazamientos domésticos o internacionales. La prohibición de vuelos se mantendrá hasta el 1 de junio, y quedan exentos los viajes especiales fletados para repatriar a indonesios o permitir que extranjeros regresen a sus países, detalló el director general de aviación, Novie Riyanto Rahardjo.

La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró hoy que no había registrado ninguna muerte a consecuencia de la neumonía COVID-19 en todo el país, lo que supone un acumulado de nueve días seguidos sin fallecidos por la enfermedad. De este modo, las autoridades sanitarias anunciaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), el total de muertos por este motivo se mantiene en 4.632. La última víctima por COVID-19 registrada oficialmente en China falleció el pasado 14 de abril, por lo que se informó de ella en el parte diario del 15 de abril.

Los casos confirmados de COVID-19 en Florida (EE.UU.) siguen en aumento, con 29.648 al cierre de este jueves y 987 muertes provocadas por la enfermedad, mientras que las hospitalizaciones también suben a 4.640, de acuerdo con el último informe de las autoridades de salud del estado. En 24 horas se han registrado 1.072 casos nuevos, pues la jornada anterior cerró con 28.576.

El crucero italiano amarrado en la ciudad japonesa de Nagasaki sumó este viernes 43 nuevos positivos en COVID-19 y el número total de infectados entre su tripulación es de 91 personas, informaron funcionarios de la prefectura. Los casos confirmados hoy se encontraron al hacer un análisis a 200 de los tripulantes del buque Costa Atlántica, donde ya habían dado positivo en la prueba de esta enfermedad en días anteriores otras 48 personas de varias nacionalidades no especificadas, según explicaron en una rueda de prensa funcionarios de la prefectura de Nagasaki.

América desveló este jueves señales de un escenario más devastador de lo esperado por el coronavirus, después de que Ecuador duplicara en solo 24 horas la cifra de contagios y México reconociera que la pandemia puede causar entre 6.000 y 8.000 muertos en ese país, cifras que se vienen solapando en el subregistro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el total de contagios en el mundo asciende ya a 2,54 millones, mientras que los fallecidos totalizan 175.694, 6.600 de ellos registrados en las últimas 24 horas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que su Gobierno extenderá más allá del 30 de abril las recomendaciones de distanciamiento social para combatir el COVID-19 si así lo considera necesario. "Hasta que sintamos que es seguro, vamos a extenderlas", aseguró Trump en su rueda de prensa diaria sobre el estado del COVID-19 en Estados Unidos.

Un 21,2 % de los habitantes de la ciudad de Nueva York han padecido la COVID-19, según los datos preliminares de un estudio anunciado hoy por el gobernador Andrew Cuomo, que apunta que un 13,9 % de la población de todo el estado, que equivale a 2,7 millones de personas, lo ha sufrido y que las comunidades hispanoamerica y negra han sido las más afectadas. Cuomo explicó que tomando en cuenta este estudio y que el número de muertos en el estado -según datos oficiales- se eleva en torno a 15.500, el índice de mortalidad del virus se situaría sobre el 0,5 %. Aunque el propio gobernador reconoció que las estadísticas no registran a las personas fallecidas en sus casas y cuya muerte podría haber sido causada por el nuevo coronavirus, pero no se ha confirmado.

Las autoridades marroquíes han impuesto un toque de queda nocturno entre las 19.00h (GMT) y 05.00h (GMT) en todo el país durante el mes de ayuno de ramadán, que comienza el sábado, como parte de las medidas de confinamiento sanitario decretadas hasta el próximo 20 de mayo. En un comunicado, el Ministerio de Interior marroquí explicó que está "formalmente prohibido para los ciudadanos desplazarse fuera de sus domicilios o encontrarse en la vía pública durante estas horas".