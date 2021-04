Casi la mitad de las trabajadoras víctimas acoso sexual señala que procede de sus superiores, según un estudio de Igualdad El informe ha sido elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y CCOO

El 47,4% de mujeres víctimas de acoso sexual en el trabajo señala a sus superiores varones, según un estudio realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y CCOO, que también recoge que cuatro de cada diez hombres puede llegar a considerar un «halago» cuando se fijan sexualmente en una compañera.

Así se desprende del informe ‘Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España’, que analiza el acoso sexual en el ámbito laboral con prácticas que «atentan contra su dignidad, su salud y sus derechos, que obstaculizan su participación laboral y que contribuyen en numerosas ocasiones a expulsarlas del empleo».

Como destaca el estudio en base a datos de 2018, el 25% de los hombres cree que las mujeres «disfrutan» cuando se insinúan sexualmente ante ellas en el trabajo y cuatro de cada diez puede llegar a considerar un «halago» cuando se fijan sexualmente en una compañera.

El 80% de las mujeres que han participado en este estudio han sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo por el hecho de ser mujer, pero desde el Ministerio de Igualdad señalaron que «la muestra obtenida no es representativa a nivel estadístico y no pueden extrapolarse los resultados» a la realidad.

El estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y CCOO se ha realizado a través de una encuesta ‘online’ a 1.119 mujeres trabajadoras entre 16 y 64 años que han sido víctimas de acoso sexual o acoso por razón de sexo para analizar la percepción de las mujeres afectadas.

Según el informe, sólo el 72,7% de las mujeres y el 61% de los hombres rechazan que las mujeres se sientan halagadas cuando se fijan sexualmente en ellas, mientras que el 82,4% de las mujeres y el 74,1% de los hombres niegan que las mujeres disfruten cuando sus compañeros se les insinúan en el plano sexual.

Asimismo, el 25,8% de los hombres cree que las mujeres tienden a «exagerar» cuando denuncian algún tipo de acoso sexual en el trabajo, frente a un 17,7% de mujeres.

La investigación con el grupo de mujeres acosadas ha tratado de determinar quiénes son los que acosa acosan, determinando que, mayoritariamente, son varones y «pueden ser superiores jerárquicos, compañeros o clientes, y pueden pertenecer a cualquier estrato social, nivel ocupacional, edad o categoría profesional».

Las mujeres de la muestra indican que, principalmente, el acoso viene de superiores jerárquicos (47,4%). «Cuanto más elevada es la posición de la persona que ejerce el acoso, cuanto más alto ha llegado en la escala de su trabajo más difícil es de demostrar. Si quien ejerce el acoso es un compañero superior se le intenta tapar, nunca llega a demostrarse», relata un testimonio recogido para el informe.

No obstante, también acosan personas de la misma categoría laboral que la víctima (32,4%) y otras personas (9,2%), entre las que se señalan familiares y amistades del jefe (1,8%) y clientes (1,5%).

Los testimonios de las mujeres acosadas escuchadas en el estudio señalan alguna característica a tener en cuenta, como es la de ser un varón con un conjunto de creencias y actitudes «marcadamente sexistas, vinculadas a la masculinidad hegemónica tradicional».

La mayoría de situaciones de acoso responden a chistes de carácter sexista (83,1%), piropos y comentarios sexuales (74,8%), gestos o miradas insinuantes (73,3%), contacto físico (67%) y peticiones e invitaciones de naturaleza sexual (30,9%).

«He sufrido comentarios sobre mi culo y mi peso o falta de él. Y uno de mis jefes, quien me llamaba rubia peligrosa o la rubia, me dijo que el jefe que me hacía ‘mobbing’ me trataría mejor si le practicase sexo oral. Siempre entre risas. Pero no por ello menos desagradable», señala otro de los testimonios.

Otras situaciones que manifiestan las mujeres como formas de acoso son dirigirse a ellas de forma ofensiva (61,1%), asignación de tareas por debajo de su categoría profesional (32,4%), ser relegada en la promoción profesional (25,7%) o problemas para acceder o continuar en el trabajo (22,2%). Además, el estudio apunta una incidencia importante de situaciones relacionadas con la maternidad.