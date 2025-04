Azucena, de 17 años y embarazada de 5 semanas: «Pedí ayuda para no abortar. Pensé que era como matar»

Azucena L. convive con sus padres en un domicilio ubicado en la margen izquierda de la ría del Nervión, en Bilbao. Tiene 17 años y desde hace quince días pide ayuda porque se encuentra «muy confusa». Embarazada de poco tiempo (casi cinco ... semanas), en este tiempo ha sufrido el abandono de su novio, que no quiere «saber nada» de tener un bebé, la presión de sus padres, que son «totalmente partidarios del aborto» cuando una persona comete «un error» como el suyo en su adolescencia, y la desazón de verse sola ante las llamadas a la vida que siente en su interior.

Hace pocos días, de hecho, pensó que «abortar es matar» y que aquello que porta en su útero «no es una célula, es que dentro de una semana, la sexta, ya escuchas los latidos», así que buceó en internet y descubrió la última campaña provida de la organización Instituto de Política Social (IPS), un autobús que pretende sacar esta entidad para protestar ante 70 clínicas abortistas. Sigue manteniendo esa intención pese a la condena a estas prácticas del Gobierno y la nueva legislación del aborto que ultima Igualdad.

Cuando Azucena marcó el teléfono al otro lado le descolgó Teresa Gutiérrez, del IPS, que escuchó su caso y le derivó al presidente, Pablo Hertfelder, un jovencísimo activista provida de 25 años metido en la defensa de la vida y la familia desde los 16 . «El tema era serio –dice a este periódico Hertfelder–. Sus padres solo piensan en que aborte y ella busca alternativas». Azucena tiene miedo a interrumpir su embarazo, pero también a que sus progenitores la dejen de lado. «Es muy duro que tus padres te digan que no van a prestarte más atención si no haces lo que ellos consideran mejor». No tiene mucho margen a la libertad de decisión.

Una gestación no es lo que hubiera deseado a su edad, pero tampoco quiere deshacerse de una «vida humana» . «Llevas luz al mundo – le insistió Pablo a Azucena–. Por nuestra experiencia y la de toda la Red Madre, el 97% de quienes abortan sufren más con este proceso que llevando a término su embarazo », dice el presidente del IPS.

Esta entidad brindará a Azucena acompañamiento, también, si lo desea y necesita, la acogida en un piso ubicado en la capital o Valladolid y servicios jurídicos y de asistencia, un «salvoconducto», dice Hertfelder, ante situaciones desesperadas como la de esta joven bilbaína.