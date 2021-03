La Sociedad Española de Salud Pública pide tranquilidad ante las dudas de EE.UU. sobre AstraZeneca Su portavoz explica que más allá de pedir que se «actualicen los datos» existen «pocas dudas» sobre el ensayo de AstraZeneca que prueba la eficacia de su vacuna

Laura Daniele SEGUIR Madrid Actualizado: 24/03/2021 01:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La carrera de obstáculos de la vacuna de la famacéutica anglo-sueca AstraZeneca parece no tener fin. Un día después de que el Consejo Interterritorial de Salud acordase ampliar la administración de este fármaco a las personas hasta los 65 años, coincidiendo con la publicación en Estados Unidos de un ensayo clínico que prueba la eficacia y seguridad de la vacuna en esa franja de edad, los Institutos Nacionales de Salud del país norteamericano (NIH, por sus siglas en inglés), han puesto en duda los datos utilizados por la compañía.

De acuerdo los resultados publicados por AstraZeneca el lunes, la vacuna tiene una eficacia del 80 por ciento en mayores de 65 años. Además, cuenta con una eficacia estadísticamente significativa del 79 por ciento en la prevención del Covid-19 sintomática y una eficacia del 100 por ciento en la prevención de la enfermedad grave y la hospitalización.

Sin embargo, los NIH, liderados por el epidemiólogo Anthony Fauci, informaron este martes de que la Junta de Supervisión de Datos y Seguridad del ensayo ha notificado que está «preocupada» por el hecho de que AstraZeneca puede haber incluido «información obsoleta de ese ensayo, lo que puede haber proporcionado una visión incompleta de los datos de eficacia».

AstraZeneca defiende que las cifras publicadas el lunes se basaban en «un análisis provisional preestablecido con un corte de datos del 17 de febrero». «Hemos revisado la evaluación preliminar del análisis primario y los resultados eran coherentes con el análisis provisional. Ahora estamos completando la validación del análisis estadístico», añade la compañía.

El portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Ildefonso Hernández, resta importancia a este contratiempo y hace un llamamiento a la tranquilidad. «Efectivamente el comité de seguridad ha notificado al NIH y a Astrazeneca que la nota preliminar se ha hecho con datos no actualizados, es decir, 'outdate' que aquí hemos traducido en los medios como 'obsoletos', pero en realidad es que se trata de datos 'no actualizados'. De todos modos, debemos saber que esos ensayos llevados a cabo por AstraZeneca han sido monitorizados por las agencias de EE.UU. desde el inicio así que yo dudo que pueda haber mucha cosa que no se sepa», explicó el catedrático en Salud Pública.

Para Hernández -que ha recibido como una «muy buena noticia» la decisión de Sanidad de ampliar a los 65 años la vacuna de AstraZeneca-, es importante diferenciar el procedimiento que ha seguido la vacuna rusa Sputnik a la de la farmacéutica anglo-sueca. «Tanto las agencias, como la EMA (Agencia Europea del Medicamento) o FDA (Agencia del Medicamento estadounidense) monitorizan continuamente los ensayos de las vacunas que han autorizado y los vienen monitorizando desde antes de pasar la autorización. La Sputnik, sin embargo, empieza como de nuevo porque no ha estado reportando datos preliminares a las agencias. Pero en el caso de AstraZeneca el ensayo ha sido monitorizado y hay pocas dudas porque más allá de actualizar datos no creo que haya nada», aseveró Hernández, que a sus 64 años de edad espera poder inmunizarse pronto con la vacuna anglo-sueca.