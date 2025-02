Coronavirus España en directo: 176 fallecimientos más que ayer

5.30

México reanudará actividades el 1 de junio con un levantamiento progresivo de las medidas de contención por la COVID-19, aprobadas este martes por el Consejo de Salubridad General, la máxima autoridad sanitaria del país. En su tercera reunión de la sesión permanente celebrada este martes, el Consejo aprobó cuatro acuerdos para levantar las medidas en actividades económicas, educativas, laborales y de salud a ser aplicadas en diversas regiones del territorio de México.

4.51

Corea del Sur registró en abril el mayor descenso interanual en el número de personas con empleo en el país desde 1999 debido a los efectos de la pandemia de coronavirus, según mostraron hoy datos del Gobierno. El número de personas con un puesto de trabajo en Corea del Sur en abril se situó en 6,56 millones, lo que supone 476.000 menos que en el mismo mes del año anterior y la mayor caída desde febrero de 1999, cuando el país estaba absorbiendo los efectos de la llamada crisis financiera de los tigres asiáticos.

4.44

El pico del coronavirus en Honduras sigue en alza a medida que aumentan las pruebas de laboratorio, de las que este martes se registraron 305 que dejaron 74 nuevos casos de personas contagiadas y cinco fallecidas con las que se eleva a 121 los muertos, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De nuevo, el departamento de Cortés, norte, fue el que más nuevos casos sumó, 42, seguido de Francisco Morazán, centro, con 24, mientras que los ocho restantes se reparten entre Valle, Santa Bárbara, Comayagua y Choluteca, en el occidente, centro y sur del país.

4.24

El noreste de China ha vuelto a protagonizar un leve repunte de nuevos positivos por coronavirus SARS-CoV-2, con 6 casos diagnosticados este martes, al que se suma un caso procedente del extranjero en la ciudad oriental de Shanghái, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Los citados 6 contagios se produjeron de manera local y se descubrieron en la provincia nororiental china de Jilin, fronteriza con Rusia y Corea del Norte, donde en la última semana se han registrado ya una treintena de casos. En la víspera, las autoridades sanitarias habían indicado que se había registrado un solo contagio en el país asiático, mientras que la cifra fue de 17 el día anterior.

3.47

Panamá sumó tres muertes más y 167 nuevos casos de la COVID-19, para un total de 252 defunciones y 8.783 contagios confirmados de la enfermedad, dijeron este martes sus autoridades sanitarias. Hay en este país 375 pacientes hospitalizados, 80 en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y 295 en planta, mientras que en aislamiento domiciliario se encuentran 2.135, de los que 819 han sido ingresados en hoteles que provisionalmente funcionan como hospitales. Se han recuperado 6.021 pacientes de COVID-19, una enfermedad detectada por primera vez el 9 de marzo en Panamá, el país más afectado por la pandemia en Centroamérica.

3.40

Las autoridades sanitarias de México reportaron este martes 353 muertes por la COVID-19 para alcanzar los 3.926 fallecimientos y 38.324 contagios, 1.997 más que el día anterior. Los 353 decesos en las últimas 24 horas se colocaron como la cifra más alta de muertes desde que se inició la pandemia en este país, el 28 de febrero. "La epidemia sigue manteniendo la tendencia ascendente, sobre todo cuando vemos si son confirmados y sospechosos que esperan un resultado de laboratorio", dijo José Luis Alomía, director de Epidemiología, en la presentación del reporte técnico diario.

3.24

El Salvador registró este martes dos nuevas muertes a causa de la COVID-19, con lo que la cifra total se elevó a 20, mientras que el Gobierno espera el resultado del examen de un médico fallecido con sospechas de tener dicha enfermedad, informaron las autoridades gubernamentales. De resultar positiva la prueba, se trataría del primer médico que combate la enfermedad COVID-19 en fallecer en el país centroamericano a causa de la misma.

2.34

Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 1.367.927 casos confirmados de COVID-19 y la de 82.246 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Los casos activos siguen por encima del millón, ya que tan solo han superado la enfermedad 230.287 personas. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 338.485 casos confirmados y 27.284 fallecidos, solo por debajo del Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 20.237 personas.

1.47

América superó a Europa y alcanzó este martes el mayor número de casos de coronavirus en el mundo, que totalizan 4,2 millones de afectados mientras los fallecimientos a causa de la pandemia son 290.838 globalmente, siendo EEUU el país con el mayor porcentaje de infecciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el continente americano registra 1,74 millones de casos confirmados de coronavirus y superó a Europa, que totalizaba en las últimas horas 1,73 millones y era, desde mediados del mes de febrero, el "epicentro" de la epidemia.

1.43

Argentina registró este martes un nuevo récord diario de contagios por COVID-19, con 285 nuevos positivos, y en los últimos días ya son varias veces las que se supera la cifra más alta de casos en un día, mientras que el total de positivos asciende a 6.563. Así lo confirmó en su reporte vespertino el Ministerio de Salud, que en las últimas 24 horas informó de cinco nuevos fallecimientos por coronavirus, dos correspondientes a personas residentes en la provincia de Buenos Aires, y uno en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba (centro) y en Chaco (norte), para que el total de decesos llegue a 319.

1.04

Brasil confirmó 881 nuevos decesos por la COVID-19 en las últimas 24 horas, el mayor número registrado desde el inicio de la pandemia, y el total de fallecidos se eleva a 12.400, informó este martes el Ministerio de Salud. Durante el último día, también fueron notificados 9.258 nuevos contagios, con lo que el total de casos confirmados con el nuevo coronavirus llega ya a 177.589, lo que supone un crecimiento del 5,4 %

0.30

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes una segunda extensión del estado de alarma que empezó el 13 de marzo y se mantendrá 30 días más hasta el 13 de junio, debido a la pandemia de COVID-19 que hasta ahora ha contagiado a 423 personas y causado 10 fallecidos. "Anuncio la renovación del decreto del estado de alarma, hoy 12 de mayo, por 30 días más. Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo", dijo el mandatario en una reunión con parte de su gabinete en el palacio presidencial de Miraflores.

0.07

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid creará equipos de "rastreadores" liderados por epidemiólogos de Salud Pública para identificar contactos estrechos de contagiados con coronavirus y hacerles seguimiento diario. De esta forma, la Comunidad de Madrid aspira a pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 18 de mayo, después de que el Ministerio de Sanidad rechazara una primera solicitud por la falta de mecanismos de detección precoz de la enfermedad, entre otros motivos.

