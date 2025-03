La OCU lo confirma: estos son los 10 alimentos que se pueden comer caducados Resaltan la importancia de observar que el producto no esté abierto, no presente signos de estar deteriorado y que no aprecie un crecimiento de moho

¿Puedo tomar un alimento pasada su fecha de caducidad?, es una de las preguntas que presenta el ser humano en su día a día. La Organización de Consumidores y Usuarios (UCO) a través de un artículo emitido el pasado mes de febrero da respuesta a esta incertidumbre, redactando un listado de 10 alimentos que pueden consumirse a pesar de haber sobrepasado su fecha de caducidad, aunque resaltan la importancia de observar el estado del alimento previamente a ser consumido.

Según la organización, es importante observar que el producto no esté abierto, no presente signos de estar deteriorado, mirando que el envase esté íntegro, sin roturas o golpes y que no aprecie un crecimiento de moho. El listado emitido por la UCO con los alimentos que se pueden consumir incluso aunque estén pasados de fecha es el siguiente.

Listado de alimentos que se pueden consumir a pesar de estar caducados, según la UCO Yogures.

Pan de molde.

Bollos y galletas.

Patatas fritas y frutos secos.

Pastas.

Arroces y legumbres.

Embutidos y quesos curados.

Sopas y salsas de sobre.

Envases de tomate frito.

Refrescos y bebidas alcohólicas.

Sin embargo, existen alimentos que no llevan ni fecha de caducidad ni fecha de consumo preferente, como las bebidas alcohólicas con una graduación superior a un 10% del volumen. Eso no quita que se estropeen al cabo del tiempo (de hecho algunas bebidas alcohólicas sí se estropean, y aunque no sea un riesgo para la salud, afecta a la calidad del producto. Por otro lado, hay alimentos sin fecha, entre ellos: las frutas y hortalizas frescas, el pan y la bollería de consumo en 24 horas.

Sobrepasada la fecha de caducidad, hay que evitar al completo comer carnes, pollo, pescado o queso fresco. El riesgo puede presentarse incluso antes de esa fecha si los alimentos no se han conservado a temperaturas óptimas reflejadas en el envase del producto. En el caso de las frutas y las verduras, lo mejor es confiar de los sentidos. El paladar es el mejor juez: el aspecto, el sabor, la textura y el olor del alimento permiten saber en qué estado se encuentran.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es una asociación privada independiente y sin ánimo de lucro que nació en 1975 con un objetivo claro: la información y atención de los consumidores y la defensa de sus intereses.