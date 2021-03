Cataluña y Castilla y León inician su desescalada flexibilizando las restricciones a la hostelería Comunidades como Extremadura y País Vasco también apuestan por una relajación de restricciones anticovid

La tercera ola de la pandemia en España se va disipando poco a poco y, con ella, las medidas restrictivas aprobadas para frenar la circulación del coronavirus.

Fin de las franjas en la restauración en Cataluña

Este lunes Cataluña empieza a relajar algunas de las medidas vigentes para frenar los contagios de coronavirus. En esta ocasión, las mejores noticias son para el sector de la restauración, que a partir de hoy ve derribadas las franjas que hasta ahora dividían su horario de apertura al público entre desayunos y almuerzos. A partir de ahora, los bares y restaurantes catalanes podrán abrir de forma ininterrumpida entre las siete y media de la mañana y hasta las cinco de la tarde. A partir de esa hora, los locales solo podrán ofrecer comida para llevar y a domicilio.

Aprovechando la leve mejora que viene experimentado Cataluña en el número de fallecimientos semanales y en los nuevos positivos de Covid-19 (que acumulan seis semanas de bajadas), la Generalitat también ha decidido aplicar leves mejoras en otros ámbitos como la educación, el deporte y la cultura. Así las cosas, se permite a los gimnasios reabrir sus vestuarios y las competiciones deportivas federadas a partir de los 16 años. También vuelven a permitirse las actividades extraescolares hasta el bachillerato y la Formación Profesional.

En cuanto a la cultura y la educación, desde hoy se permiten más clases presenciales en las universidades, especialmente a partir del segundo curso. Por su parte, los museos, bibliotecas y salas de exposiciones de Cataluña pueden organizar desde hoy actividades con un aforo del 50%. También se permite retomar las vida en los centros cívicos, que podrán volver a organizar cursos y actividades para mayores de 60 años, no obstante, los grupos no podrán superar las seis personas y deberán realizarse al aire libre. Informa Miquel Vera.

Nivel 4 de alerta en Castilla y León

Por su parte, Castilla y León permanecerá en el nivel 4 de alerta durante al menos dos semanas. La desescalada ya ha empezado en la región, donde bares y restaurantes recibirán de nuevo a sus clientes para consumo en el local, aunque no en barra. El aforo máximo será del 33% y en terrazas, del 75%.

También vuelven a abrir los centros comerciales, aunque los comercios deberán de respetar un aforo máximo de un tercio del local, el mismo permitido en las zonas comunes y el fijado para el comercio minorista que no se encuentra en grandes superficies.

En cuanto al ejercicio físico, gimnasios y centros deportivos reabrem con un máximo de un tercio del aforo. En el interior será obligatorio el uso de mascarilla, salvo para competiciones oficiales o los casos en los que la práctica sea sin contacto físico con un máximo de seis personas a la vez.

País Vasco permite la libertad de movimiento

Los vascos podrán volver a desplazarse libremente por toda la comunidad a partir de este próximo martes, aunque seguirán sin poder salir de la comunidad autónoma. No obstante, se mantienen medidas como la limitación de movilidad nocturna, desde las 22 a las 6 horas, el horario máximo de cese de actividades comerciales y culturales a las 21 horas, los aforos máximos o la limitación de agrupación de personas a un máximo de cuatro.

La decisión de levantar el confinamiento perimetral que pesaba sobre los municipios y territorios históricos fue adoptada la semana pasada por el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (Labi) ante la mejora experimentada en la situación epidemiológica en las últimas semanas y anunciada por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

De esa forma, los vascos podrán volver a moverse con libertad entre municipios y entre los territorios históricos que conforman la comunidad autónoma -Vizcaya, Álava y Guipúzcoa-, una movilidad hasta ahora restringida a ciertas actividades socioeconómicas.

Flexibilización en Extremadura

En Extremadura, la única comunidad en riego bajo por Covid-19 en España, se estrenaron el pasado viernes las nuevas medidas de flexibilización como el retraso del toque de queda a las 23.00 horas, la ampliación del aforo de las terrazas al 75% o el aumento de cuatro a seis personas por mesa.

Además, en los lugares de culto se ha marcado un aforo máximo del 50 por ciento del total, mientras que en las ceremonias que se celebren en instalaciones públicas o privadas, no podrá superarse el 50 por ciento del aforo, hasta un máximo de 100 personas en espacios cerrados y de 150 en espacios al aire libre. Por su parte, los comercios podrán tener un aforo del 40 por ciento, mientras que en las zonas comunes de los centros comerciales, el límite se mantiene en el 30 por ciento.

En cuanto a cines, teatros, auditorios, circos y similares, se deberá contar con butacas preasignadas y no se podrá superar el 50 por ciento del aforo autorizado, mientras que en el resto de los locales, en lugares cerrados, no se podrá superar el 50 por ciento del aforo autorizado, ni reunirse más de 50 personas. Cuando se trate de actividades al aire libre, el público deberá estar sentado, guardando la distancia de seguridad y no se podrá superar el 50 por ciento del aforo autorizado ni reunirse más de 200 personas.