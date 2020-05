Calor de verano para el fin de semana: 35ºC en parte de la península y tormentas en el norte Córdoba y Sevilla encadenarán cuatro días con 38 grados, y los termómetros marcarán 35 grados en Badajoz y Ciudad Real

ABC Actualizado: 22/05/2020 02:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sol y las altas temperaturas predominarán este fin de semana y parte de la siguiente. Tanto, que algunos puntos de la península alcanzarán incluso los 37ºC. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el tiempo anticiclónico se mantenga al menos hasta el miércoles de la próxima semana, aunque con algunos matices. En el norte, el paso de un frente atlántico dejará lluvias y chubascos y hará que bajen los termómetros.

Según explica el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, este viernes subirán un poco más las temperaturas en zonas del centro, el este y el sur peninsular. Los termómetros reflejarán 32 grados en el valle del Ebro, Comunidad Valenciana, Murcia y el interior de Mallorca. «En el valle del Guadalquivir se superarán los 35 e incluso en algunos puntos los 37 grados. Así pues, hablamos de temperaturas de pleno verano», apuntó del Campo.

Sin embargo, Galicia y el área cantábrica notarán este viernes la llegada de un frente atlántico, que bajará las temperaturas y dejará algunas lluvias que a lo largo del día se irán extendiendo de oeste a este. Además, pueden aparecer nubes de evolución diurna en zonas de montaña del centro y este peninsular, con tormentas y chubascos vespertinos.

Fin de semana

A partir del sábado el cielo se cubrirá de nubes con el avance del frente por el extremo norte de la península, donde se esperan «lluvias y chubascos tormentosos que, en general, no serán demasiado intensos». Afectarán más a las comunidades cantábricas el sábado y al nordeste peninsular el domingo.

En el resto de España brillará el sol, si bien conforme avancen las horas del día se irán formando nubes de evolución en áreas montañosas, donde podría caer algún chubasco.

«Va a continuar el calor; de nuevo, más de 30 grados en la Meseta Norte y más de 32 en el centro, sur y área mediterránea durante la jornada del sábado. Ese día se alcanzarán de nuevo 35 o 37 grados en el valle del Guadalquivir, aunque ya en el tercio norte se notará una bajada notable de temperaturas. Así, en las comunidades cantábricas no se superarán los 25 grados», apostilló.

Las temperaturas descenderán el domingo en Baleares y las regiones mediterráneas, pero subirán en el resto, de manera que ese día «no sólo se llegará a los 35 grados en el valle del Guadalquivir, sino que incluso se pasará de los 37». «En puntos del centro, el valle del Tajo y el del Guadiana probablemente no se superen los 35 grados, pero no andarán lejos», añadió Del Campo, que subrayó que las temperaturas no bajarán de 18 grados por la noche en muchas de esas zonas.

Las capitales más calurosas serán Córdoba y Sevilla, que encadenarán cuatro días con 38 grados, desde este sábado hasta el próximo martes. Y los termómetros marcarán 35 grados en Badajoz y Ciudad Real.

Próxima semana

Respecto a la próxima semana, Del Campo recalcó que comenzará con una continuación del tiempo anticiclónico, aunque con «bajas presiones relativas en el Golfo de Cádiz», que harán que el flujo de viento en superficie sea del este, de manera que las temperaturas no serán tan altas en el área mediterránea.

«Eso sí, va a continuar el calor de pleno verano, con más de 32 grados en muchas zonas y, de nuevo, más de 35 en el valle del Guadalquivir al menos hasta el miércoles. Es más, a mediados de la próxima semana podría incluso haber otro repunte térmico», comentó.