Suscríbete a
+Pasión

AGENDA COFRADE

La agenda cofrade del primer fin de semana de diciembre

Más de una veintena de besamanos de desarrollarán en estas fiestas de la Inmaculada en la ciudad

La Inmaculada Pura y Limpia del Postigo
La Inmaculada Pura y Limpia del Postigo M. J. R. RECHI

Juan Antonio Bandera

Sevilla

Primer fin de semana de diciembre en el que celebraremos la fiesta de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción. Cita ineludible para la visita a los múltiples besamanos que se desarrollarán en nuestra ciudad con motivo de esta festividad de la Virgen en su ... infinita Concepción Inmaculada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app