¿Qué se puede hacer desde este lunes en Castilla y León? Hostelería de interior, gimnasios y centros comerciales reabren sus puertas tras 53 días cerrados

Con el aumento vertiginoso de los casos al inicio de la tercera ola, la Junta de Castilla y León acordó aprobar una serie de medidas adicionales con el fin de poner coto a los contagios. 53 días después, estas restricciones se levantan este lunes con el primer paso hacia la desescalada una vez superado el requisito de bajar de un 35 por ciento de ocupación Covid las UCI de los hospitales.

Hostelería

A diferencia de lo que ocurrió en la segunda ola, en este caso las terrazas han seguido operativas, pero a partir de la mañana la hostelería puede abrir el interior. Bares y restaurantes recibirán de nuevo a sus clientes para consumo en el local, aunque no en barra. Se mantienen las restricciones propias del nivel 4 de alerta, que no se superará al menos en dos semanas. No se podrá estar de pie y los usuarios deberán ponerse en torno a mesas con una distancia de dos metros entre ellas y con una ocupación máxima de seis personas y, en todo caso, el aforo máximo será del 33 por ciento. En terrazas, del 75 por ciento.

Centros comerciales

Vuelven a abrir los centros comerciales en los que se había decretado el cierre salvo para los negocios de menos de 2.500 metros cuadrados con acceso directo e independiente desde el exterior.

Los comercios de estas grandes instalaciones superan mañana las restricciones pero deberán de respetar un aforo máximo de un tercio del local, el mismo permitido en las zonas comunes y el fijado para el comercio minorista que no se encuentra en grandes superficies.

Deporte

Gimnasios y centros deportivos vuelven a recibir también a sus usuarios con un máximo de aforo de un tercio. En el interior será obligatorio el uso de mascarilla, salvo para competiciones oficiales o los casos en los que la práctica sea sin contacto físico con un máximo de seis personas a la vez.

Al aire libre, la practica deportiva continúa sin restricciones y en los eventos el aforo máximo será de un tercio o en el caso de que las entradas sean preasignadas se limita a 25 en interiores y 50 personas en exteriores.

Una usuaria del gimnasio en una bicicleta elíptica - ical

Locales de juego y apuestas

También tenían prohibida su apertura durante este periodo de medidas excepcionales. Desde hoy los locales de juego y apuestas reciben usuarios con un aforo máximo de un tercio.

Fase 4

Todas las provincias permanecerán en fase 4 al menos dos semanas. A partir de allí, aquellas que registren una ocupación Covid de sus UCI por debajo del 25 por ciento podrán bajar a fase 3. Hasta entonces se mantendrán aún una serie de restricciones que se irán relajando. En ocio y cultura, museos, salas de exposiciones, cines y teatros se limita el aforo a un tercio. El mismo que se deberá mantener en alojamientos turísticos y en lugares de culto. En el caso de velatorios el máximo son diez personas, quince si son al aire libre.

De momento, se mantiene, además, el toque de queda a las diez de la noche y también el cierre perimetral.