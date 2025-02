Castells no quitará la beca a los alumnos que cometan fraude académico

Más de 60.000 euros en campañas y formación

La memoria del análisis del impacto normativo del anteproyecto, a la que también ha accedido este periódico, señala que el texto no supone ningún impacto a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, más adelante realiza una estimación lo que podría suponer la elaboración de una campaña de sensibilización (16.000 euros) , como la formación en mediación, en caso de que no se dispusiese de personal con dicha capacitación (1.150 euros), y la contratación de un apoyo administrativo para reforzar la asistencia de la Comisión de Convivencia si no fuera posible cubrirla con el personal actual (46.990,53 euros). En total, 64.140,53 euros.