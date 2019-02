Ana Botín e Hilarie Bass, entre las protagonistas del congreso Santander WomenNOW Summit Vocento organiza este foro durante tres días en Madrid, que convertirá a la capital española en el epicentro europeo del debate sobre la situación de la mujer en el mundo

M. CARRILLO

Algunas de las protagonistas en el congreso WomenNOW Summit, el foro que convertirá Madrid en la capital europea de la mujer son:

Ana Botín

Presidenta de Banco Santander. Se incorporó al Grupo Santander tras trabajar en JP Morgan (Nueva York). Entre 2002 y 2010 fue presidenta ejecutiva de Banesto, reconocido por Euromoney durante tres años consecutivos como Mejor Banco en España. Entre 2010 y 2014 fue CEO de Santander UK y desde 2014, como presidenta del Santander, ha liderado la transformación cultural y tecnológica del banco, el mayor de la eurozona. Ana Botín ha apoyado en diversas ocasiones la causa feminista argumentando que un entorno laboral más igualitario es una oportunidad de sumar talento laboral y desarrollo social.

Hilarie Bass

Expresidenta de American Bar Association (ABA), la organización profesional más grande del mundo con más de 400.000 integrantes. Hasta hace poco presidió la Greenberg Traurig, que ella fundó. Es una de las abogadas más reconocidas en EE UU con una exitosa trayectoria profesional de más de 30 años que ha sido reconocida con numerosos premios. Así, en 2016 fue distinguida como abogada del año en litigios por The Best Lawyers. Promover la igualdad de género a nivel mundial es una prioridad para Bass.

Leslie Morgan Steiner

Escritora, consultora y líder de opinión en cuestiones relacionadas con liderazgo femenino, conciliación de la vida laboral y familiar, superación de la adversidad y, sobre todo, violencia hacia las mujeres. Autora de Crazy Love, obra autobiográfica que trata sobre el amor y la violencia, Morgan Steiner ha publicado su cuarto libro de no ficción en el que explora el envejemiento y la sexualidad de las mujeres después de la maternidad y el divorcio. Su trayectoria profesional incluye empresas como Johnson & Johnson y Leo Burnett.

Monique Morrow

Monique Morrow es reconocida como una de las líderes tecnológicas más influyentes del mundo. Ha sido distinguida con importantes galardones como Top 100 CIO 2016 (CIO.com), Top Women in Cloud Innovations Award 2016 (CloudNow) y Social Media Presence of the Year 2016 (AI Magazine), entre otros. Reputada oradora, desempeña actualmente diferentes puestos como asesora en organizaciones muy activas en la comunidad «blockchain».

Simona Abdallah

Percusionista de origen palestino, es una de las pocas mujeres que se dedica profesionalmente al darbuka, instrumento árabe tocado tradicionalmente por hombres. Es autodidacta y comenzó su carrera musical a los 15 años. Actualmente, se ha marcado como reto grabar un álbum que fusione el rock, el house y el pop con los ritmos musicales de Oriente Medio. Por haber elegido este instrumento la intérprete ha sido muy cuestionada en su carrera. Sin embargo, ella nunca se rindió: «Hay que perseguir los sueños».