Cultura evalúa el nuevo yacimiento de la SE-40 mientras siguen las obras

Los técnicos de la Consejería de Cultura y el arqueólogo municipal de Valencina de la Concepción, Juan Manuel Vargas, habrán de determinar la «notoriedad y el calado» de los nuevos vestigios detectados en dicha localidad con motivo de las obras promovidas por el Ministerio ... de Transportes para el tramo de la autovía metropolitana comprendido entre la misma y el trazado de la A-66 en Salteras.

Así lo ha manifestado el alcalde de Valencina, el popular Ramón Peña, después de que el pasado viernes el arqueólogo municipal inspeccionase de manera preliminar el nuevo yacimiento junto con miembros de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla y responsables de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, promotor de esta obra adjudicada a las constructoras Azvi y Martín Casillas por 116,4 millones de euros IVA incluido, para conectar la carretera autonómica A-8077 en Valencina con la autovía A-66 o de la Plata en Salteras.

El hallazgo, al detalle, surgía en una vía de acceso habilitada para los operarios de los trabajos, que continúan adelante mediante la creación de un nuevo camino, según precisaban ya entonces fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El arqueólogo municipal de Valencina, Juan Manuel Vargas, manifestaba en ese contexto antes de dicha inspección que estos restos arqueológicos localizados en el marco de las cautelas previas a las obras como tal de la SE-40 en la localidad corresponden a un «nuevo yacimiento» no conocido hasta el momento, apostando firmemente por acometer una excavación en toda regla de los vestigios detectados, porque podrían reflejar «una nueva secuencia» del yacimiento prehistórico de Valencina, quizá encuadrada en su «etapa final».

La zona arqueológica de Valencina

Y es que unas 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán están protegidas con la figura de zona arqueológica, al atesorar numerosos vestigios del gran asentamiento humano que, con mayor o menor periodicidad, poblaba este entorno de la actual comarca del Aljarafe en la Edad del Cobre.

El alcalde de Valencina ha abogado igualmente por acometer una excavación de los nuevos vestigios, explicando que los técnicos de la Consejería de Cultura y el arqueólogo municipal serán quienes determinen la «notoriedad y calado» de los restos; mientras los trabajos del proyecto «siguen adelante« salvo en el camino de acceso donde fueron hallados los restos.

La autorización de la Consejería de Cultura para la actividad arqueológica preventiva de de prospección, control de movimientos de tierra, sondeos y excavación arqueológica en estas obras, por cierto, contempla hasta 35 sondeos manuales en los yacimientos directamente afectados por el trazado planteado, que son los de Cañada de la Isla-Vacialforjas, Cañada de la Isla IV, Los Pozos III y Villadiego-Gibraltar.

También incluye «una fase de excavación en extensión, en la que se atenderá a la excavación de aquellas entidades arqueológicas documentadas tanto durante los sondeos manuales como registradas ex novo durante la fase de movimientos de tierras, que vayan a ser afectadas por la ejecución de la obra«.

«Tras la finalización de la fase correspondiente a los sondeos manuales y con carácter previo al inicio de las excavaciones en extensión se emitirá informe técnico de la dirección arqueológica con los resultados obtenidos, y en base a ellos la planificación de la/s campaña/s de trabajos en extensión en los diferentes yacimientos«, determina la autorización; indicando igualmente que »habrán de identificarse y delimitarse los nuevos yacimientos detectados, que puedan verse afectados por el proyecto de obra, identificando las estructuras y subestructuras presentes en el área de prospección«.