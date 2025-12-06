La toma de posesión de Cabezuelo será finalmente antes del besamanos de la Macarena

La toma de posesión de Fernando Fernández Cabezuelo y su junta de gobierno no se retrasará finalmente hasta después del besamanos de la Esperanza Macarena, tal y como el hermano mayor electo había ofrecido a la junta saliente hace unos días. Así lo ... ha decidido esta última, valorando que «la vida de hermandad debe continuar con normalidad» y el mandato actual «debe concluir en los plazos ordinarios».

Tal y como explica la hermandad en un comunicado, la junta de gobierno, tras reunirse para valorar la situación, «agradece profundamente el ofrecimiento del hermano mayor electo para cederle la realización del besamanos de la Virgen de la Esperanza retrasando su toma de posesión». No obstante, señala que, «tras valorarlo cuidadosamente, considera que lo más conveniente para la hermandad es declinarlo al entender que el actual mandato debe concluir en los plazos ordinarios».

Todo ello responde a la intención de no alterar los tiempos naturales de la corporación de la Madrugada, entiendo, como ya se ha comunicado a Cabezuelo, que la junta saliente, «una vez repuesta al culto la sagrada imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena y garantizado su perfecto estado de conservación, ya ha cumplido con su responsabilidad, y que la vida de la hermandad debe continuar con normalidad dirigida por la nueva Junta de Gobierno elegida por los hermanos en el cabildo del pasado 30 de noviembre».

Los oficiales de la hermandad vuelven a reiterar «su absoluta disposición a ayudar en todo aquello que necesite a la nueva junta de gobierno y a seguir sirviendo a la hermandad de la Macarena como unos hermanos más», al tiempo que expresan de nuevo su gratitud a Cabezuelo, pidiendo a los titulares de la hermandad que «iluminen a la nueva junta de oficiales durante su mandato para mayor gloria de Dios y de su Bendita Madre».

Cabezuelo organizará el besamanos

Por tanto, la organización del besamanos de la Virgen de la Esperanza, que en principio será en la parroquia de San Gil, tal y como Cabezuelo prometió en campaña y reiteró tras ser elegido hermano mayor de la Macarena, será el primer gran reto de su junta de gobierno en cuanto haya tomado posesión. El acto de la jura, para el que aún no hay fecha oficial, tendrá lugar entre el fin de la veneración extraordinaria de la imagen tras su regreso de la restauración y la propia festividad de la Expectación de la Virgen el 18 de diciembre.