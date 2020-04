Cae a 288 el número de fallecidos en 24 horas: «La magnitud del descenso hoy es importante» En un documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias transmitido al ministro de Sanidad y al presidente del Gobierno con recomendaciones para empezar el proceso de transición piden como condición que las comunidades tengan capacidad de doblar las UCI

María Lozano

«La magnitud del descenso hoy es importante». Así ha valorado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad la evolución del coronavirus en España. En las últimas 24 horas, han fallecido 288 personas por coronavirus, lo que ha elevado el total de víctimas mortales es 23.190.

En las últimas 24 horas se han producido 1.729 casos nuevos (un incremento del 0,8%), que ya suman un total de 207.634 confirmados por PCR, y 3.024 pacientes han recibido el alta (98.732 en total). Por primera vez desde que comenzó la crisis del coronavirus los casos totales de positivos (detectados por PCR y test de anticuerpos) no han sido facilitados por Sanidad.

Según Simón, si esta evolución se consolida, la semana que viene no habría ningún problema para aplicar las medidas que anunció este sábado Pedro Sánchez, tales como permitir el paseo y el ejercicio al aire libre de todos los ciudadanos a partir del 2 de mayo. «A partir de la mañana el objetivo ya no es llegar a la cima de la curva, esto lo estamos consiguiendo, ahora tenemos que consolidarlo y pensar en cómo vamos a ir de forma segura a otra fase de apertura de las medidas de restricción», ha asegurado Simón en una rueda de prensa.

Recomendaciones para empezar la transición

No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio ha recordado que «hay que seguir con mucho cuidado. Dar un paso atrás sería muy grave para el sistema sanitario y la moral de la población».

Respecto a la vuelta a la normalidad, Simón ha detallado que «será una nueva normalidad en la que garanticemos que en los próximos meses podemos reducir lo suficiente los riesgos». En este sentido, esta mañana el equipo del experto ha transmitido al ministro de Sanidad y al presidente del Gobierno un documento con recomendaciones para empezar el proceso de transición.

«En este documento hablamos de cuatro capacidades: garantizar que el sistema es capaz de responder a un nuevo brote, que tenemos los mecanismos adecuados para monitorizar la fase que viene, que somos capaces de hacer este diagnóstico a nivel hospitalario y de Atención Primaria (AP) y una capacidad de detectar todos los casos sospechosos», explica.

Una de las recomendaciones de Sanidad que se reflejan en el documento para comenzar la desescalada es garantizar la disponibilidad inmediata del doble de camas UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) en los hospitales de todas las comunidades, en caso de que su uso fuera necesario. También contemplan en el informe, una garantía de reservas de equipos de ventilación mecánica invasiva y equipamiento médico necesario, así como de medicación para el tratamiento de pacientes críticos.

Según el informe, «una vez que las cuatro capacidades estratégicas se hayan desarrollado suficientemente, se podrán tomar decisiones que permitan un progresivo aumento de la movilidad y de la actividad laboral». La toma de decisiones durante la etapa de transición se basará en la identificación de las áreas geográficas con capacidades de preparación adecuadas, con situaciones epidemiológicas y de riesgo homogénea y la delimitación de dichas áreas «se acordará con las comunidades autónomas».

Sobre las pruebas PCR en AP, Simón, ha indicado que «dotarla de esta capacidad no debería ser un problema mayor». «Tenemos constancia de que al menos cuatro o cinco comunidades están ultimando los procesos logísticos. En un breve plazo creo que otras estarán listas. Se tienen que establecer mecanismos para asumir este trabajo y garantizar canales de comunicaciones con Sanidad, el seguimiento de los casos y sus contactos estrechos». Además, ha destacado que «hay que trabajar en sistemas informáticos para pasar la información. La mayoría de nuestro territorio puede garantizar estas capacidades en un plazo relativamente breve».

Medidas específicas en los centros de salud

En cuanto a las medidas específicas en los centros de salud y hospitales, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha señalado que «una opción es separar zonas dentro del centro de salud para separar los pacientes sospechosos de tener coronavirus. Hay que garantizar que el personal tenga acceso a los Equipos de Protección Individual (EPI)».

Otra de las opciones que se está valorando es el cribado de pacientes a la entrada de los centros o que las consultas en las que la visita presencial no sea presencial se pueda llevar a cabo la teleasistencia. «Los profesionales sanitarios llevan un periodo de estrés muy importante, tenemos que garantizarles el apoyo y que reforzar la capacidad de detectar a las personas que pueden ser un riesgo y evitar así un brote interhospitalario».

En referencia al estudio de seroprevalencia, Simón ha indicado que ya está en marcha y «nos dará resultados en breve». Sin embargo, ha señalado que no hay que confundir los test de este estudio con la realización de pruebas en personas asintomáticas de forma particular. «Es cierto que hay mucha parte de la población que quiere saber si ha pasado la enfermedad, entiendo esta inquietud, pero ahora mismo no estamos en este momento y hay que tener cuidado.