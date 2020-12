Cientos de personas claman contra la ley de eutanasia: «Hay que cuidar al que lo necesita, no matarle» «Si tú no quieres matar a tu abuelo directamente con tus manos, ¿por qué se lo pides a un médico?», se pregunta una de las asistentes a la manifestación

Con máscaras de Dalí simbolizando la resistencia y banderas negras con una calavera blanca que representaban la muerte cientos de personas se han manifestado la mañana de este jueves frente al Congreso de los Diputados en contra de la previsible aprobación hoy de la Ley de Regulación de la Eutanasia para que continúe su tramitación en el Senado.

A grito de «Queremos paliativos, no asesinos», «Progresar no es matar» o «Sí a la vida, no a la muerte» han protestado contra una ley que consideran «injusta». «Todo el mundo tiene derecho a recibir cuidados paliativos en lugar de una dosis letal. Si tú no quieres matar a tu abuelo directamente con tus manos, ¿por qué se lo pides a un médico?», se pregunta una de las asistentes a la manifestación .

Para Carmen Fernández de la Cigoña, de la Asociación Católica de Propagandistas denuncia el de la eutanasia «es un debate que se le ha hurtado a la sociedad». Cigoña, ha denunciado que «la mitad de los enfermos que necesitan cuidados paliativos no los reciben» y que «matar a una persona no es una alternativa, lo que hay que hacer es cuidar al que lo necesita y no matarle», ya que «lo que supone la eutanasia no es ayudar a morir, sino matar». Cigoña, que a su vez ha coordinado a vividores.org, ha explicado a ABC por qué los manifestantes llevan máscaras y banderas con calaveras: «Lo que nos presentan es la muerte».

En la concentración han participado personas de todas las edades. Desde jóvenes y adolescentes hasta ancianos, quienes confiesan cierto temor por la ley. Luis fernando Zayas, de 78 años, pide defender la vida porque eso «está por encima de todo. La vida depende de Dios, no de Pedro Sánchez».

«Un asesinato en toda regla»

A pesar de que en el texto explican que solo se redula la eutanasia en «determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole», Maite, de 72 años, asegura que a su padre le hubieran matado. «Le dieron tres meses de vida y vivió tres años sin radio ni quimio con una buena calidad de vida gracias a los cuidados paliativos», afirma Maite.

Según la manifestante «la ley de eutanasia es un asesinato en toda regla. Estoy a favor de la vida igual que estoy en contra de la pena de muerte». Además, maite relata que se está planteando «ir a un notario para que no me practiquen la eutanasia aunque se me haya ido al cabeza».

Entre los manifestantes, muchos critian que se impulse esta ley por cuestiones económicas. «Te guste o no, cuando seas viejo y estés en un hospital, sobras, cuestas dinero y te quitan del medio. No se plantean luchar por los cuidados paliativos porque cuestan dinero», critica Sonia.

«No dejar a nadie atrás»

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), Serafín Romero, ha estado presente al inicio de la concentración. Allí ha dejado claro que «una ley no puede en ningún momento describir que la eutanasia es un acto médico, ya que no está en la esencia ni en el ADN de la profesión médica» y que hoy es un dia «triste».

Además, Romero ha destacado que «es muy importante antes de plantear una ley de eutanasia, no dejar a nadie atrás porque hay miles de personas que no llegan a cuidados paliativos y hay miles de personas que no tienen recursos sociales y ahí está el ADN de la profesión médica que es curar cuando se puede, aliviar en la medida de lo posible y consolar siempre».

Si finalmente se aprueba la ley, Romero ha señalado que «nos toca un papel muy importante y es ser garantistas y vamos a defender algo muy imporante para nosotros, que es la objeción de conciencia, para que se regule, y pedimos que se respete».