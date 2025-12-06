La toma de posesión de Cabezuelo será finalmente antes del besamanos de la Macarena

Suscríbete a
La junta de gobierno saliente «agradece profundamente» el ofrecimiento del hermano mayor electo, pero estima que el actual mandato debe «concluir en los plazos ordinarios»

Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

La toma de posesión de Fernando Fernández Cabezuelo y su junta de gobierno no se retrasará finalmente hasta después del besamanos de la Esperanza Macarena, tal y como el hermano mayor electo había ofrecido a la junta saliente hace unos días. Así lo ... ha decidido esta última, valorando que «la vida de hermandad debe continuar con normalidad» y el mandato actual «debe concluir en los plazos ordinarios».

