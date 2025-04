Los MIR contagiados tendrán que esperar otro año para examinarse: «Los que duden si son positivos irán sin hacerse un test»

«Se están vulnerando los derechos del opositor ». Esta es la reacción del vicepresidente de la Asociación MIR, Alex Mayer, ante la decisión del Ministerio de Sanidad de dejar fuera del examen para acceder a las plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada ... a los médicos contagiados de Covid. Pese a la insistencia de asociaciones y sindicatos por buscar una solución para que estas personas se puedan examinar este sábado, 29 de enero, Sanidad les ha dado una respuesta clara: «Que se presenten el año que viene» . «Nos parece un agravio comparativo», confiesa Mayer.

Además, a su parecer nadie va a realizarse un test antes de la prueba, «plantear así las cosas es un riesgo que favorece a que la gente acuda sin hacerse un test en caso de contacto estrecho o ante una duda de ser positivo». Aún así, recalca que Ómicron causa muchos contagios, pero no produce una enfermedad grave . «El Ministerio tendría que haberse planteado que esto podía pasar», explica. Como solución ve «inviable» dar otra fecha para que los contagiados puedan hacer la prueba, «tendría que ser diferente y eso pondría a los opositores en ventaja o desventaja ». En su lugar, propone habilitar salas a las que solo accedan los infectados. Sin embargo, Sanidad les ha trasladado la «imposibilidad» de esa opción alegando que se pondría en «riesgo» al personal de la institución y a los demás opositores. «No se dan cuenta que el riesgo real es que nadie se 'frotará la nariz' antes de acudir al examen, el personal se puede contagiar igual porque habrá positivos asintomáticos », confiesa el vicepresidente de la asociación. «No nos parece de recibo que la única opción que plantea Sanidad sea que se presenten al año que viene. Seguro que todos los médicos están teniendo muchísimo cuidado estos días para no contagiarse », finaliza.

Por su parte, Jaime Campos, director de la academia AMIR, recalca que hay que seguir las instrucciones que ha elaborado Sanidad para la prueba «son decisiones que tienen aval científico nos guste o no». Al igual que Mayer, cree que la «única» solución sería habilitar salas específicas para los contagiados, pero confiesa que lo ve «difícil». También piensa que no sería posible reprogramar el examen , «es igual en todas las comunidades, las condiciones para los que lo hicieran después no serían las mismas». A pesar de que «apela a la responsabilidad», insiste en que si una persona fuera positiva no asistiría a la prueba o, al menos, no se lo diría a nadie .

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió ayer en que se trata de «una prueba única» en la que se lleva trabajando muchos meses y que, una vez realizada, se publica en internet, por lo que «la única manera de garantizar la equidad es que sea una prueba única como lo ha sido toda la historia».