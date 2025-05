Las abarrotadas universidades británicas ofrecen dinero a los estudiantes para que aplacen un año su ingreso

Las universidades en Reino Unido , con fama mundial por su alto nivel educativo , están abarrotadas . Tanto así, que algunas incluso han empezado a ofrecer dinero a los estudiantes para que acepten aplazar su ingreso . Es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Leeds, que le ha ofrecido a los estudiantes de derecho y negocios un paquete que incluye alojamiento gratuito para el año académico 2022-2023 y diez mil libras (unos 11.700 euros) si esperan un año para entrar; el mismo monto que le dará la Universidad de Exeter a quienes esperen también un año para cursar la carrera de medicina .

En odontología , más de lo mismo: quienes decidan cambiar de una universidad con las plazas llenas a otra con espacios disponibles, recibirán una compensación económica . La preocupación de las instituciones es que no haya suficiente espacio para todos los estudiantes: ni en las aulas, ni en los alojamientos, ni en los centros de prácticas (como los hospitales) y que además no se cuente con suficiente personal para atender la demanda .

En un comunicado, la Universidad de Leeds , ubicada en West Yorkshire, Inglaterra, explicó que «la combinación de la demanda de asignaturas , la popularidad de la institución y el nivel mucho más alto de lo esperado de estudiantes que recibieron las calificaciones más altas ha resultado en un aumento sin precedentes en el número de estudiantes que tenemos que aceptar en las escuelas de negocios y derecho ». Sin embargo, aseveraron que «por supuesto, aseguraremos el lugar de cualquier estudiante que no desee aceptar esta oferta», aunque, eso sí, no necesariamente en la carrera de su elección.

Estudiantes y pandemia

Esta crisis es, en parte, producto de la pandemia , ya que las instituciones de educación superior están intentando darle sitio a los estudiantes de nuevo ingreso así como a quienes no pudieron estudiar el año pasado debido al Covid-19 . A esto se suma que este año un número de estudiantes mucho mayor que en años anteriores obtuvo las calificaciones más altas de ingreso a la universidad, que fueron dadas por los profesores y no como resultado de los exámenes , suspendidos por el coronavirus, y a que cada vez más personas optan por estudiar una carrera universitaria que por carreras técnicas o lo que en España equivaldría a un FP. «Hay demasiados jóvenes que van a la universidad. Demasiados graduados salen con muchas deudas (los niveles de deuda son astronómicos) y, en muchos casos, obtienen habilidades que el mercado no quiere», señaló en unas polémicas declaraciones hace solo unos días el filántropo Peter Lampl, fundador y presidente de la organización benéfica Sutton Trust, cuyo objetivo es « que todos los niños , sin importar quiénes sean sus padres, a qué escuela vayan o dónde vivan, tengan la oportunidad de tener éxit o ».

Por su parte, Robert Colvile, director del Centro de Estudios Políticos, afirmó en una columna en el Sunday Times que « Gran Bretaña todavía tiene mucho más de lo que le corresponde en universidades y alumnos brillantes . Pero tiene demasiados estudiantes haciendo cursos que no los ayudan, no ayudan a las empresas y no ayudan al país» y pone como ejemplo el hecho de que el arte y el diseño estén en cuarto lugar en las solicitudes de ingreso a nivel nacional . «Sí, necesitamos artistas y diseñadores. Pero la evidencia de que no necesitamos ni remotamente el número que estamos produciendo es abrumadora», aseguró.

«Las universidades no tendrán la cantidad de personal docente para tratar con todos estos estudiantes adicionales ; no tendrán suficientes aulas ni alojamiento suficiente. Harán todo lo posible para tratar de gestionar esto, pero simplemente no pueden aumentar su capacidad de la noche a la mañana», afirmó por su parte al diario The Guardian Andrew Hargreaves, fundador de dataHE, una consultora que asesora a las universidades.

