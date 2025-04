Las comunidades autónomas buscan cómo reimponer el toque de queda ante el avance de la quinta ola

Exactamente igual que ocurrió tras el fin de estado de alarma hace ya más de dos meses, la quinta ola del coronoravirus ha vuelto desempolvar un ‘sudoku’ autonómico de medidas contra la pandemia cuya aplicación queda en manos de la Justicia . Con una ... incidencia del virus que ha crecido más de un 370% en tres semanas, y con la previsión de Sanidad de que siga aumentando en los próximos días, una parte de las autonomías han planteado restricciones a la hostelería, el ocio nocturno o incluso a la movilidad nocturna, es decir, el toque de queda . Pero sin el paraguas excepcional del estado de alarma ni una ley nacional específica para la pandemia, esta medida y otras como la limitación de las reuniones sociales solo han sido avaladas, por ahora, en 32 municipios de Comunidad Valenciana . Mientras, los contagios suben y comunidades como Canarias están a la espera de la decisión de su Tribunal Superior de Justicia. Otras, como Cataluña o Castilla y León, plantean ya copiar el modelo valenciano para lograr el aval de los tribunales.

Cataluña

Un toque de queda limitado

El avance de la quinta ola en Cataluña obliga a la Generalitat a estudiar más medidas a las anunciadas el lunes para intentar frenar los contagios. Tras adoptar el cierre del ocio y la restauración a las 0.30 horas, el Ejecutivo catalán, como la Comunidad Valenciana, se inclina por recuperar el toque de queda , aunque como en la comunidad vecina, donde está limitado a 32 municipios, esté no será generalizado. Así lo recomiendan los servicios jurídicos de la Generalitat, que tras estudiar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aboga por un toque de queda limitado. La decisión se tomará de manera inminente.

La situación de la pandemia pasa uno de los momentos más preocupantes de los últimos meses en Cataluña . Los hospitales ya tienen a más de un millar de ingresados por el Covid, una cifra que no era tan alta desde medianos de mayo. En las últimas 24 horas se habían confirmado otros 8.585 contagiados y cinco fallecidos más por el virus, según los últimos datos de la consejería catalana de Salud. Entre los pocos datos positivos de ayer estaba la bajada, leve, de la velocidad de reproducción y del riesgo de rebrote.

Aragón

Aval provisional a las limitaciones

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón reculó ayer martes y autorizó provisionalmente las restricciones impuestas por el Gobierno regional a la hostelería apenas 24 horas después de que los magistrados las tumbaran de forma cautelar. El galimatías jurídico es de órdago, mientras queda en el aire el fondo del asunto: si es o no constitucional la ley aragonesa que ampara estas restricciones, una ley que promovió el Gobierno regional hace meses y que ahora se sustancia en una orden que cierra los bares a las 23.00 horas, las discotecas a las 00.30 horas, vuelve a prohibir el servicio en barra y reduce a la mitad el aforo en interiores.

El PP ha dicho en reiteradas ocasiones que esa ley es inconstitucional, porque, con ella, el Ejecutivo autonómico se arroga la potestad de limitar derechos fundamentales sin someterse a control judicial y sin necesidad de que se haya declarado un estado de alarma. Pero el PP no ha querido promover un recurso de inconstitucionalidad para corregir lo que denuncia, mientras el Gobierno del socialista Javier Lambán presume de ser pionero en dotarse de una ley autonómica con la que adoptar medidas excepcionales esquivando a los jueces y sin necesidad de que haya declarado un estado de alarma.

Ahora es el TSJ de Aragón el que apunta también a esas dudas de constitucionalidad, pero está por ver si da un paso en ese sentido y eleva la cuestión al Tribunal Constitucional. Mientras decide, los bandazos son de órdago y abonan el malestar y la confusión entre los hosteleros aragoneses. Han asistido, en diez días, a cuatro cambios de criterio, los dos últimos en apenas 24 horas.

Canarias

Restricciones a la espera del TSJC

Una semana después de aprobar nuevas medidas de contención frente al virus, el Ejecutivo canario solicitó el pasado viernes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un toque de queda para islas que se encuentren en los mayores niveles de riesgo, el 3 y el 4 , y que comprendería entre las 00.30 horas y las 06.00 horas con el fin de restringir la movilidad. Por ahora la Fiscalía del tribunal se ha mostrado favorable a través de un informe, mientras que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, espera el aval ya que «debería salir, estamos poniendo la salud a disposición de una media que no impide la libertad individual y que no tiene una afección económica». Hoy en nivel 3 solo se encuentra la isla de Tenerife , y en el 4 no hay ninguna, por lo que la restricción nocturna se sumaría al cierre de la hostelería a partir de las 00.00 o de las 18 horas en el nivel 4, así como limitaciones en reuniones.

Castilla y León

La Junta plantea copiar el modelo valenciano

Castilla y León estudia pedir al TSJ de la Comunidad un toque de queda «siguiendo el modelo de Valencia» , según detalló ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica analizan si se lleva esta solicitud, después de que esta medida fuese rechazada en dos ocasiones por el alto tribunal castellano y leonés durante las olas anteriores de la pandemia. La idea es pedir que la limitación de la movilidad sea también por municipios y atendiendo a criterios de temporalidad y proporcionalidad en función de la incidencia.

Lo que sí es definitivo es que el Gobierno autonómico aprobará mañana nuevas restricciones contra la pandemia que se podrían limitar también a las localidades con más contagios, entre ellas las capitales de Burgos y Zamora. La idea es retroceder al nivel 2 de riesgo pero matizando algunas de las medidas para no perjudicar a sectores como el de la hostelería o el comercio donde se considera que no está el problema. Es más, se podría decretar la apertura total de las terrazas sin limitación alguna ya que el foco está puesto en el ocio nocturno, por lo que también se decidirá si se cierra definitivamente, ya que actualmente está abierto hasta las dos de la madrugada.