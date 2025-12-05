La agenda cofrade del primer fin de semana de diciembre

Primer fin de semana de diciembre en el que celebraremos la fiesta de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción. Cita ineludible para la visita a los múltiples besamanos que se desarrollarán en nuestra ciudad con motivo de esta festividad de la Virgen en su ... infinita Concepción Inmaculada.

Pasión en Sevilla como es habitual en estas fechas elabora la más completa agenda cofrade con todos los horarios confirmados para que puedan visualizar in situ estos magníficos altares que se montan entorno a las distintas advocaciones de nuestras vírgenes dolorosas y gloriosas.

Como es habitual en la jornada del sábado día 6 saldrá en procesión la Inmaculada Pura y Limpia del Postigo, la penúltima del año que poco a poco se nos marcha.

Continúa las exposiciones del Sevilla Fecit 2025 en el Ayuntamiento de Sevilla, donde exponen todos los artesanos que integran el gremio de Arte Sacro y la que realiza el Consejo General de Hermandades y Cofradías, en su novena edición, con «La obra invitada».

Esta es la agenda cofrade para el primera fin de semana de noviembre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Viernes día 5

La Estrella: Donación de Sangre en unión con el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla, en el Centro Social Virgen de la Estrella, sito en la calle José Cruz Auñón nº 1, local 4, en horario 9 a 13:30 horas y de 17 a 21 horas.

Divino Perdón: Besamanos a la Virgen de la Purísima Concepción, en la parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas.

Desamparados Santo Ángel: Besamanos a la Virgen de la Salud, en la iglesia conventual del Santo Ángel, en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas.

Consejo de Cofradías: Novena edición de la exposición «La Obra Invitada» en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla. En esta ocasión, el lienzo de «La salida de Ntro. Padre Jesús de la Pasión» un óleo sobre lienzo de Joaquín Turina y Areal (1847-1903). La pintura, de extraordinaria belleza, forma parte del patrimonio artístico custodiado por la Hermandad de Pasión. El horario será de 10:30 a 13 horas

Mercantil: Exposición bajo el título «Los carteles de Gloria del Consejo: una visión global», en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, donde se mostrará el patrimonio pictórico de las obras que ha ilustrado todos estos años el tiempo de las Glorias de María. El horario es de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Sábado día 6

Gremio Arte Sacro: Exposición «Sevilla Fecit 2025» en el Ayuntamiento de Sevilla, sita en la Plaza Nueva nº 1, donde se pondrá en valor parte del sector profesional que se dedica a la creación de arte sacro y su conservación como valor patrimonial. El horario será de 10 a 13:30 horas.

Divino Perdón: Besamanos a la Virgen de la Purísima Concepción, en la parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas.

La Redención: Besamanos a la Virgen del Rocío, en la iglesia de Santiago el Mayor, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Los Negritos: Besamanos a la Virgen de los Ángeles, en la capilla de los Negritos, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Carmen del Puente: Besamanos a la Virgen del Carmen, en la capilla del puente de Triana, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Las Nieves: Besamanos extraordinario a la Virgen de las Nieves, en la iglesia de Santa María la Blanca, en horario de 10 a 14 horas y de 17a 20 horas.

Desamparados Santo Ángel: Besamanos a la Virgen de la Salud, en la iglesia conventual del Santo Ángel, en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas.

Mercantil: Exposición bajo el título «Los carteles de Gloria del Consejo: una visión global», en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, donde se mostrará el patrimonio pictórico de las obras que ha ilustrado todos estos años el tiempo de las Glorias de María. El horario es de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Pura y Limpia: A las 17 horas, salida procesional de la Inmaculada Pura y Limpia desde la Santa Iglesia Catedral, discurriendo por el siguiente itinerario, siendo este año más especial con motivo del 25º aniversario de su coronación canónica: Plaza de la Virgen de los Reyes, plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Miguel de Mañara, Santo Tomás, Santander, Temprado, Dos de Mayo, Rodó, Real de la Carretería, Techada, Antonia Díaz, Gracia Fernández Palacio, Otto Moeckel, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, San Diego, Arfe, Dos de Mayo y Almirantazgo, entrando a las 20:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Maestro Tejera».

Pastora de Santa Marina: A las 20:30 horas, vigésima cuarta edición de la exaltación a la Divina Pastora de las Almas, en la capilla de la hermandad, a cargo de Daniel Villanueva López. Será presentado por el anterior exaltador Francisco José Martín López.