23.33

El Maratón Internacional de Buenos Aires y la carrera de 21 kilómetros, que estaban previstas para el 20 de septiembre y el 23 de agosto, respectivamente, se pospusieron este martes para el 2021 debido a la pandemia del coronavirus. "Ante la situación de incertidumbre y la imposibilidad de entrenamiento de los atletas de elite y aficionados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú comunican el aplazamiento para el año próximo del 21k de la Ciudad y del Maratón Internacional de Buenos Aires", manifestaron los organizadores a través de un comunicado.

23.22

Un total de 11.351 personas han perdido la vida en Cataluña a causa de la pandemia de coronavirus, 103 en las últimas horas, según los datos facilitados por las empresas funerarias a la Generalitat. El departamento de Salud ha indicado que estos 11.351 decesos son de personas que tenían la COVID-19 o son casos considerados como sospechosos. Del total, 3.361 han fallecido en alguna residencia, 154 en un centro sociosanitario y 618 en un domicilio, mientras que los restantes son personas fallecidas en hospitales o se trata de casos "no clasificables" por falta de información.

22.46

La Fundación Real Betis ha puesto en marcha la campaña «Los Béticos van al Súper», una iniciativa de ayuda alimentaria a colectivos vulnerables de Sevilla por la que ha habilitado un supermercado virtual en el que se podrán adquirir «cestas béticas» destinadas al Banco de Alimentos y a Cáritas. Este nuevo proyecto solidario del club tiene como finalidad paliar los efectos de la pandemia de coronavirus, en especial en las personas más necesitadas, mediante la recaudación de fondos que irán destinados a ambas entidades, con las que se ha firmado un acuerdo de colaboración, ha informado la fundación del Betis.

22.35

La Comunidad de Madrid reforzará el seguimiento de las personas que hayan tenido «contacto estrecho» con pacientes de coronavirus -como ya se hizo con los primeros casos detectados en la región-, según recoge el nuevo protocolo que la Gerencia de Atención Primaria ha enviado a los centros de salud para la «fase de transición» de la pandemia. El documento recoge además las instrucciones para la realización de pruebas desde esta semana a todas las personas sintomáticas en las primeras 48 horas de aparición de los síntomas, según anunció el Ministerio de Sanidad la semana pasada.

22.05

Los aplausos colectivos desde los balcones para homenajear la labor de los sanitarios y los profesionales de servicios básicos cumplen 60 días desde que se iniciaran a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería como respuesta a la pandemia del coronavirus. Además, el agradecimiento de este martes coincide con el Día Internacional de la Enfermería , un colectivo fundamental en la lucha diaria frente a la crisis sanitaria y en el apoyo a las víctimas de la epidemia. Con aplausos, los enfermeros también han mostrado su gratitud a la ciudadanía durante los casi dos meses que está durando el confinamiento tras la entrada en vigor del estado de alarma.

21.56

El estado de Nueva York está investigando un centenar de casos de menores de edad con una enfermedad inflamatoria posiblemente relacionada con el COVID-19 por la que ya han fallecido tres hasta la fecha, según informó este martes el gobernador Andrew Cuomo. En su actualización diaria sobre el coronavirus SARS-CoV-2, dijo que la curva de contagios sigue «en descenso» de cara a la reapertura económica que comenzará este viernes en algunas regiones del norte del estado, pero llamó la atención sobre el «preocupante» problema de esta enfermedad infantil «que parece ser creada por el virus» y que puede «afectar al corazón».

21.49

La estrategia por la que aboga Bruselas parte de un enfoque «flexible en tres fases», que parta de la relajación en las zonas donde los niveles del virus son más bajos y «equiparables» y capaces de ofrecer «información en tiempo real» de su situación epidemiológica, según un borrador de la comunicación a la que ha tenido acceso EP.

21.47

La Comisión Europea presentará este miércoles un paquete de recomendaciones para ayudar a los Estados miembro a relanzar el turismo tras la crisis del coronavirus y tratar de que sigan una estrategia coordinada en la salida gradual del confinamiento, que inician ahora y que Bruselas espera que lleve a una apertura también progresiva de las fronteras interiores este verano. Se trata de completar la «hoja de ruta» que ya ofreció a las capitales en el mes de abril para alentar un enfoque común en la vuelta a la normalidad tras la descoordinación inicial y que, con la prioridad de relanzar el turismo, se apoyará en protocolos sanitarios y de seguridad para los principales destinos turísticos y hoteles, en guías para los servicios de transporte y en una mejor coordinación.

21.32

La Policía israelí detuvo esta noche a más de 100 ultraortodoxos por violar las restricciones por la COVID-19 y enfrentarse a los agentes, en el segundo incidente por la festividad religiosa de Lag Baomer que está haciendo temer al Gobierno un repunte de contagios. Los agentes policiales intervinieron cuando decenas de ultrarotodoxos visitaron la tumba del rabino Shimón Bar Yojai, en el Monte Merón de la Alta Galilea, y epicentro de las celebraciones anuales de esta festividad, prohibida este año por el Ejecutivo para contener la propagación del virus.

21.17

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho hoy que es legítimo el derecho de celebrar una manifestación en coche, como ha convocado Vox, si cumple la normativa de seguridad sanitaria, aunque ha matizado que le parece una convocatoria «especial». En rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces, Echenique ha considerado que ningún demócrata puede estar en contra del derecho a manifestarse «sean de la clase alta o de otro tipo», siempre y cuando no supongan un riesgo para la salud pública.

21.05

Las organizaciones de autónomos han pedido al Gobierno que la prestación extraordinaria por cese de actividad por la pandemia del COVID-19 se mantenga, como mínimo, hasta el 30 de junio y vaya más allá de esa fecha para los sectores más afectados, así como mejoras en las líneas de crédito ICO. «El Gobierno tiene claro que las ayudas tienen que llegar a determinados sectores más allá del 30 de junio», ha explicado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, tras una reunión en la que, ha reconocido, no ha habido aún propuestas concretas del Gobierno ni compromisos cerrados.

