El tapón del extrarradio de Sevilla obstaculiza las salidas masivas este verano hacia las playas de Huelva y Cádiz

Sevilla afronta este verano la primera gran prueba de fuego que supone para las carreteras de la provincia el regreso a la normalidad, ya sin ningún tipo de restricciones a cuenta del Covid, cuando se estima que vuelvan a repetirse las ... típicas escenas de atascos a la salida de la capital hacia las costas gaditanas y onubenses.

Y será así porque, en gran medida, los problemas no se han solucionado principalmente por parte del Estado, puesto son de su competencias las más importantes vías de escape de los sevillanos, como la SE-30, la SE-40 o la A-49 , las carreteras que mayor tráfico acumulan cada día y especialmente en la operación salida.

Ahora que las temperaturas invitan a salir cada fin de semana a las playas, el principal obstáculo circulatorio que se encuentran los sevillanos está en estos puntos del extrarradio, a los que hay que sumar las obras que se realizan en el puente del Centenario , usado tanto para salir de la capital dirección Cádiz como su uso para escapar hacia Huelva.

Viajar por la Nacional IV es una alternativa para evitar los atascos que hay en la autopista que une las provincias de Sevilla y Cádiz

Este handicap cobra mayor relevancia cuando está sobre la mesa la no finalización de la SE-40 que rodea a la capital y que podría suponer una gran alivio circulatorio para descongestionar los mismos puntos clave de la salida hacia las playas.

Un verano más, y este en el que se espera una mayor concentración de vehículos tras dos años de pandemia , Sevilla no está preparada para el éxodo vacacional porque no tiene, como otras grandes ciudades, alternativas de garantías que rodeen la capital. Es verdad que sí lo hace la SE-30 —que soporta unos cien mil vehículos diarios en ambos sentidos, de los que hasta 30.000 son camiones—, pero se ha comprobado que no es suficiente, pues muchos habitantes del área metropolitana están obligados a usarla para ir a las costas.

J. M. Serrano

Diez puntos negros en la provincia

Un año más la SE-30 seguirá siendo la carretera de la provincia de Sevilla que más puntos negros —desde hace unos años se cambió esta expresión por Tramos de Concentración de Accidentes (TCA)— acumula, con media docena, muchos cercanos al desvío de la A-49.

Precisamente, las obras del nudo del enlace de La Pañoleta , en Camas, obligaron hace meses a una nueva configuración de esta salida hacia la autovía de Huelva. Situada en el mismo punto kilométrico que antes, en el 17, ahora se encuentra a la derecha si se circula desde el Centenario a la altura de la salida del Patrocinio , lo que provoca ciertos problemas debido a que por ese carril de la derecha circulan los vehículos pesados que no sólo se dirigen hacia Huelva, sino todos aquellos turismos y motocicletas que se eligen la salida por el patrocinio para entrar en la ciudad.

Matalascañas por el interior del Aljarafe

Para evitar las aglomeraciones de aquellos que acceden a la carretera de Matalascañas por la A-49 existe la opción de viajar por el interior del Aljarafe y Doñana a través de la carretera A-474 , que llega hasta Almonte y desde ahí hasta la playa de Matalascañas, una de las preferidas de los sevillanos.

De regreso de las playas volverá a estar operativo el tercer carril en sentido Sevilla que alivia en parte las aglomeraciones de vehículos evitando el embudo que provoca el enlace con la SE-30 y la entrada a la capital, que se solucionará cuando finalicen las obras del nudo de La Pañoleta. Mientras tanto, los sevillanos deberán tenerlo en cuenta cuando se desplacen a las playas onubenses.

Además, también permanece en obras el pago de Enmedio en La Rinconada , si bien no afecta tanto a esta operación salida, más allá de los viajeros que transiten por esta zona si quieren desplazarse hasta los municipios del Norte de la provincia de Sevilla buscando un turismo más rural que de playa .

En la provincia de Sevilla hay diez puntos negros: seis en la SE-30, dos en la A-49, uno en la N-630 y otro en la Ronda supernorte

Para aquellos conductores que prefieran eludir el atasco del puente del Centenario en sí cabe la posibilidad de evitarlo a través de la nueva SE-31, que rodea el Puerto de Sevilla y enlaza tanto con la SE-40 (Dos Hermanas-Alcalá) como la propia A-4, que es el itinerario obligatorio para camiones desde hace varias meses por las obras de la sustitución de las tirantas del puente.

Otro de los grandes problemas que se prevé este verano está en la antigua autopista de peaje. Liberalizada desde el pasado 31 de diciembre de 2019, soporta un importante volumen de tráfico procedente de aquellos conductores, incluidos los camioneros, que antes viajaban por la Nacional IV para no tener que abonar el peaje.

Alternativa a la autopista a Cádiz

Ese hecho ha provocado ya importantes retenciones de tráfico en ambos sentidos a la altura de Las Cabezas de San Juan y se espera que en la operación salida sea un punto importante de retenciones. Para evitarlo, está recuperar la Nacional IV, que soporta menos tráfico que por la autopista que transcurre casi paralela.

Afortunadamente, y tras años de obras, se desdobló en los primeros kilómetros, entre Dos Hermanas y Los Palacios , vinculado al fin del peaje de la autopista AP-4, pero sigue lastrando la falta de un carril adicional en cada sentido desde Los Palacios hasta la salida hacia Sanlúcar y Chipiona , principales destinos vacacionales de los sevillanos en la costa gaditana.