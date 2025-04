Coronavirus España directo: Sanidad notifica 12.272 nuevos casos y 114 muertos

El Ministerio de Sanidad notificó ayer una ligera bajada en el volumen de las infecciones, al pasar de los 11.289 nuevos contagios del miércoles a los 10.653 de este jueves (de los cuales 3.471 se han contabilizado en las últimas 24 horas); una buena noticia pese a que la cifra global del impacto del coronavirus ya supera los 704.000 casos en nuestro país . En las últimas 24 horas, se registraron 84 decesos más, lo que eleva el cómputo del Gobierno a 31.118 , aunque hoy no se han computado los datos de la Comunidad andaluza en el informe epidemiológico por problemas técnicos. Madrid ha sido la comunidad que más infecciones ha comunicado , alcanzando las 1.097.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.095, más que en Perú, Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.785 personas.

Además, no se ha registrado ninguna muerte por el virus en las últimas 24 horas y nueve pacientes han sido dados de alta tras haber superado la enfermedad, ha indicado el Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias de China han informado este viernes de que el país asiático no ha registrado ningún caso de coronavirus transmitido localmente, y los ocho nuevos positivos de Covid-19 son importados.

En las cifras de contagiados, se han incluido además 5.312 casos confirmados de los siete días anteriores que no habían sido incluidos previamente en los registros.

A pesar de los "frágiles" logros realizados en los últimos años, la salud y bienestar de mujeres y niños en todo el mundo siguen amenazados por los conflictos, la crisis climática y la COVID-19, según ha puesto de manifiesto este viernes un informe del movimiento Every Woman Every Child, liderado por la Secretaría General de Naciones Unidas.

El Govern balear ha autorizado además la reapertura de gimnasios e instalaciones deportivas con un aforo del 25 % y de los centros de culto con la misma limitación de asistencia en Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord y la mitad de Son Canals, la zona que quedó confinada hace dos semanas.

Los 23.000 vecinos de la zona básica de salud de Son Gotleu podrán salir del área aunque no se desplacen para realizar actividades esenciales, dados los buenos resultados de las restricciones impuestas desde el 11 de septiembre.

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha advertido este viernes de que se está empezando a constatar un "exceso de mortalidad" en patologías no tratadas por la atención a la pandemia de la COVID-19. "En los centros de Atención Primaria no se ha podido dar el seguimiento que se daba normalmente a otros tipo de enfermedades, sobre todo crónicas, y estamos a empezando a ver un exceso de mortalidad y una curva que seguramente nos dará sorpresas muy negativas", ha alertado.

El servicio de Salud de Menorca no ha diagnosticado nuevos casos de contagios con la Covid-19 por segundo día consecutivo, ha anunciado la Conselleria de Salud.

Los 23.000 vecinos de los barrios de Palma de Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord y Son Canals, los primeros que confinó el Govern balear el 11 de septiembre por su alta incidencia de covid-19, podrán volver a salir de la zona el sábado aunque no se desplacen para actividades esenciales.

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, desaconsejó este viernes a sus compatriotas que se desplacen fuera del país para ir de vacaciones durante el otoño y el invierno para evitar que esa actividad contribuya al aumento de casos de coronavirus en el país. "Desaconsejamos los viajes que no sean necesarios y las vacaciones no son precisamente viajes imprescindibles, al menos al extranjero. Se puede desde luego ir de vacaciones dentro del país", manifestó el ministro en el canal de televisión ZDF.

"El equipo de la Consejería de Sanidad está de acuerdo con estas medidas, yo el primero, y así se lo he hecho saber al Ministro de Sanidad", ha aclarado el consejero en un tuit en el que niega una información de la 'Cadena Ser', que apunta a que Escudero está de acuerdo con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "con que hay que tomar medidas más drásticas en Madrid".

El Ministerio de Sanidad de Irán ha notificado este viernes más de 200 fallecidos en un solo día, un umbral que no superaba desde el 4 de agosto y que se enmarca dentro del repunte de contagios registrado en la última semana, sin precedentes desde el inicio de la pandemia de coronavirus. En concreto, según el balance oficial, en las últimas 24 horas se han confirmado 207 víctimas mortales más, hasta un total de 25.222. Además, 439.882 han sido diagnosticadas en Irán, 3.565 más que en las estadísticas publicadas el jueves por el Gobierno, según la agencia IRNA.

Los protectores o caretas faciales no detienen adecuadamente las partículas emitidas al respirar o hablar y, por tanto, son menos eficaces que las mascarillas para evitar contagios, según una recomendación del Ministerio de Sanidad austríaco. "Basado en los nuevos conocimientos científicos recomendamos, por tanto, llevar una protección de la boca y la nariz ceñida en vez de una pantalla", señala Sanidad en su página web.

El fuerte aumento de los contagios de Covid-19 en Moscú durante el mes de septiembre ha motivado que el alcalde de la ciudad, Serguéi Sobianin, decida restablecer algunas de las restricciones que estuvieron vigentes la pasada primavera. Sobianin aconseja que, a partir del lunes, los mayores de 65 años y personas que padezcan enfermedades crónicas se vuelvan a quedar en casa y salgan solamente para ir a la tienda, hacer ejercicio físico o por algún tipo de emergencia. El regidor capitalino recomienda también a los ancianos que procuren evitar los contactos con los familiares que no viven habitualmente con ellos.

Irán sobrepasó este viernes la cifra diaria de 200 muertos por primera vez en casi dos meses, coincidiendo con la tercera ola de la pandemia y con la idea de las autoridades de producir conjuntamente con Rusia la vacuna de la Covid-19. Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas murieron otras 207 personas, un número no registrado desde principios de agosto, y 3.565 se contagiaron del nuevo coronavirus.

El comienzo de curso escolar no ha hecho más que empeorar la situación actual de la pandemia de coronavirus en la Comunidad Valenciana cuyo control, según los pediatras valencianos, resulta «inabordable con el personal disponible» actualmente. Así, los médicos han advertido de que el inicio de curso escolar está «desbordando las previsiones» , por lo que piden a la Conselleria de Sanidad que estudie urgentemente varias medidas que eviten «el colapso». Para «poder aliviar» la actual situación, los pediatras reclaman a la Consellería, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, que refuerce la Atención Primaria con más especialistas y, si esto no es posible, valore la incorporación a tiempo parcial de pediatras jubilados o que provengan del ámbito privado.