Coronavirus España directo: Sanidad notifica 320 muertes y 7.026 contagios en las últimas 24 horas

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el nuevos ministro de Salud, Mauro Falconí, han reconocido este martes que el país no tenía un "plan estructurado" de vacunación contra la COVID-19 por lo que "en 72 horas" se ha construido uno que "realmente pueda ser de utilidad".

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha anunciado la suspensión de la educación presencial hasta el próximo 4 de abril para hacer frente al importante aumento de casos y decesos por el coronavirus. Lacalle Pou ha anunciado, tras el Consejo de Ministros, nuevas medidas para frenar la propagación de la enfermedad y ha recordado que hace un año el Gobierno "decidió no confinar al pueblo uruguayo, si bien la presión desde muchos ámbitos políticos fue muy fuerte, nosotros optamos por la libertad, que venimos a defender".

Andalucía mantendrá su toque de queda a las once de la noche . Descartan así adelantarlo a las ocho de la tarde como ha indicado el Gobierno central que quiere proponer a las comunidades en el comité interterritorial que se celebra este miércoles. Así lo afirman fuentes del Gobierno andaluz, que señalan que la comunidad «siempre ha ido por delante» en la toma de decisiones sobre el control de la pandemia, informa Manuel Moguer

La Rioja ha notificado dos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, según los últimos datos de este miércoles actualizados por el Gobierno regional. Los casos activos por coronavirus en La Rioja han aumentado ligeramente en las últimas 24 horas, pasando de 179 a 185, seis más, en una jornada en la que ha bajado la presión asistencial, con dos personas menos ingresadas, 40 en total, si bien en la UCI ha subido en dos personas. Las dos personas fallecidas son dos mujeres, de edad avanzada, que no residían en centros de personas mayores.

Andalucía registra este miércoles 24 de marzo 1.060 pacientes hospitalizados por coronavirus, 21 menos que el martes y 65 menos que hace una semana, de los que 259 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno menos que la víspera y 19 menos que hace siete días. Así lo informa la Junta en un gráfico difundido en Twitter, uno datos que reflejan una ralentización de la bajada de la presión hospitalaria comparado con el miércoles pasado, cuando los hospitalizados cayeron en 53 y los pacientes en UCI en once.

El director general de Salud Pública del Gobierno asturiano, Rafael Cofiño, y el jefe de vigilancia epidemiológica, Ismael Huerta, no ven "muy razonable" que se vacune a altos cargos y políticos en España para ofrecer seguridad sobre la vacuna de AstraZeneca, dado el "ruido mediático" que ha habido en torno a la vacunación antes de tiempo de políticos. En la rueda de prensa en la que han explicado la estrategia de vacunación, Huerta ha señalado que "con semejante exposición", plantearse esto en España, como ocurrió en otros países como Francia, "no parece muy razonable". Si no hubiese habido "ruido mediático", cree Huerta que "probablemente sería buena idea".

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el sector no prevé "mucho movimiento" estos días al no poder venir ciudadanos de fuera de la provincia y, de cara a posibles contrataciones, se esperará a última hora para conocer qué restricciones van a estar vigentes, especialmente en el ámbito de la restauración.

El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, ha anunciado este miércoles un endurecimiento de las restricciones contra el coronavirus por el repunte de contagios y hospitalizaciones que se traducirá en un cierre hasta mediados de abril de las tiendas "no esenciales" y de las escuelas de primaria y secundaria, así como en un refuerzo de los controles para hacer cumplir el teletrabajo obligatorio y garantizar el cierre de su frontera.

En concreto, un portavoz de la compañía ha afirmado a Europa Press que "no hay exportaciones planeadas actualmente" más allá de las previstas para los países cubiertos por la iniciativa COVAX, el proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para impulsar el reparto de vacunas contra la Covid-19 a nivel mundial.

Así, han indicado que en el último día se han registrado otros 4.825 casos y 18 muertos, lo que eleva el total a 947.783 y 22.402, respectivamente. El último balance del Ministerio de Sanidad recoge, además, que de los casos confirmados desde el martes, 3.795 presentan síntomas, 794 son asintomáticos y 237 aún no han sido notificados.