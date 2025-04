Castilla y León concentra casi la mitad de los inmuebles que la Iglesia no reconoce como suyos

La Iglesia española dice no tener constancia de ostentar la titularidad de alrededor de mil de los 34.961 bienes que aparecen en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica hecho público por el Gobierno hace casi un año, en febrero ... de 2021. Según precisa la Iglesia, son bienes que nunca han sido de la Iglesia , que ya no lo son porque fueron vendidos o que son de terceros.

De los 965 bienes que ahora tendrán que buscar a su dueño, la mayoría son fincas rústicas (502) , seguido por lugares de culto (179), fincas urbanas (151), viviendas (98) y cementerios (38).

Por comunidades autónomas, Castilla y León, con 435 de estos inmuebles es la que mayor cantidad de bienes tendrá ahora que legalizar. Supera también la centena (101) Cataluña. La comunidad que menos de estos inmuebles mal registrados concentra es, en cambio, es País Vasco, con 8.

La Iglesia divide en cuatro tipos estos errores, aunque el número total de estos no coincide con los datos que maneja el Gobierno. Por una parte, están los bienes sobre los que faltan datos para su identificación, esto es, registros desconocidos para las diócesis y suman 608 . En otro apartado se encuentran aquellos sobre los que no consta inmatriculación, en total 31 registros. Además, en otros 28 bienes se detectan errores o no consta en las diócesis información sobre los mismos. En último lugar, 276 bienes son de otros titulares, esto es, no son propiedad de la Iglesia por estar ya vendidos, donados, expropiados, pertenecer a Ayuntamientos o porque hubo algún error de inscripción de propiedad.