20.53

Vox quiere celebrar en el paseo de la Castellana de Madrid la manifestación convocada para el próximo sábado día 23 contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, un espacio que el Ayuntamiento de Madrid ha peatonalizado por tramos para facilitar los paseos de los ciudadanos durante los fines de semana. La formación liderada por Santiago Abascal ha pedido autorización en las delegaciones del Gobierno para llevar su protesta al centro de todas las capitales de provincia. Quiere que los ciudadanos salgan en sus coches privados a mostrar su rechazo al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

20.38

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este martes que el país permanecerá alerta hasta que el coronavirus sea «erradicado del mundo» y ha pedido encarecidamente a la población que utilice mascarillas para evitar contagios fuera de sus domicilios. «Estamos avanzando en nuestra lucha contra la pandemia. Estamos siguiendo una línea positiva en cuanto a nuevos infectados, muertos y pacientes intubados en unidades de cuidados intensivos», ha destacado el mandatario, que ha señalado que, no obstante, hay que actuar con precaución hasta que la enfermedad desaparezca.

20.25

El sindicato de médicos Amyts y la plataforma de médicos de Atención Primaria AP se Mueve han coincidido en criticar la baja sensibilidad de la marca de test rápidos Wondfo Biotech, de procedencia china, que han sido enviados a los centros de salud para su uso en personas asintomáticas, pese a haber sido «rechazados por el Reino Unido por su falta de precisión», por lo que piden su retirada. Estos test rápidos, que empezaron a llegar este lunes en cantidad a varios centros de salud, junto con las pruebas PCR -bastante más precisas y cuyo uso anunció el Ministerio de Sanidad para pacientes con síntomas-, forman parte de una partida «de 206.000 test que la Consejería de Sanidad madrileña ha recibido del Ministerio», según han asegurado a Efe fuentes de la consejería.

20.12

El Gobierno ha comenzado a sondear entre los partidos con representación en el Congreso su disposición a aprobar una quinta prórroga del estado de alarma que, a diferencia de todas las anteriores, se extienda por el periodo de un mes, hasta finales de junio, en lugar de los 15 días habituales, han confirmado fuentes parlamentarias. Lea la noticia completa aquí.

20.05

El senador de Ciudadanos por la Región de Murcia, Miguel Sánchez, ha pedido explicaciones al Gobierno central por «ocultar» la composición del comité de expertos que asesora en el proceso de desescalada y en el acceso a sus distintas fases de las comunidades autónomas. En una pregunta registrada en la Cámara Alta, el senador ha solicitado formalmente los nombres y el currículum vitae de los expertos, informaron fuentes de la formación naranja en una nota de prensa.

19.53

El Gobierno otorgó dos contratos por valor de 41,5 millones de euros para comprar test rápidos de coronavirus. En total, Sanidad acordó adquirir más de 5,5 millones de pruebas de este tipo en base a dos acuerdos firmados con dos intermediarios españoles. El primero de ellos fue suscrito en marzo y el segundo, a finales de abril. Ahora, a mitad de mayo, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, admite que existen dudas sobre la fiabilidad de los test rápidos. Lea la noticia completa pinchando aquí.

19.47

Francia rozó este martes los 27.000 muertos por coronavirus tras sumar 348 fallecimientos en el último día, el segundo tras el fin del confinamiento iniciado el pasado 17 de marzo. De las 26.991 víctimas mortales, 17.003 se produjeron en hospitales y 9.988 en residencias de ancianos y centros de dependencia, indicó el Ministerio de Sanidad francés en un comunicado. El país supera a España en número de muertes por Covid-19, ya que en este segundo se han registrado 26.920 desde el inicio de la pandemia, según las últimas cifras difundidas también este martes.

19.44

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas al menos 140 investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia del coronavirus, un asunto que también se encuentra en los juzgados, con 17 procedimientos en marcha. Son datos a 11 de mayo actualizados este martes por el ministerio público, que ha impulsado también 185 diligencias civiles con el objetivo de vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad.

19.38

Los dueños de dos bares de A Coruña, situados en la Plaza de Vigo, han cerrado este martes sus terrazas, que habían abierto este lunes, ante «la actitud irresponsable» de algunos ciudadanos que pone en riesgo «la seguridad y salud de clientes y empleados», indican. Se trata de los establecimientos Roots Urban Food y Central Park Coruña, que habían abierto sus terrazas el primer día de la fase 1 «siguiendo las normativas establecidas» por el Ayuntamiento de A Coruña respecto al número de mesas y separación, informa en un comunicado la empresa dueña de los establecimientos, Cafeterías Herculinas S.L.

19.32

El Consejo Autonómico de Médicos de Aragón, formado por los colegios profesionales de médicos de Huesca, Teruel y Zaragoza, ha manifestado su satisfacción por lo que califican como «necesaria dimisión» de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, anunciada este martes. En una nota de prensa, los médicos aragoneses consideran que «ahora más que nunca urge una Consejería de Sanidad que esté a la altura de las circunstancias» para asumir el gran reto de gestionar un sistema sanitario aragonés que nada tiene que ver con el anterior, ya que hay que seguir combatiendo la pandemia de la COVID-19, a la vez que se retoma la actividad retrasada por la crisis sanitaria.

19.25

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se querellará contra la Asociación El Defensor del Paciente por «calumnias y difamación por acusarla de homicidio imprudente», han confirmado a Efe fuentes conocedoras del caso. La Asociación El Defensor del Paciente remitió recientemente un escrito al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. En el escrito, solicitaban la «investigación y depuración de responsabilidades por el reconocimiento de Ayuso de denegación del deber de auxilio al no admitir a los ancianos en los hospitales, muriéndose posteriormente en las residencias».

19.22

La frecuencia del consumo de vino ha aumentado considerablemente durante el confinamiento por el coronavirus en España y en el resto de Europa frente al número de compradores, que se ha reducido, al igual que ha subido el desembolso medio por botella, debido entre otros motivos a que se ha priorizado el autoabastecimiento doméstico. Así se desprende de un estudio sobre el comportamiento de los consumidores europeos de vino tras más de un mes de confinamiento, con más de 6.600 encuestados de ocho países europeos (España, Bélgica, Italia, Francia, Austria, Alemania, Portugal, Suiza), en el que ha participado investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad de Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra.

19.15

Mercadona venderá mascarillas higiénicas no reutilizables en todos sus supermercados a partir de este próximo jueves ante la desescalada del confinamiento por el coronavirus. A partir del 14 de mayo, los establecimientos de la cadena presidida por Juan Roig distribuidos por todo el territorio nacional incorporarán a sus lineales packs de diez unidades de este producto, bajo la marca Deliplus, a un precio de seis euros. Más información pinchando aquí.

