Coronavirus España directo: EE.UU. suma otros 3.249 muertos por covid-19 y llega a 310.325

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 12 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, uno de ellos por contagio local y 11 procedentes del extranjero. Estos 11 casos importados se localizaron en Shanghái (este, 4) y en las provincias de Cantón (sur, 4), Shanxi (norte, 1), Henan (centro, 1) y Yunnan (suroeste, 1). El contagio local se registró en la provincia de Sichuan, en el centro del país. La cifra publicada hoy muestra un leve repunte tras los 7 casos anunciados el día anterior. Además, con la suma de los 11 casos asintomáticos publicados hoy (9 de ellos, procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 198, de los que 178 son "importados". A menos que manifiesten síntomas, China no cuenta en sus estadísticas como caso confirmado este tipo de infecciones.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado negativo por coronavirus este jueves tras someterse a una prueba PCR, después de que uno de sus asesores, el director de la Oficina de Participación Pública, Cedric Richmond, haya dado positivo. Aunque Biden no ha sido considerado como un contacto cercano de Richmond, según las directrices marcadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el presidente electo se ha realizado la prueba este jueves, ha informado la portavoz de su equipo de transición, Kate Bedingfield. Richmond, quien viajó por su cuenta el 15 de diciembre a Georgia para asistir a un evento de campaña de los candidatos al Senado Jon Ossoff y Raphael Warnock, interactuó con Biden, pero no lo suficiente, según los CDC como para considerarse contacto directo.

La Corte Suprema de Brasil avala que la vacuna anticovid sea obligatoria

El pleno de la Corte Suprema de Brasil avaló este jueves por una amplia mayoría que la vacuna contra la covid-19 sea obligatoria en el país y permitió que los estados y municipios puedan imponer sanciones para quien no lo haga. El fallo del alto tribunal, formado por once magistrados, no significa, sin embargo, que la población vaya a ser vacunada a la fuerza, pero abre la puerta a que las autoridades del país adopten "medidas indirectas" para fomentar la inmunización. Brasil es uno de los países del mundo más castigados por la pandemia, junto con Estados Unidos y la India, y hasta este jueves contabilizaba 7,1 millones de contagios y cerca de 185.000 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus.