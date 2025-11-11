Suscríbete a
La Guardia Civil interviene más de mil plantas de marihuana en Pilas, Villamanrique y Aznalcázar

Los agentes han detenido a dos personas e investigado a dos más por su relación con estos cultivos ilegales

Desmantelan 4 cultivos de marihuana en Sevilla tras las denuncias vecinales por el olor

Una de las plantaciones intervenidas
Una de las plantaciones intervenidas GUARDIA CIVIL

F.B.

La Guardia Civil ha realizado dos operaciones en el Aljarafe sevillano, desmantelando varias plantaciones de marihuana en diferentes localidades, con la aprehensión de más de un millar de plantas y más de 50 kilogramos de sustancia lista para su ilícito comercio.

La primera de ellas ... ha sido desarrollada por la Guardia Civil de los puestos de Pilas y Villamanrique de la Condesa, tras detectarse posibles plantaciones en fincas del término municipal. La operación se ha saldado con la detención de dos personas por su presunta participación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