19.03

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital General de Massachusetts en Boston (Estados Unidos) han avisado de que los pacientes con Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, pueden tener problemas intestinales. El estudio, publicado en la revista «Radiology», ha analizado a 412 pacientes ingresados del 27 de marzo al 10 de abril de 2020, que dieron positivo por coronavirus, de los cuales 241 eran hombres (58.5%) y 171 mujeres, con una edad promedio de 57 años.

18.55

Es «probable» que se necesite más de una vacuna eficaz para proteger con éxito a la población del SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, según explican una serie de expertos estadounidenses en un artículo publicado en la revista 'Science'. El director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis S. Collins; el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y asesor de la Casa Blanca, Anthony S. Fauci; el doctor Lawrence Corey, profesor de la División de Vacunas y Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle; y el doctor John R. Mascola, director del Centro de Investigación de Vacunas del NIAID, son los coautores del comentario, según informa EP.

18.46

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, acudirá previsiblemente la próxima semana al Congreso para explicar el impacto del COVID-19 en la economía y para analizar las medidas aprobadas para hacer frente a esta crisis y al proceso de reactivación de la actividad. Hernández de Cos tiene previsto comparecer el lunes 18 en la Comisión de Economía y Agenda Digital del Congreso a petición de los grupos parlamentarios del PSOE, PP y de ERC, han apuntado a Efe fuentes parlamentarias.

18.39

El Ministerio de Sanidad va a reunir mañana al ámbito de negociación, que agrupa a los sindicatos más representativos, para abordar la convocatoria de pruebas selectivas de personal, informar sobre las medidas adoptadas en la gestión del Covid-19 y sobre el personal contratado por las diferentes comunidades autónomas para hacer frente a esta crisis. Se trata, tal y como ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), de la primera reunión con los sindicatos desde que comenzó la pandemia lo que, de entrada, «denota la ausencia de transparencia, voluntad de acuerdo y coordinación» en las políticas de recursos humanos, medidas preventivas y de protección, en la crisis sanitaria más importante de la historia reciente de España.

18.32

Italia ha registrado 172 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, una cifra algo inferior a la del lunes, hasta un total de 30.911, según el último balance oficial de Protección Civil al que ha tenido acceso Efe. El número de contagios totales desde el inicio de la emergencia el 20 de febrero es de 221.216, con un aumento respecto a ayer de 1.402, casi el doble que el martes, pero 419 de esos nuevos casos corresponden a Lombardía, que ha indicado que ha contabilizado casos de días anteriores. El número de positivos actuales es de 81.266, con un descenso de 1.222 en 24 horas.

18.26

Rusia comenzó hoy a aliviar en varias regiones las restricciones impuestas para luchar contra el coronavirus en sus territorios después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, decidiera flexibilizar el confinamiento pese al aumento diario por encima de 10.000 casos que registra aún el país. «Hoy es el día en el que una serie de regiones puede pasar a un diferente nivel de relajación de las restricciones», señaló en rueda de prensa la jefa sanitaria rusa, Anna Popova.

18.17

El Gobierno de Kuwait ha confirmado este martes que el país ha superado el umbral de los 10.000 casos de coronavirus, tras registrar cerca de mil durante las últimas 24 horas, al tiempo que ha elevado a 75 el total de fallecidos. El portavoz del Ministerio de Sanidad kuwaití, Abdulá al Sanad, ha detallado que durante el último día han sido confirmados 991 contagios, lo que eleva el total a 10.277, mientras que en este periodo han muerto otras diez personas. Asimismo, ha indicado que 158 personas se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos, entre ellas 74 en estado crítico, mientras que ha indicado que 3.101 personas se han recuperado hasta ahora de la Covid-19, según ha informado la agencia estatal kuwaití de noticias, KUNA.

18.11

El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergología y Enfermedades Infecciosas, ha advertido de que reanudar las actividades suspendidas por el coronavirus demasiado rápido podría acarrear consecuencias «muy graves». Fauci, que ya en otras ocasiones había marcado distancias con la línea seguida por el presidente, Donald Trump, partidario de reactivar la economía cuanto antes, ha expresado este martes en el Senado su preocupación ante la posibilidad de que los estados puedan verse de nuevo superados por un posible repunte.

18.04

El presidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha insistido en que la decisión ha sido de la ya exconsejera y que él «jamás» la hubiera cesado.

17.59

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha presentado esta tarde su dimisión, considerando que debe dejar el cargo, tras la polémica provocada por unas manifestaciones que hizo el pasado 8 de mayo durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, informa EP. Ventura aseguró que, «en los inicios de la crisis, los profesionales se pusieron a fabricar o adaptar material por sí mismos, algo que en principio incluso se les permitió porque se vio que era un estímulo y se sentían colaborando ante la dificultad que todo el sistema sanitario tenía con los equipos de protección». Lea la noticia pinchando aquí.

17.52

Un 63 por ciento de las españolas afirma haber sufrido desarreglos en su menstruacción durante el confinamiento, según ha puesto de manifiesto el «Estudio del comportamiento menstrual durante el estado de alarma», elaborado por Intimina. Según datos de la encuesta, el tramo de edad que más ha padecido estas irregularidades es el comprendido entre los 26 y los 35 años, con un 38 por ciento; si bien las mujeres con edades entre los 45 y los 55 años también han sufrido algún tipo de alteración, tal y como han manifestado el 27 por ciento de las entrevistadas.

17.44

El sindicato de enfermería Satse ha reclamado hoy martes al Govern de Cataluña que invierta más en enfermeras para mejorar la salud de los ciudadanos, una vez se supere la emergencia sanitaria de la Covid-19. Con el lema «Enfermeras para liderar la salud en el mundo», Satse ha conmemorado hoy el Día Internacional de la Enfermería, que este año se celebra en el marco del Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, declarado por la Organización Mundial de la Salud para reconocer la labor de estas profesionales.

17.38

17.29

La ciudad estado de Berlín se ha impuesto un tope de nuevos contagios más estricto que el sugerido para toda Alemania para tomar nuevas medidas contra la pandemia del coronavirus por considerar que una gran ciudad necesita parámetros especiales. Así, mientras que la recomendación para toda Alemania es la de reaccionar cuando en una circunscripción municipal los nuevos contagios superen los 50 por 100.000 habitantes en una semana, Berlín se propone reaccionar cuando haya 30 contagios por 100.000 habitantes.

