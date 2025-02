Me declaro fan incondicional de El Palermasso, esos golpes de humor cofrade que cada Cuaresma nos arrancan una sonrisa mientras interiorizamos el mensaje, siempre acertado, que este grupo de actores lanza a través de la redes con toda la intención del mundo sobre el mundo de las cofradías. Liderados por el actor Antonio Garrido, de casta le viene al galgo, la cuadrilla que hace posible El Palermasso celebra este año un lustro bajo las trabajaderas de este proyecto audiovisual, demostrando que desde el conocimiento y el respeto a las tradiciones de la Semana Santa sevillana se puede elaborar un discurso alternativo, fresco, ágil y divertido, cercano a las vivencias de la calle y alejado de la ranciedad y las verdades absolutas tan frecuentes en los mentideros cofrades. Así, y por arte y gracia del Youtube, Garrido, Blis, Pani, Rogelio e Isidro se han convertido en una tradición más de esta Sevilla nuestra tan dada a la novelería. Más aún, los ha incorporado a los ritos cuaresmales como se descuentan las hojas del calendario en las tabernas cofrades de la ciudad.

En su quinta Cuaresma de vida, el equipo de El Palermasso se estrenaba hace justo una semana con un capítulo que por momentos parecía complicado de entender. No es tarea fácil enjaretar una broma con los malditos mimbres que el coronavirus ha ido dejando a su paso: no les cuento más por si aún son de los pocos que no han ido a buscarlo a internet, pero sí les adelanto que cuando se imagina una escena «con el izquierdo por delante», se llega al corazón de los sevillanos de forma directa y sin dobleces.

Por eso, cuadrilla del Palermasso, ¿qué os parece si arreglamos esto en 10 minutos mientras nos tomamos una cervecita? Que estamos hartos ya de apretar los dientes, de sortear al virus, de revirás envidiosas, de llamadas de celos y de las majaderías que tanto gustan a los que se creen dueños de la Semana Santa, esos que sientan cátedra cada vez que hablan y se dedican a juzgar a los demás sin vergüenza ni respeto. Seguro que en uno de esos cabildos vuestros de tiza y barra sois capaces de imaginar un horizonte alternativo. Porque yo creo que el año que viene… yo creo que... vamos a seguir viviendo la Semana Santa a golpe de palermasso.