Domingo día 7

Gremio Arte Sacro: Exposición «Sevilla Fecit 2025» en el Ayuntamiento de Sevilla, sita en la Plaza Nueva nº 1, donde se pondrá en valor parte del sector profesional que se dedica a la creación de arte sacro y su conservación como valor patrimonial. El horario será de 10 a 13:30 horas.

Divino Perdón: Besamanos a la Virgen de la Purísima Concepción, en la parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas.

El Amor: Besamanos a la Virgen del Socorro, en la iglesia colegial del Divino Salvador, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

La Redención: Besamanos a la Virgen del Rocío, en la iglesia de Santiago el Mayor, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Los Negritos: Besamanos a la Virgen de los Ángeles, en la capilla de los Negritos, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Carmen del Puente: Besamanos a la Virgen del Carmen, en la capilla del puente de Triana, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Las Nieves: Besamanos extraordinario a la Virgen de las Nieves, en la iglesia de Santa María la Blanca, en horario de 10 a 14 horas y de 17a 20 horas.

Orden Tercera: Besamanos a la Virgen de la Aurora, en la sede de la Orden Franciscana Seglar, sita en la calle Cervantes s/nº. El horario será de 10 a 13:30 horas y de 17 a 20:30 horas.

Desamparados Santo Ángel: Besamanos a la Virgen de la Salud, en la iglesia conventual del Santo Ángel, en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas.

Santa Cruz: Besamanos a la Virgen de los Dolores, en la parroquia de Santa Cruz, en horario de 10:30 a 21 horas.

Pastora de Santa Marina: Besamanos a la Divina Pastora de las Almas, en la capilla de la hermandad, en horario de 10.30 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas. A su conclusión, función solemne a la Inmaculada Concepción y trigésima edición de la entrega de las pastas al pregonero de las Glorias de 2026, Moisés Ruz Lorenzo.

El Sol: Besamanos a la Virgen de la Salud, en la capilla sacramental de la hermandad del Sol, en horario de 11 a 14 horas.

Mercantil: Exposición bajo el título «Los carteles de Gloria del Consejo: una visión global», en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, donde se mostrará el patrimonio pictórico de las obras que ha ilustrado todos estos años el tiempo de las Glorias de María. El horario es de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

La Mortaja: A partir de las 13 horas, zambomba popular en el patio del convento de Santa María de la Paz, con actuaciones en directo y precios populares. Los beneficios se destinarán a las obras asistenciales.

Carmen de San Leandro: A partir de las 13 horas, zambomba «Nacerá en San Leandro» en la plaza de San Gabriel, con varias actuaciones musicales y precios populares.

Las Siete Palabras: Besamanos a la Virgen de la Cabeza, en la parroquia de San Vicente Mártir, en horario de 17 a 20 horas.

San Buenaventura: Besamanos a la Virgen de la Soledad, en la iglesia conventual de San Buenaventura, en horario de 17 a 21 horas.

La Trinidad: Besamanos a la Virgen de la Concepción, en la basílica de María Auxiliadora, en horario de 17 a 19:45 horas.

La Cena: Veneración a la Virgen del Subterráneo, en la iglesia de los Terceros, en horario de 18 a 20:30 horas.

Pastora de San Antonio: Besamanos a la Divina Pastora de las Almas, en la iglesia de San Antonio de Padua, en horario de 17 a 20 horas. A las 13 horas. exaltación a la Divina Pastora de las Almas, a cargo del cofrade Ricardo Laguillo Morejón.

Luz de San Esteban: A las 20 horas, exaltación mariana a la Virgen de la Luz, en la iglesia de San Esteban, a cargo del cofrade Manuel Martín Fajardo, consejero de Glorias del Consejo General de Hermandades y Cofradías.

Los Servitas: A las 21:30 horas, salutación a la Virgen de la Soledad, en la capilla de la Virgen de los Dolores, organizada por el grupo joven, a cargo de Francisco Jesús Rodríguez Ruiz.

Lunes día 8

Las Aguas: A las 9 horas, rosario público con la imagen de la Virgen de Guadalupe, desde la capilla de Ntra. Sra. del Rosario, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Dos de Mayo, Temprado, Santander, plaza Ministro Indalecio Prieto, Tomás de Ybarra, Almirantazgo y Dos de Mayo, entrando a las 11 horas.

Pura y Limpia: Besamanos a la Inmaculada Pura y Limpia, en su sede canónica, la capilla del arco del Postigo, en horario de 10 a 20 horas. A las 13:15 horas, laudes a la Santísima Virgen Inmaculada, Pura y Limpia, en las puertas de su capilla del Postigo del Aceite, a cargo de la banda de cornetas y tambores «Ntra. Sra. del Sol».