17.18

Chile ha vuelto a batir su récord de contagios diarios al registrar 1.658 nuevos en la última jornada, lo que sitúa el cómputo total en 31.721 positivos, incluidas 335 víctimas mortales, según el balance proporcionado este martes por el Ministerio de Salud. En su habitual comparecencia, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, ha precisado que hasta las 21.00 (hora local) del lunes se detectaron 1.658 nuevos casos de coronavirus, por encima de los 1.647 registrados el domingo, que hasta ahora era el máximo número anotado en un día. Con ello, la cifra total de afectados por Covid-19 en la nación suramericana pasa de los 30.063 del lunes a 31.721 en apenas 24 horas, de los cuales 14.125 ya se han curado mientras que 17.261 permanecen activos.

17.11

El Gobierno del Reino Unido ha comunicado hoy 627 fallecidos más tras dar positivo en un test de COVID-19 en hospitales, residencias y domicilios, hasta un total de 32.692 víctimas mortales desde que comenzó la pandemia. Antes de que este miércoles comience una desescalada gradual de las medidas de confinamiento en Inglaterra, las autoridades sanitarias han llevado a cabo 85.293 test en una jornada y se han detectado 3.403 nuevos contagios, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud británico.

17.05

El Gobierno ruso negó hoy la manipulación de las estadísticas oficiales de decesos por la COVID-19 con el fin de mantener bajos los índices de mortalidad, varias veces inferiores a la media mundial. «Nosotros nunca hemos manipulado la estadística oficial», dijo Tatiana Gólikova, viceprimera ministra rusa, durante una rueda de prensa telemática.

16.58

El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha denunciado, con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que la pandemia de Covid-19 ha evidenciado la falta de profesionales sanitarios, y en particular de enfemeros, en el sistema sanitario público. «En España somos 307.000 enfermeros que desde hace más de dos meses nos estamos jugando la vida para cuidar de nuestros pacientes. Y lo estamos haciendo sin el material de seguridad adecuado: sin trajes de protección, sin mascarillas, sin gafas, y aun así no hemos dudado en estar en la primera línea cada día. A pesar del dolor acumulado tras ver morir a tantos pacientes y la frustración de no poder llegar a darles más, porque es humanamente imposible, a pesar de todos los turnos que se han doblado y las jornadas interminables, sin pausas ni descansos, para no dejar de atender a nadie», denuncia en un comunicado.

16.50

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado este martes de una campaña fraudulenta a través de sms en relación con la pandemia, cuyos mensajes contienen un enlace que redirige a una web falsa donde se insta a pulsar sobre un botón para solicitar supuestamente una ayuda económica. En realidad, el objetivo es recopilar sus datos personales y bancarios para utilizarlos con fines delictivos, ha informado el Incibe por medio de un comunicado.

16.45

El Ministerio de Sanidad mantiene, «por criterios de prudencia», la negativa de permitir viajar a aquellos alumnos que dejaron sus apuntes, libros, ordenadores y pertenencias en sus residencias o pisos de estudiantes y que llevan semanas reclamándolos de cara a los exámenes. Lo ha dicho este martes el ministro Salvador Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha sido preguntado por esta inquietud estudiantil que, ha reconocido, el titular de Universidades, Manuel Castells, le ha trasladado.

16.39

La ciudad de Nueva York ha superado la barrera de los 20.000 muertos por el Covid-19, según el recuento municipal, que incluye fallecimientos confirmados y probables por la enfermedad. Un total de 20.056 personas habían fallecido hasta la noche de este lunes de acuerdo con el último balance del Departamento de Salud local, con 14.928 muertes confirmadas por coronavirus SARS-CoV-2 y 5.128 en las que esta patología se anotó como causa probable.

16.32

Francia trabaja a nivel europeo y bilateral para que la reapertura de fronteras en el espacio Schengen se haga de forma coordinada, y quiere evitar que los países miembros impongan medidas de cuarentena para quienes llegan del extranjero, como ha anunciado España. «Velaremos para que en el espacio Schengen no se utilicen prioritariamente ese tipo de medidas», dijo el secretario de Estado francés de Exteriores, Jean-Baptiste Lemoyne, con competencias en turismo, al ser preguntado este martes en teleconferencia de prensa por la decisión de las autoridades españolas.

16.27

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido hoy el paso de fase 0 a fase 1 del País Vasco por su capacidad para hacer test en 24 horas y poder aislar a los infectados por el coronavirus y ha insistido en que los únicos criterios que se han empleado en las decisiones para progresar de fase han sido técnicos. Illa respondía así a una pregunta por la polémica que ha causado el cambio de fase en el País Vasco y las denegaciones que se han producido en la comunidad valenciana donde la incidencia de la pandemia no ha sido tan fuerte como en otras regiones.

16.21

El Gobierno de Reino Unido se hará cargo durante cuatro meses más, hasta el final del próximo mes de octubre, del pago del 80% del salario de los trabajadores afectados por suspensiones de empleo por causa de la pandemia de coronavirus, hasta un máximo de 2.500 libras (2.840 euros), con el objetivo de evitar despidos masivos en el país. El ministro de Finanzas y responsable de Hacienda de Reino Unido, Rishi Sunak, ha explicado en el Parlamento británico la prórroga durante un periodo de cuatro meses del 'Programa de Retención Laboral', aunque ha anunciado que, desde el próximo mes de agosto, se pedirá a las empresas que compartan en parte el esfuerzo del Gobierno mediante el retorno gradual y a tiempo parcial de los empleados actualmente suspendidos.

16.15

Los juzgados de todo el país han iniciado este martes su particular «desescalada» con la incorporación de entre el 30 y el 40 % de las plantillas, aunque la actividad sigue en mínimos, ya que no está previsto reactivar los plazos procesales hasta la última semana de mayo, informa Efe. Entre críticas de los sindicatos, que reclaman más medidas de seguridad y la realización de test a todos los funcionarios, el calendario diseñado por el Ministerio de Justicia en coordinación con las comunidades autónomas con competencias marca una semana para esta primera fase.

16.09

El Gobierno ha autorizado la compra de más de 4,7 millones de dosis de vacunas frente a la gripe estacional para la temporada 2020-2021 y con un importe de más de 24,7 millones. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes autorizar al Ministerio de Sanidad cerrar el acuerdo marco para seleccionar los suministradores de vacunas para esta campaña.

