Coronavirus España directo: Portugal bate su récord de pacientes en UCI tras confirmar más de 4.000 nuevos casos

La pandemia del nuevo coronavirus registró en las últimas 24 horas más de 671.000 casos nuevos y 10.619 muertos, con lo que bate su récord diario de contagios y eleva el total a más de 61,7 millones de personas contagiadas , según el balance publicado ayer por la Universidad Johns Hopkins.

En concreto, en todo el mundo se registraron en el último día 671.885 casos nuevos, que se suman a un total mundial de 61.710.737 contagios, mientras que la cifra global de fallecidos se sitúa en 1.443.694 . Más de 39,49 millones de personas han logrado superar la enfermedad en todo el mundo.

Florida añadió ayer 6.227 casos nuevos de Covid-19 en plena escalada de la pandemia, con totales desde marzo acercándose al millón de positivos y las hospitalizaciones actualmente en ascenso, según informes del Departamento de Salud estatal. El ente oficial indicó además que 79 residentes y dos personas sin residencia en el estado han fallecido en las últimas 24 horas. Florida acumula un total de 985.297 casos confirmados de covid-19 y 18.677 fallecimientos desde el inicio del brote, incluyendo residentes y no residentes, de acuerdo con el tablero oficial de datos.

El tejido pulmonar de pacientes que sufrieron el Covid de forma grave muestra una buena recuperación en la mayoría de los casos. Así lo reveló un estudio realizado por el centro médico universitario de Radboud que ahora se ha publicado en la revista 'Clinical Infectious Diseases'. Una conclusión llamativa de esta investigación es que el grupo que fue derivado por un médico de cabecera no se recuperó tan bien como los pacientes que ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital.

Mientras el resto de países europeos van estableciendo las condiciones en las que los ciudadanos podrán celebrar las fiestas navideñas, el Gobierno español no se ha pronunciado todavía y las comunidades autónomas van tímidamente anunciado sus decisiones, que no hay por qué tomar a ciegas. Modelos matemáticos, como el Simulador Covid que ha desarrollado el departamento de Farmacia Clínica de la Universidad de El Sarre, permiten proyectar a futuro los datos de la pandemia e incluir nuevas variables , como las desescaladas o las nuevas restricciones, para medir por adelantado su eficacia.

Cataluña ha registrado hasta este domingo 340.339 casos confirmados acumulados de coronavirus -308.868 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.162 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 15.830, 33 más que los registrados el sábado: 9.772 en hospital o centro sociosanitario, 4.323 en residencia, 945 en domicilio y 790 que no son clasificables por falta de información.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha asegurado que el posible cierre perimetral de Galicia de cara al puente de la Constitución "está encima de la mesa" del comité clínico y "no está descartado", si bien la decisión todavía "no está cerrada". Así lo ha avanzado el conselleiro este domingo en una entrevista concedida a la Radio Galega, recogida por Europa Press, en la que ha recordado no en vano que decenas de municipios gallegos llegarán a ese puente con las mayores restricciones, lo que incluye precisamente la prohibición de entradas y salidas.

La Rioja ha registrado este domingo un ligero incremento de la ocupación hospitalaria, tanto en planta como en la UCI, de enfermos de covid-19, y se ha registrado un fallecimiento más, según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja. La Rioja ha reducido este domingo a 425,82 su tasa de casos positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días, respecto a los 445,71 de ayer; esta tasa, no obstante, ha crecido en Logroño, hasta 410,22 (ayer era 396,33) y ha descendido de 1.000, por primera vez en varias semanas en Arnedo, hasta 988,23.

La Junta de Andalucía ha decidido flexibilizar las restricciones vigentes en la provincia de Granada para frenar el avance de la pandemia del coronavirus Covid-19 y permitirá desde las 00.00 horas de este lunes 30 de noviembre las actividades no esenciales como pequeño comercio, hostelería y restauración hasta las 18 horas en los 174 municipios de la provincia, que se equipara de este modo al nivel de restricciones vigentes en el resto de la comunidad. Así lo ha anunciado este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en rueda de prensa tras presidir en Granada la reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia de Covid-19 en la provincia.

Más de mil autónomos se han echado este domingo a las calles de Salamanca para protestar contra las medidas restrictivas adoptadas por los gobiernos autonómico y central para intentar frenar el coronavirus en Castilla y León y en la provincia salmantina. La manifestación ha comenzado a las once de la mañana en el paseo de la Estación de Salamanca y, tras recorrer la Plaza de España y la Gran Vía, han leído ante el edificio de la Subdelegación del Gobierno en la capital salmantina 15 manifiestos, uno por cada sector representado.