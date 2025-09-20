Luz en el monasterio de Santiponce casi diez años después de su expolio

El proyecto de restauración integral del monasterio de San Isidoro del Campo está llamado a ser un revulsivo de gran alcance, en la trayectoria ascendente de este monumento de gran valor histórico y artístico pero quizá no suficiente conocimiento entre el gran público, pese ... a que se encuentra a escasos kilómetros de Sevilla capital y muy cerca del conjunto arqueológico de Itálica, pues ambos enclaves se alzan en el actual municipio de Santiponce.

Fundado en el año 1301 por Alonso Pérez de Guzmán y María Alonso Coronel en un lugar cercano a las ruinas de Itálica donde según la tradición fue enterrado San Isidoro de Sevilla antes del traslado de sus restos a León; el recinto estuvo en manos de la Orden Cisterciense hasta que en 1432 quedó a cargo de la Orden Jerónima.

La evolución histórica y constructiva del recinto arroja un singular monumento con aires de fortaleza, caracterizado por sus dos iglesias, la fundacional de Guzmán «el Bueno» y la construida pocos años más tarde por su hijo Don Juan Alonso; y la combinación del estilo gótico con claras influencias del Languedoc y el mudéjar.

Cuenta con una torre, una espadaña, cinco claustros y, junto a las dependencias monacales, la procuraduría, la hospedería e instalaciones agropecuarias; siendo revestido en el barroco con sillerías, nuevas pinturas murales, bóvedas de yeso y retablos entre los que destacan el de la iglesia principal, obra de Martínez Montañés.

En este monasterio recibió sepultura Hernán Cortés en 1547, acogiendo sus restos hasta el traslado de los mismos a México allá en 1566. A este mismo periodo corresponde la presencia en el recinto de Casiodoro de la Reina, monje autor de la conocida como Biblia del Oso, la primera traducción de la Biblia completa en castellano teniendo como base textual manuscritos en hebreo y griego.

Dicha publicación salió a la luz en 1569 en Basilea (Suiza), después de que en 1557 Casiodoro de la Reina y otros monjes abandonasen el monasterio, huyendo de la represión de la Inquisición ante sus ideas reformistas.

El monasterio fue finalmente desamortizado en 1835 y ya en 1872 era declarado como Monumento Artístico Nacional, si bien este reconocimiento de sus valores históricos y arquitectónicos no fue acompañado de su debida protección efectiva, pues habría sido precisamente en el siglo XIX cuando acontecieron la ruina y derribo del claustro de los Mármoles, la botica, la procuraduría y la hospedería; mientras el claustro grande se dedicó a diversos usos, al igual que las construcciones agropecuarias.

No fue hasta 2002 cuando finalizaron las obras de rehabilitación promovidas en los años 90 por la Junta de Andalucía en el sector del monumento que le había cedido la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos, precisamente para remozar esta zona del recinto y habilitarla para visitas culturales.

Pero el 17 de agosto de 2016, este monumento sufría el expolio de un total de 392 piezas de azulejo, cenefas y rodapiés, con un peso de más de 200 kilos, robados directamente de su claustro de los muertos, situado en la zona visitable. La situación hizo despertar todas las alarmas, respecto a la situación del enclave y su falta de recursos en materia de seguridad y mantenimiento, con una amplia movilización de los colectivos conservacionistas de Santiponce y los amantes del patrimonio histórico.

A menos de un año del décimo aniversario de aquel sonado expolio, ni constan detenciones de los autores de los hechos ni por supuesto han sido recuperados los materiales robados. El caso, eso sí, supuso todo un punto de inflexión en el devenir reciente del enclave, al visibilizar sin paliativos la insuficiente inversión y proyección de este gran monumento.

Tras la insistente presión social en forma de reivindicaciones y movilizaciones y la concienciación institucional, coincidente con el desembarco de Patricia del Pozo en la Consejería de Cultura, este enclave de indudable valor patrimonial y artístico ha sido objeto de diferentes actuaciones de mejora como la renovación de su cerca, que ahora se concretan en la primera fase de su proyecto general de restauración, dedicado a actuar en el sector del enclave de propiedad directa de la Junta de Andalucía.

Nada más y nada menos que 43.396 personas visitaron San Isidoro del Campo durante 2024, una cifra no desdeñable pero que pone de relieve que la mayoría de los 222.880 visitantes cosechados ese mismo año por el conjunto arqueológico de la ciudad romana de Itálica, localizada igualmente en Santiponce, no optaron por aprovechar su estancia en el municipio para conocer la joya que constituye este monasterio, quizá por falta de promoción del mismo.