16.03

El primer ministro de Argelia, Abdelaziz Yerad, ha anunciado este martes una nueva prórroga de 15 días del confinamiento decretado en el país a causa de la pandemia de coronavirus. Yerad ha señalado en declaraciones a la emisora Radio Oran que la decisión ha sido adoptada tras consultas con el presidente, Abdelmayid Tebune, y ha recalcado que entrará en vigor el 15 de mayo, según ha informado la agencia estatal argelina de noticias, APS.

15.57

El aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, registró este lunes la llegada de 520 pasajeros, mientras que otros 444 salieron de Mallorca en los 18 vuelos que operaron, según los datos de la Guardia Civil; cuando el lunes anterior (día 4) habían llegado 320 pasajeros (un 62,5 % menos) y salieron 242 (un 83,4 % menos), en 14 vuelos. Una semana antes, el lunes 27 de abril, la llegada de pasajeros a Palma fue de 210 y salieron 284, en los 12 vuelos que se operaron, según los datos que facilitó la Delegación del Gobierno.

15.50

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciado este martes que se han hecho pruebas de detección del coronavirus en el 91,38% de las residencias catalanas, tanto a residentes como a trabajadores de los centros, informa EP. Lo ha dicho en rueda de prensa telemática después del Consell Executiu, en la que también han participado la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, y el conseller de Interior, Miquel Buch.

15.43

Las autoridades de Portugal han informado de un leve repunte en el número de casos de coronavirus en las últimas 24 horas, periodo en el que se han detectado 234 positivos y 19 fallecidos adicionales, hasta elevar el balance total a 27.913 infectados y 1.163 víctimas mortales. La Dirección General de Salud lusa ha elevado a más de 3.000 los enfermos que ya han sido dados de alta, una décima parte del total de casos confirmados, si bien sigue habiendo algo más de 700 pacientes ingresados en hospitales, 113 de ellos en cuidados intensivos.

15.36

Las organizaciones de autónomos pedirán al Gobierno en la reunión de esta tarde que la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada por el impacto de la pandemia del COVID-19 se mantenga durante el proceso de desescalada y más allá del 30 de junio para los sectores más afectados. «Esperemos que ocurra como los ERTE y que se garantice (esa prestación) hasta el 30 de junio y más allá para aquellos sectores que sabemos van a tener complicación ante la nueva realidad económica y la incorporación de actividades va a ser más tardía», ha señalado en declaraciones a los medios el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

15.26

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado este martes que se ha contagiado de coronavirus, si bien ha aclarado que la última vez que vio en persona al presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue hace un mes, lo que en principio dejaría al mandatario al margen de un posible contacto. Peskov ha asegurado a la agencia de noticias Sputnik que está recibiendo tratamiento en un hospital, sin entrar en más detalles acerca de su estado. El portavoz también ha aclarado a la agencia TASS que vio a Putin por última vez «hace más de un mes».

15.21

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, ha presentado a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera, la problemática que están viviendo los colectivos más vulnerables a consecuencia de la pandemia del Covid-19 y ha pedido que cuente con la cooperación de las ONG en las políticas que se lleven a cabo en el plan de desescalada para garantizar que «nadie queda atrás».

15.17

Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, ha sido hospitalizado por varios trombos en la pierna y en los pulmones. Él mismo lo ha confirmado en twitter, donde ha explicado que se trata de «uno de los graves efectos que puede provocar el coronavirus». Más información pinchando aquí.

15.10

La UE no ha exigido a España rebajas en las pensiones y los salarios de los funcionarios a cambio de ayudas económicas para hacer frente a la crisis por el coronavirus, como asegura un mensaje que se ha hecho viral y anima a detener estos recortes «antes de que sea tarde». Un mensaje que circula desde hace días a través de Whatsapp y también en redes sociales como Twitter y Facebook asegura que la Unión Europea está exigiendo a España «condiciones y garantías» para un «préstamo/rescate» debido a la «desconfianza» de la UE ante el «gobierno socialcomunista» español.

15.05

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que «no es descartable» un segundo brote de Covid-19 en España, por lo que ha pedido a los ciudadanos que sigan las recomendaciones sanitarias para evitar que haya que volver a una situación de confinamiento estricto, como el que se ha producido desde el estado de alarma de mediados de marzo.

14.59

La Consejería andaluza de Salud y Familias cuenta con un nuevo ensayo clínico propio, puesto en marcha en el marco del programa específico desarrollado para luchar contra Covid-19, para probar la eficacia del Calcifediol, una forma de la vitamina D, en pacientes con coronavirus. Este nuevo ensayo, promovido por la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), entidad que gestiona el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibi), y ya autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), pretende confirmar que el Calcifediol podría disminuir la necesidad de ventilación invasiva e ingresos en UCI de pacientes adultos recién hospitalizados con diagnóstico de Covid-19, una vez comprobado que la deficiencia grave de vitamina D constituye un hallazgo común en los pacientes con esta patología.

14.55

El bar «La Frontera», situado en el barrio de Cueto, de Santander, tuvo que ser desalojado ayer, con más de cien personas en su interior -entre la zona de barra y la terraza-, lo que incumplía los criterios de la fase 1 de desescalada, por lo que su propietario ha sido sancionado. Según fuentes de la Policía Local de Santander, a las 20.30 horas este cuerpo recibió numerosas llamadas de vecinos de la zona por la presencia de «gran cantidad» de gente dentro y fuera del local, un establecimiento hostelero que dispone en su interior de una barra y pocas mesas altas , pero cuenta con una gran terraza exterior, así como otra más pequeña en la entrada. Léelo aquí .

14.45

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 10.000 casos en Rusia, lo que eleva el balance a más de 232.000 personas contagiadas, situando al país por delante de España como el segundo más afectado del mundo por número de contagios, solo superado por Estados Unidos, de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins actualizado a las 10.30 horas de este martes. «En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 10.899 nuevos casos de la infección por coronavirus en 83 regiones, incluidos 4.704 casos sin síntomas clínicos», ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

14.26

La Comisión Europea (CE) advirtió este martes de que los países que preparan planes para imponer cuarentena obligatoria a los viajeros recién llegados deben seguir criterios científicos a la hora de aplicar exenciones, y no basarse únicamente en pactos bilaterales como el de Francia y el Reino Unido.