El Amor: Besamanos a la Virgen del Socorro, en la iglesia colegial del Divino Salvador, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

La Redención: Besamanos a la Virgen del Rocío, en la iglesia de Santiago el Mayor, en horario de 10 a 20 horas. A las 12:30 horas, función solemne en honor de la Inmaculada Concepción.

La Lanzada: Besamanos a la Virgen de Guía, en la iglesia de San Martín de Tours, en horario de 10 a 11:45 horas, desde finalización de la función hasta las 14 horas y de 17 a 20:30 horas. A las 12 horas, función solemne a la Inmaculada Concepción.

Los Negritos: Besamanos a la Virgen de los Ángeles, en la capilla de los Negritos, en horario de 10 a 21 horas. A las 11:30 horas, misa solemne en su honor.

Carmen del Puente: Besamanos a la Virgen del Carmen, en la capilla del puente de Triana, en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Las Nieves: Besamanos extraordinario a la Virgen de las Nieves, en la iglesia de Santa María la Blanca, en horario de 10 a 20 horas.

El Sol: Besamanos a la Virgen de la Salud, en la capilla sacramental de la hermandad del Sol, en horario de 10 a 14 horas.

Orden Tercera: Besamanos a la Virgen de la Aurora, en la sede de la Orden Franciscana Seglar, sita en la calle Cervantes s/nº. El horario será de 10 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas.

Anunciación Juan XXIII: A las 10:15 horas, santo rosario con la imagen de la Virgen de la Anunciación, desde la parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora, por el siguiente itinerario: Plaza de Juan XXIII, avda. de Las Leandras, calle central fase 1, fase 4, Los Claveles, plaza del Encuentro y plaza central de Juan XXIII, entrando a las 11:45 horas.

Pastora de Santa Marina: Besamanos a la Divina Pastora de las Almas, en la capilla de la hermandad, en horario de 10:30 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas.

Padre Pío: Besamanos a la Virgen de la Divina Gracia, en la parroquia de El Buen Pastor y San Juan de la Cruz, en horario de 10:30 a 20 horas. A las 12 horas, función solemne en su honor.

Desamparados Santo Ángel: Besamanos a la Virgen de la Salud, en la iglesia conventual del Santo Ángel, en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas.

La Cena: Besamanos a la Virgen del Subterráneo, en la iglesia de los Terceros, en horario de 10:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas.

Santa Marta: Besamanos a la Virgen de la Caridad, en la parroquia de San Andrés, en horario de 10:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Misas de 11:30 y a las 13 horas.

Santa Cruz: Besamanos a la Virgen de los Dolores, en la parroquia de Santa Cruz, en horario de 10:30 a 21 horas.

Las Siete Palabras: Besamanos a la Virgen de la Cabeza, en la parroquia de San Vicente Mártir, en horario de 10:30 a 14 horas y de 17 a 20 horas. A las 12 horas, función solemne en su honor.

Consejo de Cofradías: Novena edición de la exposición «La Obra Invitada» en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla. En esta ocasión, el lienzo de «La salida de Ntro. Padre Jesús de la Pasión» un óleo sobre lienzo de Joaquín Turina y Areal (1847-1903). La pintura, de extraordinaria belleza, forma parte del patrimonio artístico custodiado por la Hermandad de Pasión. El horario será de 10:30 a 13 horas.

San Buenaventura: Besamanos a la Virgen de la Soledad, en la iglesia conventual de San Buenaventura, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. A las 13 horas, función solemne en su honor.

Montserrat: Veneración a la Virgen de Montserrat, en la capilla de Montserrat, en horario de 11 a 12:30 y de 13:15 a 14 horas y por la tarde de 17 a 21 horas. Este culto se celebra con motivo del 425º aniversario fundacional antes de que la imagen parta a la peregrinación al santuario de Ntra. Sra. de Montserrat de Barcelona.

Pastora de San Antonio: Besamanos a la Divina Pastora de las Almas, en la iglesia de San Antonio de Padua, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Mercantil: Exposición bajo el título «Los carteles de Gloria del Consejo: una visión global», en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, donde se mostrará el patrimonio pictórico de las obras que ha ilustrado todos estos años el tiempo de las Glorias de María. El horario es de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

El Silencio: Besamanos a la Virgen de la Concepción, en la real iglesia de San Antonio Abad, en horario de 13:30 a 21 horas.

Cristo de Burgos: Besamanos a Madre de Dios de la Palma, en la parroquia de San Pedro Apóstol, en horario de 14 a 19:30 horas.

La Trinidad: Besamanos a la Virgen de la Concepción, en la basílica de María Auxiliadora, en horario de 17 a 19:45 horas.