¿Cancelar las navidades es una opción? «Sería anular una forma de celebrar las navidades», responde Simón

Por primera vez en España, ayer atronó en el Palacio de la Moncloa una pregunta que parecía impensable hace pocos días: ¿se deben cancelar las navidades? Sería a imitación de Italia, que ayer dijo adiós a las fiestas. El interrogante sonó en la rueda de prensa del responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y la respuesta de Fernando Simón fue titubeante, tras dibujar un panorama muy desalentador porque vislumbra el inicio de la tercera ola, encadenada aún a los estertores de la segunda. Según Simón, las cifras van en aumento en diez autonomías, y eso que aún no reflejan el impacto real del puente de la Constitución, y la previsión es que «sigan subiendo, hasta mediados, incluso finales de enero». Por ello, señaló: «No sé si hay que cancelar las navidades, pero relajar las medidas no es una opción. Se puede cancelar una forma de celebrar las navidades»».

El epidemiólogo, que estuvo presente el miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial , no alberga dudas de que la mayoría de autonomías va a anunciar nuevas restricciones en pocas horas o días, si bien no entró a valorar la reacción airada de algunas de ellas contra el Gobierno. Uno de los políticos más vehementes fue el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea , que ayer tachó de «tomadura de pelo» que el Gobierno deje a las regiones que adopten las decisiones más incómodas a pocos días de la Navidad.

Para Simón, en cambio, la disquisición no estaría tanto en que «se sienten 6 o 7 personas a la mesa. No importa. Hay que poner una cifra. De lo que se trata es de minimizar el riesgo y reducir la probabilidad de que personas de diferentes grupos de convivencia se mezclen, porque a la media hora de celebración todos nos relajamos. Seguramente a mí me gusta más que a otros tocar o abrazar a mis seres queridos», se esforzó en explicar el doctor, consciente de la incertidumbre en que se manejan ahora las autonomías.

Por otro lado, tras un informe realizado por el equipo del CCAES, Simón atribuye el cambio de tendencia observado a la relajación de las medidas que se adoptaron en las últimas jornadas del mes de noviembre y primeras de diciembre en «nueve autonomías», culpó, mientras en otras pudo suavizarse su aplicación. Ayer, la incidencia acumulada subió por cuarto día consecutivo hasta los 207 casos por 200.000 habitantes, con la proyección del doctor de que se incremente de manera importante la ocupación y asistencia hospitalaria. Se registraron más de 12.000 contagios y 181 muertes. El cambio de tendencia desfavorable, tras la aplicación de un modelo matemático en busca de cuál fue el punto de inflexión, situaría el «hito» el 9 de diciembre, fruto de eventos como el Black Friday.

El doctor esquivó el debate político, sobre todo tras las críticas lanzadas por comunidades como la citada Castilla y León o Madrid , cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso , acusó al Gobierno de desaparecer cuando hay que tomar decisiones duras. Para Simón, las comunidades «llevan tomando decisiones de restricción estrictas desde junio».

Grieta regional

El propio Simón fue testigo el pasado miércoles de la grieta regional que se abrió nuevamente en el seno del Consejo Interterritorial, a tenor de esa delegación de funciones de Moncloa en las comunidades. Prueba de esa división es que algunas de ellas aún manifiestan cierta indecisión, mientras otras plantean ya modificar el aperturismo que planificaban para el periodo navideño. Apocos días de la Navidad, Aragón y Cataluña ponen sobre la mesa dar marcha atrás y endurecer el plan de desescalada con medidas quirúrgicas; Canarias y Baleares ya lo han hecho; las consejera de Sanidad del País Vasco y Cataluña anunciarán su cambio de planes hoy; y Comunidad Valenciana decreta el cierre de la autonomía hasta el 15 de enero. Solo podrán entrar los residentes. Murcia no descarta tomar medidas.

En el otro plato de la balanza, se distinguen aquellas comunidades que confían en la mejora de los datos y en la responsabilidad ciudadana durante la Navidad. Madrid mantendrá los comercios y la hostelería abiertos en las fechas festivas y no ordenará cierres perimetrales, salvo las restricciones por áreas básicas de salud que registran un empeoramiento de los datos. Cantabria (que ha mejorado sus datos en los últimos días), anunció el alivio en las medidas, no para la hostelería, pero sí permitirá entradas y salidas para reagrupacioens familiares entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla , esbozó su incertidumbre con un llamamiento a la ciudadanía: «Por favor, no salgáis. No lo estropeemos. Si cuando decimos diez personas a la mesa pueden ser cuatro, mejor». Por su parte, Andalucía mantiene su plan de desescalada, que tiene previsto entrar en una nueva fase desde esta medianoche. Se amplía el horario de la hostelería y estará permitida la movilidad entre provincias, según estas normas, pero el jefe del Ejecutivo regional, Juanma Moreno, pide «prudencia» y no descarta virar el rumbo otra vez. En el último balance del CCAES, Baleares y Madrid son la regiones con mayor incidencia del país.