14.10

Los efectos psicológicos de la pandemia de coronavirus en los niños son «devastadores», según una encuesta realizada por la ONG World Vision a un total de 101 menores de 13 países vulnerables durante los últimos dos meses para comprender el impacto que la Covid-19 ha tenido en ellos. En los 13 países, los encuestados destacaron tres factores importantes que cambiaron directamente sus vidas a gran escala: interrupción de la escuela, angustia emocional debido al distanciamiento social y aumento de la pobreza. En concreto, el 71% de los niños y jóvenes aseguraron que se sentían aislados y solos debido al cierre de escuelas.

14.03

El centro de investigación de la Fundació Pasqual Maragall --el Barcelonabeta Brain Research Center (BBRC)-- ha iniciado un estudio para evaluar los efectos del confinamiento durante la pandemia del coronavirus en la salud mental y cerebral, ha informado este martes en un comunicado. La investigación, que cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa, está dirigida a las más de 2.500 personas cognitivamente sanas que participan en los proyectos de investigación del BBRC para la prevención de la enfermedad de Alzheimer.

13.46

La Comunidad de Madrid ya está preparando Metro de Madrid para la desescalada del COVID-19 instalando nueva señalización en trenes y estaciones para informar a los viajeros de las nuevas condiciones que deben tener en cuenta al viajar en el suburbano madrileño, como la distancia entre usuarios o la ocupación de asientos. El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y presidente de Metro, Ángel Garrido, ha presentado este martes la iniciativa en la estación de Mar de Cristal, donde ya se pueden ver las diferentes modalidades de señalización que, de forma progresiva, se irán extendiendo a toda la red de Metro.

13.30

Puedes seguir la rueda de prensa aquí .

13.26

Montero destaca «la sensatez y el civismo» de los ciudadanos.

13.25

Comparecen en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros María Jesús Montero y Salvador Illa.

13.20

El Gobierno de Irán ha anunciado que este sábado se reabrirán los colegios en todo el país para que los estudiantes que tienen problemas para seguir las clases por Internet o mediante la televisión puedan resolver sus dudas directamente con un profesor, dentro de las medidas para retomar poco a poco las actividades suprimidas por la pandemia de coronavirus.

13.08

El Corte Inglés ya dispone para sus empleados de test rápidos para la detección de anticuerpos de coronavirus, lo que les permitirá «determinar el estado de inmunidad de los trabajadores afectados», según han señalado los sindicatos. El sindicato Fasga ha informado a Efe de que los test están disponibles de momento para los trabajadores que se reincorporen tras una ausencia por coronavirus, así como para aquellos empleados que vuelvan al trabajo tras el periodo de aislamiento por un contacto estrecho con un caso confirmado.

12.42

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado este martes, con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud de las comunidades autónomas, una vez superada la emergencia sanitaria del Covid-19, «inviertan más en los enfermeros para mejorar la salud de ciudadanos y pacientes». En este sentido, el sindicato incide en que la escasez de las plantillas, sobre todo en los primeros momentos y el importante número de profesionales contagiados o en aislamiento, les ha obligado a trabajar «doblando turnos y con menos periodos de descanso, lo que ha conllevado un importante agotamiento físico y también psicológico por el tremendo desgaste que supone el continuo estrés, ansiedad y contacto permanente con el dolor, el sufrimiento y, con demasiada frecuencia, la muerte».

12.28

Por el Día de los enfermeros, Simón agaradece el trabajo que realizan cada día para superar la crisis.

12.25

Simón: «Lo que han vivido los profesionales sanitarios y la población en general no lo podemos olvidar tan rápido». Así se refiere a las imágenes que muestran aglomeraciones en bares en varias ciudades.

12.20

Los riesgos asociados a la transmisión, dice Simón, están presentes solo cuando hay una persona infectada. Además, el contacto con esa persona debe de ser de un tiempo suficiente para que se produzca el contagio. Eso es lo que ocurre en los aviones, dice, donde la distancia siempre se debería mantener.

12.13

Simón asegura que el uso de mascarillas es buena medida de prevención siempre que estén disponibles y se utilicen bien, pero insiste en que no todo el mundo puede hacerlo de la misma manera.

12.13

«No tendría sentido que un español que reside en la Península no pueda trasladarse a su segunda residencia en Baleares, y en cambio una persona del extranjero sí pueda hacerlo», dice Simón.

12.10

La evolución de la epidemia, dice Simón, está siendo buena, lo que no implica que no exista riesgo. «Incluso si en España conseguimos eliminar la transmisión del virus en nuestro territorio, habrá países donde siga», explica el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias para referirse a la orden publicada en el BOE que establece una cuarentena para los viajeros extranjeros que lleguen a nuestro país.

12.08

Respecto a la orden del BOE que pide algunos cambios en la forma de envíar los datos a las comunidades, Simón dice que lo que se pretende es controlar mejor el número de casos para tener información más detallada.

12.07

Simón explica que algunos de los test de anticuerpos pueden no estar resultando tan efectivos como se creían y por tanto dando falsos positivas. Aclara que en los próximos días de revisará.

12.03

Simón insiste en que todavía hay riesgo de transmisión y pide no bajar la guardia.

12.01

Fernando Simón explica que los datos de hoy muestran esa tendencia descendente que viene siendo habitual durante los últimos días.

11.58

La Organización Mundial de la Salud alerta que las muertes vinculadas al sida podrían "dispararse" en África si no se garantiza la continuidad de los servicios de prevención y tratamiento del VIH . La cifra podría superar los 500.000 fallecidos más por enfermedades vinculadas con el sida -como la tuberculosis- en 2020-21 en África subsahariana si se interrumpe el suministro de atención sanitaria durante seis meses por la crisis del coronavirus, según la OMS y el Programa de Naciones Unidas que lidera la lucha contra la epidemia (ONUSIDA). Lo que supondría un duro varapalo para los esfuerzos en la lucha contra el sida en África. Unas17 millones de personas reciben tratamiento antirretroviral en el continente, siendo Sudáfrica el país con más contagiados con 7,7 millones, de los cuales 2 millones reciben actualmente tratamiento. Informa Alba Amorós.

11.51

El número total de casos confirmados por PCR es de 228.030, 426 más que ayer. La cifra de recuperdos asciende a 138.980, 1.841 más.

11.50

España registra 176 fallecimientos más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. El número total es de 26.920.

10.50

Las comunidades autónomas deberán recabar y enviar diariamente al Ministerio de Sanidad antes de las 12:00 horas información individualiza y actualizada desde las 24:00 horas del día anterior de los casos sospechosos y confirmados de Covid-19 en los centros de salud y hospitales tanto púbicos como privados. Esta información se remitirá a través de la herramienta de vigilancia SiViEs que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, según una orden de Sanidad publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE). La orden, que entra en vigor este martes, obliga también a los laboratorios autorizados para la realización de pruebas diagnósticas de Covid-19 mediante PCR o pruebas moleculares a actualizar la información diariamente antes de las 12:00 horas. Léelo aquí .

