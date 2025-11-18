Suscríbete a
Cortada la carretera SE-4104, a su paso por Alcolea del Río, a pesar de haberse marchado la borrasca Claudia

Emergencias avisa de problemas en esta vía aunque ya no esté previsto que vaya a llover más en los próximos días

Sevilla

Después de unas jornadas marcadas por la lluvia, toca guardar el paraguas. El tiempo en Sevilla no contará con más precipitaciones en las próximas horas, aunque sí se notará una bajada brusca de las temperaturas. Aun así, a pesar de que ya no queda rastro ... de la borrasca Claudia, sí quedan todavía consecuencias generadas por ella, como ocurre en Alcolea del Río, dónde hay una vía por la que no se puede pasar.

