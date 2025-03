El aumento de contagios de coronavirus deja a nueve comunidades sin 'fiesta' por Nochevieja

La celebración de la Nochevieja se complica. Con los contagios de Covid disparados, algunas autonoías han optado por recuperar restricciones que impedirán a media España salir de fiesta para recibir el 2022. Mientras Canarias está a la espera de que la Justicia avale el toque de queda, otras regiones como Cataluña, Aragón, Asturias, Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia y Navarra han recuperado el cierre de la hostelería y del ocio nocturno.

En Cataluña , la comunidad más restrictiva, el toque de queda entre la 1 y las 6 horas es efectivo para las grandes poblaciones cuya incidencia acumulada supere los 250 casos por cada 100.000 habitantes. A efectos prácticos, los catalanes que estén en Barcelona, Badalona, Gerona, Lérida, Tarragona, Sabadell o Reus, entre otros 120 municipios afectados, apenas tendrán una hora para festejar la Nochevieja en la calle. Para el resto tampoco se será posible acudir a discotecas o pubs, ya que estarán cerrados. Pero las localidades cercanas a estos municipios temen ya que los ‘confinados’ acaben en sus calles de botellón. Tampoco se permiten reuniones de más de 10 personas y, si la cena se quiere hacer en un restaurante, mejor reservar: los aforos están al 50%. Las cabalgatas, eso sí, se mantienen por el momento.

En el norte peninsular , la zona más golpeada por la explosión de contagios, varias comunidades han consensuado restricciones frente al desafío de las celebraciones de Fin de Año. Este frente común incluye el cierre de la hostelería y del ocio nocturno a la 1 –en País Vasco, Navarra, Asturias y La Rioja –, o a las 2 horas para Nochevieja en el caso de Aragón , así como un máximo de diez comensales por mesa. Un modelo, el del cierre a la 1 y la limitación de comensales al que también se ha unido Murcia , mientras que Cantabria se ha desmarcado de sus autonomías vecinas y solo prohíbe el ocio nocturno en los municipios con la incidencia más alta.

Galicia ha buscado un modelo algo diferente. Además de que la cena en restaurante no puede ser de más de ocho personas, el cierre de la hostelería está previsto entre la 1 horas y las 10 de la mañana. Y se estudia el del ocio noctuno a las 3 horas. Además, si el Tribunal Superior de Justicia gallego lo autoriza, se prohibirán las reuniones de personas no convivientes desde la 1 hasta las 6 horas. También Canarias espera el aval judicial, en su caso para implantar el toque de queda en las islas con nivel 2 y 3 de riesgo, como Tenerife o Gran Canaria.

Menos restrictivas

En el lado opuesto están comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura , que por ahora no han implementado medidas como la reducción de aforos o de horarios para la última noche del año. Castilla y León aún estudia medidas, mientras que en la Comunidad Valenciana , aunque con limitaciones de diez personas por mesa, no se amplían las restricciones más allá del uso del pasaporte Covid. No obstante, los ayuntamientos principales de las tres provincias han optado por suspender las fiestas de Fin de Año con el fin de evitar las aglomeraciones.

En Andalucía , la Nochevieja tampoco tendrá limitaciones concretas de aforos u horarios, aunque se mantiene el uso del pasaporte Covid. La decisión sobre las campanadas y las cabalgatas se ha dejado en manos de los ayuntamientos, como ya ha hecho el de Granada de cara a Nochevieja.