10.37

El número de profesionales de la sanidad madrileña que han dado positivo por coronavirus es de 10.782 con resultados de PCR confirmados, además de 375 pendientes de confirmación y 14 defunciones, según los últimos datos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad. Del total de profesionales con positivos, 8.904 son personal de hospitales, que con 9 defunciones son el colectivo más afectado, y también el que más pruebas PCR ha realizado, ya que 22.171 trabajadores hospitalarios las han podido hacer hasta ahora, de un total de 26.303 testados en toda la sanidad pública madrileña.

10.25

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la autonomía «tiene todos los condicionantes» para pasar a la fase 1 de la desescalada el 18 de mayo y ve «innecesarios» algunos de los requisitos planteados por el Gobierno central. «Madrid tiene todos los condicionantes, en cuanto al número de contagios estamos por debajo de la media española», ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha hecho hincapié en que, además, tienen preparado el hospital de Ifema «por si hiciera falta volver a activarlo» y están construyendo uno nuevo, que estaría en otoño.

10.13

La ciudad china de Wuhan, origen de la pandemia de coronavirus que ya ha dejado más de cuatro millones de contagios a nivel mundial, realizará pruebas a sus once millones de habitantes tras la detección de nuevas infecciones por primera vez desde el fin del confinamiento, según medios oficiales. Todos los distritos de la ciudad deben elaborar un plan para detallar cómo prevén realizar los test a los habitantes de las distintas zonas en un plazo de diez días. El proyecto debe priorizar grupos vulnerables y áreas residenciales, según el documento de la comisión responsable de combatir el virus en Wuhan, informa Bloomberg.

9.36

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene previsto presidir la reunión del comité de desescalada que a partir de ahora sólo se reunirá los lunes y los viernes a las 10.00 horas para analizar los objetivos semanales en la lucha contra la pandemia del Covid-19. Este encuentro, al igual que antes el del Comité Técnico para el coronavirus, se venía realizando a diario.

9.20

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 933 casos y 116 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a más de 170.000 contagiados y más de 7.500 víctimas mortales, según los datos publicados este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

9-06

Los casos del nuevo coronavirus en el mundo han superado una nueva barrera, la de los cuatro millones, lo que representa un incremento de un millón en los últimos once días, según datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La evolución diaria de casos comunicados oficialmente por los países indica un aumento de 63.139 nuevos en las últimas 24 horas.

8.46

Los viajeros que vengan a España desde el extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada, según una orden del Ministerio de Sanidad publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que será efectiva a partir del próximo viernes, 15 de mayo, y estará vigente durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas. España sigue así la estela de gran parte de sus vecinos europeos, que han venido estableciendo periodos de cuarentena de 14 días a los viajeros que entran en sus territorios. En España, esta medida se ha venido aplicando a las autorizaciones excepcionales otorgadas para las repatriaciones de españoles y residentes en España procedentes de Italia. Ahora se hará con todo viajero internacional, aunque habrá excepciones. Léelo aquí .

8.13

El Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 24 de mayo los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas para asegurar el proceso de desescalada y contener «los riesgos de contagio» por coronavirus, según consta en una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que publica este martes el BOE. La orden, que se enmarca en las medidas adoptadas por el Ejecutivo para el control de la epidemia de Covid-19, tendrá efecto la medianoche del próximo 15 de mayo.

6.48

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha registrado un solo nuevo caso de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 en todo el país este lunes tras un ligero repunte de nuevos positivos al registrar 17 en la víspera. Este único caso se le diagnosticó en la provincia septentrional de Mongolia Interior a un viajero procedente del extranjero. Asimismo, las autoridades sanitarias chinas indicaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes) se dio de alta a 27 pacientes, mientras que el número de aquellos en estado grave aumentó en un caso.

6.35

El coronavirus rompió este lunes varias barreras en América: en EE.UU. los muertos superan los 80.000 y en Brasil los 11.500; Latinoamérica se acerca a los 372.000 casos positivos y en el continente algunos Gobiernos toman nuevas medidas de endurecimiento y otros inician reaperturas parciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó otro récord, los casos en el mundo han superado los cuatro millones, un incremento de un millón en los últimos once días, y la cifra de fallecimientos se elevó a 278.892, es decir, un aumento diario de 8.527.

6.32

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que su país "se ha impuesto" en la batalla contra el coronavirus y que la cifra de afectados está bajando, pese a que las muertes acaban de superar las 80.000 y los contagios los 1,3 millones, al tiempo que rechazó renegociar el acuerdo comercial con China. En una rueda de prensa destinada a subrayar los avances en la producción y distribución de pruebas de coronavirus en Estados Unidos, Trump aseguró que su país ha "salvado cientos de miles de vidas" en la lucha contra la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

6.31

Un total de 11.248 personas han perdido la vida en Cataluña a causa del coronavirus, 88 más que el día anterior, según los datos facilitados por las funerarias cada día a la Generalitat. Según ha informado el departamento de Salud, del total de víctimas, 3.327 han muerto en una residencia, 153 en un centro sociosanitario y 614 en un domicilio, mientras que el resto han fallecido en hospitales o son casos no clasificables por falta de información.

6.30

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es partidario de "endurecer" el uso de mascarilla "no sólo en espacios privados sino también en espacios públicos", ya que cree que es "la mejor manera de protegernos a nosotros y a los demás" frente al coronavirus. En una entrevista en Onda Cero, ha dicho que "endurecer" el uso de la mascarilla (obligatoria de momento en determinados lugares como el transporte público) sería "muy razonable" salvo excepciones, como una persona que esté haciendo deporte o tenga un problema de respiración.

6.29

Estados Unidos sigue alimentando la hipótesis de la responsabilidad de China en "ocultar" presuntamente información sobre la "gravedad" de la COVID-19, mientras no ha podido frenar el avance del coronavirus, que ya supera los 1,3 millones de casos y los 80.000 muertos. Este lunes, una coalición de 18 fiscales estatales, identificados como del Partido Republicano, el mismo del presidente estadounidense Donald Trump, pidió al Congreso investigar al Gobierno chino por la gestión de la enfermedad.