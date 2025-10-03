Suscríbete a
Entrevista al hermano mayor de la esperanza de Triana

Sergio Sopeña: «Un día me metí con el coche por la zona más devastada del Polígono Sur y mi hijo me preguntó: '¿Papá, esto es Sevilla?'»

M. j. r. rechi

José Gómez Palas

—¿En qué momento, cómo y por qué se plantea la hermandad emprender una misión de esta naturaleza?

—Esto surge yo calculo que hará unos tres años y medio o cuatro, cuando empezamos a plantearnos los actos de celebración del 75 aniversario del dogma ... de la Asunción. La enseñanza que tenemos en la hermandad es que todo acto extraordinario, toda efemérides tiene que tener asociada una labor asistencial. La hermandad ya cuenta con el Centro de Apoyo Infantil, asociado al 25 aniversario de la coronación. Y dándole vueltas a esa posible nueva labor asistencial, un día, cenando con el señor arzobispo, le pregunté abiertamente si él tenía en la cabeza alguna obra social que la hermandad pudiera emprender. Él me contestó que en ese momento no había detectado ninguna posible obra social en Triana. Y claro, yo le contesté directamente: «Mire usted, no tiene por qué ser en el barrio de Triana, como si hay que llevar a la Santísima Virgen a las Tres Mil Viviendas». De primera mano al señor arzobispo le pareció una idea fantástica. Él está muy sensibilizado con el Polígono Sur desde que llegó a la diócesis. Pocas personas recuerdan que, de las primeras cosas que hizo recién llegado a Sevilla, fue visitar a la parroquias más pobres que tenía su diócesis, situadas en el Polígono Sur. Desde entonces está muy sensibilizado y volcado con esta zona. En aquella misma conversación, él tomó este proyecto como propio y cuando aquella noche se despidió, me dijo: «Sergio, no dejes de trabajar en lo que me habéis dicho».

