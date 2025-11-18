Cortada la carretera SE-4104, a su paso por Alcolea del Río, a pesar de haberse marchado la borrasca Claudia

Después de unas jornadas marcadas por la lluvia, toca guardar el paraguas. El tiempo en Sevilla no contará con más precipitaciones en las próximas horas, aunque sí se notará una bajada brusca de las temperaturas. Aun así, a pesar de que ya no queda rastro ... de la borrasca Claudia, sí quedan todavía consecuencias generadas por ella, como ocurre en Alcolea del Río, dónde hay una vía por la que no se puede pasar.

Concretamente, según ha anunciado Emergencias Andalucía, aunque no está registrado todavía por la Dirección General de Tráfico (DGT), está cortada la carretera SE-4104 en el kilómetro 3, en la zona de Alcolea del Río, Sevilla, «por paso de agua».

La lluvia se fue de Sevilla ayer por la tarde, pero en algunas zonas las carreteras se han visto afectadas por balsas de agua o, directamente, por problemas en el asfalto.

⛔️CORTADA la carretera SE-4104 en el kilómetro 3, Alcolea del Río, Sevilla por paso de agua.



⚠️Extrema la precaución y NUNCA cruces balsas ni cauces con el coche.

Aparte de la comentada situación de la SE-4101 por Alcolea del Río, la SE-20, en la capital de Sevilla, lleva varios días cortada por un socavón a raíz de las precipitaciones que ha dejado la borrasca Claudia. Y de hecho, el Ayuntamiento ha informado de que los desperfectos no darán tiempo a arreglarlos para los partidos de la selección española y el Betis en el Estadio de la Cartuja, por donde atraviesa esta vía.