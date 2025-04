Coronavirus España directo: Sanidad notifica 18.047 nuevos casos y 148 fallecidos en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas notifiaron ayer al Ministerio de Sanidad 16.716 nuevos casos de Covid-19 , 9.860 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone un ascenso con respecto a los 12.386 del mismo día de la semana anterior.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 1.910.218 desde el inicio de la pandemia , según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 265, frente a 255 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado con un total de 124.830 positivos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció ayer que se ha detectado el primer caso en ese estado de la nueva cepa británica de Covid-19, de manera que ya son dos los casos confirmados en EE.UU. después del descubierto ayer martes en Colorado. Newsom, del Partido Demócrata, explicó que el caso fue detectado el miércoles por la tarde en el sur de California, pero no ofreció más detalles sobre el paciente.

Las autoridades sanitarias de Francia informó ayer de que se han registrado otros 26.457 casos de coronavirus y 304 muertos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad, en su balance diario, ha matizado, no obstante, que el incremento de los contagios se debe a la recuperación de los datos sesgados el día anterior a causa de un problema técnico. El número de nuevas contaminaciones detectadas en Francia ha sido errático desde la tregua de Navidad. Tras registrar más de 20.000 casos, el 24 y 25 de diciembre la cifra cayó notablemente debido al cierre de los laboratorios y farmacias con motivo de las vacaciones de Navidad.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha advertido de "actuaciones contundentes" contra fiestas que no respeten las restricciones existentes y ha remarcado: "No hay Nochevieja ni Tardevieja". También ha criticado las "fiestas en chalets o espacios privados" a los que es "más difícil atacar desde las fuerzas de seguridad" y que "podrán estar superando esa situación de control, pero no la de que haya contagios y otras consecuencias más terribles".

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado adelantar el toque de queda a las diez de la noche, además de restricciones en el ámbito del comercio, la hostelería y el deporte, ya que las cifras de incidencia acumulada a los 14 días son "malas sin paliativos". Además de adelantar el toque de queda, lo que supone que decae el cierre de la hostelería de 18:00 a 20:00 horas de los días 1, 2, 5 y 6 de enero, se reduce el aforo en el comercio al 30 %, dentro y fuera de las superficies comerciales. Asimismo, se recorta a cuatro el número de personas que pueden sentarse en las mesas de las hostelería, tanto en interior como en exterior, y se prohíben las actividades deportivas no regladas de carácter aficionado.